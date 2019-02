DHA YURT BÜLTENİ -3

Küçük Berat odunu düşürdü, anne ve babasına dava açıldı

Adana'da oyun oynadığı 2'nci kattaki evlerinin balkonunda elindeki odun parçasını park halindeki otomobilin üzerine düşüren 5 yaşındaki Berat Meral'in anne babasına dava açıldı. Otomobilde meydana gelen hasarı karşılayan sigorta şirketi, anne babadan ödediği 1991 TL'yi istiyor.

Olay, 2017 yılında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ne yaşandı. İddiaya göre, o tarihte 3 yaşında olan Berat Meral ikinci kattaki evlerinin balkonunda oynarken, sobada yakılmak üzere hazır tutulan odunlardan birini elinden düşürdü. Odun, park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek, hasara yol açtı. Otomobil sürücüsü polisi çağırarak, tutanak tutturdu. Ardından aracındaki hasarı tamir ettirerek, tutanağı sigorta şirketine yolladı. Sigorta şirketi otomobildeki hasar için 1991 TL ödeme yaptı.

ÖDEDİĞİ PARAYI İSTİYOR

Sigorta şirketi ödediği parayı almak için küçük çocuğun annesi Merve Meral ve babası Aydın Meral'a dava açtı. Adana 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden gelen tebligat ile haklarında dava açıldığını öğrenen Meral Ailesi, şoka girdi. Aile mahkemeye itiraz dilekçesi sundu. Yaşanan olayın tamamen kaza olduğunu söyleyen 2 çocuk annesi Merve Meral(25), " Oğlum o tarihte 3 yaşındaydı, o yaştaki bir çocuk bilerek, hiçbir şeye zarar vermez. Bizim bu parayı ödeyecek gücümüz yok" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

- Çocuğun balkonda elinde tahta parçası ile görüntüsü

- Anne ile röp.

- Balkon ve sokaktan pan

- Evin önünden geçen araç

- Çocuktan detay görüntüler

- Annesi ile görüntüleri

- Evden görüntüler

SÜRE:03'18" BOYUT:366 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

===============

Yasa dışı bahis çetesinin günlük cirosu 400 bin lira

Adana merkezli 11 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 107'ye çıktı. Çetenin günlük cirosunun 400 bin lira olduğu belirlenirken, hesaplarını kullandıran kişilere aylık 5 bin lira ödemeye yapıldığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağlantılı internet siteleri üzerinde bahis oynattıkları saptanan şüphelilerin, kazandıkları yüklü miktardaki paraları yurt dışına aktararak devleti zarara uğrattıkları tespit edildi. Polis ekipleri, gözaltı kararı verilen 146 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Adana merkezli İstanbul, Mersin, İzmir, Aydın, Şırnak, Antalya, Gaziantep, Çanakkale, Adıyaman ve Konya illerinde bulunan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 4'ü kadın 107 kişiye ulaştı. Şüphelilere ait cep telefonları, bilgisayar ve tabletlere incelenmek üzere el konuldu.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Yapılan incelemede bahis çetesinin, kullandığı bin 500 hesap üzerinden bugüne kadar 30 milyon 240 bin liralık para hareketi olduğu tespit edildi. Polis, şüphelendiği bin 242 hesabı mercek altına aldı. Ayrıca gözaltına alınanların bahisten elde ettikleri değerlendirilen 753 bin 500 lira, 2 milyon 155 bin lira değerinde 21 lüks otomobil ve 34 milyon 911 liralık gayrimenkule el kondu. Ekipler bu malların yasa dışı bahisten elde edildiğini saptadı. Bahis çetesinin liderliğini yapan R.O.'nun (44), KKTC'de ofis kiraladığı ve şebekeyi buradan yönettiği anlaşıldı. Yasa dışı bahis oynatarak günde ortalama 400 bin lira gelir elde eden R.O.'nun hesaplarını kullandığı kişilerede aylık 5 bin lira ödeme yaptığı, 1 kişinin farklı bankalarda 7-8 hesabı olduğunu öğrenildi. Ekipler çetenin 400 hesabı aktif olarak kullandığını saptadı. Bu hesaplara ise bloke kondu.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

---------------

- Ekiplerin emniyetten çıkışı

- Polis araçlarının görnütüsü

- Ekiplerin yolda ilermesi

- Zırhlı araçlardan çıkan özel harekat ekipleri

- Özel harekat polislerinin yürümesi

- Evlere baskın yapılması

- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

===============

Trabzon'da çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı

Trabzon'da duvarında çatlaklar oluşan 4 katlı binada oturanlar tahliye edildi.

