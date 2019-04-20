DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ANKARA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



HAKKARİ'de, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın (26) Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan ailesine, acı haber ulaştı.Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın şehit olduğu haberini, Ankara'nın Çubuk ailesinde yaşayan ailesine eve gelen askeri yetkililer verdi. İki çocuklarından birini kaybeden baba Mustafa ile anne Ayşe Kırıkçı, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti.

DAYISI DA PKK'LILARIN SALDIRISINDA ŞEHİT OLMUŞ

Yener Kırıkçı'nın dayısı Yüksel Tuzcu'nun da 1993 yılında Hakkari'nın Çukurca ilçesi Üzümlü Karakolu'na PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olduğu belirtildi.

Şehit Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın cenazesinin bugün ikindi namazı sonrası ilçede toprağa verilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Evden görüntü

-Taziyeye gelenlerden görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), ()-

Müfit ONBAŞI-ANKARA/

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2)OKUL KORİDORUNU UZAY BOŞLUĞUNA ÇEVİRDİLER

GÜMÜŞHANE’de Işılsema İlkokulu koridorları eğitim alanına dönüştürüldü. Koridorlara, uzay boşluğundaki gezegenleri çizen öğretmenler, öğrencilerin derslerde öğrendiklerini pekiştirmelerini sağlıyor. Kentte, Çamlıca Mahallesi'nde yer alan Işılsema İlkokulu binası içindeki bazı koridorlar, okul yönetimi ve öğretmenlerce eğitim alanına çevrildi. Öğretmenler, derslerde anlatılan konuların öğrencilerin daha çok akıllarında kalıcı hale gelmesi için okul koridorunu, uzay boşluğundaki Güneş, Ay, Mars, Merkür, Venüs, Jüpiter ve diğer gezegenlerden oluşan resimlerle donattı. Koridoru önce siyah renge boyayan öğretmenler, profesyonel ressamlar da yardım alarak, derslerde işledikleri konular ve gezegenleri koridor duvarlarına çizdi. Öğrencilerin, ufkunu genişletmek, ilgilerini artırmak ve öğrenmeye açık hale getirmeyi amaçlayan öğretmenler, Hezârfen Ahmed Çelebi'nin atladığı Galata Kulesi'nden uçarak Üsküdar’a kadar gitmesi de resmedildi. Uygulamayla öğrencilerin, derslerde öğrendiklerinin pekiştirilmesi sağlanılıyor.

'UFUK AÇAN BİR ÇALIŞMA OLDU'

Uygulamayla öğrenciler üzerinde olumlu bir etki oluştuğunu anlatan sınıf öğretmeni Mehmet Çelik, “Öğrenciler somut bir işlem döneminde oldukları için algılanmada ve anlama da bazı problemler yaşıyorlar. Şuan da yapmış olduğumuz çalışmalar da öğrencilerimizin dünyayla uzayla alakalı daha ufuklarını açan bir çalışma oldu. Onlara bunu daha iyi gösterebilecek görsel bir çalışma oldu. Biz dördüncü sınıf öğrencilerine bu konuları anlatırken çocuklar hiç görmedikleri bir şeyi anlamakta zorluk çekiyorlardı. Bu salon sayesinde uzayda bir boşluğun olduğunu, gezegenlerin olduğunu görüyorlar. Bunları birbiriyle ilişkilendirebiliyorlar. Bu şekilde derslerimiz daha anlaşılır bir hale geliyorö dedi.

'BİLGİLER KALICI OLUYOR'

Derslerde anlattıkları bilgilerin, öğrencilerin görselleri görmesiyle birlikte akıllarında kalıcı hale geldiğine de dikkat çeken Çelik, “Öğrencilerimiz burada ki şekilleri merak ediyor, gelip bizlere soruyorlar. Araştırıyorlar. Burada daha ilgi çekici hale geldi. Görsel olarak, sınıfa giriş ve çıkışlarda her zaman bu görselleri görmeleri akıllarında daha kalıcı hale geliyorö diye konuştu.

İlkokul 2'inci sınıf öğrencisi Ecem Yazgan, ise, koridorlardaki görselle, uzaydaki cisimleri öğrendiklerini belirterek, “Öğretmelerimiz bize gezegenleri derste anlatıyor. Bu cisimlerin isimlerini öğreniyorum" ifadesinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Okuldan ve koridordan görüntüler

-Uzay gezegenleri yakın plan detayları

-Röpler ve genel detaylar

Boyut: 255 mb

HABER KAMERA: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,()

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3)ADANA'DA GURME 2019 FUARI, 30 BİN ZİYARETÇİ HEDEFLİYOR

ADANA'da 25- 28 Nisan tarihlerinde '869 Yerliyse Yeriz' sloganıyla 11'inci kez düzenlenecek olan GURME 2019 Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'na bu yıl 30 bin lezzet severin ziyareti hedefleniyor.

