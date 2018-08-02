DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ÜNYE'DE SAĞANAK YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

ORDU'nun Ünye ilçesindeki etkili olan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Sokaklar ve caddeler biriken yağmur sularıyla kaplandı.Ünye ilçesinde bu gece saat 03.00 sıralarında başlayan sağanak yağmur yaklaşık 6 saat aralıksız devam etti. Şiddetli sağanak yağmur Çınarlık, Bayramca, Fevzi Çakmak ve Liseler mahallelerinde etkili oldu. Bu bölgelerde bazı ev ve işyerlerinde su baskınları meydana geldi. sokaklar ve caddelerde biriken yağmur suları ise ulaşımda aksamalara neden oldu. Tabakhane Deresi'nin su seviyesinin yükselmesi ise korkuya neden oldu. Yuvasını su basan bir sokak köpeğinin ise yavrularını ağzıyla taşıyarak başka bir yere götürmesi ise dikkat çekti.Öte yandan Meteoroloji tarafından bugün Samsun'un Terme ve Ordu'nun Ünye ilçelerinde için ani taşkın riski bulunduğu belirtilerek uyarı yapıldı.





Görüntü Dökümü:



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-Suyla kaplı bölgelerden detay



-Vatandaşlardan detay



-Yağmur yağması



Haber-Kamera:Mücahit GÜREL/ÜNYE(Ordu) ()





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2)KAMYON PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ART ARDA ÇARPTI, O ANLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ







KONYA'nın Meram ilçesinde, bir kamyon park halindeki otomobile 3 kez çarptı. Kamyonun otomobile çarpma anları, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Sürücünün aracı geri vitese geçiremediği öne sürüldü.



Olay, geçen salı günü saat 15.30 sıralarında, merkez Meram ilçesine bağlı Kalfalar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 UR 298 plakalı kamyon, mahalledeki sokağa girmeye çalıştı. Sürücü, park halindeki Osman Deniz'e ait 42 EY 840 plakalı otomobile çarptı. Kamyon sürücüsü, gaza 2 kez daha basınca otomobile de art arda çarptı. Kamyonun 3 kez çarptığı otomobilde hasar meydana geldi. Bir süre sonra kamyondan inen sürücü ve yanındaki kişi, etrafına bakındıktan sonra araca binerek, yola devam etti. Kamyonun otomobile çarpma anları ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Kamyon sürücüsünün aracı geri vitese alamadığı öne sürülürken, otomobilin sahibi Osman Deniz, araçta yaklaşık 4 bin liralık hasar meydana geldiğini söyledi.





Görüntü Dökümü



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-Kamyonun manevra yapaması



- Park halindeki otomobile defalarca çarpası



- Sürücü ve yanındaki kamyondan inip etrafa bakınması



- Otomobilden detay





(Haber: Tolga YANIK KONYA )



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3)OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU: 2 ÖLÜ, 3 YARALI





ERZİNCAN’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.



Kaza dün akşam saatlerinde Erzincan – Erzurum Karayolu'nun 77'nci kilometresindeki, Kargın Beldesi yakınlarında meydana geldi. Rasim Demirtaş (66) yönetimindeki 06 CCR 96 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçtu. Ağaçlara vurarak duran otomobildeki, Naciye Demirtaş (67) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde sıkışan 2’si çocuk 4 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Emine Demirtaş (49) ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Demirtaş Ailesinin kız istemek için Ankara’dan Erzurum’a gittikleri öğrenildi.





Görüntü Dökümü



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-Kaza yerinde afad ve 112 ekiplerinin müdahalesi



-Yaralılardan görüntü





Haber-Kamera: ERZİNCAN, ()





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4)DERİK'TE YAMAÇ PARAŞÜTÜ SPORUNU SEVDİRMEYE ÇALIŞIYOR





MARDİN'in tek yamaç paraşçütçüsü olan 43 yaşındaki Tarık Ayebe, sosyal etkinliklerin az olduğu Derik ilçesinde yaptığı uçuşlarla, bu sporu özellikle gençlere sevdirmeyi hedefliyor. Yamaç paraşütü ile atlamayı Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz'de öğrenen ve Derik ilçesinde bulunan 350 rakımlı Zeytinpınar Mahallesi'ndeki tepede, rüzgarlı havaya rağmen başarılı bir uçuş gerçekleştiren Ayebe, imkan verilmesi halinde bu sporu Derik'te yaygın hale getirebileceğini söyledi.



