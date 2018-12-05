DHA YURT BÜLTENİ-3

1)TERMAL OTELDE YANGIN ÇIKTI, KALANLAR TAHLİYE EDİLİYOR (1)

HATAY'ın Erzin ilçesinde 7 katlı termal otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Yangına müdahaleye gelirken çamura saplanan itfaiye aracı, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Erzin ilçesi Başlamış Mahallesi'nde bulunan 7 katlı termal otelin mutfağında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye aracı, çamura saplandı. Araç, iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı. Otel tahliye edilirken, itfaiye ekipleri, üst katlara da sıçrayan yangına müdahale etti. Yükselen dumanlar, ilçenin birçok noktasından görüldü. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Termal oteldeki yangından görüntü

- Binadan çıkan dumanlar

- Oteldeki vatandaşlardan görüntü

SÜRE: 01'05" BOYUT: 121 mb

Haber-Kamera: ERZİN (Hatay), ()

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2)POLİSE TAŞ VE SOPAYLA SALDIRAN 16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adana'da 'dolandırıcılık' suçundan aranan Yasin Bıçakcı'yı polise teslim etmek istemeyen, gelen ekiplere de taş ve sopalarla saldıran 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Bıçakcı'yı hiç tanımadıkları ortaya çıktı. Olay, 1 Aralık'ta Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Adana-Karataş Yolu üzerinde bulunan kahvede meydana geldi. İddiaya göre, bölgede devriye görevinde olan polis ekipleri, kimlik kontrolü yapmak için kahveye girdi. Bu sırada kahvede bulunan ve 'dolandırıcılık' suçundan aranması olan Yasin Bıçakcı kimlik vermek istedi.

TANIMADIKLARI KİŞİ İÇİN KAVGA ÇIKARDILAR

Bunun üzerine ekipler, Bıçakcı'yı gözaltına aldı. Şüphelinin ise 'dolandırıcılık' suçundan aranması olduğu ortaya çıktı. Daha sonra olay yerinde bulunanlar, polise 'Buradan adam alıyorsunuz' diyerek karşı koydu. 40-50 kişilik grup daha sonra, polislerden birinin tabancasını alıp darbetti. Kavganın büyümesi üzerine, bölgeye çok sayıda destek ekibi ve çevik kuvvet sevk edildi.

Polislere karşı koymaya devam eden grup taş ve sopalarla saldırdı. Çevik kuvvet kalabalığa müdahale etti. Olayın ardından kavga çıkaran 16 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusunda ise gözaltına alınan Bıçakcı'yı hiç tanımadıkları öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemi altında sağlık kontrolüne götürüldü.

16 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Adli Tıp Birimi tabelası

-Zanlıların polis aracından indirilmesi

-Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

-Adli Tıp Birimi dış görüntüsü

-Olay yerinden ve polis ekiplerinden arşiv görüntüler

SÜRE:02'11" BOYUT:243 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Can ÇELİK/ADANA,()

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(HABER METNİ YENİDEN)

3)TEM'DE DEHŞET; ÇEKİÇLE ÖLDÜRDÜ, KAÇARKEN TIR'IN ALTINDA CAN VERDİ



ADANA'nın Pozantı ilçesinde, TIR sürücüleri Behçet Birkaç (26) ve Halil Kocabaş (32), 'yol verme' yüzünden kavga etti. Kavgada Kocabaş'ı başına çekiçle vurarak, öldüren Birkaç, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın altında kalıp, yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, TEM yolu Akçatekir mevkisinde meydana geldi. TIR sürücüleri Behçet Birkaç ile Halil Kocabaş arasında 'yol verme' yüzünden tartışma çıktı. Sürücüler, yol kenarına çektikleri araçlarından inerken tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Behçet Birkaç, kavga sırasında Halil Kocabaş'ı başına çekiçle vurarak, öldürdü. Olay yerinden kaçmaya çalışan Birkaç'a, D.K.'nin kontrolünden çıkan 06 VVP 99 plakalı TIR çarptı. Birkaç, TIR'ın altında kalarak, yaşamını yitirdi. Yoldan geçen sürücüler, park halindeki TIR'ların yanında 2 kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığını fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Behçet Birkaç ile Halil Kocabaş'ın cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Kurumu'nun dış görüntüsü

- Morg tabelası

- Cenaze aracından görüntü

- Cenazeleri morga taşınması

Çağlar ÖZTÜRK- Malik GÖDELİNER- Onurcan BULAT/POZANTI (Adana), () -

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4)ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGIN, EVİ KÜLE ÇEVİRDİ

ADANA'da üç katlı binanın zemin katında elektrik kontağından çıkan yangında, bir kadın dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın, evde hasara yol açtı.

