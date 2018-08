DHA YURT BÜLTENİ-3

BOZYURT: ŞİMŞEK VE YAĞIŞLAR OZAN TABAKASINI TAMİR EDİYOR

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Okan Bozyurt, "Yeryüzünde ne kadar çok şimşek olursa veya ne kadar çok yağış meydana gelirse ozon tabakası kendini o kadar çok tamir edebiliyor. Son yapılan uydu gözlemlerinde ozon tabakasındaki incelmenin giderek azalmaya başladığı tespit edildi" dedi.

AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden Dr. öğretim üyesi Okan Bozyurt, son dönemde artan yağışlar nedeniyle oluşan yıldırım ve şimşeklerin atmosferin alt ve üst katları arasındaki sıcaklık dengesizliğinden kaynaklandığını söyledi. Bozyurt, "Bu sene konveksiyonel yağışlar çok şiddetli geçiyor. Yerin ısınmasına bağlı olarak atmosferin alt katları da çok şiddetli bir şekilde ısınıyor. Isınan hava da hızlı bir şekilde yükseliyor. Fakat bu sene atmosferin üst sevilerindeki havada bir soğuma var ve bir türlü ısınamadı. Atmosferin alt ve üst katları arasında sıcaklık dengesizliği var. Aşırı ısınan atmosferin alt katları ile aşırı soğuyan üst katlarında sıcaklık alışverişi var. Bu sıcaklık alışverişi şimşek olaylarını doğruyor. Ayrıca sağanaklar da meydana getiriyor. Bu sene dikkat ederseniz mayıs ayının başlarından beri yaklaşık temmuz ayına kadar aralıksız yağışlar meydana geldi. Daha sonra bir ara verdi ve şimdi tekrar başladı" dedi.

'YILDIRIM BİR YERDE TOPRAK İÇİN FAYDALIDIR'

Yerle atmosfer arasında devamlı elektrik alışverişi olduğuna dikkati çeken Okan Bozyurt, "Isınmadan dolayı burada pozitif yüklü elektrik parçacıkları var. Soğumadan dolayı yukarıda negatif elektrik parçacıkları var. Dolayısıyla yerle atmosfer arasında devamlı elektrik alışverişi var. Bu son derece olumlu biliyor musunuz? Şimşek olaylarının zararı gündeme getirilir. Ama her yıldırım düştüğünde toprakta bir azot oluşumu meydana geliyor. Toprağın verim miktarı artıyor. Çiftçiler bu yıldırımdan memnundur normalde. Tabii ki insana ve canlılara çarpmadığı sürece. Çünkü yıldırım bir yerde toprak için faydalıdır. Yer ve atmosfer arasındaki elektrik dengesini sağlamaktadır" diye konuştu.

'OZON TABAKASINI TAMİR EDİYOR'

Yıldırım ve şimşeklerin ozan tabakasını tamir ettiğini söyleyen Bozyurt, şöyle devam etti:

"Ozan tabakasındaki delik ve incelme 1979 yılında keşfedildi. 1980 ile 1990 yıllarda iyice arttı. Daha sonra bu konuda kimyacılar, coğrafyacılar ve yer bilimciler bir takım çalışmalar yaptı. Deliğin tamiri ve incelmenin giderilmesiyle ilgili araştırmalar yapıldı. Floroklorokarbon üretimi azaltıldı. Klima cihazlarından çıkan gazlar azaltılmaya çalışıldı. Ama bunun dışında yağış miktarları da küresel ısınmadan dolayı biraz arttı. Küresel ısınmadan dolayı buharlaşma artıyor. Buharlaşmadan dolayı da yağış miktarları artıyor. Bu yağış miktarlarına bağlı olarak şimşek oyları da arttı. Her şimşek olayı meydana gelişinde ozon tabakasında bir ozon oluşumu var. Çünkü şimşeklerle beraber burnumuza bir koku gelir. O koku sanki sarımsak kokusu gibidir. Bunu birçok vatandaşımız da duymuştur. Bu ozon oluşumudur. Yeryüzünde ne kadar çok şimşek olursa veya ne kadar çok yağış meydana gelirse ozon tabakası kendini o kadar çok tamir edebiliyor. Son yapılan uydu gözlemlerinde ozon tabakasındaki incelmenin giderek azalmaya başladığı tespit edildi. Bu da yağışlar ve özellikle şimşek olaylarından kaynaklanıyor."

