DHA YURT BÜLTENİ -3

İzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 12 gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda, Suriye’den kaçan DEAŞ terör örgütü üyelerini Türkiye’ye soktukları ve örgüte eleman sağladıkları tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli olmak üzere Bolu ve Isparta illerinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Örgüte eleman temin edip, finansal kaynak sağladıkları ve Suriye’den kaçan teröristleri Türkiye’ye sokmak için organize bir şekilde çalıştıkları tespit edilen 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzeme, DEAŞ terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve flamalar ile çok sayıda yasaklı kitap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesinden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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Adana'da FETÖ operasyonu

Adana'da merkezli 9 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 4'ü kadın 18 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 17 Nisan'da Adana merkezli İstanbul, Kocaeli, Trabzon, Mersin, Gaziantep, Hakkari, Konya ve Kahramanmaraş'ta 2'si polis, 1'i astsubay, 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 ilde operasyon düzenledi. Yakalanan 4'ü kadın 18 kişinin, örgütün gizli haberleşme programı olan 'ByLock' kullandığı saptandı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerden 4'ü kadın 18 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 4 kişi için ise ek gözaltı süresi alındı.

Görüntü Dökümü

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-gidişi

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Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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Anne ile kızı evlerinde ölü bulundu

Mersin'de aynı evde yaşayan anne ile kızı, akrabaları tarafından ölü halde bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir sitenin 5'inci katındaki evde yaşayan Cennet (90) ve kızı Fikriye Erden'den (63) uzun süre haber alınamadı. Anne-kızın yaşadığı daireden kötü kokuların yayılması üzerine polise haber verilirken, bölgeye gelen güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, Cennet ve Fikriye Erden'in cansız bedenleri ile karşılaştı.

Yaklaşık 1 hafta önce öldüğü düşünülen anne ve kızının cenazeleri otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Evdeki eşyaların dağınık olduğunu gören polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Sitenin görüntüsü

- Daire kapısının görüntüsü

- Anne kızın fotoğrafları

- Evin penceresinin görüntüsü

SÜRE: 01'00"- BOYUT: 84.8 MB

Haber-Kamera: MERSİN, ()

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Gece attığı ağda, sabah 2 dev balık buldu

Diyarbakırlı balıkçı Veysi Bozyıl'ın geceden Dicle Nehri'ne attığı ağa, her biri 10 kilo ağırlığında 2 dev yayın balığı takıldı.

Kentte balıkçılık yapan Veysi Bozyıl, önceki Dicle Nehri'ne ağ attı. Bozyıl'ın dün sabah topladığı ağa, her biri 10 kilo ağırlığında 2 dev yayın balığı takıldı. Önce şaşıran sonra sevinen Bozyıl, yağışların düzenli ve bol olması nedeniyle Dicle'de su seviyesinin yükseldiğini ve bu nedenle Fırat Nehri'ndeki balıkların da Basra Körfezi üzerinden Dicle Nehri'ne yukarı doğru göç ettiğini söyledi. Bu balık türleri arasında yayın balıklarının da olduğunu anlatan Bozyıl, "Bunları Dicle'nin bereketli sularında yakaladım. Mevsimsel olarak yağışların bu sene bol olması Dicle'nin de bereketli olmasını sağladı. Baraj kapağının da kırılması nedeniyle su seviyesi bir hayli yükseldi. Bu nedenle alttan yukarı doğru balıkların göçü rahatlıkla sağlandı. Biz bu balıkları Dicle Nehri'nde yakalıyoruz. Mevsimsel olarak tropikal göçmen dediğimiz balık türleri var" dedi.

Görüntü dökümü

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- Dicle'de balık bereketi

- Dicle Nehrinde yakalanan yayın balıkları

- Balıkların içi su dolu bottan çıkarılması

- Balıkların kesilmesi ve doğranması

- Balıkçı Veysi Bozyıl ile röportaj

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 736 MB

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARAKIR,()

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1200 yıllık çınar 'anıt ağaç' olarak tescillendi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bin 200 yıllık dev çınar ağacı 'anıt ağaç' olarak tescillenip koruma altına alındı.

Tekkeköy ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde Hamit Akbaş'a ait bahçede yer alan dev çınar ağacı, büyüklüğü ve heybeti ile görenlerin dikkatini çekiyor. Tekkeköy Belediyesi'nce bin 200 yıllık olduğu tespit edilen asırlık çınarın koruma altına alınması için başlatılan çalışma sonuçlandı. Samsun Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca 'anıt ağaç' olarak tescillenen çınar, koruma altına alındı.

