DHA YURT BÜLTENİ -3

ABD konvoyu, Nusaybin'den görüntülendi

ABD'nin, Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 250 araçlık konvoy, dün gece Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, ABD'ye ait üzerleri çadır ve brandalarla örtülü 250 araçtan oluşan konvoy, dün gece Irak yönünden Suriye'ye girdi. Nusaybin ilçesinin karşısındaki Haseke'nin Kamışlı ilçesinde görüntülenen konvoydaki araçların akaryakıt tankerleri, iş makineleri ve damperli kamyonların jeneratör taşıdığı görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine doğru ilerledi.

Uygulamadan kaçarken 2'si polis 3 kişiyi yaralayan alkollü sürücü tutuklandı

Adana'da kamyonetiyle uygulama yapan 2 polis ve bir vatandaşa çarpıp kaçan 200 promil alkollü sürücü Mahmut G.(31) tutuklandı.

Kaza, 20 Şubat'ta saat 21.15 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli Yunus polislerinin sabit nokta uygulaması yaptığı sırada iddiaya göre, 01 HZ 256 plakalı kamyonet, hızla polislerin üzerine sürdü. Polis memurları H.Ö (30), E.G (30) ve Ömer S. (36) isimli vatandaşa çarpan kamyonet, daha sonra hızla kaza yerinden kaçtı. Olay yerindeki diğer polislerin durumu telsizden anons etmesi üzerine, ambulans sevk edildi. Başından darbe alan H.Ö yoğun bakıma kaldırıldı. Diğer polis E.G ve Ömer S. ise ayakta tedavi edildi.

Kamyonetin kaçış güzergahı boyunca arama yapan ekipler, aracı Yurt Mahallesi'nde buldu. Kamyonet çevresinde aramayı sürdüren ekipler, sürücü Mahmut G. ve yanındaki 3 kişiyi yakaladı. Yapılan alkol muayenesinde sürücü Mahmut G.'nin 200 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlendi. Mahmut G. ve beraberindeki 3 kişi, gözaltına alınarak, Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada sorgulanan Mahmut G. kaza anında hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Şüpheli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildiği mahkemece, 'taksirle yaralama, genel güvenliği tehlikeye düşürmek, kamu malına zarar vermek suçu üstlenmek' suçlarından tutuklandı.

===================

Fındık ihracat için çeşitlendiriliyor

Dünya fındık üretiminin yüzde 78'ini elinde bulunduran Türkiye, 100'den fazla ülkeye yılda 280 bin ton fındık ihraç ederek karşılığında yaklaşık 2 milyar dolar gelir elde ediyor. Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, fındığın çok ivme kazandığını belirterek, her geçen gün iç ve dış piyasada fındık çeşitliliğinin de arttığını söyledi.

Türkiye'nin önemli tarımsal ihraç ürünlerinden olan fındığın, iç tüketim ve ihracatın artırılması için; tuzlusu, tuzsuzu, organiği, şekerlisi, tarçınlısı, çikolata ve meyve drajeli gibi çeşitleri de çoğaltılıyor. Türkiye'de yaklaşık 400 bin üretici 1 milyon 650 bin dekar alanda fındık üretimi yapıyor. Dünya fındık üretiminin yüzde 78, ihracatının ise yüzde 76'sını elinde bulunduran Türkiye'de yıllık fındık üretim rekoltesi ise 500 bin ile 600 bin ton arasında değişiyor.

116 ÜLKEYE FINDIK İHRAÇ EDİLİYOR

2018'de 515 bin ton fındık üretimiyle, 116 ülkeye fındık ihraç eden Türkiye, en fazla ihracatı Almanya, İtalya, Fransa ve Hollanda'ya yaptı. Geçen yıl Almanya'ya 70 bin ton, İtalya'ya 51 bin ton, Fransa'ya 18 bin ton, Hollanda'ya 11 bin ton olmak üzere 116 ülkeye toplam 279 bin 250 ton fındık ihraç edilirken karşılığında ise 1 milyar 635 milyon dolar gelir sağlandı.