Derik ilçesinde, çiftçilik ve küçük çaplı meteahhitlik işleri yapan, evli ve 3 çocuk babası Tarık Ayebe (43), Derik etrafındaki yüksek tepelerden yaptığı yamaç paraşütü ile bu sporu gençlere sevdirmeyi hedefliyor.



Derik ilçesinden 4 kilometre mesafede bulunan Zeytinpınar mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 350 rakımlı Erge Baba tepesinden paraşüt uçuşunu gerçekleştiren Derik Kuzey Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Tarık Ayebe (43),15-16 yaşlarındayken gittiği Muğla'nın Fethiye İlçesi'ndeki Ölüdeniz'de ilk uçuşunu yaptığını ve o günden beri, 25 yılı aşkın bir süredin Derik başta olmak üzere çeşitli şehirlerde bu uçuşları gerçekleştirdiğini söyledi. İlk uçuşunu pilot desteği ile çift kişilik yaptığını hatırlatan Ayebe, yıllar içerisinde Türk Hava Kurumu'ndan aldığı eğitimlerle bu alanda kendini çok geliştirdiğini söyledi. Gökyüzünde uçmanın kendine büyük keyif verdiğini belirten Ayebe, imkan verilmesi halinde Derik ilçesinde bu sporu yaygın hale getirebileceğini söyledi. Ayebe, "Amacım Derik'te havacılığı tanıtmak, havacılığı gençlerimize, çocuklarımıza, insanlarımıza göstermek. Bu havacılığı, yamaç paraşütçülüğünü geliştirmek için uğraşıyorum. Gençler ve çocuklar ilgi gösteriyorlar yamaç paraşütüne. Uçtuğum zaman, Derik'e gittiğimde, Derik'teki gençler olsun, çocuklar olsun bana 'abi çok güzel uçtun' demeleri beni mutlu ediyor. İmkan tanınması halinde bu sporu ilçemizde çok yaygın hale getirerek, ilçenin turizmine ve tanıtımına katkıda bulunabilirim" dedi.





Görüntü Dökümü



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Uçuş öncesi paraşüt hazırlanması



Tarık Ayebe'nin uçuş öncesi konuşması



Ayebe'nin paraşütle havalanması



Gopro kamerasından görüntüler



Ayebe'nin karadan çekilmiş havadaki görüntüsü



Ayebe'nin inişe geçmesi



Genel ve detay görüntüler





Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), ()-



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5)ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİ, LGS SINAVI SONUCUNDA 'ENGELLİ' GÖSTERİLDİ





ZONGULDAK’ta Mimar Sinan Ortaokulu'nda okuyan aynı zamanda da üstün zekalı öğrencilerin eğitim aldığı Bilim Sanat Merkezi'nde de eğitim gören Aleyna Üşenmez(14), LGS'de 327 puan almasına rağmen tercih sonuçlarında, sistem hatası nedeniyle engelli öğrenci olarak görülünce 'özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci' olduğu gerekçesiyle bir okula yerleştirilmedi. Milli Eğitim Bakanlığı'na dilekçeyle başvuran aile, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.



