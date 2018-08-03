DHA YURT BÜLTENİ-3

1)HATAY'DA 'ÇAKMAK GAZI' ÇEKEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

HATAY’da arkadaşlarıyla eğlenirken çakmak gazı çektiği belirtilen 18 yaşındaki Kemal D., hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Hatay Madde Bağımlılığı İle Mücadele Derneği Başkanı Saldıran, "Çakmak gazı kullanımı giderek yaygınlaşıyor" uyarısında bulundu.Merkez Antakya ilçesinde geçen hafta arkadaşlarıyla eğlenmek için dışarı çıkan Kemal D., iddiaya göre önce enerji içeceği içip ardından çakmak gazı çekti. Bir süre sonra fenalaşan gence baygınlık geçirdiğini düşünen arkadaşları müdahale etti. Kemal D. kendine gelmeyince 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İskenderun ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılan genç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Ancak 1 haftalık yaşam mücadelesinin ardından hayata gözlerini yumdu. Kemal D.'nin cenazesi Antakya Mezarlık Kompleksi’nde bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

'ÇAKMAK GAZI KULLANIMI GİDEREK ARTIYOR'

Hatay Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği Başkanı Ahmet Saldıran, son zamanlarda gençler arasında çakmak gazı kullanımın gözle görülür bir şekilde arttığını söyledi. Gençlerin arkadaş ortamlarında kendini ispatlamak ya da sosyo ekonomik nedenlerden dolayı madde bağımlılığı tuzağına düştüğünü belirten Saldıran, "Çakmak gazı kullanımı bireylerde ani kalp rahatsızlıkları, kalpte ritim bozulmaları, akciğer ve beyne yeterince oksijen gitmemesinden dolayı kusma, bayılma ve hatta çok nadiren de olsa ölümle sonuçlanabiliyor. Anne babalar çok dikkatli olması gerekiyor. Daha açık ve tutarlı bir iletişim kurma yöntemi kullanılmalı. Sigara ve madde kullanımı konusunda gençlere örnek olmaları, madde kullanımı konusunda şüphe duydukları anda çocuklarıyla suçlayıcı ve yargılayıcı bir iletişim kurmak yerine empati ile yaklaşmaları gerekmektedir."

18 YAŞ ALTINA SATIŞI YASAK

18 yaş altındaki bireylere çakmak gazı satışının kanunen yasak olduğunun da altını çizen Saldıran, bu konuda vatandaşlara büyük görev düştüğünü, özellikle satıcıların bu konuya dikkat etmesi gerektiğini ve 18 yaş altı bireylere çakmak gazı satışı yapanların yaşanacaklardan kanunen ve vicdanen sorumlu olacağını belirtti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Hüseyin BOZOK/HATAY, ()

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2)SURİYELİ İŞÇİNİN HAYALLERİ, ELİNİN KOPMASIYLA SONA ERDİ

ÜLKESİNDEKİ iç savaştan kaçarak, geldiği Antalya'da, inşaatta çalışmaya başlayan Suriyeli Ahmed Casım'ın (24) tahta keserken makineye kaptırdığı sol eli, bileğinden koptu. 8 saatlik ameliyatın ardından eline kavuşan ve uzun süre tedavi görecek Casım, bu sürede çalışamayacak olması nedeniyle tüm hayallerinin yıkıldığını söyledi.

Annesi, babası ve kardeşlerini iç savaşın olduğu Suriye'de bırakarak, yaklaşık 2 yıl önce çalışmak için Antalya'ya gelen Ahmed Casım, inşatta işe başladı. Ülkesinden ve ailesinden uzakta para kazanmaya çalışan Casım'ın hayali, para biriktirdikten sonra ülkesinde kendisini bekleyen sevdiği kızla evlenmekti. İnşaatta 15 gün önce tahta kesen Suriyeli işçinin sol eli, eldiveninin makineye takılması sonucu bileğinden koptu. Bileğini çok az deri parçası tutan Casım, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan Casım'ın kopan damar, sinir, kiriş, kemik ve tendonları sırasıyla dikilerek, onarıldı. Şu anda elini kullanamayan Casım'a, ilerleyen günlerde yoğun fizik tedavi uygulanacak.

AİLESİNE SÖYLEYEMEDİ

Geçirdiği iş kazasını Suriye'deki ailesine söyleyemediğini belirten Ahmed Casım, "Ailem üzülsün, istemedim. Elim böyle olunca uzun süre çalışamayacağım. Artık para kazanamayacağım. Arkadaşlarım yardım edecek bana. Tedavimi burada tamamladıktan sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Tedaviden sonra ülkeme dönmeyi düşünüyorum" dedi.

Suriye'de kız arkadaşı olduğunu ve onunla evlenmeyi düşündüğünü de anlatan Casım, geçirdiği kazayı kız arkadaşına da söylemediğini, onu üzmek istemediğini dile getirdi.