İÇ TÜKETİM 100 BİN TON CİVARINDA

Daha önceki yıllarda fındığın sadece kabuklu ve kavrulmuş iç fındık olarak iç piyasada tüketildiği, son yıllarda ise çeşitlerinin artırılmasıyla iç piyasadaki tüketimi de yaklaşık 100 bin ton civarına ulaştığı belirtildi. Fabrikalarda işlendikten sonra iç fındık, naturel ihraç edilen fındığa Avrupalı alıcılarında kalitesinden dolayı büyük rağbet gösterdiği belirtildi.

DAHA ÇOK NATUREL OLARAK İHRAÇ EDİLİYOR

Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, Türkiye'nin fındık üretimi ve ihracatında büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Her geçtiğimiz gün fındığın iç ve dış piyasada sattığımız çeşitliliği artıyor. Fındık çok ivme kazandı. Kabuklu, kıyma yapılmış, kavrulmuş, fındık unu gibi her geçen gün fındığın değeri artıyor ve katma değeri oluyor. Biz dışarıya daha çok naturel fındık satıyoruz. Avrupa'nın çikolata devlerinin olduğu ülkelerde burada daha çok mamul haline getirilip satılıyor" dedi.

Dünyanın neresinde olursa olsun Türk fındığının üzerinde kaliteli fındık olmadığınıda vurgulayan Sarıkahraman, "Türkiye'de Karadeniz fındığı çok kaliteli. Biz dışarıya daha çok naturel fındık satıyoruz. Bu dışarıda daha çok çeşitlilik kazanıyor. Türkiye'ye ihracattan 2 milyar dolar gibi yüksek rakamı kazandıran, 10 milyon insanı bölgesel olarak dolaylı yoldan ilgilendiren fındığı dışarıya mamul olarak satmalıyız. Hükümetimizin ve Tarım Bakanlığı'nın fındığa ve fındıkçıya bakışının biraz daha yumuşadığını görüyoruz. Bunun artmasını, köylünün yerinde desteklenmesini, mamul yapan firmaların desteklenmesini bekliyoruz. Bunun ülkemize çok ciddi manada 2 milyar doların kat kat üstünde döviz kazandıracağını iddia edebilirim" şeklinde konuştu.

Öte yandan Ordu'da serbest piyasada fındık 14.75 liradan işlem görüyor.

==================

Adana'da okul önlerinde asayiş uygulaması

Adana'da polis, okul önlerinde asayiş ve narkotik uygulaması yaptı, öğrencilere 'Ortam sanal olsa da işlenen suç gerçektir' konulu seminer verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Narkotik, Terör, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, okul önlerinde asayiş uygulaması yaptı. Polisler önce metruk binalarda, okul çevresindeki internet kafelerde ve dinlenme parklarında arama yaptı. Şüpheli şahıslar ve araçlar tek tek durdurularak incelendi. Narkotik köpeği ‘Atak’ şüpheli yerlerde uyuşturucu aradı. Uygulamanın ardından Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilere 'Ortam sanal olsa da işlenen suç gerçektir' konulu seminer verdi. Özellikle internet üzerinden kameralı sohbetlerin kötü kişiler tarafından kaydedilerek daha sonra kötü amaçlarla kullanılacağının uyarısı yapıldı. Uygulamaların devam edeceği bildirildi.

