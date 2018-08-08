DHA YURT BÜLTENİ 3

ESKİŞEHİR'deki bir alışveriş merkezinde, 33 ülkeden getirilen 105 tavuk ırkı yumurtaları sergileniyor.Eskişehirli yumurta şirketi sahibi Mehmet Çalıklı'nın Tepebaşı Belediyesi'nin sponsorluğunda bir alışveriş merkezinde açtığı yumurta sergisi büyük ilgi görüyor. 33 ülkeden toplam 105 tavuk ırkı yumurtalarının yer aldığı sergide ayrıca yılan, kaplumbağa ve köpek balığı yumurtaları da sergileniyor. Mehmet Çalıklı sergi ile ilgili şu bilgileri verdi:"Tepebaşı Belediyesi'nin katkılarıyla bu sergiyi gerçekleştirdik. 33 ülkenin 105 çeşit ırkından yumurta sergiliyoruz. Ayrıca yılan, köpek balığı ve kaplumbağa yumurtaları da bulunuyor. Sergi vatandaşların çok ilgisini çekiyor. Yumurta deyip geçiyoruz ama birçok yumurta çeşidi var. Her ırkın protein değerleri ve içerikleri farklı. Renkli yumurtalarımız da var. Irk olarak küçük yumurtlayan tavukların yumurtaları var. Sergimiz 12 Ağustos'a kadar açık kalacak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sergilenen yumurtalar

-Sergilenen yumurtalara bakanlar

-Mehmet Çalıklı'nın konuşması

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/

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Çocuklar Vadofone Akıllı Köy'de tarımı öğrendi

AYDIN'ın Koçarlı ilçesindeki 80 dönüm arazi üzerine 3 yıl önce GSM firması Vadofone sponsorluğunda ve bir şirketin önderliğinde kurulan akıllı köy, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) bünyesinde eğitim gören 16 çocuğu ağırladı. Çeşitli illerden gelen çocuklar, salça ve peynir yapımını öğrendi; adaçayı topladı. Çocuklar akıllı köyde bir hafta boyunca doğayla iç içe yaşadı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları, Vadofone Akıllı Köy'de bir haftalık kampta ağırlandı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü misafirhanesinde kalan öğrenciler, gündüzleri akıllı köyde öğretmenleri ve ziraat mühendisleri eşliğinde tarımı uygulamalı öğrendi. Sırasıyla Kasaplar Köyü'ndeki evlere de giden çocuklar, burada yaşayan ailelerden salça, peynir gibi ürünlerin yapılışını öğrendi. Ayrıca adaçayı hasadına katıldı. Geçen perşembe günü Aydın'a gelen çocuklar, bugün kentten ayrılarak ailelerinin yanına dönmek üzere yola çıktı.

GÜZEL BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİRDİLER

Organizasyonu gerçekleştiren şirketin Genel Müdürü Coşkun Yıldırım, "Çocukları doğayla ve Ege Bölgesi'yle tanıştırmak, tarım bilincini geliştirmek anlamında işbirliği yaptık. Çocuklarla ilk kez; konaklamalı bir çalışmamız oldu. Bir haftalık bir programdı. Bu programın içinde sadece tarımsal eğitimler yok. Su bilinciyle ilgili eğitimler verdik. Tarım ve doğayla ilgili eğitimleri verdik. Çocuklar denize gitti ve çok güzel bir kamp geçirdik. İnşallah bundan sonra yeni grupları da bekliyoruz. Çocuklar ortamı görünce, ayrılmak istemiyorlar. Hatta 'anne ve babalarımız da gelsin' diyorlar. Bu bizim için çok sevindiricidir" dedi.

"ÇOCUKLAR İÇİN GÜZEL BİR TATİL OLDU"

TÜRÇEV Eğitmeni Nuray Ertürk ise, "Bu vesileyle çocuklar, sorumluluklarını bilerek hayatı da yavaş yavaş öğreniyorlar. Şu an burada bulunan 16 öğrencimiz İstanbul, Ankara, Sinop'un Boyabat ve Samsun'un Vezirköprü ilçelerinden geldi. Amacımız diğer illerdeki çocukların birbirleriyle kaynaşması. Kişisel gelişimlerinin artması ve uygulamalı olarak yaptıklarıyla becerilerinin artması sağlanıyor" dedi.

TARIM KAMPINDAN MUTLU DÖNECEKLER

Bir haftalık tarım kampında oldukça mutlu olan çocuklardan Melike Çakmak, "1 haftadır buradayız. Peynirin nasıl yapıldığını öğrendim. Salça yaptık. Çok güzel oyunlar oynayarak etkinlikler yaptık. 1 hafta boyunca burada doğayla iç içeydik" dedi. Çocuklardan Cemray Bilgin, "Burada çok sayıda bitkinin yetiştiğini öğrendik. Kivi ile muzun yetişmediğini öğrendim. Zeytinin nasıl toplandığını gördüm" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Akıllı köyden görüntü

- Çocukları adaçayı toplaması

- Coşkun Yıldırım, TÜRÇEV Eğitmeni Nuray Ertürk ve çocuklardan Cenray Bilgin ile Melike Çakmak Röp:

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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Modifiye araçlar Eskişehir'de buluştu

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,