Ortahisar ilçesi, Yalı Mahallesi, Alioğlu Sokak'ta yer alan 4 katlı apartmanda çatlaklar olduğunu gören bina sakinleri gece saatlerinde olayı polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Mahalleye gelen ekipler, yaptıkları incelemede binanın çeşitli yerlerinde çatlaklar olduğunu belirledi. Tedbir amacıyla binanın hemen boşaltılması kararlaştırıldı. Polis ve zabıta ekipleri, herkesi uyararak binayı tahliye etti. Polis binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek giriş çıkışı kapattı. Binadan tahliye edilen 11 kişi akrabalarının evine yerleşti. Çevre sakinleri daha önce de küçük çaplı çatlakların oluştuğu binanın bodrum katının su aldığını da öne sürdü.

TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI

Bu arada belediye ekipleri tedbir amaçlı boşaltılan ve çevresinde önlem alınan binada teknik inceleme başlattı. Ekipler, incelemeleri kapsamında binadan bazı numuneleri de aldı. Yapılacak incelemelerin ardından binayla ilgili kararın verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

----------

Binadan görüntüler

Alınan önlemler

Çatlakların görüntüsü

Mahalle sakinleri röp.

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Uğur AYDIN/TRABZON,()-

==================

Kümesteki kazı da çalan hırsızlık şüphelisi: Eğitim şart

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde girdikleri evdeki değerli eşyaları ve kümesteki kazı çalan 3 kişi, polis tarafından yakalandı. Tutuklanan şüphelilerden biri, adliyeden çıkarılırken "Eğitim şart, eğitim" diye bağırdı.

Son günlerde ilçenin kırsal mahallelerindeki müstakil evlerde hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlatan Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlıkların Oğuz Ali K.(21), E. G.(17) ve V.D. (17) tarafından yapıldığını belirledi. Girdikleri evin kümesindeki kazından mutfağındaki zeytinyağına kadar buldukları her şeyi çalan şüpheliler, polis tarafından yakalandı. 7 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerle birlikte evlerden çaldıkları 5 hızar motoru, 4 kaz,1 kurusıkı tabanca,1 havalı tüfek, 1 teneke zeytinyağı ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden Oğuz Ali K., E. G. ve V.D., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden birinin adliyeden çıkarılırken, "Eğitim şart, eğitim" diye bağırması ise dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

- Hırsızların adliyeden çıkarılması

- Polis minibüsüne bindirilmeleri

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 49 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

=================

Palandöken'de 'Tur kayağı' rüzgarı

Avrupa'da 100 yılı aşkın süredir yapılan tur kayağı günümüzde kış turizmin gözde kayak merkezi Palandöken'de de popüler oldu. Dağcılıkla kayak sporunu birleştiren 'tur kayağı' neredeyse normal kayak kadar çok kullanılmaya başladı. Mekanik hiçbir tesise ihtiyaç duyulmadan kayakla, dağın zirvesine çıkan sporcular, bu zorlu parkurlardan kayarak iniyor.

TDF Dağcılık ve Dağ Kayağı Antrenörü Mustafa Tekin, kayak tutkunlarına artık pistlerin yetmez olduğunu heyecan arayan kayak tutkunlarının şimdiki gözde sporunun ise, "tur kayağı" olduğunu söyledi. Bu sporu yapanların iki sporu bir anda yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Tekin, "Son yıllarda ülkemizde her geçen gün daha fazla sporcu tarafından yapılmaya başlanan dağ kayağı branşı olimpik bir branş olma yolunda hızla yol almaktadır. Hatta 'tur kayağı okulu' bile açılması düşünülüyor. Bölgemiz dağ kayağı konusunda oldukça zengin bir konuma sahip. Öncelikle Kaçkar Dağları, Ağrı Dağı, Van Gölü çevresindeki dağlar, Munzur Dağları ve Erzurum çevresindeki birbirinden güzel dağlar, dağ kayağı severlerin tercih ettikleri parkurlardır. Türkiye'de dağ kayağı branşının sporculuk ve hobi anlamında yapıldığı en aktif il Erzurum'dur. Kış aylarında Palandöken dağlarında her hafta sonu dağ kayağı yapan birilerini görmek oldukça sıradandır" diye konuştu.