TÜYAP Adana Fuarcılık Anonim Şirketi'nce, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) işbirliği, Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Adana Organize Sanayi Bölgesi, Adana Gıda Toptancıları Derneği, Çukurova Fuarcılık Anonim Şirketi ve KOSGEB’in destekleriyle hazırlanan GURME 2019 Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nın tanıtım toplantısı kentteki bir otelde düzenlendi.

Toplantıda, kentin önemli simgelerinden 'portakal' içerikli çeşitli yemek sunumları hazırlayan TAFED Yönetim Kurulu Üyesi Şef Aşçı Koray Türk, 25-28 Nisan tarihlerinde 4 gün sürecek fuarda yerli ürünleri sergileyeceklerini belirterek, "Adana mutfağını yaymak için Türkiye'nin dört bir yanından şef aşçılarımız etkinliklere gelecek. Şef aşçılarımız da Ege, Kayseri, Kapadokya gibi bölgelerin mutfaklarını sergileyecek. Ayrıca sadece yemek değil, genç şeflerle yemek yarışması da düzenleyeceğiz. Down sendromlu çocuklarımızla her şef birlikte yemek yapacaklar. Malzemeler, burada yetişen ürünlerden olacak. 4 gün boyunca dolu dolu bir fuar olacak" dedi.

YURT DIŞINDAN 100'E YAKIN ZİYARETÇİ

TÜYAP Adana Bölge Müdürü Salih Gökmen ise, fuara yaklaşık 50 firmanın katılacağını ve yurt dışından 100'e yakın ziyaretçiyi ağırlayacaklarını belirterek, "4 gün sürecek fuarda ciddi anlamda potansiyel alıcılarla üreticileri bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Tüm Adana halkını fuarımıza davet ediyoruz. Fuara Türki Cumhuriyetlerden ve Ortadoğu'dan olmak üzere yurt dışından yoğun bir şekilde ziyaretçi organizasyonu yapıyoruz. Kıbrıs'ta faaliyet gösteren otelcileri ve restoran işletmecilerini de fuarımızda ziyaretçi olarak getirtiyoruz" diye konuştu.

30 bin lezzet severin ziyaret etmesinin beklendiği GURME 2019 Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nın programı şöyle:

"25 Nisan: 11:00 - 13:00 Çukurova Aşçılar Derneği ile Analı-Kızlı yapımı - Acı soslu içli köfte workshop ve sunumları

25 Nisan 13:30 Down sendromlu çocuklar ile TAFED şeflerinin yemek sunumları

25 Nisan: 14:30 Çukurova Gazeteciler Cemiyeti ve TAFED şeflerinin sunumu

25 Nisan: 16:00 Çukurova Aşçılar Derneği ile taş kadayıf workshop ve sunumları

26 Nisan: 12:00 Acı soslu içli köfte workshop ve sunumları

26 Nisan: 14:00 Halka tatlı workshop ve sunumları

26 Nisan: 16:00 Yöresel sunumlarla sıkma workshop

27 Nisan: 10:30 Çukurovalı Genç Şefler Yarışıyor / Genç Aşçılar Yemek Yarışması

27 Nisan: 15:30 'Adana'nın Tanınmış Kadınları Mutfakta' / Sevgi Evleri yemek sunumu

28 Nisan: 12:30 Portakallı lezzetler workshop ve sunumları

28 Nisan: 14:00 Mini tatlılar ve gıda hamurundan hazırlanmış materyallerle çeşitli çiçek tasarımlarına ilişkin workshop ve sunumları."

Görüntü Dökümü

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- Şefin portakal soslu et yapışından genel ve detay görüntüler

- TÜYAP Adana Bölge Müdürü Salih Gökmen ile röp.

- TAFED Yönetim Kurulu Üyesi Şef Aşçı Koray Türk ile röp.

- Yemek sunumlarından genel ve detay görüntüler

SÜRE:06'30" BOYUT: 719 mb

Haber-Kamera: Nuri PİR/ADANA, ()

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4)ÖĞRETMENLERİNİN ÜNLÜ BESTESİNİ HEP BİR AĞIZDAN SESLENDİRDİLER

İZMİR'in Çiğli ilçesindeki Ahmed Adnan Saygun Mesleki ve Teknik Lisesi'nde görev yapan tarih öğretmeni Gökhan Örs yazdığı yüzden fazla bestesiyle giderek ünlendi. Kendi bestesi olan 'Aşkın mevsimi olmaz ki' isimli parçayı şarkıcı Ferhat Göçer'in ardından yeniden söyleyerek dijital ortamda piyasaya süren Örs'e en büyük destek öğrencilerinden geldi. Öğrenciler, öğretmenlerinin ünlü bestesini hep bir ağızdan seslendirerek o anları kayda aldı.