Ev hanımı Oya Üşenmez ile işsiz Ayhan Üşenmez'in çocukları, Mimar Sinan Oratokulu öğrencisi Aleyna Üşenmez, 4 yıl önce sınavla öğrenci alan Bilim Sanat Merkezi'ni kazandı. Aleyna Üşenmez, kendi okulu dışında kalan zamanlarında Bilim Sanat Merkezi'nde 'üstün yetenekli öğrenci' olarak da eğitim görmeye devam etti. LGS sınavına giren Aleyna Üşenmez, 327 puanla genelde yüzde 13.58, ilde ise yüzde 15.12'lik yüzdelik dilim başarısı gösterdi. Aleyna Üşenmez, Zonguldak Fen Lisesi, Zonguldak İMKB Anadolu Lisesi, Zonguldak Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi, Devrek Sabahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi'ni tercih etti. Geçen Pazartesi açıklanan sonuçlarda iyi bir okula yerleştiğini düşünen Aleyna Üşenmez, 'Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri 2018 yılı ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzunun 1.4.d maddesine göre gerçekleştirilecektir.' açıklamasıyla şok oldu. Anne Oya Üşenmez, hiçbir okula yerleşemeyen ve engelli öğrenci olarak gösterilen kızının sınav sonucuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdu. Bunun üzerine Aleyna Üşenmez'in sınav sonucu, 'Herhangi bir tercihinize yerleşemediniz' olarak değiştirildi. Bununla birlikte ikinci kez yıkılan Aleyna Üşenmez ve ailesi, Milli Eğitim Bakanlığı'na dilekçe yazarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.



'KIZIMIN MAĞDURİYETİ GİDERİLSİN'



Anne Oya Üşenmez, kızının aldığı puana göre okul 3'üncüsü olduğunu ve ikinci tercihler beklenmeden iyi bir okula ek kontenjan koyularak yerleştirilmesini talep ettiklerini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı hatasının şu an kızının eğitim hayatında telafisi olmayacak zararlar doğuracağını ifade eden Oya Üşenmez, şöyle dedi:



"Benim kızın özel birey öğrencisi. Yani özel yetenekli. Kızım sisteme 'özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci' olarak kayıt edilmiş olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu nedenden dolayı hiçbir okula da yerleştirilmedi. Kızımın mağduriyeti giderilmesini istiyoruz. Sınav sonucunda üstün yetenekli değil de zihinsel engelli olarak gösterildiğini gördük. Hiçbir okulda tercih hakkımız çıkmadı. Yüzde 15'lik dilimle fen lisesine yerleşebilecekken hiç bir yere yerleşemedi. Özel yetenekli birey olan kızım sınav sonucunda engelli gözüktü. Biz gerekli yerlere haber verdik. Birkaç saat sonra o yazının yerine kızımın hiçbir yere yerleştirilemediği yazıldı. Benim kızım niye boş kontenjanları tercih etsin. Sınav sonucunda aldığı puan belli. Bilim Sanat Merkezi'nde bazı öğrencilerin bu sorunu yaşadığını duydum. Ben ikinci tercihleri beklemeden kızımın aldığı puana göre iyi bir okula yerleştirilmesini istiyorum. Başarılı bir öğrenciydi. Gecesini gündüzüne katıp çalıştı. Bizde çok mücadele ettik. Şimdi aldığımız sonuç bu."



'HAKKIMI ARIYORUM'



Aleyna Üşenmez ise Devrek Fen Lisesi'ne gitmek istediğini söyleyerek, "Beni üstün zekalı değil de engelli olarak gösterdiler. Sonucu görünce çok şaşırdım. Ne olduğunu anlamadım. İnternetten araştırdım. Hakkımı arıyorum. Puanımla nereye yerleşebileceksem oraya yerleşmek istiyorum." dedi.



MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KONUŞTU



İl Milli Eğitim Müdür vekili Murat Kapıcı, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Bilim ve Sanat Merkezi'ne giden öğrenciler için ek puan vermek üzere geliştirdiği bir sistemde oluşan arıza nedeniyle böyle bir mağduriyet yaşandığını ifade eden Kapıcı, şöyle dedi:



"Bakanlığımız bir sıralama yaptı. Sıralama yaparken bilim sanat merkezine giden çocuklar için bir buton var. Bu buton işaretlenince çocuğumuza artı puan geliyor. Bu sistem artı puan yerine bazı çocuklarımızı zihinsel engelli diye algılamış. 'Özel eğitim gören çocuk' diye sonuç çıktı öğrencilere. Bakanlık bunu fark ederek sonuç açıklamasını değiştirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yapacağımız bir şey yok. Milli Eğitim Bakanlığı'nın konusu bu. Çocuğumuz ek yerleştirmede tercih yapacak. Bakanlığımız bunun farkında. Bir mağduriyet oluştuğunun farkına varınca sistemi düzeltti ancak tabi öğrencilerimiz bir okula yerleşemedi. Bir mağduriyet söz konusu. Yerleşemeyen öğrencilerimiz şimdi 4 kez ayrı ayrı tercih yapacaklar. Bu 4 tercihte de yerleşemezlerse yerleştirme komisyonumuz çocuklarımızı yerleştirecekler. Bakanlığımız konuyla yakından ilgileniyor."



