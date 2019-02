DHA YURT BÜLTENİ-3

1)'KIRMIZI BÜLTEN'LE ARANAN DEAŞ'LI 2 KADIN TERÖRİST BURSA'DA YAKALANDI



BURSA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak operasyonda, 'Kırmızı Bülten' ile aranan 2 kadın terörist, Mudanya ilçesindeki evde yakalanıp, gözaltına alındı. 2 kadının, Suriye'de terör örgütünün içerisinde faaliyet yürüttükleri belirtilirken, onları saklayan ve yardım eden 2 kişi de gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerinin ortak olarak yürüttüğü terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, Mudanya ilçesinde bir evde örgüt üyelerinin saklandığı tespit edildi. Ekipler, bugün sabah erken saatlerde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, ikisi de 'Kırmızı Bülten' ile aranan, yurda giriş yasağı bulunan ve üzerinde sahte yabancı tanıtma belgesi bulunan L.F. ve Fas asıllı, hakkında yurda giriş yasağı bulunan ve sahte belgeli S.D. yakalandı. 2 kadın teröristi, evlerinde saklayan ve yardım eden Irak asıllı Hollanda vatandaşı A..K. ile M.O.Q. da gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 DEAŞ'lı teröristin, Suriye'de terör örgütünün faaliyetlerine katıldığı ve bir süre önce kaçarak Türkiye'ye girdiği, daha sonra Mudanya'da bir evde saklandığı belirtildi. 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

2)ADAPAZARI'NDA DOĞUM YAPAN KİŞİ, 5 SAAT SONRA ÖLDÜ

ADAPAZARI'nda, dünyaya getirdiği bebeğine 'Ali' adını veren Burcu İri (31), doğumdan sonra kanamasının armasıyla hayatını kaybetti. Ailenin şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Sakarya Valiliği'nde görev yapan Kemal (34) ile Burcu İri çiftinin dün sabaha karşı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlıklı bir erkek çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre doğumdan sora Yeni Doğan Ünitesi'ne alınan Burcu İri, 5 saat sonra kanamasının artmasıyla fenalaştı. Ameliyata alınan İri, yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı. Eşinin ölüm haberini alan eşi Kemal İri ve yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi.

İri'nin yakınları hastanenin ihmali olduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatırken, Burcu İri’nin cenazesi adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden anne Burcu İri’nin dünyaya gelen erkek çocuğunun ismini 'Ali' verdiği belirtildi. Burcu İri'nin cenazesi, Erenler ilçesinde bugün öğle kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

3)KAMYON KASASINDAKİ KOLİLERİN ÜSTÜNDE TEHLİKELİ YOLCULUK

ADANA'da bir yük kamyonun kasasına koyduğu kolilerin üstünde oturan 30 yaşlarındaki bir kişinin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.

Merkez Seyhan ilçesinde seyir halinde olan yük kamyonun kasasına yüklediği kolilerin üstünde yolculuk eden ve tehlikeye aldırış etmeyen genç adam bir iş yerinde kolilerin bir kısmını indirdikten sonra yoluna aynı şekilde devam etti. Genç adam, bu anları görüntüleyen gazetecinin 'Korkmuyor musunuz?' sorusuna gülerek "Hayır korkmuyorum. Tehlikeli ama rahatım yerinde. Yapacak bir şey yok yani" dedi.

4)USTA BULAMAYINCA KENDİSİ USTA OLDU

MANİSA'nın Salihli ilçesinde usta bulamayınca önlüğünü giyip pide fırının başına geçen 40 yaşındaki Elmas Çetin, 'Kadından fırın ustası olur mu' diyenlere inat işine dört elle sarıldı. Yaptığı pide ve lahmacunlar beğeni toplayan Çetin, müşterilerden gelen taleplerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Namık Kemal Mahallesi Şüheda Caddesi'nde 8 ay önce pide ve lahmacun fırını açan 2 çocuk annesi Elmas Çetin, işyerinde uzun süreli çalışan usta bulamayınca, kolları sıvadı. Dönem dönem çalışan ustaları izleyerek pide ve lahmacun yapmayı öğrenen Çetin, fırının başına geçti. Yaptığı pide ve lahmacunlar beğeni toplayan Çetin, yoğun talep gördüklerini söyledi. "Kadın isterse başaramayacağı şey yok" diyen Çetin, usta bulamadığı dönem zor günler geçirdiğini ve gözüne uyku girmediğini belirtip, "Personelim ve fırıncım vardı. Ama bazı sorunlar nedeniyle fırıncım ayrılmak zorunda kaldı. Dönem dönem bazı fırıncılar işyerimde çalışsa da gerek şehir dışından gelip gitmelerinin yaşattığı zorluklar gerekse istediğim zaman anında personel bulamakta yaşadığım zorluklar beni çok zor durumda bıraktı. Geceleri gözüme uyku girmiyordu. Usta bulabilecek miyim? Bulamazsam ne yaparım diye adeta sabahlıyordum. Hatta usta bulamadıkça 'Acaba dükkanı ne zaman kapatacak' diye konuşmaya başlayanlar oldu. İşyerimde fırıncılar çalıştığı dönemde onları izliyor ve nasıl pide veya diğer ürünleri yaptıklarını takip ediyordum. Kısacası bir göz aşinalığı vardı. Daha önce şehir dışından gelen bir ustam da bana bu işi öğretmek için çok uğraştı. Bana 'kendin öğren kimseye muhtaç olma' diyordu. Dediği de doğru çıktı. Şimdi fırının başındayım. Artık bu işi kendim yapıyorum. Zorlukları var mı derseniz, her mesleğin olduğu gibi bu mesleğinde zorlukları var. Ama kadınlar isterse her şeyi yapar. Ben de azmettim ve başardım. Kadınların yapamayacağı hiç bir şey yoktur" dedi. Elmas Çetin'in üniversite öğrencisi kızı Fatoş Çetin ise annesiyle gurur duyduğunu söyledi. Fatoş Çetin, "Boş kaldığım zamanlarda da anneme ait işyerine gelerek ona yardımcı oluyorum. Onun büyük bir çaba sarf ederek, bu güçlükleri atlatması bana büyük bir mutluluk veriyor. Annemle gurur duyuyorum" dedi. Elmas Çetin'in işlettiği işyerine sürekli gelerek pide ve lahmacun yediğini kaydeden Adviye Seçgin adlı müşteri ise "Bence kadın eli değen her yer güzelleşiyor. Pidesi gibi mesela. Ben sürekli buraya gelerek pide ve lahmacun yiyorum. Kendisini tebrik ediyorum" dedi. Aydın'dan Salihli'ye geldiğini ve Elmas Çetin'in işlettiği pide dükkanını merak ettiği için ailesi ile birlikte pide yemeğe geldiğini belirten Bilal Demir ise, "Aydın ilinde ikamet ediyorum. Bir iş için ailemle birlikte Salihli'ye gelmiştim. Elmas Çetin'in işlettiği pide dükkanını merak ettik ve geldik. Gerçekten çok güzel pide yapıyor. Pide ustalarını hep erkek olarak bilirdik çok ilginç geldi" dedi.

