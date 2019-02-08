DHA YURT BÜLTENİ -3

Suriyeli anne ve 5 çocuğu sobadan zehirlendi

Şanlıurfa'da, sobadan sızan gazdan zehirlenen Suriyeli anne ve 5 çocuğu hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli anne 5 çocuğu ile yaşadığı evde sabah erken saatte sobayı yakıp içine kömür attı. Bir süre sonra kendisi ve çocuklarda mide bulantısı, baş dönmesi gibi belirtiler ortaya çıkan anne, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından aileyi ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tetkiklerde anne ve 5 çocuğunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirledi.

Acil serviste tedaviye alınan ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Hastanenin acil servisi

- Sobadan zehirlenen Suriyeli çocuklar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen minik Elçin öldü (Görüntü ekiyle yeniden)

Şanlıurfa'nın, Halfeti ilçesinde evde oyun oynayan 1,5 yaşındaki Elçin Bozduman üzerine devrilen televizyonun altında kalarak öldü.

Olay, Halfeti ilçesinin Argıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Elçin Bozduman, odada yalnızken oynadığı sırada sehpanın üzerindeki televizyon üzerine düştü. Televizyon altında kalan Elçin, çığlıklarını duyan yakınlarının çağırdığı ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Elçin Bozduman'a acil serviste doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Elçin Bozduman'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Adli tıp kurumu

- Cenaracın gelmesi

- Yakınlarının bahçede beklemesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 40 MB

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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Bingöl'de 281 köy yolu kardan kapandı

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapandı.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden yoğun kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, merkez ve ilçelere bağlı 281 köy yolu kapandı. Bingöl İl Özel İdaresi’nce köy yollarının ulaşıma sağlanması amacıyla 11 ekip, 106 personel ve 48 araçla ile kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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- Kar yağışı

- Araçların geçişi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:117 MB

Haber-Kamera:Aziz ÖNAL

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Hatay’da 2'si kadın 7 'torbacı' tutuklandı

Hatay’da uyuşturucu ticareti yapan 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2’si kadın 8 şüpheliden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri dört aylık teknik ve fiziki takip sonrası merkez Antakya ilçesine bağlı Altınçay ve Emek mahallelerinde uyuşturucu satışı yapan torbacılara yönelik 7 ayrı adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2’si kadın 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 707 adet uyuşturucu captagon hap ile 19,5 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Operasyona katılacak polislerin mahalleye girmesi

- Polisin tespit edilen adreslere girmesi

- Adreslerde yapılan aramalardan genel ve detay görüntüler

- Operasyondan genel ve detay görüntüler

- Narkotik Şube dışından genel görüntü

-Zanlıların narkotik şubeden çıkarılarak adliyeye götürülmesi

SÜRE: 01.52 BOYUT: 209 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY ()

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Erzurum itfaiyesi 2018'de ilginç görevlere imza attı

Erzurum'da başta yangın olmak üzere trafik kazası, su baskını gibi olaylara müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ilginç görevlere de imza attı. İtfaiye ekipleri, parmaklarını yüzük, vida somunu ya da kıyma makinesine kaptıran vatandaşların da yardımına koştu. Çoğunluğu çocuk yaklaşık 10 kişinin parmağını sıktıştığı yerden çıkaran itfaiye ekipleri bazen de müdahaleyi hastane acil servislerinde yaptı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2018 yılında başta yangın olmak üzere, trafik kazası, su baskını, insan ve hayan kurtarma gibi onlarca çeşit vakada görev aldı. Bünyesinde 218 personel, 62 araç bulunan iftaiye dairesi, geride bıraktığımız yılda toplam bin 73 yangın vakasının yanısıra 89 trafik kazası, 233 su baskını, 275 insan, 291 hayvan kurtarma, 47 çatı uçması, 6 yardım görevinde bulundu. 4 asılsız ihbara da giden itfaiye ekipleri, yıl içerisinde parmaklarını yüzük, somun vidası ya da kıyma ya da çalıştığı kurumdaki makineye kaptıran 10 kişiyi kurtardı. Hastane acil servislerinde doktorların çağrısı üzerine görev alan itfaiye ekipleri, çıkarılamayan yüzük, somun ya da küçük makineleri keserek sıkışan parmakları kurtardı.