AMELİYATI 8 SAAT SÜRDÜ

Opr. Dr. Mehmet Ali Uysal, Ahmed Casım'ın ameliyata alınmadan önce el bileğini, arka kısımda çok az bir derinin tuttuğunu söyledi. Böyle ameliyatların ekip işi olduğunu kaydeden Opr. Dr. Uysal, "8 saat süren ameliyatta hastanın tüm damarları, sinirleri, kirişleri, kemikleri ve tendonlarını teker teker, sırasıyla onardık. Mikroskop altında çalıştık. Geldiğinde dolaşım yoktu. Dolaşımı sağladık. Çok şükür, onardık ve bileği yerine diktik. Şu an hastanın durumu iyi" diye konuştu. Opr. Dr. Uysal, ilerleyen günlerde hastanın yoğun fizik tedavi göreceğini aktararak, 6 ay sonra çok daha fonksiyonel sonuç elde etmeyi umduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Hastane dış plan

- Ahmed Casım'ın detay görüntüsü

- Röp: Opr. Dr. Mehmet Ali Uysal,

- Ahmed Casım detay görüntü

342 MB 2.50 (HD)

Haber:Selma KUNAR- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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3)HAVUZDA ELEKTRİK ÇARPTIĞI 8 YIL SONRA KANITLANDI

ADANA'nın Kozan ilçesinde yaz tatilinde harçlığını çıkarmak için çalıştığı yüzme havuzunda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Uğur Demir'in kesin ölüm nedeni 8 yıl sonra kesinleşti. Havuzda kaçak akım rölesi dahil pek çok önlemin alınmadığının raporlarıyla kanıtlı olduğunu kaydeden Demir ailesinin hukuk mücadelesi sürüyor.

Olay, 11 Ağustos 2008'de Kozan ilçesindeki belediyeye ait bir yüzme havuzunda meydana geldi. Erciyes Üniversitesi'nde muhasebe okuyan Uğur Demir, yaz tatilinde harçlığını çıkarmak için çalıştığı havuzun kazan dairesinde, yerdeki su birikintisinin üzerinde ölü halde bulundu. Uğur Demir'in ilk otopsisinde kesin ölüm nedeni belirlenemedi. Babası Mustafa Ali ve ile annesi Rahime Demir'in başlattığı hukuk mücadelesiyle, otopsi raporu İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ancak orası da sonuç vermedi. Ancak aile mücadelesinden vazgeçmedi. İtirazlar sonucu olayın üzerinden tam 8 yıl geçtikten sonra Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu, Uğur Demir'in elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybettiğini rapor etti.

ÖLDÜĞÜNDE 'BOĞULDU' DEDİLER

Demir'in kuzeni Muzaffer Karaca, havuz yöneticilerinin ilk başta kendilerine kuzeninin boğulduğunu söylediklerini ancak artık havuzun kusurlu olduğunu ispatladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yasal haklarımız var, onları yargı yoluyla talepte bulunacağız. Bölge müfettiş raporu kaza olduğunu söylüyor. Bilirkişi raporu kaza olduğunu söylüyor. Bulunduğu yerde 4 parmak su varmış. 4 parmak suda boğulur mu insan? Aralık ayında tekrar duruşmamız var. Hiçbir güvenlik önlemi alınmamış. Bilirkişi raporunda iş güvenliği açısından da denetim eksikliği olduğu belirtilmiş. 10 maddelik elektrik raporunda 5 madde eksik. Termik arızalı, tahliye dalgıçlarından 2'si çalışmıyor, tahliye hortumlarında patlaklar var. Kaçak akım rölesinin olmadığı tespit edilmiş. Bir sürü eksik var. Bundan sonra Uğurlar ölmesin, gerekli iş güvenliği tedbirleri alınsın."

Görüntü Dökümü

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- Uğur Demir'in kuzeni Muzaffer Karaca'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

- Uğur Demir'in fotoğrafı

SÜRE:02'40" BOYUT:299 MB

Haber:Nuri PİR -Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

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4)ANNESİNİN BAŞINI KESEN OĞULA MÜEBBET HAPİS

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde 4 yıl önce Hatice Öztürk (75) boğazını keserek öldüren oğlu Zekeriya Öztürk, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırıldı.Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi'nde 13 Nisan 2014 günü karakolun karşısındaki evlerinde tartıştığı annesi Hatice Öztürk'e kızarak boğazını kesen Zekeriya Öztürk'ün Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmasında karar çıktı. Adını mahkeme kararıyla Emrullah Bingöl olarak değiştiren Öztürk'ün karar duruşmasına müşteki ağabeyi Cemil Öztürk ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada Bingöl'ün Adli Tıp Kurumu'ndan cezai ehliyetinin tam olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

AĞABEYİNİ DE BIÇAKLADI

Bingöl'ün annesini öldürmeden önce ağabeyini de bıçakladığı ortaya çıktı. Duruşmada cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan mütalaada, Bingöl'ün 2014 yılında ağabeyi Cemil Öztürk'ü bıçakla yaraladığı ve hakkında açılan dava kararıyla ilgili annesiyle aralarında çıkan tartışma sonrasında başını bıçakla kestiği belirtildi.

Savcı daha sonra sanığın, annesi Hatice Öztürk'ü 'Canavarca hisle ve üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Daha sonra mahkeme heyeti Bingöl'ü ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırdı.

Görüntü Dökümü

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13 Nisan 2014 günü geçilen Arşiv görüntü

KARAMÜRSEL(Kocaeli)()-

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5)MERSİN'DE KAÇAK SİGARA OPERASYONU

MERSİN'de bir yolcu otobüsünde kaplamaların altına saklanmış halde 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsü durduran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta arama yaptı. Polis köpeğinin hassas burnu sayesinde arka kapı merdiven kaplamalarının altına gizlenmiş vaziyetteki 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigaraya el koyan ekipler, M.N., M.S., M.N. ve M.S.D.'yi gözaltına aldı.Emniyette sorgulanan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, otobüs emniyet garajına çekildi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

- Polis köpeğinin görüntüleri

- Otobüste arama yapması

- Köpeğin tepki vermesi

- Kaplamanın açılarak sigaraların bulunması

- Sigaraların genel ve detay görüntüleri

SÜRE: 58" BOYUT: 114 MB

Haber:Adnan AÇIKGÖZ -Kamera:MERSİN,()



