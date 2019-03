DHA YURT BÜLTENİ -3

Van'da kardan kapanan mahalle yolları ulaşıma açıldı

VAN'ın Başkale ilçesinde kar kalınlığının 2 metreyi aştığı kırsaldaki mahalle yollarını açmak için ekipler yoğun mücadele yürütüyor.

Başkale ilçesinde yoğun kar yağışının ardından kapanan kırsal mahalle yollarının yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor. Ekipler, ilçe merkezindeki kar kütlelerini temizleyip kamyonlarla ilçe dışına çıkartırken, kardan kapanan 6 mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı.

DMD hastası Hasan evde fizik tedavi istiyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Hasan Irmak'ın (19) evde aldığı fizik tedavi hizmeti geçen Eylül ayında kesildi. Hasan'a tek başına bakan annesi Ayşe Irmak, oğlunu evden çıkarıp fizik tedaviye götürmenin imkansız olduğunu söyleyerek, "Hasan şimdi oturuyor ama 6 ay sonra ne olacak bilmiyoruz. Bir günü bir gününe uymuyor. Fizik tedavi alamazsa hastalığı ilerleyebilir. Hastalarımızı ölüme terk etmesinler" dedi.

İzmir'de, 2 yaşındayken, genetik geçişli bir kas erimesi hastalığı olan DMD teşhisi konulan Hasan Irmak, 11 yaşına kadar okuluna devam etti. Her yıl ilerleyen hastalığına bağlı olarak kas kabiliyeti azalan Hasan, 7'nci sınıfta okulu bırakarak evde eğitim almaya başladı. Liseden mezun olan Hasan Irmak, hastalığının tedavisi olmadığını, ancak ilerleme hızının fizik tedavi sayesinde yavaşlatılabildiğini söyledi.

Eşini 12 yıl önce kaybeden 2 çocuk annesi Ayşe Irmak, kızı Hilal Irmak'ın (28) da iki ay sonra evleneceğini ve Hasan ile yalnız yaşamaya başlayacaklarını söyledi. Oğlunun 6 ay öncesine kadar haftada 3 gün evde fizik tedavi aldığını belirten anne Irmak, "Yasal düzenleme ile evde fizik tedavi imkanımızı ortadan kaldırdılar. Fizik tedavi alırken kameralarla kayıt yapılması gerekiyormuş. Fizik tedavi merkezine kendi imkanlarımızla gidersek gideceğiz. Ama 5'inci katta oturuyoruz. Ben tek başıma Hasan'ı nasıl taşırım? Hasan şimdi oturuyor ama 6 ay sonra ne olacak bilmiyoruz. Bir günü bir gününe uymuyor. Fizik tedavi alamazsa hastalığı ilerleyebilir. Hastalarımızı ölüme terk etmesinler" dedi.

ANNESİ EGZERSİZ YAPTIRIYOR

Hastalığın ilerlemesi durumunda Hasan'ın solunum cihazına bağlanma riskinin bulunduğunu anlatan Irmak, oğlunun bağışıklığının düşük olduğunu ve enfeksiyon kapmaması için dışarı çıkarmadıklarını belirtti. Kış aylarında eve kimseyi kabul etmediğini dile getiren Irmak, "Enfeksiyon kaptığı an solunum makinesine bağlanır. Öksüremediği için balgamı atamaz ve akciğerlerine iner. Yurt dışında bu hastalığın tedavisi için bazı ilaç denemeleri yapılıyor. Ülkemizde de bu çalışmaların hızlandırılmasını istiyoruz" diye konuştu. Oğlunu merkeze götüremediği için evde fizik tedaviyi destekleyici alıştırmalar yaptıklarını söyleyen Ayşe Irmak, şunları anlattı: "Her gün sabah akşam ayak ve ellerinin kasılmaması için bazı çalışmalar yapıyoruz. Fizik tedavi almadığı sürece kollar tamamen iş göremez hale gelebilir. Bacakları zaten açılmıyor. Oturur durumdan birkaç ay içinde yatar pozisyona geçebilir. Evde fizik tedavi alması için maddi imkan olması gerekir. Bu tedavinin tek seansı en az 150 lira. Haftada 3 gün alması lazım. Biz eşimden kalan dul ve yetim maaşıyla geçimimizi sağlıyoruz."

