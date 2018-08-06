DHA YURT BÜLTENİ 3

Askerlere yer sofrası kuran aileye Bakan Soylu'dan teşekkür

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'da, acil iniş yapan askeri helikopterin personelini yer sofrasında ağırlayan Alihsan Yıldırım ve ailesini telefonla arayarak, teşekkür etti.

Ankara'daki Kara Havacılık Okulu'nun Isparta'ya taşınmasında görevli 2 'UH-1H' tipi askeri helikopterden biri, 3 Ağustos günü arıza nedeniyle Şuhut ilçesine bağlı Anayurt köyündeki toprak yola acil iniş yaptı. Köye inen helikopteri görenler, askeri personeli sevgiyle karşıladı. Evlerinden yiyecek getirerek, helikopter personeline yer sofrası kuran köy sakinleri, çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Gültekin Özdemir ile AK Parti Şuhut Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, askerleri yer sofrası kurarak, ağırlayan Alihsan Yıldırım ve ailesini Anayurt köyündeki evlerinde ziyaret etti. AK Parti'li Yurdunuseven, askerlere gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür ettiği aileyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonla görüştürdü.

'MİLLETİMİZİN ASALETİNİN NASIL OLDUĞUNU GÖSTERDİNİZ'

Telefon görüşmesinde, Alihsan Yıldırım ve ailesine teşekkür eden Bakan Soylu, "Allah razı olsun. Öncelikle binlerce kez teşekkür ediyoruz. Memleketimizin insanının asaletinin nasıl olduğunu, ana yüreğinin nasıl olduğunu, bir ailenin nasıl olduğunu ve misafirin ne demek olduğunu herkese göstermiş oldunuz. Evlatlarımıza sahip çıkarak, kahramanlara nasıl muamele edildiğini bir kez daha göstermiş oldunuz. Keşke biz de orada olsaydık ve yemeklerden yeseydik" diye konuştu.

'BİZ BİR ŞEY YAPMADIK'

Tarlasında askerleri ağırlayan ve onlara eşiyle birlikte ikramda bulunan Alihsan Yıldırım ise "Biz bir şey yapmadık. Herkesin yapabileceği bir şeyi yaptık" dedi. Bunun üzerine Soylu da "Bazen herkesin yaptığı bir şeyi yapabilmek, büyük güzellik oluyor. Allah razı olsun" diye karşılık verdi. Aliihsan Yıldırım, ayrıca bir oğlunun da astsubay olarak görev yaptığını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

-3 Ağustos'ta servis edilen görüntüler

-Ailenin telefonla Bakan Soylu ile görüşmesi (cep telefonu görüntüsü)

Haber Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR ()

=============

Ödemiş'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin karşılıklı çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün (pazar) saat 12.30 sıralarında, Atatürk Caddesi üzeri Belediye Kültür Merkezi önünde meydana geldi. 25 yaşındaki Özkan Küçük'ün kullandığı 35 ZRT 26 plakalı otomobille, karşı yönden gelen 39 yaşındaki Emre Yamak'ın kullandığı 43 LJ 044 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada her iki araç sürücüsü ile Yamak'ın eşi Ayşen Yamak (27), çocukları Kaan Yamak (2), Eren Yamak (4) ile kayınvalidesi Dudu Yamak (58) yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan sürücü Özkan Küçük, yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunan Dudu Yamak ise yapılan ilk müdahale sonrası İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yamak ailesinin Beydağ ilçesinde bir düğüne katıldıkları, içinde bulundukları aracı ise yeni aldıkları öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Çarpışan otomobillerden görüntü

- Çekicilerin araçları çekmesinden

- Ölenin hastaneye gelen bazı yakınları

- Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü

(KJ Haber- Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

==============

ÖZEL - 4 minareli asma köprüye ziyaretçi akını

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, Belediye Başkanı Baki Tezcan'ın projesini çizdiği, belediye işçilerinin de inşa ettiği, 4 minareli yaya asma köprüsü, açıldığı günden beri yurt içinden ve dışından ziyaretçi akınına uğruyor. Tezcan, 15 gün önce hizmete açılan köprünün bu kadar ilgi çekeceğini beklemediklerini belirterek, "Henüz çevre düzenlememiz tamamlanmadı; ama buraya gelen insan sayısı on binlere ulaştı" dedi.

