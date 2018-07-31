DHA YURT BÜLTENİ-3

1)YENİ BİR FACİA YAŞANMASI ÖNLENEN HATTA ONARIMDAN SONRA SEFERLER BAŞLADI

DENİZLİ ile Aydın arasındaki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait demiryolu hattında rayların altı boşalınca, Tekirdağ'da yaşanan tren faciasının benzerine ramak kaldı. Makinistlerin dikkati sayesinde olası bir facia önlenirken, bölgedeki onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla bu sabah seferler normale döndü. Aydın'ın Buharkent ilçesi ile Denizli'nin Sarayköy ilçesi arasında, Kızıldere Mahallesi yakınlarındaki TCDD'nin demiryolu hattında, bölgede birkaç gündür aralıklarla süren yağmurlar nedeniyle rayların altı boşaldı. Dün (pazartesi) saat 19.30 sıralarında,

Denizli-İzmir arasında sefer yapan yolcu treninin makinistleri Orhan Yavuz Oruç ve Mehmet Türker, durumu fark ederek treni durdurdu. Olası bir faciayı önleyen makinistler, durumu TCDD yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine İzmir-Denizli arasındaki tren seferleri çift yönlü olarak durduruldu. Yolcular ise Buharkent ilçesinde indirildikten sonra otobüslerle yolculuklarına devam etti. Yapılan incelemede, Aydın'ın Buharkent ilçesine bağlı Kızıldere Mahallesi yakınlarındaki Kızıldere Çayı'nın yağmurla taştığı, rayların altındaki toprağı sürükleyerek altını boşalttığı belirlendi.Gece boyu yapılan onarım çalışmaları sonrası yol düzeltildi, bu sabah seferler tekrar normale döndü.

Ramazan ÇETİN / SARAYKÖY (Denizli), ()

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2)ASKER KONVOYU YOL KAPATINCA AMBULANS YOL DEĞİŞTİRDİ

SAMSUN'da Barış Bulvarı üzerinde asker uğurlaması için konvoy halinde giden bir grubun yolu trafiğe kapatıp drift yapmasını ve bir amsulansın da bu nedenle yolunu değiştirmesini içeren video görüntüsü sosyal medya üzerinde hızla yayıldı. Samsun Valiliği tarafından dün gece asker konvoyları ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Samsun'da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüde İlkadım ilçesi Barış Bulvarı'nda asker uğurlaması için araçlarıyla konvoy halinde giden vatandaşlar yolu trafiğe kapattı. İki otomobil boş kalan yolda drift yaptı. Bu sıra arkadan gelen ambulans ana yolun trafiğe kapandığını görünce kavşaktan yan yola girmek zorunda kaldı. Ambulansın sirenleri çalarak geçişi sonrasında iki otomobilin sürücüsü drift yapmayı bıraktı. Konvoy ardından yola devam edince trafikte açıldı. Bu görüntüler ise sosyal medya üzerinden hızla yayıldı. Samsun Valiliği tarafından dün gece asker konvoyları ile ilgili bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:"İl Emniyet Müdürlüğümüzce son bir haftada asker ve düğün konvoyları üzerine yapılan çalışmalarda, konvoy ve eğlencelerde kurusıkı silahla ateş eden 5 kişiye işlem yapılmış, 5 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiş, 1 şahsa gürültüden işlem yapılmıştır. Tehlikeli şerit değiştirmek, diğer araçların geçişini engelleyecek şekilde araç kullanmak, duraklamanın yasak olduğu yerde park etmek, ses ve müzik cihazlarını kamuyu rahatsız edecek şekilde kullanmak ve abartı egzoz kullanmak suçlarından 38 kişiye işlem yapılmıştır. Yine konvoylar üzerine yapılan trafik çalışmalarında, drift yapanlar yakalanıp gereği yapılmış, 1 şahsın sürücü belgesine el konulmuştur."