Çiğli Ahmed Adnan Saygun Mesleki ve Teknik Lisesi tarih öğretmeni Gökhan Örs'ün (49) bestelerinden bazıları ünlü şarkıcılar tarafından seslendirildi. Şarkıcı Edip Akbayram'ın 'Yandım yandım' ve 'Sensizliğe yol aldım' adlı iki bestesini seslendirmesinin ardından şarkıcı Ferhat Göçer'in de 'Aşkın mevsimi olmaz ki' bestesini söylemesiyle, tarih öğretmeninin hayatı da farklılaştı. 'Aşkın mevsimi olmaz ki' şarkısını, Ferhat Göçer'in ardından yeniden seslendiren Örs, şarkıyı dijital ortamda piyasaya sürdü. Tarih öğretmenine en büyük destek ise öğrencilerinden geldi. Sosyal medya hesaplarında öğretmenlerinin şarkısını paylaşan öğrenciler, organize olarak okul bahçesinde öğretmenlerine sürpriz hazırladı. 'Aşkın mevsimi olmaz ki' şarkısını hep bir ağızdan seslendiren öğrenciler, o anları kayda aldı. Çocukların bu yaptıklarının şarkıyı seslendirmekten öte hayallerinin peşinden giden bir öğretmeni örnek alması anlamına geldiğini söyleyen Örs, "Bu durum, hayallerin peşinde ne olursa olsun yürümeleri gerektikleri konusunda onlar üzerinde bir dinamizm yarattı. Çocukların artık kahramanları ya da idolleri, biz öğretmenler olamıyoruz maalesef. Daha çok oynadıkları oyunlardaki şiddet içerikli karakterler kahramanları oluyor. Dolayısıyla çocukların bu yaptıkları, samimiyetin, iyiliğin bayraklarını insanlığın surlarına dikmek gibi bir anlam teşkil ediyor benim için" dedi.

MÜZİK YOLCULUĞU, BİR ŞİİRLE BAŞLADI

Yaşamı boyunca müzikle iç içe olduğunu ifade eden Örs, "23 yıllık Tarih öğretmeniyim ama herkes müzik öğretmeni olduğumu zannediyor. 28 yaşlarımdayken Gaziantep'te Abdülkadir Konukoğlu Lisesi'nde doğu görevinde olduğum sırada, Gülten Akın'ın şiirine denk geldim. Bağlama ile birlikte şiiri besteledim, orada hayatım değişti. Kendi yolculuğum farklılaştı, kendimi keşfettim. Sonra yolculuk hızlı bir şekilde devam etti ve yüzlerce beste yaptım. Edip Akbayram iki bestemi seslendirdi. İki yıl önce 'Aşkın mevsimi olmaz ki' isimli bestem Ferhat Göçer'in eline ulaşınca, Ferhat Göçer bu besteyi söyleyip 20 milyona duyurunca benim hayatımda farklı bir dönem başlamış oldu. Daha sonra kendi şarkımı tekrar ben de söyledim. Dijital ortamda bu versiyonu yayınlandı" diye konuştu.

'ŞARKIM GENCECİK ÇOCUKLARIN KALBİNDE, DİLİNDEYDİ'

Öğrencileriyle kurduğu ilişkide müziğin gücünü hissettiğini söyleyen Örs, "Öğrencilerim popüler biri olan Ferhat Göçer'in şarkıyı seslendirmesinden sonra oldukça şaşırdılar. Ferhat Göçer onların yanına gelmiş gibi hissettiler. Şarkıları sosyal medya hesaplarında sıklıkla paylaşmaya başladılar. Bir sürpriz hazırlayarak şarkımı seslendirdiler, öğrenciler tamamen kendi kendine böyle bir şey düşünmüşler. Kısa sürede öyle güzel organize olmuşlar ki gözlerimize inanamadık. Benim çok emek harcadığımı biliyorlar, bana destek olmak istediler. İnsanlar bir öğretmenin şarkı yapmasını şöhret olmaya çalışmak gibi değerlendirebilir ama öyle değil. Benim hayatım bu, dile geliyor, insanlar da duysunlar istiyorum. Bütün şarkıları, tek başımayken yazıyorum. Yalnızlığımla ortaya bir şeyler çıkarıyorum. Yalnızlıktan ortaya çıkan ürün, çoğullaşınca emeklerin boşuna gitmediğini görüyorsunuz. Öğrencilerim şarkımı seslendirdiğinde tam da böyle hissettim. Gencecik çocukların kalbinde, dilinde bunu gördüğümde çok mutlu oldum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Gökhan Örs röp.