Tufanpaşa ve Yeni Mahalle'yi 3 yıl önce asma köprüyle birbirine bağlayan Andırın Belediye Başkanı Tezcan, 15 gün önce açtığı, 360 metre uzunluğunda, 100 metre yüksekliğinde ve 2,5 metre genişliğindeki yaya asma köprüsü ile mahalleleri 2'nci kez birbirine bağladı. Piyasada 5 milyon liralık maliyetin çıkarıldığı köprünün projesini çizip, belediye işçilerine yaptıran Başkan Tezcan, 6 ayda tamamlanan köprü için 300 bin lira harcadı. Diğerlerinden farklı olarak beton sütunlar yerine minare şeklinde direklerin kullanıldığı köprünün her iki tarafına da 210 bin metrekarelik mesire yapıldı.

'BU KADAR İLGİYİ BEKLEMİYORDUK'

Yapımında 30 ton dut ağacı ile 20 ton demirin kullanıldığı köprü, açıldığı günden bu yana büyük ilgi gördü ve ünü kısa sürede yurt dışında da duyuldu. Türkiye'nin dört bir yanından insanların ziyaret ettiği köprüyü görmek için İngiltere, Almanya, Danimarka ve Fransa'dan da gelenler oldu. Yapımı sırasında bir an olsun işçilerin yanından ayrılmayan ve nasıl yapılacağını tarif eden Başkan Tezcan, köprünün ilgi göreceğini bildiklerini; ancak bu kadarını beklemediklerini söyledi. Köprünün, bin 200 ton taşıma kapasitesine sahip, üzerinden araç da geçebilecek genişlikte, dünyanın en uzun ve en geniş yaya asma köprüsü olduğunu kaydeden Tezcan, "Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden köprümüzü görmek için insanlar akın akın geliyor. İlgi çekeceğini biliyorduk ama bu kadar fazla ilgi olacağını beklemiyorduk. Henüz çevre düzenlememiz tamamlanmadı ama buraya gelen insan on binlere ulaştı. Dünyada üzerinden araç geçebilen tek asma köprünün bu olduğunu düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda buraya daha çok turist geleceğini ümit ediyorum" diye konuştu.

'KÖPRÜYÜ AVRUPA'DA TELEVİZYON KANALLARINDA GÖRDÜK'

Asma köprüyü gezenler ise yüksekte olmanın değişik duygu olduğunu belirtirken, minerali olmasının köprüye ayrı güzellik kattığını söyledi. Köprüyü gezenlerden bir gurbetçi, Kanada'dan geldiğini belirterek, "Biz bu asma köprüyü Avrupa televizyon kanallarında gördük. Ülkemizde böyle bir köprünün yapıldığını duyunca hemen Andırın'a geldik gerçekten muhteşem bir köprü olmuş. Biraz ürpersek de büyük bir heyecan içerisinde geçiyoruz. Yapanlardan Allah razı olsun, güzel bir hizmet" dedi.

'BURAYA TURİST GETİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM'

Köprüyü gezenlerden Suudi Arabistanlı tur rehberi ise İstanbul'dan ayrılıp, ülkesine dönmek isterken, televizyonda köprüyü gördüğünü belirterek, "İstanbul'daydım. Televizyonda minareli asma köprüyü görünce dayanamadım ve hemen Gaziantep'e oradan da Andırın'a geldim. Gerçekten müthiş bir güzellik. Ülkeme gittiğimde burayı anlatacağım ve buraya turist getirmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Köprüdeki kalabalık

- Vatandaşlarla röp.

- Başkan Tezcan ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ ()

1.9 GB