==============

Gaziantep'te sahte avukat tutuklandı

Gaziantep'te kendini avukat olarak tanıtarak, vatandaşlardan para alan Y.E.Ç., polisin yaptığı operasyonla yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada çok sayıda sahte avukat kimliği, avukatlık belgesi ve avukat cübbesi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kentte sahte avukat kimliği ile dolandırıcılık yapıldığı ihbarı ile harekete geçti. İncilipınar Mahallesi'nde Y.E.Ç.'nin açtığı avukatlık bürosuna operasyon yapan ekipler yaptıkları aramada çok sayıda sahte avukat kimliği, şüphelinin avukat olduğuna dair sahte belgeler ve avukat cübbesi ele geçirdi. Kendisine avukat gibi göstererek ofisine gelenlerden avukatlık masrafları adı altında para aldığı tespit edilen Y.E.Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

==============

Hem tavuklarından hem de kümesinden oldu

Muğla'nın Datça ilçesinde, 'gezen tavuk' yetiştirmek için 1,5 yıl önce kolları sıvayan Meriç Bora (26), girişimiyle sonuca ulaşamadı. Başıboş köpeklerce bir süre önce tavukları parçalanan daha sonra bölgedeki köpeklerin telef olmasıyla ilgili suçlanan Bora, işletmenin yapı ruhsatı bulunmadığı belirlenince kümesini yıkmak zorunda kaldı.

Rusya Saratov Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Meriç Bora, 2 yıl önce, İskele Mahallesi Burgaz Antik Kenti yakınlarındaki dededen kalma arazisinde bulunan kümeste tavuk yetiştiriciliğine başladı. Burada 120 tavuğu bulunan Bora, 24 Ocak sabahı hayvanları yemlemek istedi; ancak karşılaştığı manzara karşısında şok yaşadı. Kümesin dışında 10 tavuğun parçalandığını gören Bora, kafesin içinde de 35'inin daha telef olduğunu gördü. Bu olaydan 8 gün sonra, 1 Şubat'ta ise çevrede 2'si sahipli 3 köpek, zehirlenerek, telef oldu. Köpeklerin kümes sahibince zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenen bazı hayvanseverler, olayla ilgili sosyal medyada paylaşım yapmaya başlayınca yetkililer devreye girdi. Yapılan incelemede, arkeolojik sit alanı içinde kalan kümesin yapı ruhsatının bulunmadığı belirlendi. Datça Belediyesi'nce kümesin yakılmasına karar verildi.

Bu gelişmeler üzerine Meriç Bora, sosyal medya hesabından kümesini yıkacağını ve gönüllülerin yardımlarını beklediğini duyurdu. Burgaz mevkisine gelen bir grup Datçalı gönüllü, kümesin yıkım çalışmalarına destek verdi. 1 dönümlük alanda temel kazılmadan yapılan kümes, kısa sürede gönüllüler tarafından yerinden söküldü.

'BU OLAYI BENİM ÜZERİME YIKMAYA KALKTILAR'

Yaşananlara çok üzüldüğünü belirten Meriç Bora, "Arkeolojik sit bölgesi olduğu için ben buraya temel kazısı yapıp, beton atmadım. Arka tarafta zayıf kalan tellerin altından içeri giren köpekler, buradaki 45 tavuğumu telef etti. İçeri giren köpekler de belli, hiçbir şey yapmak mümkün değil. Ben, başka insanlar da mağdur olmasın, istedim. Bu olaydan sonra bölgede, bazı kedi ve köpekler zehirlendi. Bu olayı benim üzerime yıkmaya kalktılar. Tavuklarımın telef olmasını medyada paylaştığım için benim üzerime geldiler. Oysa ben tedbir alınmasını, insanların bilinçlenmesi istedim. Olayların bu noktaya gelmesi beni üzdü. Beni kimler şikayet etti, bilmiyorum; bilmek de istemiyorum. Artık 'gezen tavuk' hayalim de sona erdi" diye konuştu.

================

Ev ve merdiven duvarlarını mozaikle süsleyerek sanat eseri yaptı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, 4 milyon 800 bin adet mozaik taşı kullanarak evini ve merdiven duvarlarını sanatsal ve çağdaş mozaiklerle süsledi.