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Fakülte önünden detay

- Fakülte bahçesinden detay

- Öğrenciler Okan hoca ile konuşurken detay

- Okan Bozyurt röportaj

- Bulutlardan detay

- Okan Bozyurt röportaj

- Ağaçlardan detay

- Okan Bozyurt röportaj

- Okan Bozyurt detay

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

=======================================================

SP HASTASI AYDIN'IN AYAKLARI, ELLERİ OLDU

Antalya'da doğuştan serebral palsi (beyin felci) hastası Ayşe Aydın'ın (34) ayakları, elleri oldu. Elleriyle yapabileceği her şeyi ayaklarıyla yapmayı öğrenen Aydın, "Sadece yemek yapamıyorum. O da imkansız" dedi.

Antalya'da oturan Ayşe Aydın, serebral palsi hastalığıyla dünyaya geldi. Zorlu bebeklik döneminin ardından okula gidemeyen Aydın için ailesi, özel öğretmenler tuttu. Yüzde 96 engelli olduğu raporlanan Aydın, serebral palsi hastalığının getirdiği tüm olumsuzluklara göğüs gerdi. Yaşama sımsıkı tutunan Aydın, 2011 yılında annesini, 2016'da da babasını kaybetti.

Yalnız başına kalan Aydın'a yakınları destek verirken babasından kalan maaşla yaşamını sürdürmeye başladı. Tekerlekli sandalye yardımıyla hareket edebilen Aydın, hastalığı nedeniyle kollarını ve ellerini kullanamıyor. Muratpaşa ilçesindeki evinde bakıcısı Feride Miraslıoğlu ile yaşayan Aydın'ın ayakları ellerinin, bacakları ise kollarının yerini almış durumda.

'AYAKLARIMLA YEMEK DIŞINDA HER ŞEY YAPIYORUM'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde üretime katkıda bulunan Aydın, kendisi gibi özel bireylerle her gün yeni bir şey öğrenmenin sevincini yaşıyor. Rehabilitasyon merkezinde boyadığı ahşapları taşlarlarla süsleyerek ev aksesuarları üreten Ayşe Aydın, zamanının çok güzel geçtiğini söyledi. Ayaklarını elleri gibi kullanabildiğini aktaran Aydın, "Burada çok mutluyum. Burada yapmadığım bir şey yok. Sadece yemek yapamıyorum. O da imkansız bir şey. Dikiş bile dikebiliyorum" dedi.

'AYAKLARINI BİZİM ELLERİMİZDEN DAHA İYİ KULLANIYOR'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Yasemin Doğan, 590 özel bireyin hayata kazandırılması için çalıştıklarını söyledi. Merkezde her bireyin kendine has özellikleri olduğunu da anlatan Doğan, "Ayşe Aydın bizim en yetenekli öğrencilerimizden biri. Ayaklarını, bizim ellerimizi kullandığımızdan daha iyi kullanıyor diyebilirim. Yıllardır takı tasarımı, taş boyama, ebru sanatı gibi her şeyi yapabiliyor. Hayatını kendisi idame ettirecek kadar iyi durumda" diye konuştu.

SP NEDİR?