Görüntü Dökümü:

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-Drift yapan araçların yolu kapatması

-Konvoyden detay

-Ambulansın gelişi ve yol değiştirmesi, gidişi

-Yolun tekrar trafiğe açılması

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()

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(ÖZEL HABER)

3)'DOĞA BOZULMASIN' DİYE YAYLAYA YOL İSTEMEDİLER

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Topluca köylüleri, doğal güzelliğin bozulacağı, araçların çıkaracağı egzoz gazı nedeniyle temiz havanın etkileneceği ve gürültü olacağı gerekçesiyle Lazcada 'Büyük Yayla' anlamına gelen 'Didingola Yaylası'na yakın bir mesafeye kadar getirilen yolun, yayla içerisine girişine izin vermedi. Köylüler, patika yoldan ulaşımını sağladıkları yaylaya yüklerini ancak sırtlarında veya teleferik hatları ile taşıyarak ulaşıyor.

Çamlıhemşin ilçesine 35 kilometre uzaklıkta deniz seviyesinden 2 bin 392 metre yükseklikte Topluca köylülerinin kullandığı Lazcada 'Büyük Yayla' anlamına gelen 'Didingola Yaylası'na yakın mesafeye kadar bir kaç yıl önce yol getirildi. Geleneksel ahşap-taş karışımlı mimari dokuyu koruyan Topluca köylüleri, doğal güzelliğin bozulacağı, araçların çıkaracağı egzoz gazı nedeniyle temiz havanın etkileneceği ve gürültü olacağı gerekçesiyle yolun, yayla içerisine girişine izin vermedi. Köylüler, patika yoldan ulaşımını sağladıkları yaylaya yüklerini ancak sırtlarında veya teleferik hatları ile taşıyarak ulaşıyor. Sırtlarında ağır yükleri ile yamaçları tırmanarak evlerine ulaşan köylüler yaz mevsimi süresince kaldıkları yaylada besledikleri hayvanların sütünden tereyağı ve peynir çeşitleri elde ediyor.Hayvancılık yaparak, geçimlerine katkı sağlayan yaylacılar eylül ayında köylerine dönüyor.

'SIRTIMIZDA YÜKÜMÜZÜ TAŞIRIZ'

Yayla sakinlerinden Kemal Aydın doğanın bozulmaması ve eski dokunun zarar görmemesi için yolu yaylanın içine sokmama kararı aldıklarını belirterek "Yol gelirse betonlaşma olur. Yaylada betonlaşma olursa, doğa bozulur, yaylada eski gelenekler kalmaz. 'Sırtımızda yükümüzü taşırız' dedik yolu yaylaya sokmadık" dedi.

Ahmet Kızmış ise yükleri sırtta taşırken biraz zorluk yaşadıklarını belirterek "Ama doğayı da korumak mecburiyetindeyiz. Yol girilen yaylaları görüyoruz, hepsi berbat halde. Biz yolu yayla içine istemedik" diye konuştu.

Havva Yağcı da "Arabaları yaylaya sokmuyoruz. Yol geldi mi doğamız bozulur. Böyle daha güzel" ifadelerinde bulundu.

Teleferikle yüklerini taşıyan Emine Yağcı ise "Odunlarımızı, yüklerimizi bazen sırtımızda bazen teleferik hattı ile taşıyoruz. Yolu yaylanın içine almadık. Böyle zorda olsa yükleri taşıyoruz ama yaylamızı korumuş oluyoruz" diyerek bu kararın bozulmayacağını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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Yaylanın DRONE görüntüleri

Yayla detayları

Yaylacılardan detay

Yaylacılarla röp.

