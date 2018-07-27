DHA YURT BÜLTENİ 3

VAN'ın Muradiye ilçesinde koyun yüklü kamyonetin kasasında, brandanın altında gizlenmiş 6 bin 760 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran'dan Erciş'e giden A.T. yönetimindeki 63 HV 490 plakalı kamyonette kaçak sigara bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yolda önlem alan ekipler, koyun yüklü kamyoneti durdurararak arama yaptı. 15 koyunun bulunduğu kamyonetin aksasında plastik brandanın altına gizlenmiş 6 bin 760 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralar ile ilgili kamyonet sürücüsü A.T. gözaltına alınırken, koyunlar ise İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Koyun yüklü kamyonetten görüntü.

Jandarma ekipleri, koyun yüklü kamyonette zuladan sigaraları bulurken

-Sigara paketlerinin kamyonetten indirilmesi

-Kamyonetten indirilen koyunlar

-Genel ve detaylar

-Sürücü koltuğunun arkasına siyah poşetlere zulalanmış sigaralar

-Çıkartılan kaçak sigaralar

-İstiflenmiş sigaralardan görüntü

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