Reyhanlı'da yaşayan ve mozaik sanatı ve demirden heykel işi ile uğraşan Mervan Altınorak, kendisine ait 4 dairesini ve bina içerisindeki merdiven duvarlarını 10 kişilik bir ekiple 10 ay çalışarak mozaikle süsledi.

4 MİLYON 800 BİN TAŞ KULLANDI

Daire ve koridorlarının mozaik taşı ile süslenmesinde toplam 4 milyon 800 bin adet mozaik taşı kullanan Altınorak, "Müzelerde de görmüştüm, mozaiğe olan ilgimle hayalimi gerçekleştirmek istedim. İnşaat halinde aldığım 4 evimi mozaikle süslemeye karar verdim. Gerekli hazırlıklarımı da yaparak çalışmaya başladım. Hem evimin iç duvarlarını hem de merdiven duvarlarını sanatsal ve çağdaş mozaiklerle süsledim. Bazı odalarda ise mermer taşı kullandım. Ortaya çok güzel ve farklı bir sanat eseri çıktı. Bu arada bina içi merdiven duvarlarını hayvan figürleri ve çeşitli resimlerle süsledim. Zahmetli olsa da evimin iç duvar ve merdivenlerine farklı bir görünüm kazandırdım, yorgunluğuma değdiö dedi.

SÜS EŞYALARI DA YAPTI

Vazo, anahtarlık, tablo gibi süs eşyaları da yaparak evine daha farklı görünüm kazandırdığını anlatan Altınorak, "Aynı bina içerisinde daire ve merdiven duvarları mozaikle süslü bir binanın Türkiye'de tek olduğunu tahmin ediyorum. Türkiye geneline yayınlaşması için gerekli çabayı gösteriyorum. Yakın zamanda yaygınlaşacağına inanıyorumö diye konuştu.

HUZUR VERİCİ, MÜZEDE GİBİYİM

Günün büyük bölümünü evinde geçiren Nur Altınorak, eşi Mervan'a teşekkür ederek, hayalinden daha farklı ve güzel bir evde yaşadığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Sanki müzedeyim, her taraf mozaikle ve mermerle süslü. Huzur verici bir ortamda yaşıyorum. En önemlisi kendimi müzede gibi hissediyorum. Evime gelen misafirlerimin de büyük ilgisini çekiyor. Ayrıca, temizliği de çok kolay. Allah herkese nasip etsinö dedi.

=================

En ucuz düğünün maliyeti 25 bin lira (Yeniden)

Eskişehir’de düzenlenen 'Evleniyoruz' fuarı kapılarını açtı. 24 Şubat'a kadar devam edecek olan fuarda evliliğe dair birçok şey yer aldı. Fuarda yer alan bir organizasyon firması sahibi Cem Ekin, " Bugün düğün yapmaya kalksak, beyaz eşya, yüzük, tektaş hariç, mobilya hariç 25 bin liranın altında çok zor. Tabi ki bu herkesin bütçesine göre değişir" dedi.