Yangın, saat 07.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70270 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katındaki dairede çıktı. Alevlere ve dumana uyanan Hüseyin Torun, eşini de yanına alarak üst komşusuna sığındı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını üst katlara sıçramadan söndürdü. Yangında dumandan etkilenen Hüseyin Torun'un eşi, itfaiye erlerince binadan çıkartılarak ambulansa götürüldü. Ambulansta tedavisi yapılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmada evde hasara yol açan yangının, elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye ekibinden görüntü

- Çıkan dumanlar

- Yanan evden genel ve detay görüntüler

- Bir kadının evden çıkarılması

- İtfaiye görevlilerinin soğutma çalışması

- Evde inceleme yapmaları

SÜRE: 01'55" BOYUT: 212 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

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5)KİLİS'TE 'GEÇİCİ İŞ' YOĞUNLUĞU

Kilis'te, 6 ay süreyle çalıştırılacak bin 300 kişilik işe, yüzlerce kent sakini başvurdu. İşe alınacak kişiler, yoğunluk nedeniyle noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Kilis'te, Türkiye İş Kurumu'nca (İŞKUR) kamu kurumlarında 6 ay süreyle istihdam edilmek üzere bin 300 işçi alınacağı duyuruldu. Müracaatların bu sabah başlamasıyla yüzlerce kişi, İŞKUR İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruk oluşturdu. Geceden ya da sabahın ilk ışıklarından itibaren kuyruk oluşturan kalabalığın izdihama yol açmaması için polis ekipleri de önlem aldı. Başvuruların 8 Aralık'a kadar devam edeceği ve yoğunluk nedeniyle işe alınacak kişilerin noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirleneceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- İŞKUR önündeki kalabalık

- Kuyruğa girenlerle röp.

- Uzun kuyruklardan görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 245 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

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6)KONTEYNERE FUHUŞ İDDİASIYLA BASKIN

Adana'da kent merkezindeki boş arazi içindeki konteynerde fuhuş yapıldığı ihbarını alan polis, buraya baskın düzenledi. Olay, Seyhan İlçesi Turhan Cemal Beriken Bulvarı üzerinde meydana geldi. Boş arazide bulunan konteynerde fuhuş yapıldığı ihbarını alan polis, harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, koyteyner içinde bulunan 1'i kadın 3 şüpheliyi dışarı çıkardı. Polisler, şüphelileri koyteynerin penceresinden dışarı çıkardı. Şüphelilerden Ahmet K., polise kalacak yerlerinin olmadığını bu yüzden burada yaşadıklarını söyledi. 3 kişinin kimlik kontrolünü yapan polisler, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Polislerin konteynırda kalan şahısları çıkarması

- Şahısların ellerindeki eşyalarla giderken görüntüleri

SÜRE:01'20" BOYUT:148 mb

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, ()

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7)'DİRİLİŞ ERTUĞRUL' OYUNCULARI FETİH MÜZESİ'NDE

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ndeki 'Diriliş Ertuğrul Kostümleri ve Aksesuarları' sergisi, dizi oyuncularının da katıldığı törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Bursa'nın merkez Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin İlbilge Hatun'u Hande Soral, Gündüz Bey rolüne hayat veren Arif Diren, Dragos rolüyle ekranlara çıkan İlker Aksum ve Dumrul Alp rolündeki Edip Zeydan ile Melikşah Alp rolündeki Melikşah Özen, Fetih Müzesi'ni ziyaret etti. Müzede düzenlenen 'Diriliş Ertuğrul Kostümleri ve Aksesuarları' sergisinin açılış töreni için gelen oyuncular Panorama 1326'ya hayran kaldı. Gördükleri karşısında hayranlığını gizleyemeyen Diriliş Ertuğrul'un 'Dragos'u, Bursalı sanatçı İlker Aksum,"Şok oldum. Bursalı olmaktan, Gemlikli olmaktan gurur duyuyorum. Dünyanın en güzel müzelerinden birindeyiz" dedi. Dizinin 'İlbilge Hatun'u Hande Soral ise, "Kendi memleketimde bu kadar güzel ilk panoramik müzeyi görmekten mutluluk duydum. Emeği geçen herkesin eline sağlık" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Diriliş Ertuğrul oyuncularının müzeyi gezişi

- Oyuncuların müze hakkındaki konuşmaları

-Kurdele kesim töreni

Süre:03:56 Boyut: 441 MB

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/ BURSA ()

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