Bu spor için, doğa ve iklimin en uygun ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirten Dağ Kayağı Antrenörü Yıldırım Beyazıt Öztürk ise şunları söyledi:

"Tur Kayağı, kayakla ayakkabı bağlantısını topuktan serbest bırakan özel bağlama mekanizması ve kayağın altına yapıştırılan sentetik bir deri yardımıyla her türlü karda ve eğimde yürümeyi sağlayan kayak türü. Tur kayağının, normal kayaktan farkı, daha hafif, kısa ve en önemlisi burun kısmında delik ve arka kısmında çentik olmasıdır. Bunların olmasının nedeni, tırmanmayı sağlayan derinin takılabilmesi ve çıkmasının engellenmesidir. Ama en önemli özelliği, hafif olmalıdır, çünkü bazı noktalarda kayağı çıkartıp taşımak zorunda kalabiliyorsunuz. Kayağın altına yapıştırılan ve kayağın geri kaymasını engelleyerek yürümeyi kolaylaştıran, sentetik malzeme fok balıklarından örnek alınarak üretilmiş. Sudan çıkan fok balıkları, eğimli buzda yukarı doğru kaymadan çıkarken, aşağı ise rahatça kayması gözlemlenerek bulundu. Gelişen teknoloji ile artık yapayları üretilse de ilk zamanlarda gerçek fok derileri kullanılmıştı. Tur kayağının ülkemizde popüler olması beni çok sevindirirken yeterince rehberin bulunmaması da üzüyor. Bu sporu macera adamı olarak adrenalin tutkunlarına tavsiye ediyorum. Dağcılık ve kayağı birleştiren bu spor dalını mutlaka deneyin."

Görüntü Dökümü

---------

-Tur kayağı yapan sporcuların Palandökene tırmanması

-Palandöken zirvesinde mola verip yemek yemeleri

-Palandöken zirvesinden kayak yaparak aşağı inmeleri

-Mustafa Tekin ile röp

SÜRE: 06.03 BOYUT: 677 MB

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

===============

İçinden su akan mağara ilgi görüyor

Karaman'ın Ermenek ilçesinde yüksekliği 6 metre olan 50 metre uzunluğundaki Ece Kayası Mağarası'nda 10 gözden akan su, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Akan sulardan debisi kuvvetli olduğu için şelaleyi anımsatan bir gözden akan ve halk arasında Koç Pınarı olarak adlandırılan suyun ise rivayete göre, iki koç dövüşürken kafalarının tokuşmasıyla çıkan ses sonrası akmaya başladığı anlatılıyor.

Ermenek ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kayönü köyünde bulunan Ece Kayası Mağarası'nın içinde 10 gözden su akıyor. Genişliği nedeniyle yaz aylarında serinlemek için ziyaretçilerin akınına uğrayan mağaraya, kış aylarında ilgi yoğun. Fotoğraf tutkunlarının da ilgi gösterdiği mağarada, akan sulardan debisi kuvvetli olduğu için şelaleyi anımsatan su ise halk arasında Koç Pınarı olarak adlandırılıyor.

Kayaönü köyünde oturan Mustafa Aksu, Koç Pınarı rivayetini şöyle anlattı:

"İki koç dövüşüyormuş. Tokuşmaları sonucu çıkan gürültüyle bir patlama olmuş ve su akmış. Bu durumu görenlerde oradan kaçmış. O nedenlere Koç Pınarı olarak biliniyor." dedi.

Mağaradaki akan suların seviyesinin geçmiş yıllarda daha fazla olduğunu ifade eden Mustafa Akgül de, "Çocukluk yaşlarımda çok fazla su akıyordu. Tarımsal sulamada kullanılan kuyu sayısını artması üzerine su azaldı. Turistlik bir yer ama bakımsızda." dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

- Mağaradan detay

_ Akan sulardan detay

_ Drone ile mağaradan detay

- Röportajlar

Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN ))

===============



Müzik sesinden rahatsız oldu, oğlunu pompalı tüfekle öldürdü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Fevzi S. (75) müziğin sesini kısmasını istediği oğlu Orhan S.'yi (40) çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurarak, öldürdü.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. Bekar olan ve babasıyla birlikte yaşayan Orhan S., akşam saatlerinde eve geldi. Odasına girip müzik dinlemeye başladı. İddiaya göre baba Fevzi S., yüksek sesten rahatsız olup, oğlunu uyardı. Bunun üzerine baba ve oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Fevzi S. evde bulunan pompalı tüfeği alıp, oğluna bir el ateş etti. Karnından vurulan Orhan S. kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Orhan S. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Baba Fevzi S. ise gözaltına alındı. Fevzi S.'nin Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu sürerken, Orhan S.'nin cenazesi morga konuldu.

Haber :Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), () -