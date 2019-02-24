DHA YURT BÜLTENİ-3

1)EĞRİDERELİLER 'ÇUKURKÖY MODELİ'Nİ YERİNDE GÖRDÜ

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun Eğridere'de yaşanan toprak kayması nedeniyle mağdur olan vatandaşlar için önerdiği 'Çukurköy modeli' bölge halkına yerinde anlatıldı. İnşa edilen yeni evleri inceleyen Eğridereliler, Başkan Kocaoğlu'na olan güvenlerini dile getirerek "Onun bizi mağdur durumda bırakmayacağını biliyoruz" dedi.

Bornova'ya bağlı kırsal Eğridere Mahallesi'nde geçen hafta sonu meydana gelen ve 27 evin can güvenliği nedeniyle boşaltılmasına yol açan toprak kaymasının ardından zor durumda kalan vatandaşların yardımına Büyükşehir Belediyesi koştu. Başkan Aziz Kocaoğlu'nun evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlar için yaşama geçirilmesini önerdiği ve daha önce Menemen Çukurköy'de uygulanan model, Eğriderelilere yerinde gösterildi. Başkan Kocaoğlu'nun talimatıyla otobüslerle Çukurköy'e götürülen Eğridere sakinleri, burada Büyükşehir Belediyesi'nin inşa ettiği evleri inceledi. Yapılan konutları çok beğendiklerini ifade eden Eğridereliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun sözünün kendileri için en büyük güvence olduğunu belirterek, "Allah razı olsun, zor günümüzde madden ve manen yanımızda oldular. Bizi mağdur bırakmadılar. Bundan sonra da bırakmayacaklarını biliyoruz" diye konuştu.

ÇUKURKÖY'DE NE YAPILDIYSA EĞRİDERE'DE DE OLACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, toprak kayması yaşanan Eğridere'ye yaptığı ziyarette, evleri hasar gören vatandaşları tıpkı Çukurköy'de olduğu gibi sağlıklı konutlara kavuşturmayı hedeflediklerini söylemişti. Başkan Kocaoğlu, vatandaşların kafasında soru işareti kalmaması için dileyen herkesin Çukurköy'e götürülerek oradaki çalışmayı görmelerinin sağlanması talimatını vermişti.

Geçen haziran ayında meydana gelen sel felaketinin büyük tahribata yol açtığı Menemen'e bağlı Çukurköy'de, evleri hasar gören vatandaşların mağduriyetini gidermek için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, ağır hasarlı binaların yerine çelik prefabrik teknolojiyle dubleks konutlar inşa etti.

Görüntü Dökümü

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- Menemen Çukurköy'de yeni yapılan evlerden görüntü

- Eğriderelilerin Çukurköy'deki bu evleri gezmeleri

- Eğridereliler ile röp

- Eğridereliler'e Çukurköy'deki evlerin önünde bilgi verilmesi

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, ()

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2)OTOYOLDA TEHLİKELİ SÜRÜŞ

ADANA’damotosikleti arızalanan bir genç, yardım istediği arkadaşının motosikletine ayağıyla tutunarak yolculuk yaptı.

Adana-Mersin Otoyolu’nda iddiaya göre 01 FK 050 plakalı motosikleti bozulan sürücü, arkadaşından yardım istedi. 01 PC 825 plakalı motosikletiyle yardıma gelen arkadaşıyla motosikleti çalıştıramayan sürücü, motosikletine binip ayağıyla tutunduğu arkadaşına kendisini çektirdi. Otoyolda uzun süre ayağıyla tehlikeye aldıramadan tutanak yolculuk yapan sürücüyü görenler şoke oldu. Motosikletliler şaşkın bakışlar arasında bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

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- Seyir halinde iki motorsiklet

SÜRE:00'44" BOYUT:82,2 mb

Haber-Kamera:Akif ÖZDEMİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

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3)FİZİK TEDAVİ GÖREN OĞLU İÇİN ULAŞIM DESTEĞİ İSTEDİ

İZMİR'in Kınık ilçesinde yaşayan Hatice Kılıç (40), lösemiyi yenen ve haftada bir fizik tedavi gören oğlu Ulaş Görkem Kılıç'ın (17) Bergama'daki hastaneye gidebilmesi için ulaşım desteği istedi.