Serebral palsi, beynin zedelenmesi ya da beynin gelişiminde bir anormallik sonucunda doğuştan ya da yaşamın ilk yıllarında meydana gelen duruş, hareket, denge bozukluğunu kısaca kas kontrol yetersizliğini anlatan bir hastalık.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Ayşe Aydın'ın ahşap boyaması

- Ayşe Aydın'ın fırçayı ayağıyla tutması

- Boyaması biten ahşap süslerden detay

- Ayşe Aydın röp

- Merkez Müdürü Yasemin Doğan röp

- Genel detaylar

439 MB- 3.59

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () -

=================================================

REFÜJE ÇARPIP TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpıp, taklalar atarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Emrah Ertürk (28) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Konya-Seydişehir Karayolunun 20'nci kilometresindeki Çayırbağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Konya'dan Seydişehir istikametine gitmekte olan Emrah Ertürk idaresindeki 42 BVC 10 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı, daha sonra taklalar atarak karşı şeride geçti. Kazaya gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Ertürk'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Emrah Ertürk'ün cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Kaza yeri detay

- Polisin yolda güvenlik önlemi alması

- Polisin olay yerindeki incelemeleri

- Emrah Ertürk'ün fotoğrafı

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA )

=================================================

EV KADINI HÜLYA, OTO LASTİK TAMİRCİSİ OLDU

Bursa'da 8 ay öncesine kadar hiç çalışmayan, ev kadını, 1 çocuk annesi Hülya Yalçın (46), oto lastik tamircisi yanında çalışan arkadaşıyla birlikte kendi iş yerlerini açtı. Kısa sürede işi öğrenen Yalçın, erkek meslektaşları gibi otomobil lastiği tamir edip, balans ayarı yapıyor. Yalçın, "Kadınların yapamayacağı iş yok" dedi.

Daha önce bir işte çalışmayan ev kadını Hülya Yalçın, 8 ay önce, oto lastik tamircisi yanında çalışan arkadaşıyla ortak kendi iş yerlerini açtı. Yalçın, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki iş yerlerinde kısa sürede işi öğrendi. Yalçın, erkek meslektaşları gibi araçların lastik bakımları ve tamirlerini yapıyor. Tek başına lastikleri söküp takabilen Yalçın, balans ayarlarını da yapıp araçları müşterilerine hazır hale getiriyor.

'KADIN İSTERSE HER ŞEYİ BAŞARIR'

Daha önce hiç tecrübesi olmadığı iş hayatına kısa sürede alışan ve ev bütçesine katkı sağlayan Hülya Yalçın, şöyle konuştu:

"Hiç bilmediğim bir meslekti. Burada başladım. Benim açımdan bir zorluğu yok. Hem erkek hem kadın müşterilerimiz bu durumdan memnunlar. Beni ilk gördüklerinde şaşıranlar oldı. 'Siz mi tamir edeceksiniz?' gibi tepkiler verdiler. Başta yadırgandım; ama şimdi öyle bir şey yok. Gerçekten kadınların yapamayacağı iş yok. Benim düşüncem şu ki; kadın isterse her şeyi başarır."

İşini sevdiğini söyleyen Yalçın, "İş iştir. İşin zorluğu yok. Ben memnunun işimden. Ama büyük arabalarda, kriko ile kaldırırken zorlanıyorum. Başka zorlandığım bir konu yok. Bu meslekte kadın olmanın bir zorluğu yok. Ben bu işimden ekmek yiyorum. Çok memnunum. Herkese de tavsiye ederim" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Hülya Yalçın'ın lastik sökmesi, çıkartması ve tamir etmesi

-Dükkandan görüntüler

-Hülya Yalçın ile röp.

SÜRE: 3 dakika 56 sn BOYUT: 440 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BURSA, ()

=================================

Geçici koruma kimlik belgesi almak isteyen Suriyeliler arbedeye neden oldu

İzmir’de, sabahın erken saatlerinden itibaren geçici koruma kimlik belgesi almak için İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde toplanan çok sayıda Suriyeli göçmen, arbede yaşanmasına neden oldu. Arbedede bazı bebekler ezilme tehlikesi atlatırken, müdürlük önüne gelen polis, Suriyelileri sıraya soktu.