'HİKAYESİNİ ORTAYA KOYACAĞIZ'

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, bin 200 yıllık çınar ağacının ilçe için çok önemli bir değer olduğunu belirterek, böyle bir ağaca kolay rastlanılamayacağını söyledi. Togar, "1200 yıllık bir ağacın altında gelenleri fotoğraflayıp kendisini de belki çocuklarına, torunlarına gösterebileceği fotoğrafları hediye etmeyi düşünüyoruz. Biz zaten bu ağacın 800-900 yıllık olduğunu orada yaşayan büyüklerimizden biliyorduk. Yaşı da araştırılıp tescillendiğinde 1200 yaşında olduğu ispatlandı. Bu ağaç gerçekten bir anıt ağaç. Nesilleri görmüş bir ağaç. Ortalama insan ömrünün 80 yıl olduğunu düşünürsek 15 nesli görmüş bir ağacın hikayesini ortaya koyacağız. Bu şehrin ve ülkenin bir değeri olarak muazzam bir kültürel mirası ilçemiz için bir marka haline dönüştüreceğiz" dedi.

Dev çınar ağacının bulunduğu mahallede oturan Hanife Akbaş (60) ise "40 yıldır bu mahalledeyim. Geldiğim zaman ağaç nasılsa hala aynı şekilde. İki yıl buraya bilim adamları geldi ve ağaçla ilgili inceleme yaptılar. Bin yaşının üzerinde olduğunu söylemişlerdi. Sonra bu yıl tekrar başka görevliler geldi. Tekrar inceleme yapıp ağacı koruma altına aldılar. Bu ağaç koruma altına alınsın ve bakımı yapılsın biz bundan memnun oluruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Anıt Ağaçtan drone görüntüsü

-Röportajlar

-Anıt ağaçlardan detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/TEKKEKÖY, (Samsun), ()

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Şehit teğmen için mezun olduğu lisede şehit köşesi oluşturuldu

Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olan Teğmen Muhammed Kır (25) için 2010 yılında mezun olduğu Erzurum'un Pasinler ilçesindeki anadolu lisesinde şehit köşesi oluşturuldu.

Erzurumlu Teğmen Muhammed Kır, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'nda, 15 Mart 2018 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Teğmen Kır, bir gün sonra Erzurum'daki tarihi Çifti Minareli Medrese önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle toprağa verildi. Eşinden ayrıldığı için Kayseri'de bekar olan oğlu Muhammed Kır ile birlikte yaşayan 4 çocuk annesi Hemra Cömert yeniden Erzurum'a döndü.

Şehit Teğmen Muhammed Kır için mezun olduğu Pasinler Anadolu Lisesi'nin birinci katında şehit köşesi oluşturuldu. Şehit köşesinin açılışına anne Hemra Cömert, çocukları, İlçe Kaymakamı Kadir Perçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Kaya, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, Anadolu Lisesi Müdürü Yaşar Uzun, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Kahraman oğlunun isminin mezun olduğu okulda yaşatılacağı için çok mutlu olduğunu söyleyen Hemra Cömert, "Allah razı olsun bunu düşünenlerden, oğlum da buna layık oldu. Ben onunla gurur duyuyorum. Çok iyi insan, iyi bir babaydı. Ailemizin büyüğü gibiydi. Tüm yük onun omuzlarındaydı. Vatan için canını verecekti, verdi. Ben sık sık gelir, burayı ziyaret ederim" diye konuştu.

Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül ise, "Bunun diğer okullara örnek olmasını, bu tür şeylerin yaşatılmasını istiyoruz. Biz hiçbir şekilde maddi bir şey istemiyoruz. Arkamızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Şehitlerin hatırlanmasını, anne ve babalarının elinin öpülmesini, gazileri sokakta gördüğünüzde hal ve hatırlarını sormanızı, tekerlekli sandalyenin ucundan tutmanızdır bizim isteğimiz" dedi.

Bu anlamlı günde herkesin yüreğinde değişik hisler ve duygular yaşandığını ifade eden Kaymakam Perçi ise, "İşte bizi millet yapan, bizi bu dünya milletleri ailesi içinde farklı kılan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi damarlarımızdaki asil kandaki mevcudiyettir. Şehit ailemiz için söylenecek çok şey yok. Rahmetli şehidimiz ailesine ve yakınlarına şefat edecek zaten" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kaymakam Kadir Perçi şehit annesi Hemra Cömert'e Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Görüntü Dökümü

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-Şehit Muhammed Kır için yapılan köşe

-Anne Hemra Cömert ile röp

-Dua okunması

-Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül'ün konuşması

-Kaymakam Kadir Perçi'nin konuşması

-Perçi'nin şehit annesine Kuranı kerim ve bayrak hediye etmesi

-Okulun dış görüntüsü

(Süre: 5.7 Dk. 560 MB)

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,()

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Meslek lisesi öğrencileri, robotik kodlama atölyesi kurdu

Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Alanı öğrencileri tarafından hazırlanan 'Fatih’in torunları geleceğini kodluyor' projesi kapsamında, okula 'Robotik ve Endüstriyel Kodlama Atölyesi' kuruldu.

