DHA YURT BÜLTENİ -3

Altın ve yakut işlemeli halıyı satarken suçüstü yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurt içerisine kaçak yollarla sokulan altın ve yakut işlemeli halıyı satmak isteyen şüpheliler, suçüstü yakalandı. Halıyı satmaya çalışan 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliye ait bir iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda eseri ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın kaçak yollarla yurt içerisine altın ve yakut işlemeli halı sokup bu halıyı satmaya çalışan şüphelilerin istihbaratını alan Bursa İl Jandarma ekipleri, operasyon için harekete geçti. Kendisini halı alıcısı olarak tanıtan jandarma personeli halıyı almak için şüphelilerle bir araya geldi. Jandarma personeline halıyı satmak istedikleri esnada suçüstü yapan ekipler, A.Y., K.M., E.K., T.Y., O.K. ve T.T.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.Y.'ye ait iş yerinde arama yapan ekipler 180x120 ebatında altın ve yakut işlemeli bir halı, 1 el işlemeli insan figürlü metal mezar taşı, 1 tarihi rumca baskılı kitap, 2 gözyaşı şişesi, 3 figürlü mermer heykel, 3 toprak kap, 1 metal yağdanlık, 2 tüfek, 1 toprak yağdanlık, 35 obje, 10 yabancı tarihi para, 140 sikke ele geçirildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilere, 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu, 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefetten işlem yapılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen tarihi eserlerin sergilenmesi

-Detaylar

Süre: 1.51 Boyut: 208 MB

Haber-Kamera:Serkan AKKUŞ/BURSA,()

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13 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Aksaray merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamları'na yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kadın gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'polis okulu kız öğrenci yapılanması'nda 'mahrem imamlık' yaptığı tespit edilen 15 kadın hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Aksaray merkezli Ankara, Eskişehir, Mersin, İzmir, Malatya, Gaziantep, Niğde, Samsun, Adıyaman, İstanbul, Denizli ve Kayseri'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 8 kadın gözaltına alınırken, 7 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY,()

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Sosyal medyada örgüt propagandası yapan 1'i kadın 11 şüpheli yakalandı

Adana'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 1'i kadın 11 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından bazı sol terör örgütleri lehine propaganda yapılması üzerine çalışma başlatıı. Takibe alınan 11 ayrı hesap üzerinden propaganda yaptıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için de operasyon gerçekleştirdi. Daha önceden belirlenen adreslere şafak vakti baskın düzenleyen TEM ekipleri, 1'i kadın 11 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgularının ardından sağlık kontrollerinden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Polis otobüsünün gelişi

- Zanlıların otobüsten indirilmesi

- Adli Tıp Birimi'ne getirilmeleri

- Adli Tıp Birimi tabelası

SÜRE:01'45" BOYUT:195 MB

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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Uyuşturucu ticaretinden hükümlü firari, uyuşturucu satarken yakalandı

Adana'da, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Metin U. (27), uyuşturucu satarken yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda uyuşturucu satıcısı Metin U. yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan şüpheli hakkında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Polis aracının gidişi

SÜRE: 01'12" BOYUT: 134 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Can ÇELİK/ADANA, ()

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Fazla kilo ile mücadele ekibi görev başında

Sağlık Bakanlığı tarafından planlanan obezite merkezlerinden birisi, İzmir'deki Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne açıldı. Ege Bölgesi'nde, erişkinler için açılan ilk obezite merkezi olma özelliğini taşıyan birimde, doktor ve diyetisyenden psikoloğa, hemşireden diğer sağlık görevlilerine kadar tüm personel, en iyi hizmeti sunabilmek için azimle çalışmaya başladı. Obez hastalarının henüz yeni açılan birimden haberdar olamayabileceklerini göz önünde bulunduran sağlık çalışanları, özellikle fazla kilolarından dolayı fizik tedaviye gelen hastalarla konuşup, onları merkeze kazandırdı, ilk grupta yer alan 10 hasta, uygulanan yöntemlerle kilo vermeye başladı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, obezite tedavisi için multidisipliner yaklaşımla devlet hastanelerinde obezite merkezleri kurmaya başladı. Pilot illerdeki uygulamanın başarılı bulunmasından sonra İzmir'deki Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde de, Ege Bölgesi'nin ilk merkezi açıldı. Merkez çalışanları, ilk olarak kendileri Antalya'da düzenlenen seminerde eğitim aldı. Ardından Dr. Oya Karabulut, psikolog Ahmet Konya, fizyoterapist Ali Suluova, diyetisyen Havva Çakmaklı, hemşire Vildan Özkaya ile yardımcı personelden oluşan ekip, çalışmalarına başladı.