ETO-TÜYAP Eskişehir 'Evleniyoruz' mobilya, kozmetik ve kişisel bakım fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Evlilik hazırlığı yapan çiftlerin yoğun olarak ziyaret ettiği fuarda gelinlik, damatlık satan firmaların yanı sıra düğün fotoğrafçıları, organizasyon firmaları da yer aldı. Üç gün açık kalacak fuarda gelinlik fiyatları 3 bin 500 liradan başlarken, damatlıklar ise bin 500 liradan başlıyor. Beyaz eşya ve mobilya haricinde bir düğünün maliyetinin en az 25 bin liraya çıktığını anlatan organizasyon şirketi sahibi Cem Ekin, "Biz bu işi 20 yıldır yapıyoruz. Gelin ve damadın ne istediğini, misafirlerin ne istediğini en iyi bilenlerdeniz. Orta halli bir düğünü düşünürsek, buna davetiyeden başlamak lazım. Orta halli bir davetiyeye 1000-1500 liraya çıkar. Buradan düğün salonu ayarlamasına geçmek gerekiyor. Düğün salonu deyince çok alternatif var ama biz yine orta hallilerini düşünelim. Orta kesimin tutabileceğini düğün salonları 10-15 bin lira arasında. Bunun 2 bin 500-3 bin lira arasında bir gelinlik maliyeti olur. Bin 500 lira civarında damatlık maliyeti olur. Düğün kınasız olmaz, mecburen kına yapacağız. En az 5 lira da kınaya gider. Şu ana kadar toplam 20 bin lira. Bir şeyler ikram etmek lazım, hediye vermek lazım. Nikah şekeri gibi. Bunlar 2-3 bin lira tutar. Bir de hiç görünmeyen, bilinmeyen masraflar çıkar. 3 bin lira kadar da onu hesaplarsak en az bugün düğün yapmaya kalksak, beyaz eşya, yüzük, tektaş, mobilya hariç 25 bin liranın altında çok zor. Tabi ki bu herkesin bütçesine göre değişir" dedi.

'EN AZ 25 BİN AMA UCU AÇIK'

Dünya evine girmek için hazırlık yapan çiftlere sunulan paketlerde sınır olmadığını ifade eden Ekin, isteyenlere helikopterle salona inmek gibi seçenekler sunduklarını söyledi. Ekin, "Ucu çok açık. Bizim organizasyonun sınırı yok. Gelen çiftlerimize de söylerim, bu tamamen maddiyatla da alakalı. İsteyenleri helikopterle dahi getirebiliriz. Orta halli, evlenmek isteyenlerin de gözünü korkutmayalım ama 25 bin lirayı kenara koyacaklar. Orta ve alt kesim genelde daha ucuz nasıl mal edebiliriz, daha sonrasında paramızı nasıl artırabiliriz ona bakıyorlar ama bir kesim de var tam tersi daha daha pahalı düğünler isteyenler var" şeklinde konuştu.

‘DÜĞÜN, DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN DAHA PAHALI’

Haziran ayında düğün yapmayı planladığını söyleyen ve fuarı ziyarete gelen Selin Nur Ceylan ve Yasin Çakır isimli çift de fuarı gezerek fiyatlar konusunda bilgi aldı. Düğün hazırlıklarında ummadıkları fiyatlarla karşılaştıklarını söyleyen Selin Nur Ceylan, "Fuarda biraz indirimler yapmışlar. Bir maliyet çıkarmadık. Ucu yok çünkü. Haziran’da düğünümüz var ama daha her şey tamamlanmış değil. Fuarı gezip fiyat alıyoruz. Bazılarını deniyoruz" dedi. Yasin Çakır ise bir çok yerden fiyat aldıklarını ve fuarın şuanda avantajlı olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Tek tek gezdiğimizde fuarda uygun fiyatlar bulmak mümkün. İnegöl’e de mobilya fuarına gittik. Fuarlarda dışarıya göre fiyatlar daha uygun. Gelirken araştırma yapmadık ama fiyatlar pahalı. Fuardan eksiklerimizi bakıyoruz. Haziran ayına kadar eksiklerimizi tamamlayacağız"

SATIN ALAMAYAN, KİRALIYOR

Gelinlik satan bir mağazanın satış görevlisi olan ve fuarda yer alan Sedef Kavga ise fiyatların 3 bin liradan 5 bin liraya kadar çıktığını, gelinlik satın alamayanların ise 2 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla gecelik kiraladığını, gelinlerin beyaz gelinlik yerine artık bordo ve yeşil gibi renkleri de tercih ettiğini söyledi. Giyim firması yetkilisi Alaattin Çoban da damatlıkların bin 500 liradan satıldığını, son dönemde damatların klasik düz renk yerine daha gösterişli ve parlak modelleri almaya başladığını ifade etti.