Görüntü Dökümü:



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-Oya Üşenmez ile röp.



-Aleyna Üşenmez ile röp.



-Aileden detaylar



-Sınav sonucundan detaylar





Süre: (4.51) Boyut: (543 MB)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,()





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6)PROTEZ BACAKLA YÜRÜMEYE BAŞLAYAN ÖZGE, KONUŞMAK İÇİN ÇABALIYOR





ANTALYA'da, 6,5 aylıkken yanlış müdahale sonucu sol bacağını kaybettiği öne sürülen Özge Yıldırım (5), takılan protezle yürüme sorununu aştı. 'Anne' ve 'baba' dışında 5 yıldır başka kelime söyleyemeyen Özge'ye, konuşması için özel ders veriliyor.



Kepez ilçesinde Ali İhsan Yıldırım (39) ve eşi İlknur Yıldırım'ın (35) 'Özge' adını verdikleri kızları, 1 Ocak 2013 tarihinde, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde dünyaya 6,5 aylık olarak geldi. Kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybettiği öne sürülen Özge, alüminyum doğrama ustası babasının, evin tavanına 150 TL harcayarak, kurduğu düzenekle ilk adımlarını attı. Makara sistemiyle evde yürümeye çalışırken, Demirören Haber Ajansı'nın () gündeme getirdiği Özge için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda kişi, protez bacak ve tedavi masrafını karşılamak üzere yardımcı oldu.



Protez bacakla yürümeye başlayan Özge, geçen aylarda 5'inci yaş gününü kutladı. Kısa sürede protez bacağına alışan ve destek almadan yürüyebilen Özge'nin akranlarından tek farkı, 2 kelime dışında konuşamaması. Duyma güçlüğü çekmeyen Özge, sadece 'anne' ve 'baba' diyebiliyor. Özge, 'evet' ve 'hayır'ları ise başıyla gösterebiliyor.



DİL EĞİTİMİYLE KONUŞMA PROBLEMİNİ ÇÖZECEK



Ailesinin tüm çabasına rağmen ilerleme kaydedilmeyince Özge, kent merkezindeki özel dil okuluna yazdırıldı. İlk dersini 10 gün önce alan Özge'ye eğitimciler, günde 2 saat ayırarak, ses dersi veriyor. Fotoğraflarını gösterdiği varlıkları seslendirerek, ders veren Derya Güvercinoğlu, Özge'nin ilerlemesinden memnun olduğunu söyledi. Çok daha güç durumda olan öğrencilerle bir araya geldiklerini kaydeden Güvercinoğlu, “Özge'de dil konuşma bozukluğu var. Özge beden diline alışmış. Biz bunu yeni çalışmalarla aşmaya çalışıyoruz. Beden dilinden sıyrılmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. 'Evet', 'hayır' gibi basit kelimelerde bile kafa sallıyor" dedi.



'UMUT VAR'



Özge'nin beden diline alıştığı için dış iletişime açılmadığını aktaran Güvercinoğlu, işlerinin zor olduğunu; ancak Özge'nin umut vadettiğini söyledi. Özge'nin çok zeki olduğunu da belirten Güvercinoğlu, "Gözlemlediğim kadarıyla nörolojik sorunu yok. Sadece tembellik var. Ses çıkışlarını artırıp, kelimeye dönüştüreceğiz. Benim için umut vadediyor" diye konuştu.



Baba Ali İhsan Yıldırım da kızı için hiçbir şeyden kaçınmadığını ve sonuna kadar destekçisi olacağını vurguladı. Evde konuşmaya yönelik çalışmalar yaptıkları da dile getiren Yıldırım, "Özge'nin normal çocuklar gibi konuşması için çabalıyorum. Yürüme sorununu çözdük. Konuşmayla ilgili de yeni başladık" dedi.



