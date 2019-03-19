DHA YURT BÜLTENİ-3

1)OKULDAKİ ATATÜRK BÜSTLERİNE SALDIRIYA 18 YIL 8 AY HAPİS

ADANA'da, iki okulun bahçesindeki Atatürk büstlerine tabancayla ateş edip molotofkokteyli atan Ali Balduz (30), tutuklu yargılandığı davada 18 yıl 8 ay hapis cezası çarptırıldı. Merkez Seyhan ilçesindeki Cumhuriyet İlköğretim Okulu'na 11 Aralık'ta gelen Ali Balduz, Atatürk büstüne tabanca ile ateş ederek kaçtı. Balduz, iki gün sonra da Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Kanuni İlköğretim Okulu'ndaki Atatürk büstüne üç el ateş etti. Saldırının ardından evine giden Ali Balduz, cep telefonundan polisi arayıp, "Kanuni İlköğretim Okulu bahçesinde silah sesleri duydum, Atatürk büstüne ateş edip kaçmışlar" dedi. Balduz daha sonra evinden ayrıldı. Saldırganı yakalamak için çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Atatürk büstüne ateş edildiğini tespit eden polis, daha sonra telefon kayıtlarından ihbar yapılan evin adresine ulaşarak, Ali Balduz'un nikahsız yaşadığı Şükran T. (26) ile görüştü. Genç kadın ifadesinde, "Saldırıyı eşim gerçekleştirmiş olabilir. Akli dengesi yerinde değil" dedi. Bunun üzerine Balduz gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Ali Balduz, 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veya kabrini kırma veya bozma' suçlarından 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Görüntü Dökümü

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Olayla ilgili ARŞİV görüntü



ADANA, ()-

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2)ENGELLİ GİBİ DAVRANAN DİLENCİLERİ ZABITA EKİPLERİ YAKALADI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde fiziksel engelli gibi davranarak dilencilik yapan 2 kişi, zabıta ekiplerince yakalandı. 2 kişinin üzerinde, dilencilikten elde edilen 500 lira ele geçirildi. İnegöl Beledyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, baston kuşanıp ayaklarını yan çevirerek, fiziksel engelli taklidi yapıp insanlardan para dilenen Salim Ş. ve Yılmaz T.'yi tespit etti. Atatürk Bulvarı üzerinde dilenen 2 kişi, zabıta ekiplerini karşısında görünce kalkıp yürümeye başladı. Zabıta noktasına götürülen 2 kişinin üzerinde yapılan aramada toplamda 500 lira ele geçirildi.

Sinop'tan İnegöl'e geldikleri belirlenen dilenciler, otobüse bindirilip memleketlerine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Engelli taklidi yapan şahsın yakalanması

-Şahısların Zabıta noktasına götürülerek işlem yapılması

-Zabıta noktasında şahısların üzerinden çıkarılan paraların sayılması

-Detaylar

Süre: 06.04 Boyut: 678 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/BURSA,()

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3)KEDİ VE KÖPEK MAMASI GETİRENE PORTRE ÇİZİM BEDAVA

Bursa'da Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Adnan Çobanoğlu, sokak hayvanları yararına portre resimlerini yaptığı kişilerden para yerine mama alıyor. Portresini çizdirmek isteyenler, önce kargo ile köpek maması gönderiyor daha sonra çizilen resimlerini alıyor. Çobanoğlu, şu ana kardar 50 kişiden çizim karşılığı yaklaşık bin kilo mama toplayarak dağıttığını söyledi. Bursa'da yaşayan 22 yaşındaki Adnan Çobanoğlu lise okurken karakalem portre resim çizimlerinin iyi olduğunu fark etti. Liseden mezun olan Çobanoğlu Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okumaya başladı. Hayvanları çok seven ve sokak hayvanlarına yardım etmek isteyen Çobanoğlu, öğrenci olduğu ve maadi durumu iyi olmadığı için ilginç bir farkındalık projesi oluşturdu. Genç ressam sosyal medya üzerinden verdiği bir ilan ile köpek maması alana porte resim çizeceğini belirtti. Daha sonra çevresinde bulunan arkadaşları bu projeye destek verince Çobanoğlu, bu projeyi sürdürerek çizdiği resimleri para karşılığında değil mama karşılığında satmaya başladı. Kısa sürede duyulan para değil mama karşılığı projesi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından kendi portresini çizdirmek isteyenler önce kargo ile köpek maması gönderiyor daha sonra Çobanoğlu tarafından çizilen resimlerini alıyor. Genç ressam evde biriktirdiği köpek mamalarını okul ve çizimlerden kalan zaman içerisinde sokağa çıkarak aç kalan hayvanlara dağıtıyor. Mama karşılığı portre çizen Çobanoğlu, şu ana kadar bin kilogram mama dağıttı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, genç ressamın sosyal sorumluluk projesine destek olmak amacı ile kendisine 100 kilogram köpek maması vererek kendi resmini çizdirdi.

ŞİMDİYE KADAR 50 PORTRE ÇİZDİ, BİN KİLOGRAM MAMA DAĞITTI"

Aç kalan sokak hayvanlarını doyurmak istediğini ve bu yüzden para karşılığında değil de mama karşılığında resim çizdiğini belirten üniversite öğrencisi Adnan Çobanoğlu, "Sokakta yalnız ve aç hayvanları gördüm, bende onlara mama almak ve karınlarını doyurmak istiyordum. Öğrenci olduğum için doyuramıyordum ekstra bir gelirim yoktu. Bende nasıl yapabilirim diye düşündüm. Zaten yakın çevremde portre karakalem çizimler yapıyordum. Bu çizimleri köpek maması karşılığında yapma kararı aldım. Aynı zamanda bu sayede sokaktaki yalnız dostlarımızı da mama ile doyurmuş oluyorum. Para karşılığında resim isteyen çok vatandaş oluyordu ama bana mama karşılığında yapmak daha cazip geldi. Talep oranı şuanda gerçekten çok fazla elime bir sürü mama geliyor bende aynı zamanda çizimleri yetiştirmeye çalışıyorum. Topladığım mamaları Üniversitedeki arkadaşlarım ile birlikte sokak sokak dağıtıyoruz. Bu proje kapmasında şuana kadar yaklaşık 50 kişinin çizimini yaptım, bin kilogram mama toplayıp dağıttık ve hala da dağıtmaya devam ediyoruz." diye konuştu.Ablasına doğum günü hediyesi olarak genç ressama portre çizdirdiğini belirten Muhammet Aydın, "Ablama doğum günü için internette hediye araştırması yaparken, sosyal medyada Adnan arkadaşımızın projesini gördüm. Bende hem projeye destek olmak için hem de ablama hediye almak için köpek maması karşılığında ablamın portresini çizdirdim. Kısacası köpek maması karşılığında çizdirmiş olduğum portre ile ablamı mutlu etmiş olurken sokakta bulunan hayvanlara da yardımcı oldum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Resim çiziminden detaylar

- Resim almak için köpek maması getirenlerden detaylar

- Biriktirdiği köpek mamalarından görüntüler

- Çizilen resimlerden görüntüler

- Mamaların sokak köpeklerine dağıtılması

- Alinur Aktaş'ın mama vermesi resim alması

- Adnan Çobanoğlu röportaj

-Muhammet Aydın röportaj

- Alinur Aktaş röportaj

- Detaylar

Süre: 05.01 Boyut: 562 MB

Haber: Serkan AKKUŞ-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN - Serkan AKKUŞ/BURSA,() -

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