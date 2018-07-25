DHA YURT BÜLTENİ 3

ERZURUM'un Oltu ilçesinde rahatsızlanan babası Mustafa Gürbüz'ü (84) hastaneye götüren Yücel Gürbüz'ün (50) kullandığı otomobil takla attı. Kazada Mustafa Gürbüz öldü, sürücü Yücel Gürbüz ile ablası Züleyha Ulusoy (53) yaralandı.Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Oltu- Artvin karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Olur'un Ormanağzı köyünde yaşayan babası Mustafa Gürbüz'ü Oltu'daki hastaneye götürmek için yola çıkan Yücel Gürbüz yönetimindeki 58 EZ 091 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, baba Mustafa Gürbüz olay yerinde hayatını kaybederken, Yücel Gürbüz ile ablası Züleyha Ulusoy yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yücel Gürbüz, ilk müdahalesinin ardından Erzurum'a sevk edildi.Otomobilin altında sıkışan Mustafa Gürbüz'ün cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılark morga kaldırıldı. Acı haberi alıp kaza yerine gelen Gürbüz ailesinin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yeri

-Olay yerine gelen yakınlarının ağlaması

-İtfaiye ekiplerinin aracın altından cesedi çıkarmaları

-Kazadan detaylar

-Yaralının taşınması

Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU, (Erzurum), ()

288 mb

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2 - Gökyüzünde dövme yaptı

DAHA önce Ağrı Dağı zirvesinde, denizin altında dövme yaparak adından söz ettiren Ahmet İlker Kaya, şimdi de geçmişi 5 bin yıl öncesine dayanan bambu tekniğiyle gökyüzünde dövme yaptı.

15 yıldır havacılık sektörüyle uğraşan, 11 yıldır da yamaç paraşütü uçuşları gerçekleştiren ve bugüne kadar base jump atlayışı dahil olmak üzere 200'e yakın atlayış gerçekleştiren Ferdi Toy'a gökyüzünde dövme yapan Kaya'yı, 9 yıllık yamaç paraşütü sporcusu Rıdvan Can Mekik uçurdu. Kaya, dövmenin ardından base jump atlayışı gerçekleştirdi. Rıdvan Can Mekik de bu heyecanlı anları kamerasıyla görüntüledi.

Meslek hayatına İsveç'te başlayan, son 19 yıldır Fethiye'de sanatını icra eden Ahmet İlker Kaya, bambu tekniğiyle gökyüzünde dövme yapmanın adrenalin tutkunlarını ayrı bir heyecana sürüklediğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Paraşütteki 3 kişinin görüntüsü

- Gökyüzünde bambu tekniği ile dövme yapılması

- Dövme ustasının paraşütçünün ayağına dövme yapma anladı

- Gökyüzünde bambu ile dövme yapılırken paraşütçünün o anları kaydedip konuşması

- Paraşütçünün kendini gökyüzüne bırakması

- Paraşütçünün kafasındaki kameradan gökyüzünde süzülüşü

- Paraşütçünün yere iniş anları

177 MB - 2.00'

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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3 - Yazlık evden cezaevine

MERSİN'de 13 farklı suçtan 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. (45), saklandığı yazlık evde yakalanıp Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

'Birden fazla kişi ile birlikte yağma, suç işlemek amacı ile örgüt kurma, tehdit ve tefecilik' gibi gibi 13 farklı suçtan kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan M.S.'nin Erdemli ilçesine bağlı Tömük mahallesindeki bir yazlık evde saklandığını saptayan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, adrese operasyon düzenleyip şahsı gözaltına aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanan şahıs, Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Aranan Şahıslar Büro Amirliği tabelasının görüntüsü

-Zanlının bir yakınının tepki göstermesi

-Şahsın çıkarılışı ve aracı bindirilmesi

-Aracın emniyetten ayrılması ve tepkiler

(BOYUT: 647 MB) (SÜRE: 01.12 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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4 - Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, bir hafta içerisinde 3 evden hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasıyla kimliği saptanarak yakalanan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 1-7 Temmuz tarihleri arasındaki bir haftalık süreçte 3 ayrı evden hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlattı. 6 cep telefonu, 3 yüzük, 1 küpe, 1 kol saati ile 100 lira para çalınan evlerde parmak izi alan polis, evlerin çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonrası güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisinin daha önce de aynı suçtan birçok kaydı bulunan U.C. olduğu belirlendi. Adresi belirlenen ve gözaltına alınan U.C., emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hırsızlık şüphelisi polislerin arasında

- Şüphelinin polis aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ-GAZİANTEP-

44 MB