İtfaiye Daire Başkanı Alpaslan Gülakar, itfaiyenin görev alanının her geçen gün biraz daha genişlediğini bildirdi. En küçük bir sıkıntıda vatandaşların kendilerini aradığını ifade eden Gülakar, parmağını yüzüğe sıkıştıran ya da elini kıyma makinesine kaptıranların da ilk olarak kendilerine ulaştığını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiye ekipleri, itfaiye aracı

-Acil serviste ekiplerin yaptığı müdahale (itfaiye kask kamerası)

-Müdahaleden genel ve detaylar

-Parmağın çıkarılması

-Doktorun vatandaşa müdahalesi

-Parmağı yüzüğe sıkışan çocuğa müdahale

-Çocuğun parmağının kurtarılması

Haber: Salih TEKİN / ERZURUM,()

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Oyuncu Necmi Yapıcı ve eşi, evlilik yıl dönümünü baltayla dondurma keserek kutladı

Kahramanmaraş'a bir tiyatro gösterisi için gelen ünlü oyuncular Necmi Yapıcı ile eşi Nihan Durukan Yapıcı evliliklerinin 7'nci yıl dönümünü baltayla Maraş Dondurması keserek kutladı.

Oyuncu Necmi Yapıcı, kendisi gibi oyuncu olan eşi Nihan Durukan Yapıcı, birlikte sergiledikleri tiyatro oyununu kentteki bir okulda sahneledi. Kahramanmaraş'a gelmeden önce sosyal medya hesabından video ile 5 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta olacaklarını duyuran Necmi Yapıcı'ya eşi Nihan Durukan Yapıcı'nın 5 Şubat'ın evlilik yıl dönümü olduğunu hatırlatması üzerine Necmi Yapıcı, 'Ne yapalım oyun var. Çıkışta Maraş Dondurması yemeye götüreyim' seni dedi.

Bu videoyu izleyen Kahramanmaraş'ın ünlü dondurmacılarından Kervanhan Alpedo Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, ünlü çifti Kervanhan tesislerine davet etti.

SÜRPRİZ PASTA İLE KUTLADILAR

Yapıcı çifti masada otururken çalışanlar üzerinde Necmi Yapıcı ile Nihan Durukan Yapıcı'nın fotoğraflarının yer aldığı bir pastayı getirdi. Sürpriz karşısında şaşıran Necmi Yapıcı, Sami Kervancıoğlu'na teşekkür ettikten sonra eşiyle birlikte pastayı kesti. Necmi Yapıcı, pastayı keserken, evliliklerinin 7inci yıl dönümünü kutladıklarını belirterek eşine sarıldı. Çift, pastayı kestikten sonra önce dilek tuttu, ardından da mumları üfledi.

ÇENGELE ASILI DONDURMAYI KESTİLER

Pastanın ardından Sami Kervancıoğlu, masanın yanına çengele asılı Maraş Dondurması'nı getirdi. Yapıcı çifti, dondurmayı görünce şaşkınlığını gizleyemezken Sami Kervancıoğlu, elindeki baltayla dondurmayı keserek Yapıcı çiftine de nasıl keseceklerini gösterdi. Daha sonra Necmi Yapıcı ve Nihan Durukan Yapıcı, baltayı alıp önce elleriyle 7 işareti yaparak dondurmanın önünde poz verdi, ardından da sırasıyla dondurmayı kesti. Sami Kervancıoğlu, Yapıcı çiftinin evlilik yıldönümünü kutlayıp çifte elleriyle dondurma yedirdi.