Kırsal Çaltılı Mahallesi'nde yaşayan tarım işçisi Hatice Kılıç'ın oğlu Ulaş Görkem Kılıç, rahatsızlanınca İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ulaş Görkem Kılıç'a, 27 Aralık 2016'da, lösemi teşhisi konuldu. 9'uncu sınıf derslerini hastanedeki okulda tamamlayan Ulaş, 10'uncu sınıfa geçtiğinde yoğun bakım servisine kaldırıldı. Lösemiyi yenen Ulaş, 2 aylık yoğun bakım döneminin ardından duyma ve yürüme yetilerini büyük oranda kaybetti. Hastaneden taburcu edilen ve okula gidemeyen Ulaş Görkem Kılıç için evde eğitim başvurusu yapıldı. Gönüllülük esasına dayalı evde eğitim için hiçbir öğretmen gönüllü olmadı. İkinci dönem bu kez Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm İzmir'de gönüllü öğretmen arandı. Ancak yine gönüllü öğretmen çıkmadı. Bunun üzerine Kınık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, kendileri görevlendirme yaptı. Geçen pazartesi gününden beri Ulaş Görkem Kılıç, eğitimine 10'ncı sınıfta kaldığı yerden tekrar başladı.

Eşinin çocuğu 3 aylıkken vefat ettiğini, kocasının ismini oğluna verdiğini belirten Hatice Kılıç, şimdi ise Bergama'daki hastaneye fizik tedavi için haftada bir gitmeleri gerektiğini, fakat ulaşım sorunu yaşadığını belirterek, yetkililerden bu sıkıntısının çözülmesini istedi.

Görüntü Dökümü

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- Anne Hatice Kılıç ile röp.

- Ulaş Görkem Kılıç ile röp.

- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), ()

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HURDA UÇAK RESTORAN OLARAK HİZMET VERECEK

İSTANBUL'dan parçalara ayrılarak tırlarla Muğla'nın Ula ilçesine getirilen Airbus A300 tipi hurda uçak, turizme hizmet verecek. 25 bin metrekarelik arazide 4 ay önce başlanan uçağın montajı tamamlanırken, dekorasyon işlemlerinin ardından mayıs ayında restoran olarak hizmete açılacak.

Üç yıl önce uçuş ömrünü tamamlayan 1985 model, 380 yolcu kapasiteli ve 100 ton ağırlığındaki Airbus A300 tipi uçak, iş insanı Cemal Işıldak (58) ve Nurettin Işıldak (56) kardeşler tarafından alternatif turizmde kullanılmak üzere satın alındı. İstanbul'dan Muğla'ya taşınabilmesi için uzman bir ekip tarafından 7 parçaya ayrılan dev uçak, tırlarla, turistlerin yoğun olarak tercih ettiği tatil bölgelerinden Ula ilçesinin kırsal Kızılyaka Mahallesi'ne getirildi. Muğla-Fethiye karayoluna 10 metre mesafedeki 25 bin metrekarelik arazide 4 teknisyen ve 15 işçinin, restoran-kafeterya olarak kullanılacak uçağı birleştirmek için 15 Ekim'de başladıkları çalışmalar tamamlandı.

İş insanı Nurettin Işıldak, turizme yeni bir konsept kazandıracaklarını belirterek, "Uçağımız 85 model olduğu için hurdaya ayrıldı. Parçalara ayrılarak 7 tırla buraya getirdik. Boş bir şekilde satın aldık. Mimari dizayn kendimize ait olacak. Türkiye'de bizimle beraber bu büyüklükte 4-5 restoran uçak var. Şu anda maliyeti konusunda hiçbir şey söyleyemiyorum. Çünkü evdeki hesap çarşıya uymuyor. Kokpit alanında bulunan eksik dijital malzemeler de tamamlanacak. Her şeyi orijinale yakın olacak. Uçağımızla turizmi uçuracağız. Bir aksilik çıkmazsa mayıs ayında hizmete açacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Uçağın genel görüntüsü

- İşçilerin çalışması

- Uçağın içerisinden görüntü

- İşadamı Nurettin Işıldak'ın kokpite oturması ve konuşması

- Nurettin Işıldak röp.

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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