Yük taşıyan yaylacılar

Teleferikle yük taşınması

Yayla girişine park edilen araçlar

Yayla detayı

Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-

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4)CİNAYETLE SONUÇLANAN GÜRÜLTÜ KAVGASINDA: "KÜFÜR ETMESEYDİ YAŞAYACAKTI'

KONYA'da bir lokantada gürültü nedeniyle çıkan 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kavganın şüphelisi 1'i çocuk 3 kişi tutuklandı. Şüphelilerden Erol Albayrak (34), "Küfür etmeseydi şimdi yaşayacaktı. 10 kişi bir çocuğu dövüyor."dedi. Kavga anaları da güvenlik kamerasına kaydedildi. Olay, geçen Pazar günü saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Şehit Nazım Bey Sokak üzerinde bulunan bir lokanta meydana geldi. Musa Yıldız'a (40) ait lokanta civarında motosikletiyle gezen K.Y.(15), iddiaya göre iş yeri çalışanları tarafından gürültü yapıp, müşterileri rahatsız ettiği ileri sürülerek dövüldü. Dayak yiyen ve halasının üzerine nüfusa kaydı yapılan K.Y., balıkçılık yapan babası Erol Albayrak'ın(34) yanına gidip, durumu anlattı. Albayrak'ta yanına meslektaşı ve aynı zamanda arkadaşı olan Bekir Sağlık ile oğluyla birlikte ellerinde tüfek ve sopalarla lokantaya gelip, saldırdı. Kavgada Albayrak, çuvalın içindeki av tüfeğini çıkartıp iş yeri sahibi Musa Yıldız, çalışanlar Mehmet Çerezci (39), Ahmet Altan (28), Umut Avcı (17) ve Bekir Taha Yılmaz'ın (17), üzerine ateş açtı. 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Musa Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, lokantanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, K.Y.'nin olaydan yarım saat kadar önce lokantanın bir çalışanı tarafından, iş yerinin arka kısmında boğazı sıkılarak dövüldü. Daha sonra K.Y., babası Albayrak ve ve babasının arkadaşı Sağlık, ellerinde sopalarla iş yerine geldi. K.Y., elindeki sopayla o sırada sırtı dönük olan bir garsona sopayla saldırdı. Karşılıklı çıkan sopalı kavga iş yerinin dışına taştı. Albayrak da kavga sırasında çuvalın içindeki tüfeği çıkartıp ateş açması üzerine iş yeri sahibi ve çalışanlar kaçışmaya başladı. Yaralanan iş yeri sahibi ise yere yığıldı.

'KÜFÜR ETMESEYDİ ŞİMDİ YAŞAYACAKTI'

Olaydan sonra kaçan şüpheliler Erol Albayrak, Bekir Sağlık ve K.Y., polis merkezine gidip teslim oldu. K.Y., 18 yaşından küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polisteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin 'Niçin saldırdınız? ' sorusunu üzerine Erol Albayrak, "Küfür etmeseydi şimdi yaşayacaktı. 10 kişi bir çocuğu dövüyor."dedi. Bekir Sağlık de " Herkesin küfür ettiği yanına kalmayacak. Adam olsun adam gibi yaşasın. Küfür ettiği için bunlar oldu. Öyle herkesin namusu yerinde değil oğlum. "dedi Şüpheliler Erol Albayrak, oğlu K.Y. ve Bekir Sağlık, 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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- Güvenlik kamerasında olay anı

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi ve konuşması

- Olay yerinde polisin inceleme yapması

- Görgü tanığı ve iş yeri çalışanı röp.

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

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5)KOPAN YÜKSEK GERİLİM HATTI KORKUTTU

ADANA'da, mahallenin üzerinden geçen yüksek gerilim hattının kopması, çevre sakinlerini korkuttu.

Olay, Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallenin üzerinden geçen yüksek gerilim hattında, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama sesi geldi. Ardından da elektrik direklerine bağlı tellerin bazıları koparak sokak içine düştü. Bu sırada sokakta oynayan çocuklar ve yoldan geçenler panik yaşadı. Mahallenin elektriği ise kesildi.

Olay yerine gelen polis, sokakların giriş ve çıkışlarını ekip otosuyla ve plastik sandalyeler ile kapattı. Ekiepler, kopan kabloları yerden kaldırdı, arızayı onardı.

Görüntü Dökümü

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- Sokaktaki kopan elektrik tellerinin görüntüsü

- Vatandaşın konuşması

- Elektrik direğinden sarkan teller

- Vatandaşların yola koyduğu sandalyeler

- Vatandaşların görüntüsü

- Elektrik direğinin görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:02'01" BOYUT:372 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:ADANA,()

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6)GEMLİK'TE DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.