'YIL DÖNÜMÜNÜN DONDURMAYLA NASIL KUTLANACAĞINI ÖĞRETTİ'

Evlilik yıl dönümlerini dondurma keserek kutlayan Necmi Yapıcı, dondurmanın kendileri için büyük bir sürpriz olduğunu belirterek Sami Kervancıoğlu'na teşekkür etti. Nihan Durukan Yapıcı ise böyle bir evlilik yıl dönümü hayal etmediklerini belirterek, "Çok harika. Gerçekten çok güzel bir sürpriz oldu. Harika bir dondurma, yediğim en lezzetli dondurma" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Necmi Yapıcı'nın tiyatro daveti

- Masaya pasta getirilmesi

- Yapıcı çiftinin pastayı kesmesi

- Mumları üflemeleri

- Necmi Yapıcı'nın dondurma kesmesi

- Yapıcı çiftinin baltayla poz vermesi

- Birlikte dondurma kesmeleri

- Sami Kervancıoğlu'nun çifte dondurma yedirmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 760 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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'Ekspertiz performans testi binlerce liralık masrafa sebep olabilir'

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, ikinci el araç alırken yaptırılan ekspertiz testlerine karşı tüketicileri uyardı. Yanık, motor ölçümü yapılan testlerin motora, özellikle de otomatik vitesli araçlarda şanzımanlara ciddi zarar vererek binlerce liralık masrafa neden olabileceğini söyledi.

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, ikinci el araç alırken aracın mekanik, elektronik ve kaportasındaki arıza ve değişiklikleri tespit edebilmek için başvurulan ve Nisan 2019'dan itibaren zorunlu hale gelecek olan ekspertiz testleri hakkında bilgiler verdi. Piyasada dyno test olarak bilinen, aracın sabit dururken saatte 200 kilometrenin üzerinde hızlara çıkarıldığı, motor performansının ölçülüp raporlandığı işlemin araçlara zarar verdiğini savunan Yanık, "Araba silindirin üzerine getirilerek motor testi yapılıyor. Araç saatte 200 kilometre hıza çıkarılarak bilgisayardan bir veri elde ediliyor. Bu aldığınız verilerle motorun gücünün veya ömrünün ne olduğunu tespit ettiği sanılıyor. Oysa ki yapılan performans testi araçların güç üretip üretmediğine yönelik bir testtir. Hiçbir hükmü ve geçerliliği yoktur. Motorun ömrüyle ilgili hiçbir bilgi vermediği gibi sürat yapıldığı için motora, özellikle de otomatik vitesli araçlarda şanzımanlara ciddi anlamda zarar vermektedir" dedi.

'OLDUĞU YERDE GAZA BASTIĞINIZDA MOTORDA HARARET, DİŞLİLERDE KIRILMA'

Meydana gelebilecek hasarlar hakkında da bilgiler veren Yanık, "Araç yol kat etmeden merdane üzerinde dönmekte. Daha sonra bu arabayı durdurmanız gerekiyor. Araç merdane üzerinde döndüğü için vitesi boşa alarak durdurmanız gerekiyor. Anında durdurmaya kalktığınız taktirde araç merdanelerden fırlayacaktır. Dolayısıyla merdane ve tekerlekler durana kadar araç boşta çalışmak zorunda kalıyor. Normalde araç seyir halindeyken gelen rüzgar hem radyatörü hem de motoru soğutuyor. Olduğu yerde gaza yüklendiğiniz zaman aracın hararet yapıp conta yakma ihtimali var. Öte yandan otomatik vitesli araçlarda araç, boş vitese atılıp kullanılmaz. Otomatik viteste güç testi yapılan araç boşa alınarak zamanla kendiliğinden durması bekleniyor. Bu sırada şanzıman yağlamayı kesiyor ve dişliler kendi kendine dönüyor. Dişliler kendi kendine döndüğü için sürtünmeden kaynaklı ya çatlama ya da kırılma meydana geliyor" diye konuştu.

'3 BİN LİRADAN 35 BİN LİRAYA KADAR MASRAF'

Yapılan performans testinin ardından meydana gelebilecek olası arızalar ve tamir fiyatları hakkında da açıklamalarda bulunan Yanık, "Standart, orta seviyede bir araç hararetten dolayı conta yakarsa 5 bin lira, bu araca motor yapılırsa 10-15 bin lira masraf çıkar. Lüks bir araç ise conta yakarsa 15 bin, motor yakarsa 35-40 bin lira civarında bir masraf çıkar. Şanzıman arızalarında ise ucu açık bir pazarlık vardır. Şanzıman tamirleri ya da değişimlerinde ise fiyatların aracın kalitesine göre 3 bin liradan başlayıp 20-25 bin liraya kadar çıktığı görülmüştür" dedi.