İhsan Yıldırım, Özge'nin bacağının kesilmesine neden olanlar hakkındaki hukuki mücadelelerinin devam ettiğini de kaydetti.





Görüntü Dökümü:



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- Özge'nin ilk haberinden görüntüler



- Özge'nin öğretmeninden sınıfdaki dersinden detay görüntü



- Röp 1: Derya Güvercinoğlu (Özge'nin öğretmeni)



- Röp 2: Ali İhsan Yıldırım (Baba)



- Okul içersinde Özge'den detay görüntüler



396 MB 3.17 (HD)





Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ ANTALYA, ()



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'YEŞİLOVA'NIN GELECEKTEKİ ÇİZGİSİ TURİZMLE KESİŞİYOR'





7)BURDUR Valisi Hasan Şıldak, "Yeşilova'nın gelecekteki çizgisi turizmle kesişiyor. Altyapısını sağlam bir şekilde belirlemeliyiz" dedi.



Burdur Valisi Hasan Şıldak, Yeşilova ilçesini ziyaret etti. Ziraat Odası'nda ilçe değerlendirme toplantısı yapan Vali Şıldak, Salda Gölü'yle ilgili açıklamalarda bulundu. Tüm mesailerini Salda Gölü'ne yoğunlaştıracaklarını aktaran Vali Şıldak, "Salda Gölü'nde en büyük sorunlarımızdan biri gölün kenarına kadar, neredeyse sıfır çizgisine kadar araçların inmesiydi. Bununla ilgili önleyici bir tedbir aldık. Geçici tedbirlerle bir yere varmak da mümkün değil. Hem buraya gelen insanların daha sağlıklı hizmet alabilecekleri yeme içme mekanları, soyunma kabinleri, ihtiyaçlarını giderebilecekleri mekanlar hem de korumaya yönelik tedbirlerin daha planlı bir şekilde yürütülmesi gerekiyor" dedi.



Bakanlıklarla temas halinde olduklarını anlatan Vali Şıldak, "Planlama çalışmalarının devamında Salda'ya kendiliğinden ve bizim de yapacağımız girişimlerle çok esaslı yatırımların çekileceğini ve bir takım tesislerin de yerini alarak turizm pastasından payını alacağını düşünüyorum. Talep varsa buna yönelik arz da oluşacaktır. Altyapıyı tamamlamamız gerekiyor" diye konuştu.



Salda Kayak Merkezi'nde de şu ana kadar amatörce hizmet verildiğini kaydederek, buralarla ilgili projeler geliştirip kış turizmiyle bağlantılı şekilde Salda Gölü'nün değerlendirilmesinin söz konusu olabileceğine işaret etti. Vali Şıldak, "Yeşilova'nın gelecekteki çizgisi turizmle kesişiyor. Altyapısını sağlam bir şekilde belirlemeliyiz" dedi.



'TUVALET BÜYÜK SORUN'



Toplantıda konuşan Yeşilova Belediye Başkanı Nuri Özbek, "Yeşilova'nın en büyük sorunu, Salda Gölü'nün tanıtımı yapıldı ama gelen yurttaşlarımıza, misafirlerimize gerekli hizmeti sunamamak. Bunu yapabilmemiz için önümüzün açılması gerekiyor. En basiti tuvalet yapılması. Tuvalet büyük sorun yaratmakta. Bize müsaade edilirse orada tuvaletler, soyunma kabinleri gibi vatandaşımızın ihtiyacını giderebilmesi için daha güzel yerler oluşturulması, esnafımızın oraya gelip çadırlarda, barakalarda, uygunsuz yerlerde gıda maddesi sunmasına izin veriyoruz ama böyle olmaması gerektiğini de biliyoruz. Ama gelen vatandaşlarımızı aç susuz kalmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" diye konuştu.



Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Saraç da Salda Gölü'nün 1989 yılında koruma altına alınmasına rağmen bugüne kadar bir planlama çalışması yapılmadığını söyledi.