Sabah saatlerinde Kurşunlu Mahalalesi Kumsaz mevkiinde sahilde gezenler, suyun yüzeyinde erkek cesedi gördü. Haber verilmesiyle gelen Deniz Polisi ekipleri, kıyıya yakın bölgedeki cesedi sudan çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 25-30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Ceset, yapılan ilk incelemeden sonra ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğu ve ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cesedin denizden çıkarılması

-Kalabalıktan görüntü

-Cesedin taşınması

Süre: 0.33 sn. Boyut: 62 MB

Haber-Kamera: Hurşit TOPAL/GEMLİK(Bursa), ()

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7)ÇUKUROVA’NIN ‘ÇİFTÇİ HÜKÜMLÜLERİ’NDEN KARPUZ HASADI

ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Adana Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan 100 hükümlü, 13 dönüme ektikleri karpuzdan 50 ton ürün hasat etti.

Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi’nde tarım cezaevi yapılması için Adalet Bakanlığı'na devredilen 691 dönüm tarım arazisi, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde tarım tesisi haline getirildi. 120 kişilik 2 katlı prefabrik bir bina inşa edilen alanda, 100 hükümlü tarımsal faaliyet yapmaya başladı. Aldıkları eğitim ve kurslarla sertifikalı çiftçi olan hükümlüler, ziraat mühendisi öncülüğünde ekiminden sulamasına çapasından ilaçlamasına kadar tüm işlerde görev yapıyor.

Çukurova’nın ‘çiftçi hükümlüleri’ diye adlandırılan hükümlüler bu şekilde bir yandan cezalarını çekerken bir yandan da meslek edindirilerek tahliyelerinden sonra topluma kazandırılıyor. Bu sezon 40 ton soğan, 263 ton buğday, 105 ton fıstık hasat eden hükümlüler, yaptıkları karpuz hasadında 13 dönümden yaklaşık 50 ton ürün elde etti.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, hükümlülerin tarım açık ceza infaz kurumu tesislerinde yılda 3 kez ürün alacak şekilde çalıştıklarını söyledi. Hükümlülerin sigortalı bir şekilde çalışarak hem yevmiye aldıklarını hem de ailelerine yük olmadıklarını kaydeden Yeldan, "Türkiye’nin en büyük sulu tarım açık ceza infaz kurumları arasında yer alan tesisimiz örnek tarımın merkezi olacak. Buraya bin hükümlünün bulunabileceği bir tesis kuruyoruz, inşaatımız devam ediyor. Mevcut üretilen ürünlerin yanı sıra seralarımız olacak, lisanslı ve ekolojik tarım devam edecek. Çukurova’nın tarımsal zenginliğine katkı sunacak uygulamaları hayata geçireceğiz" dedi.

Mahkumlardan Y.Ç, bir yıldan beri yarı açık cezaevinde kaldığını belirterek, "Burası diğer ceza evlerine göre daha iyi. Burada çalışarak iyi vakit geçiriyoruz. Burada meslek öğreniyoruz. Karpuzumuzu hasat ettik bundan sonra mısır ekmeyi düşünüyoruz. Eksikliklerimizi ziraat mühendisimiz sayesinde geliştiriyoruz. Pek çok bilmediğimiz şey vardı, iyi bir bilgiye sahip olduk. Çıkınca inşallah daha iyi geçer bundan sonrası" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Tarlanın drone ile görüntüsü

- Mahkumun konuşması

- Karpuz hasadından görüntü

- Karpuzların görüntüsü

- Yapılan hasadın drone ile görüntüsü

SÜRE:03'02" BOYUT:400 MB

Haber:Nuri PİR -Kamera:Can ÇELİK/ADANA,()

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8)AFYONKARAHİSAR'DA KAZA: 1 YARALI

AFYONKARAHİSAR'da minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarından Kanlıca Mahallesi TOKİ konutları içerisinde meydana geldi. Nurettin Cenap yönetimindeki 34 YL 2473 plakalı minibüsle Mustafa Karahan idaresindeki 03 EE 426 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atan minibüste sürücü Nurettin Cenap yaralandı.