İKİNCİ KİTABINI YAZIYOR

Fizik tedavi merkezlerinin çok kalabalık ve enfeksiyona açık olduğunu ifade eden Hasan Irmak ise, merkeze gitmek istemediğini belirtti. Her yıl bir hareket kabiliyetinin azaldığını anlatan Irmak, ellerini rahatlıkla kullanamadığı için her işini annesinin yaptığını söyledi. Hiç dışarı çıkmadığını, zamanını bilgisayarda yazı yazarak geçirdiğini dile getiren Irmak, ikinci kitabını yazdığını belirterek şöyle konuştu: "Elimi istediğim kadar kaldıramam. Ama bilgisayarda klavye ve mouse kullanabiliyorum. Çoğunlukla yazı yazıyor ve film izliyorum. Bilim kurgu kitabı yazıyorum. İlkini yazdım, ancak bastıramadık. Şimdi ikincisini yazıyorum. Hayatta kalma mücadelesini yazdığım karakter, zaman yolculuğu yapıyor. Kitabımın bitmesine kısa bir süre kaldı."

Burdur'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birindeki LPG sızıntısını itfaiye ekipleri müdahale ederek kesti.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklâl Yerleşkesi kavşağında saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada, Süleyman Emre Kılınç'ın kullandığı 42 DIP 19 plakalı otomobille Emre Esmer'in kullandığı 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. İki otomobil de çarpışmanın etkisiyle refüje savruldu. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan İrem Su Akkaya (19) ile Beyza Din (19) yaralandı.

Kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan İrem Su Akkaya'nın durumunun ciddi olduğu ve cerrahi yoğun bakım servisinde tedaviye alındığı belirtildi.

LPG'li olan ve kaza sonrası gaz kaçıran 03 RF 575 plakalı otomobile Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek gaz sızıntısını kesti.

Bu kıyafeti giyenin yürüyüşü bile değişiyor

Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan Osmanlı Devleti’nin kurucu Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi Türbesi ziyaretçi akınına uğrarken, oradan çıkanlar kiralık olarak alıp giydikleri alp kıyafetiyle hatıra fotoğrafı çektiriyor. Alp kıyafetleri kiralayan işletmeci Recep İkiz, tarihi dizi ve filmlerin ardından ilginin daha da arttığını ifade ederek, “Özel diktirdiğimiz Ertuğrul Gazi kostümleri var, silah olarak kılıç, balta gibi aksesuarlar var. Kıyafetleri giyenlerin yürüyüşleri bile değişiyorö dedi.

Bilecik Valiliği, 2017 yılının Mayıs ayında Söğüt ilçesinde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinde Osmanlı döneminde askerlerin deriden oluşan üniforması olan alp kıyafetli askerler tarafından ‘saygı nöbeti’ uygulamasına başladı. Tarihi dizi ve filmlerin ardından daha yoğun ziyaretçi kabul etmeye başlayan türbede dua edenler daha sonra kapıda saygı nöbetindeki askerlerle hatıra fotoğraf çektiriyor. Türbe yanındaki alanda ise işletmeci Recep İkiz tarafından açılan ‘kiralık alp kıyafeti’ standı da yoğun ilgi görüyor. Türbeye ziyarete gelenler çıktıktan sonra 10 liraya yarım saatliğine kiraladıkları kıyafetleri giyerek bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Erkekler, Ertuğrul Gazi kostümünün yanı sıra Bamsı Beyrek zırhı giyerken, kadınlar için ise Osman Bey’in annesi Halime Hatun kıyafetlerini tercih ediyor. Kostüm kiralayan işletmeci Recep İkiz, manevi duyguları yoğun olarak yaşandığı türbede alp kıyafeti giyenlerin yürüyüşlerinin bile değiştiğini söyledi. Kostümün yanı sıra silah olarak balta ya da kılıç taşıyan ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördüklerini belirterek, “Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi’ne ziyaret emek için çok gelen oluyordu. Tarihi dizi ve filmlerden sonra tabi ziyaretler daha da yoğunlaştı. İlçeye gelenler türbeyi ziyaret edip dua okuyorlar. Biz türbenin hemen yanında bir çadırla alp kıyafeti kiralıyoruz. Özel diktirdiğimiz Ertuğrul Gazi kostümleri var, silah olarak kılıç, balta gibi aksesuarlar var. Türbe girişinde alp kıyafetiyle askerler saygı nöbeti tutuyor. Onlarla fotoğraf çektirenler burayı görünce merak edip bu kıyafetleri gidiyor. Manevi duyguları bu şekilde de yaşıyorlar. Hatta kıyafetleri giyenlerin yürüyüşleri bile değişiyor. Aileleriyle birlikte gelenler için kadınlara yönelik kıyafetlerde var. Genelde giydikten sonra herkes hatıra fotoğrafı çektiriyor. Ertuğrul Gazi kıyafetinin yanı sıra Bamsı Beyrek zırhı var, kılıç, balta, kadınlar için Halime Hatun elbiseleri var. Filmlerde giyilen kıyafetlerin hepsi varö dedi.