Proje Koordinatörü Murtaza Savrandalı ve Alan Şefi Mahmut Uçman koordinatörlüğünde, Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanında eğitim öğretim gören 12 öğrenci tarafından hazırlanan proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygun görülüp desteklendi. Bu kapsamda bölgedeki birçok meslek lisesi ve yüksekokulda bulunmayan atölyeye, 5 bilgisayar, 2 adet 3D Renkli yazıcı, robot setleri, uzaktan kumanda sistemleri ve endüstriyel kontrol sistemleri alındı. Yaklaşık 19 bin lira bütçe ile kurulan atölyede öğrenciler, geleceğin meslekleri arasında yer alan robotik ve endüstriyel kodlama alanında kendilerini geliştiriyorlar.

MODERN ATÖLYE OKULA KAZANDIRILDI

Projenin koordinatörü olan Murtaza Savrandalı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 2018 yılında proje başvurusu yaptıklarını belirterek, "Projemizle diğer okullarımız tarafından hazırlanan spor, eğlence, gezi gibi faaliyetlerin yerine, gençlerimiz hem kendilerinin faydalanabileceği hem de kendilerden sonra ki öğrencilerin faydalanabileceği modern bir robotik kodlama, endüstriyel kodlama, programlama ve tasarım atölyesi kurdular" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMLE GURUR DUYUYORUM'

Öğrencilerinin ileriye dönük dünyanın her tarafında geçerli olan kodlama alanında, özellikle endüstriyel ve robotik kodlama ile kendilerini geliştirip hayata başarılı bir şekilde adım atmayı hedeflediklerini belirten Savrandalı, "Ben gençlerimizi kutluyorum ve onlarla gurur duyuyorum. Öğrencilerimiz buradan mezun olduktan sonra, yine kendilerinden sonra gelecek olan arkadaşlarına hizmet vermeye devam edecektir" diye konuştu.

3D YAZICI İLE YABAN KUŞUNA PROTEZ AYAK YAPILDI

Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanında istekli 120 öğrencinin bu atölyeden eğitim aldığı kaydeden Murtaza Savrandalı, şöyle devam etti: "Biz bu atölyemizde öğrencilerimizin kendi yapmış oldukları 3 boyutlu tasarım çalışmaları ile başka okullarımızın ihtiyaç duyduğu yedek parçalar üretmekteyiz. Geçtiğimiz günlerde Orman ve Su İşleri Müdürlüğümüzdeki bir yaban kuşu için protez ayak çalışmamız oldu. Aynı zamanda yine bir okulumuzun cihazının bulunmayan bir parçasını 3D yazıcımızla tasarlayıp tamir ederek yeniden çalışmasını sağladık. Gençlerimizin ve öğretmen arkadaşlarımız özverili çalışması sayesinde küçük bir bütçe ile son derece teknolojik, gelişmiş, modern bir endüstriyel ve robotik kodlama ile 3D tasarım atölyesi kuruldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Alan Şefi Mahmut Uçman ise 'Fatihin torunları geleceğini kodluyor' projesi sayesinde, öğrencilerin mesleki derslerde yararlanabilmeleri için alınan, 3D yazıcı, arduino, robotik kodlama ve tank ile birlikte çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

ENDÜSTRİYEL KODLAMA KURSLARI YAPILIYOR

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Temsilcisi Elektrik Elektronik Alanı 12'nci sınıf öğrencisi İdris İbrahim Erten ise kurulan atölyede yapmış oldukları faaliyetlerle ilgili olarak, "Robotik atölyemizde arduino temelli yazılım kursu, endüstriyel kodlama kursları yapılmakta. Burada 3D yazıcılarımızda parça üretip daha sonra ise istişare yoluyla projelerimizi geliştirmekteyiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 'Güçlü Yarınlar Güçlü Türkiye Projesi' altında bu projemizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Ayrıca kardeş okullarımıza proje geliştirerek onlarında ileriye dönük hedeflerinde onlara yol göstermeye çalışmaktayız. Bizler buradan mezun olduktan sonra, bizden sonra gelecek olan öğrenci arkadaşlarımızın hedeflerine büyük oranda katkı sağlayacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Dijital ekranda Osm. Mes.Tek. And. Ls. yazısı

-Öğrencilerin robot tank üzerinde çalışması

-Öğrencilerin çalışmalarından yakın detay

-Öğretmenlerin öğrencilerle birlikte çalışması

-Öğrencilerin yaptığı robotun çalıştırılması

-Bilgisayar ekranı ve çizilen nesne

-3D Yazıcı ve çalışması

-3D Yazıcıda Atatürk portesi yapılması

-3D Yazıcıda yapılan yaban kuşu için protez bacak

-Proje Koordinatörü Murtaza Savrandalı ile röportaj

-Okul Temsilcisi Elektrik İdris İbrahim Erten ile röportaj

-Alan Şefi Mahmut Uçman ile röportaj

BOYUT: 175 MB SÜRE: 05'33"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,()