Konak’taki İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde, geçici koruma kimlik belgesi almak isteyen Suriyeli göçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. Randevuların aynı güne verilmesi nedeniyle, saatler geçtikçe sayıları yaklaşık 500’ü bulan göçmenler, işlemlerini olabildiğince erken bitirmek için içeriye girme yarışına girişti. Yaşanan arbedede, bazı Suriyeli bebekler ezilme tehlikesi atlattı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriyelileri sıraya sokmaya çalıştı. Polislerle göçmenler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Ortalık sakinleşmeyince Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nden takviye ekip istendi. Polisler, göçmenleri kadın ve erkek olarak ikiye ayırarak sıraya girmelerini sağlayıp, belirli sayıda gruplar halinde kontrollü olarak içeriye aldı. Sokakta, davetiye basım işiyle uğraşan bir esnaf ise "Her gün aynı şey, yeter artık, bıktık. Koskoca İzmir’de buradan başka yer yok mu, işimizi gücümüzü yapamıyoruz" diyerek duruma tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yaşanan arbedelerden görüntü

- Sıraya giren göçmenlerden görüntü

- Esnafın bağırmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

===========================

Başkana şaka gibi doğum günü kutlaması

Erzurum merkez Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut'a, doğum gününde personeli tarafından şaka gibi kutlama yapıldı. Yardımcısının akşam vardiyesinde çalışan işçilerden birinin asfalt pilentinin altında kaldığını söylediği Başkan Korkut, kısa sürede olay yerine geldi. Çember oluşturan işçilerin arasına giren başkan Korkut, üzerinde resminin bulunduğu pastayı görünce şaşırdı. İşçilerin, "İyi ki doğdun başkan" diyerek alkışlaması üzerine ne yapacağını şaşıran Korkut, "Beni çok korkuttunuz" dedi.

İlçe merkezine 13 kilometre uzaklıkta olan Güzelova köyünde asfalt döken belediye işçileri, doğum günü olduğunu öğrendikleri başkan Ali Korkut'a şaka gibi bir kutlama yapmak istediler. Bunun için Başkan Yardımcısı Suat Güneş'den yandım istediler. Güneş, başkan Korkut'u cep telefonu ile arayarak, "Başkanım işçi arkadaşlardan bir tanesi plentin altında kaldı, acil yetişin" dedi. Telefonun kapanmasından yaklaşık 10 dakika sonra köye gelen Başkan Korkut, büyük bir panik içinde asfalt pilentinin orada toplanan kalabalığın yanına geldi. Kalabalığın içine giren Başkan Korkut üzerinde fotoğrafının bulunduğu ve mumların yandığı pasta ile karşılaşınca şaşırdı. Korkudan eli, ayağı titreyen Başkan üzerinden şoku atarak, "Allah iyiliğinizi versin. Bu nasıl bir süprizdi böyle. Teşekkür ederim ama çok kötü bir süpriz yaptınız. Yinede hepinize ayrı ayrı teşekür ediyorum. Suat Bey yüreğim ağzıma geldi" diye konuştu.