‘ATALARIMIZI HİSSETTİK’

Ordudan Ertuğrul Gazi Türbesi’ne ziyarete gelen Erdoğan Algül, türbede dua ettikten sonra merak ederek alp kıyafeti kiraladığını ve manevi olarak çok mutlu olduğunu anlattı. Ailesiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiğini ifade eden Algül, “Türbede dua ettik, sonra burada alp kıyafetlerinin kiralandığını gördük. O maneviyatı daha da hissetmek için kiralayıp giydik. Kıyafetleri de giyince, Osmanlı’yı, atalarımızı daha iyi hissettik. Geçmişimizi iyi bilirsek geleceğimize daha iyi hazırlanıyoruzö şeklinde konuştu.

‘ÇOK MERAK EDEREK GİYDİK’

Ziyaretçilerden Ahmet Yılmaz da alp kıyafetlerini giyince kendisini daha farklı hissettiğini belirterek, “Türbeyi ziyaret ettik, duygularımız daha başka oldu. Eskileri Osmanlı zamanlarını yaşadık. Bu duygu anlatılmaz. Hele böyle kıyafetleri de giyince daha farklı oldu. Allah günlere döndürmesin ama gelince bir giyindik, hatıra fotoğrafı çektirdikö dedi. Cihan Algül ise türbe ziyaretinde çok duygulandığını ve kıyafetleri merakla giydiğini söyledi.

Öğrencilerden Yaşlılar Haftası'na erken kutlama

Burdur Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Yaşlılar Haftası dolayısıyla Burdur Belediyesi Berberoğlu Vakfı Huzurevi'nde kalan yaşlıları unutmadı.

Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri her yıl 18- 24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası dolayısıyla Burdur Belediyesi Berberoğlu Vakfı Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti. Ziyarette okul bünyesindeki Uygulama Anaokulu öğrencileri de yer aldı. Öğrenciler ziyarette huzurevi sakinleriyle sohbet ederken, Yaşlılar Haftası'nı da kutladı.

Okul Müdürü Özlem Karpuz, "Okulumuz Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Erken Çocukluk Dalı 11'inci sınıf öğrencileri bana gelerek Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevini ziyaret etmek istediklerini söyledi. Ziyarete Uygulama Anaokulu öğrencilerini de dahil ettik. Yaşlılar Haftası'nda yoğunluk olduğu için biz birkaç gün önce geldik. Öğrencilerimiz onlarla sohbet etti, yaşlılarımıza şarkılar söyleyip, dramalar yaptı. Yaşlılarımızın duasını aldık. Öğrencilerimize değerler eğitimi kapsamında yaparak ve yaşayarak yaşlılara değer vermeleri gerektiğini öğretiyoruz. Yaşlılarımızı önemsiyoruz. Bu tür ziyaretleri periyodik aralıklarla yapıyoruz" dedi.

Huzurevi sakinlerinden Ömer Karakaya (67) bu tür ziyaretlerin kendilerine doping etkisi yaptığını söyledi. Karakaya, "Çocukları gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz, huzurlu oluyoruz. Bu ziyaretler bize güç, kuvvet veriyor. Öğrencileri buraya getiren öğretmenlerine de teşekkür ediyoruz. Yüce Mevla'm bunlara sağlık, sıhhat, afiyetler içinde güç kuvvet versin" diye konuştu.