Yaralanan Nurettin Cenap'a ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 ekipleri yaptı. Daha sonra Cenap, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Kazaya karışan araçlar çekiciye yüklenerek kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan minibüsten detay

- Kaza yapan otomobilden detay

- Kaza yerinden detay

- Kaza yapan araçlardan detay

- Olay yerindeki polis ve itfaiye ekiplerinden detay

- Vatandaşlardan detay

- Araçların kurtarıcının araçları yüklemesi

- Kaza yerindeki polis aracından detay

- Otomobil kurtarıcıya yüklenirken

- Minibüsten ve kurtarma aracından detay

196.16 MB /// 01.45"

(Haber- Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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9)25 YILDIR TOPLADIĞI ESKİ EŞYALARI DÜKKANINDA SERGİLİYOR

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde 25 yıldır eski eşyalar toplayan Seydi Üstündağ (60), yaklaşık 1000 parçalık koleksiyonun sahibi oldu. Müzik ve tarım aletlerinin yanında silah, para, telefon, mutfak ve süs eşyalarından oluşan eserleri iş yerinde sergileyen Seydi Üstündağ, "Bu dükkanda eşyalarımla inanılmaz derecede mutlu oluyorum" dedi.

Dinar merkezinde meyve komisyonculuğu yapan Seydi Üstündağ (60), 1993 yılında eski müzik ve tarım aletlerini toplamaya başladı. Ailesi ve arkadaşlarının atacakları eşyaları alarak başladığı hobisinde diğer eski eşyaları da biriktiren Seydi Üstündağ, 25 yılda bazılarını satın aldığı müzik ve tarım aletlerinin yanında silah, para, telefon, mutfak ve süs eşyalarından oluşan yaklaşık 1000 parçalık bir eserin sahibi oldu. Topladığı eski eşyaları kent merkezindeki iş yerinde sergileyen Seydi Üstündağ, bazılarını da bodrum katta sakladı.

'SEVE SEVE VE ZEVK ALARAK YAPIYORUM'

Bu işe ilk olarak müzik ve tarım aletleri toplayarak başladığını söyleyen Seydi Üstündağ, "Bu merakın parayla pulla alakası yok, zevk için yapıyorum. Yani bu işi para için yapmıyorum. 1993 yılında başladım ve 25 yıldır da sürdürüyorum. 45, 50, 60 ve 100 yıllık olan eşyalarım var. Hedefim koleksiyoncu olmak. Ölünceye kadar da bu işi yapmayı düşünüyorum. Bu gördüğünüz eşyalar binden fazla. Binden fazla eski eşyayı da toparlamak kolay bir şey değil ama ben seve seve ve zevk alarak yapıyorum. Arkadaşlarımdan, eskicilerden, akrabalarımdan, tanıdıklarımdan evlerinde atalarından kalan eski eşyaları atmamalarını bana vermelerini rica ediyorum. Onlar da atacaklarına bana veriyorlar. Eşten, dosttan toparladığım eşyaları özenle temizleyerek onları dükkanıma yerleştiriyorum. Bu mutluluğu sizlere anlatamam çünkü çok mutlu oluyorum" dedi.

'İNANILMAZ DERECEDE MUTLU OLUYORUM'

Topladığı eşyaların kendisi için manevi değerinin çok büyük olduğunu vurgulayan Seydi Üstündağ, "Bütün malzemelerin bende ayrı ayrı manevi değeri var. Bu dükkanda eşyalarımla inanılmaz derecede mutlu oluyorum. Tüm vatandaşlarımıza tavsiye ederim, herkes kendisine bir hobi belirleyerek mutlu olabilir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- İşyerindeki eşyalar

- Müzik aletleri detay

- Röp: Seydi Üstündağ

- Detaylar

Haber- Kamera: Tahsin BAYTAR/AFYONKARAHİSAR, ()