'TESİS EKSİĞİMİZ VAR'



Vali Şıldak toplantının ardından Salda Gölü'nü de ziyaret etti. Burada da açıklama yapan Vali Şıldak, Salda Gölü'nün son birkaç yıldır gelişen bir tanıtım faaliyeti sonucu dünyanın tanınan markası haline geldiğini kaydetti. Vali Şıldak, şöyle dedi:



"Temmuz ayı itibariyle haftalık 30- 40 bin ziyaretçisi olan koruma altındaki bir alan. Gölümüzün mevcut halinin tabiatla uyumlu şekilde temiz ve bakımlı kalması için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bir taraftan da turizm akınına uğramış bu güzel tabiat parçasının en iyi hizmetleri sunabilecek şekilde donatılarak gerekli altyapı yatırımlarıyla ülke turizmine hizmet vermesini amaçlıyoruz. Gelen turistlerin konaklaması, günlük ihtiyaçların tam olarak karşılanması için tesis eksiğimiz var. Bu eksiklikler yapılan planlama çalışmalarıyla sağlanacaktır. Gerek özel sektörün gerek kamunun burada pek çok yatırımı söz konusu olacak. İşin henüz başlangıç aşamasındayız. Zaman içerisinde çalışmalar daha da yoğunlaşacak ve belki de haftalık 100 binlerle ifade edilen sayıları Salda Gölü kıyısında görme şansına sahip olacağız. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde göl çevresinde imar planı çalışmalarını başlattık. Günübirlik ziyaretçilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için güzel bir plan çerçevesinde altyapılarını tamamlayıp turizmden güzel hizmetler almayı planlıyoruz."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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- Salda Gölü



- Vali Şıldak'ın konuşması



- Gölden detay



- Nuri Özbek'in konuşması



- Gölden detay



- Mustafa Saraç'ın konuşması



- Göle giren vatandaşlar



- Vali Şıldak'ın göl kenarındaki açıklamaları



- Göl sahilindeki vatandaşlar





HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()





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ADANALI TAKSİCİLERDEN ŞEHİT AİLELERİNE ÜCRETSİZ HİZMET





ADANA’da taksici 6 arkadaş şehit ailelerine ücretsiz hizmet vermeye başladı. Taksilerinin arka camına, 'Şehit ailelerine ücretsizdir' yazan şoförler, tüm meslektaşlarından da aynı davranışı beklediklerini söyledi.



Merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı'nda cep duraklarda taksicilik yapan 6 arkadaş, aldıkları kararla şehit ailelerine ücretsiz hizmet vermeye başladı. Vatandaşlardan da olumlu tepkiler aldıklarını söyleyen taksiciler, tüm ülkede bu uygulamanın hayata geçirilmesi için çağrıda bulundu.



7 yıldır taksicilik yapan Keramettin Çevik (47), 6 arkadaşın da bu karardan memnun olduğunu ve ihtiyacı olan şehit yakınları aradığında mesafe tanımadan sorgusuz sualsiz hizmet verdiklerini belirtti. Çevik, “Şehitlerimiz sayesinde bu memlekette yaşıyoruz. Ben de bunun karşılığında elimden gelen taksicilik hizmetini şehitlerimizin ailesine ücretsiz veriyorumö dedi.



Geçtiğimiz günlerde bir şehit amcasını taşıdığını belirten Çevik, "Gideceği yere götürdüğümde ücret vermek istedi. Ben bu hizmetin ona ücretsiz olduğunu söyledim. Fakat kendisi ısrarla parayı vermek istedi ve parayı koltuğa attı. Arkasından yetiştim ve parayı yanındaki çocuğuna vererek dondurma almasını söyledim. Tabi ikimizde bu duruma duygulandıkö diye konuştu.





Görüntü Dökümü



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- Taksilerden genel görüntü



- Taksilerin arkasındaki yazılardan gehel ve detay görüntüler



- Taksici Keramettin Çevik'in konuşması



- Taksilerden görüntüler





SÜRE:03'01" BOYUT:559 MB





Haber:Nuri PİR -Kamera:Can ÇELİK/ADANA,()

-Gündem - Türkiye -

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