Daha sonra işçilerin alkışları arasında doğum günü pastasını kesen Başkan Ali Korkut, hayatında ilk kez böyle bir doğum günü kutladığını söyledi. Pastayı işçiler ve köy halkı ile birlikte yiyen Başkan Korkut, "Çok ilginç bir doğum günü kutlamasıydı. İnanın bacaklarım titreyerek buraya geldim. Suat Bey, 'Bir personelimiz asfalt plentinin altında kaldı, derhal gelin' dedi. Burada asfalt çalışması vardı. Bende buraya yakın diğer köydeki çalışmaları denetliyordum. Hemen buraya yöneldik. Allah'a şükürler olsun ki öyle bir şey yokmuş. İlginç bir sürpriz yapmak istemişler. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Korkut, ilçeye bağlı 36 mahalleye dönüşen köylerinin bulunduğunu sözlerine ekleyerek şunları söyledi: "Köyler kurulduğu tarihten itibaren hiçbir şekilde hizmet almamış. Şu anda 36 tanede köy bize bağlı. Biz şehrin içerisinde ne tür bir çalışma yapıyorsak köylerde aynısını yapıyoruz. Şu an itibariyle yaklaşık 31 köyde asfalt çalışmasını tamamladık. Allah nasip ederse 1 aylık süreç içerisinde 5 mahallemizde bu çalışmayı devam ettirererek tamamlayacağız. Köylerde yaşayanlar camiye, okula veya komşuya giderken hiçbir şekilde çamura veya hayvan pisliğine bulaşmadan gitsinler. Erzurum'da mevsim şartları belli. Sezon çok kısa, işlerimiz ise çok yoğun. Onun içinde koşuşturma yapmak durumundayım. Bu manada ben özellikle personelime şükranlarımı arzediyorum. Gece gündüz durmadan bizimle beraber koşturuyorlar. Vatandaşlarımızın eksik kalan hizmetleri nelerse onları yerine getirme noktasında ciddi gayret içindeler."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - HD

-Asfalt döken işçiler

-Silindir ile dökülen asfaltın sıkıştırılması

-İşçilerin doğum günü pastasını hazırlaması

-Belediye başkan yardımıcısının Ali korkuta telefon açması

-Ali Korkut'un asfalt dökülen yere gelmesi

-Belediye işçilerinin doğum günü sürprizi yapması

-Ali Korkut ile röp

-Köylülerin türkü söylemesi

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

SÜRE: 04.18 BOYUT: 832 MB

=============================

Tortum Şelalesi'ne ziyaretçi akını

UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen ve Avrupa ve Asya'daki en yüksek, dünyada üçüncü yüksek şelale olan Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor. Şelaleyi görmek için Uzundere'ye giden ziyaretçilerden Emine Atar, "Görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Doğası muhteşem. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Ziyaretçiler hayran kalıyor" dedi.

Erzurum-Artvin karayolunun 110'uncu kilometresinde, 2016 yılında Türkiye'nin 11'inci sakin şehri seçilen Uzundere ilçesi sınırlarındaki şelale, 21 metre genişliğinde, 48 metre yükseklikten akıyor. Balıklı Köyü yakınlarında bulunan dağda 18'inci yüzyılda yaşanan heyelan sonucu meydana gelen Tortum Şelalesi, UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen Türkiye'nin en büyük şelalesi olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda dünyanın en yüksek şelalelerinden olan bu doğa harikası, yılda yaklaşık 10 bin yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Suyun coşkulu aktığı günlerde muhteşem görünüme bürünen şelalenin suyunun zerrecikler halinde uçuşması ise sürekli gökkuşağı oluşuyor.

Hafta sonu arkadaşları ile birlikte Tortum Şelalesine geldiklerini ve çok eğlendiklerini söyleyen Betül Şimşek, "Buranın harika bir manzarası var. Dünyanın üçüncü büyük şelalesi oblan Tortum Şelalesini herkesin görmesini isterim. Burdaki atmosferi yaşamak lazım. Yılın her mevsimi ayrı bir güzel oluyor. Şelalenin dışında buraşa gelen hemen yanındaki Narman ilçesindeki peri pacaları ve yine Uzundere'deki 7 gölleri görme imkanına sahip. Şelalede yüzmek de ayrı bir zevk" diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - HD

-İnsanların merdivenleri inmesi

-Şelalenin önünde fotoğraf çekilmeleri

-Köprüden geçmeleri

-Şelaleden detaylar

-Röportajlar

-Vatandaşın balık tutuması

-Yedi göllerin etrafında yürüyüş görüntüleri

-Yedi gölden detay

-Vatandaşların mangal yakması

Haber-Kamera: Dursun Murat AYDIN / UZUNDERE (ERZURUM), ()

SÜRE: 03:59 DK BOYUT: 439 MB