HASTALARI KENDİLERİ BULDU

Obezite hastalığı bulunanların henüz yeni açılan merkezden haberdar olamayabileceklerini göz önünde bulunduran ekip üyeleri, özellikle fazla kilolarından dolayı hastanelerinde fizik tedavi görmek zorunda kalan kişilerle konuşup, onları merkeze kazandırmaya başladı. İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur başta olmak üzere Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Esra Duğral ve Başhekim Yardımcısı Dr. Miraç Çavdar'ın da büyük önem verip, yakından ilgilendiği merkezde, ilk grupta yer alan 10 hasta için zayıflatan uygulamalar başlatıldı. Açılalı çok kısa bir süre olmasına rağmen, 24 hastanın kayıtlı olduğu merkeze başvurular her gün artarak sürüyor. Vücut kitle indeksi 30 ve üstünde olan hastaları kabul eden merkezde, ilk olarak başvuranların vücudundaki yağ ve kemik oranı belirleniyor. Ardından da dahiliyeden, genel cerrahiye, kardiyolojiden psikiyatriye kadar farklı birimlerde obezite tedavisi görecek olan kişiler, kontrolden geçiriliyor. Sonrasında ise 6 aşamada yaklaşık 12 ay süren, hastaların fazla kilolardan kurtulmaları için mücadele veriliyor. Son aşamalarda hastaların tekrar kilo almamaları, sağlıklı ve dengeli beslenme ile hareketli yaşamı bir hayat tarzına dönüştürmeleri için çaba gösteriliyor.

AMAÇ SADECE KİLO VERDİRİLMESİ DEĞİL

Günlük egzersiz ve tedaviler öncesinde hastalarıyla ekip olarak toplantı yapan Psikolog Ahmet Konya, onlara merkez olarak kilo verdirmenin yanı sıra, sağlıklı yaşam ve sağlık beslenmeyi alışkanlık, hatta yaşamsal davranış haline getirmeyi, verilen kiloların da kesinlikle geri alınmamasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Obezite merkezinin görüntüsü

- Hastalarla toplantıdan görüntü

- Hastaların görüntüsü

- Egzersizlerden görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Davut CAN / İZMİR ()

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Klasik Batı ve Türk müziğini buluşturan konser

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen 'Rossini'den Hacı Arif Bey'e adlı konserde, klasik Batı müziği ve klasik Türk müziği eserleri seslendirildi.

Herodot Kültür Merkezi'ndeki konserde klasik Batı müziğinden Rossini'nin ve klasik Türk müziğinden Hacı Arif Bey'in eserlerine yer verildi. Karya Kültür ve Sanat Derneği (KARSANAT) tarafından organize edilen konseri, aralarında Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'ın da yer aldığı çok sayıda sanatsever izledi. Devlet sanatçısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ'ın sanat yönetmenliğini üstlendiği konserin ilk bölümünde, mezzosoprano Esen Demirci, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyanistlerinden Yonca Dinçer eşliğinde, Romantik Dönem operalarından seçilmiş aryalardan oluşan bir program sundu. Konserin ikinci bölümünde ise solist Esen Demirci; Hacer Tısoğlu (kanun), Vuslat Çiftdal (keman), Zeynep Sema Çelebi (ney), Fatih Turan (ud) ve Betül Şirin (viyolonsel) eşliğinde Klasik Türk Müziği eserlerinden seçilmiş bir repertuvar seslendirdi.

Görüntü DÖKÜMÜ:

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- Konserden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), ()

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Kadın saçını resimlerine ilave etti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü son sınıf öğrencisi Yasemin Güzel, kadın saçları kullanarak yaptığı resimlerden oluşan sergi açtı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü son sınıf öğrencisi Yasemin Güzel, kadınların değerini anlatmak ve yaşantısını yansıtmak için farklı bir çalışmaya imza attı. Kendi saçını ve çevreden topladığı kadın saçlarını iğneden geçirip tuvale işleyen Güzel, yaptığı tablolardan oluşan sergi açtı. TCDD Sivas Tren Garı salonunda 'Saç-Yol-Ma' ismiyle görücüye çıkan serginin açılışına üniversite öğrencileri ve kentte bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 14 tablonun yer aldığı sergi ilgi gördü.

'DÜNYADA BU TARZDA BİR İLK'

Çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Yasemin Güzel, "Burada farklı bir amaç, farklı bir imkan tanımak adına, kadınların değerini anlatmak adına burada bulunmaktayız. Kadının saçının telinin aslında ne kadar değerli olduğunu, yerler değil de tablolarda, daha yüksek yerlerde olması gerektiğini anlatmak istedim. Kadının sabrını ve yaşantısını anlatmak istedim. Çalışmalarımın bir çoğunda saç tellerini iğneden geçirerek tuvale diktim. Kadının değerinin, sabrını, yaşantısını anlatabildiysem ne mutlu bana. Şu an burada 14 farklı çalışma var. Bu tabloları 2 yılda yaptım. Devamı da gelecektir. Dünyada 2 tane saç müzesi var. Fakat tuvallere saçları iğneden geçirip diken bir sanatçı yok. Bu tarzda bir ilk" dedi.