'DYNO TESTİ ŞOV, SONUÇ RAKAMLARI HİLELİ'

Bu risklere karşın performans testinin bir geçerliliği olmadığını, yanıltıcı olabileceğini belirten Yanık, "Ekspertizlerde yapılması gereken testler mekanik, kaporta, fren ve amortisör testleridir. Bunun dışında motorun ömrünü ölçen hiç bir cihaz yoktur. Motorun ömrü ancak deneyim ve tecrübelerle ölçülebilir. Bir aracın pistonlarının, segmanlarının, yataklarının ne kadar yıprandığını ölçen bir cihaz yoktur. Dyno bu işin reklam ve şov tarafıdır. Ciddi anlamda araçlara zarar verir. Elektronik aksama ve motora, şanzımana kimse garanti veremez. Özellikle ekspertiz zorunluluğu kanunu yürürlüğe girdiğinde ekspertizler de biz de mağdur olacağız. Çünkü motor kapalı bir kutu. Bunun içinİ kimse göremez. Motorun ne kadar ömrünün kaldığını ustalıkla hissiyat olarak söyleyebiliriz fakat performansına yüzde 70-80 gibi rakam vermek hiledir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Ekspertiz testleri detayları

-Aracın 230 km hıza çıkarılması

-Oto pazarından DRONE ve aktüel detaylar

-Hakan Yanık ile röportaj

Süre:4.58 Boyut: 557 MB

Haber: Semih ŞAHİN/ Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, ()

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'Kocamın ölümüne değil, cezaevindeki kızıma üzülüyorum'

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde babası Kemal Künili'yi (48), annesi Gülçin Künili'yi (42) dövdüğü gerekçesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Dilara Künili (21), akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için 3 hafta doktor gözetimine alınacak. Davanın tutuksuz sanığı anne Gülçin Künilli, mahkeme başkanının, "Eşinin ölümüne üzülüyor musun?" soruna, "Eşimin ölümüne üzülmüyorum. Cezaevinde bulunan kızım Dilara rahatsız, ona üzülüyorum" yanıtını verdi.

Mustafakemalpaşa ilçesinde 10 Kasım 2017 günü, Kemal Künili ile eşi Gülçin Kunili arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Kemal Künili, eşini dövmeye başladı. Bu sırada evde bulunan çiftin kızları Dilara, babasını evde bulunan tabancayla vurarak, öldürdü. Gözaltına alınan Dilara Künili, ilk ifadesinde, "Anemi dövüyordu. 'Hepinizi öldüreceğim' diye bağırıyordu. Korkutmak istedim, öldürmek istemedim" dedi.

ANNE İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Mustafakemalpaşa Adliyesi’ne çıkarılan Dilara ve annesi, tutuklanarak Yenişehir Kadın Cezaevi’ne konuldu. Soruşturma sonunda anne kız hakkında 'kasten yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anne Gülçin Künili, ilk duruşmada verdiği savunmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

'BENİ ORMANA GÖTÜRÜP DARP ETTİ'

Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Dilara Künili, SEBGİS bağlantısı yapılması gerektiğini cezaevi yönetimine bildirilmediği için katılamadı.

Anne Gülçin Kunili ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz isteyen anne Gülçin Künili, cezaevinde bulunan kızı Dilara’nın rahatsız olduğunu söyledi. Mahkeme başkanının, "Eşinin öldürülmesine üzülmüyor musun?" sorusuna da "Eşim bana ve çocuklarıma çok çektirdi. Beni ormana götürüp darbetti. Eşimin ölümüne üzülmüyorum. Cezaevinde bulunan kızım Dilara rahatsız, ona üzülüyorum" yanıtını verdi.

DİLARA'NIN AKIL SAĞLIĞI KONTROL EDİLECEK

Duruşma sonunda mahkeme, Dilara Künili’nin, olay sırasında akıl sağlığının yerinde olup olmadığı ile eylemin hukuki sonucunu anlayıp anlayamadığının tespiti için 3 hafta Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alınmasına karar verdi. Genç kızın yine akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul İhtisas Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesini de karara bağlayan mahkeme, ailenin 15 yaşından küçük çocuklarına kayyum atanmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, ()-