-Öğrencilerin şarkıyı seslendirmesi

-Tarih dersinden görüntüler

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

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5)MARMARİS'TE ŞOK DENETİMLER KASK TAKMA ORANINI ARTTIRDI

MUĞLA'nın motosiklet kullanımının fazla olduğu ilçelerinden Marmaris'te, yaralamalı ve ölümlü kazalarını önlemek için 2 aydır yürütülen şok denetimler ve bilgilendirme çalışmalarıyla kentte kask takma oranının yüzde 80'lere çıktığı belirtildi.

Marmaris Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri 2 ay önce 'Kaskını tak, bizimle kal' sloganıyla ilçenin çeşitli cadde ve sokaklarında şok denetimler yaptı. Her gün 5 cadde ve sokakta yapılan denetimlerde, motosiklet sürücülerinin evrakları ve kask takıp takmadıkları kontrol edildi. Denetimlerde 900 sürücüye, çoğunluğu kask takmamaktan olmak üzere çeşitli ihlallerden cezalar yazıldı. Yüzde 40 olan kentteki kask takma oranının, yapılan çalışmalar ve denetimlerle yüzde 80'e çıktığı belirtildi.

HEDEF HERKESİN KASK TAKMASI

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amiri Komiser Bahadır Türkyaşa, ilçede motosiklet kullanımının hızla arttığına dikkat çekerek, "Motosiklet kullananlar arasında 18 yaş altında çocuk denilen çağda çok sayıda kullanıcı da tespit ettik. Kask takmama gibi bir alışkanlık da söz konusu. Motosiklet sürücülerinin kurallara uymaları ve kask takmaları için proje hayata geçirdik. Denetimler ve planlı kontroller gerçekleştirdik. Kask takmayan ve kurallara uymayan motosiklet sürücüleri uyarıldı. Kurallara uymayan sürücülere, cezai işlem başlattık. 60 gün sonunda kask takma oranı yüzde 40'lardan yüzde 80'lere yükseldi. Hedefimiz tüm motosiklet sürücülerinin kask takmalarını sağlamak. Bunun olması için denetim ve bilgilendirmelerimiz devam edecektir" dedi.

SÜRÜCÜLER DE MEMNUN

Motosiklet sürücücü Mehmet Altın, denetimlerin daha sık yapılmasını isteyerek, "Denetim ve cezayla kask takma oranı artacaktır" dedi. Paket servis personeli Ahmet Çakdemir ise, "Polisin bilgilendirmesi ve gördüğüm kazalarla kask takmanın önemini kavradım. Motosiklete her bindiğimde mutlaka kask takıyorum" dedi. Sürücü Melahat Haktan, "Kaskımı takıyorum hayatta kalıyorum. Yapılan denetimler yerinde ve daha çok yapılmalıdır" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Motosiklet denetimlerinden görüntü

- Denetlenen sürücülerle röp.

- Genel ve Detay görüntü

(Toplam: 3 dakika 31 saniye-255 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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6)PROJE FİNALİNDE KONSER VERDİLER

BURDUR İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Burdur İnovasyon ile Gelişen Eğitim (BİLGE) projesi kapsamında düzenlenen 'Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim, Hem Çalalım, Hem Söyleyelim' projesi final konseriyle sona erdi.

Burdur'da başlatılan 'Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim, Hem Çalalım, Hem Söyleyelim' projesi kapsamında Alparslan Ali Can Bilim Sanat Merkezi Müzik Bölümü öğrencileri Merkez Yazıköy Ortaokulu, Merkez Halıcılar Köyü Ortaokulu ve Merkez Yardımsevenler Derneği Ortaokulu'ndaki 75 öğrenciye bağlama, gitar, keman, ritim ve koro eğitimi verdi. Yaklaşık 2 ay süren projenin kapanış konseri Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Konserde proje kapsamında eğitim gören öğrencilerin performansları izleyenlerden büyük alkış aldı. Konseri Vali Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Nur Şıldak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, İl Milli Eğitim müdür yardımcıları Süleyman Çakıcı ve Hüseyin Çetinkaya, Okul Müdürü Muhammet Çekirge, öğretmenler, öğrenciler ve veliler izledi.

Alparslan Ali Can Bilim Sanat Merkezi Müdürü Muhammet Çekirge, "Bu projeyi ortaya koyabilmek için çok emek harcandı" dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süleyman Çakıcı kendilerine proje teklifi geldiği andan itibaren maddi ve manevi destek sağladıklarını belirterek, "Projeye destek veren okul yöneticileriyle bize desteklerini esirgemeyen Valimiz Hasan Şıldak'a ve eşlerine teşekkür ederim" diye konuştu.

Daha sonra projede yer alan öğrenciler performanslarını sergiledi.

Projede görev alan öğrenci ve öğretmenlere plaketleri İl Milli Eğitim müdür yardımcılarıyla Vali Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Nur Şıldak tarafından verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salondan detay

- Muhammet Çekirge'nin konuşması

- Süleyman Çakıcı'nın konuşması

- Konserden

- Plaket verilmesi

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