Sergiye katılanlar ise ilk defa böyle bir çalışma gördüklerini belirterek, farklı ve anlamlı bulduklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü

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-Sergiden görnütüler

-Saçlarla yapılan tablolar

-Yasemin Güzel'in konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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'İpi boğazını sıkıyor' diye sahibinden satın aldığı kuzuya bakıyor

Denizli'de, 3 aylık kuzuyu, ipin boğazını sıktığını görünce dayanamayıp, sahibinden satın alan Ali Eriş (47), yanından bir an olsun ayırmıyor. Kuzuya 'Reis' adını veren Eriş, "Boğazını naylon ip sıkıyordu. Yüreğim el vermediği için satın aldım. Evimde ona güzel bir yer yaptım. Bana yaşama hevesi getirdi" dedi.

Ali Eriş, 3 yıl önce geçirdiği akciğer hastalığı nedeniyle soğuk ortamda yapmak zorunda olduğu kasaplığı bırakmak zorunda kaldı. Hayatını sürdürebilmek için Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın yanındaki Cumhuriyet Parkı'nda ayakkabı boyacılığı yapmaya başlayan Eriş, 2 hafta önce, satıcının elindeki 3 aylık kuzuyu gördü. Eriş, sıcak havada, boğazını sıkan ip nedeniyle bunaldığını düşündüğü hayvanı satın aldı. 'Reis' ismini verdiği kuzuyu evde yalnız bırakmak istemeyen Eriş, yanında gezdirmeye başladı. Boya tezgahının çevresinde dolaşan kuzuya müşteriler de ilgi gösterdi. Eriş, işinden fırsat buldukça 'Reis' ile park gezisine çıkıyor, çocuklara da kuzusunu sevdirerek, onlara hayvan sevgisini aşılıyor.

'BANA YAŞAMA HEVESİ GETİRDİ'

Küçük yaşlardan bu yana hayvanlara karşı büyük sevgi beslediğini anlatan Ali Eriş, "Hayvanları çok seviyorum. Onu, bir satıcının elindeyken çok bitkin halde gördüm. Boğazını naylon ip sıkıyordu. Yüreğim el vermediği için satın aldım. Evimde ona güzel bir yer yaptım. Erkek olduğu için ona bu ismi verdim. Kuzum, görünüşü itibarıyla çok yakışıklı ve güzel. Kuzumu, ekmek paramı kazandığım boya tezgahının yanına da getiriyorum. O benim arkadaşım ve yoldaşım oldu. Bana yaşama hevesi getirdi. Benimle birlikte burada vakit geçiriyor. Cumhuriyet Parkı'nda oyun oynayan çocuklar, kuzuyu çok seviyor. Çocukların hayvan sevgisini öğrenmesi çok güzel bir şey. Ben herkesin hayvanlara değer vermesini ve onlara iyi bakmalarını istiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Ali Eriş'in kuzusu Reis ile birlikte parkta gezmesi

- Çocukların kuzuyu sevmesi

- Ali Eriş'in ayakkabı boyaması

- Ali Eriş'in kuzuya sarılıp öpmesi

- Reis isimli kuzudan detaylar

- Ali Eriş'in konuşması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Çalmayı bilmediği bağlamanın 27 yıldır imalatını yapıyor

Gaziantep'te yaşayan 27 yıllık bağlama ustası Enver Aslanyürek (57), imalatını yaptığı bağlamaları çalmayı bilmiyor. Aslanyürek, bağlama çalmayı öğrenmek istediğini fakat yapmaktan öğrenmeye fırsat bulamadığını söyledi.

Bey Mahallesi'ndeki iş yerinde çeyrek asrı aşkın süredir bağlama imal eden ve tamiratını yapan Enver Aslanyürek, yaptığı bağlamaları çalamıyor. Aslanyürek, Anadolu ezgilerinin en önemli müzik aleti olan bağlamanın çalması kadar yapmasının da ustalık istediğini söyledi. Bağlama imal eden ustaların hemen hepsinin çalmasını bildiğini ve imal sonrası bağlamanın kalitesini çalarak test ettiklerini ifade eden Aslanyürek, kendisinin ise bağlamadan iyi ses gelip gelmediğini teknesine vurarak anladığını dile getirdi.

'YAPMAKTAN ÇALMAYA FIRSAT BULAMADIM'

İşlerinin yoğun olmasından dolayı bağlama çalmayı öğrenemediğini ifade eden Enver Aslanyürek, "27 yıldır bağlama ustasıyım ama çalmasını bir türlü öğrenemedim. Bağlamayı yapıyorum. Yaparken zevk alıyorum, öğrenmeyi de istiyorum ama yapmaktan öğrenmeye fırsatım olmadı. Tam elime alıp şunu öğreneyim diyorum ama ya müşteri geliyor ya da işler o an yoğun oluyor. O zaman da bağlamayı geri bırakıyorum. Bir daha da elime alamıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Enver Aslanyürek'in bağlama çalmaya çalışması

- Bağlama yapımından görüntü

- İşyeri ve bağlamalar

- Enver Aslanyürek röp

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 483 MB

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-)

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