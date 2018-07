DHA YURT BÜLTENİ 3

1 - SİT alanındaki tarihi evlerde define aradılar

ANTALYA'da 1'inci derece SİT alanı içerisindeki tarihi ahşap evlere giren hırsızlar kapı ve pencerelerini sökerken, define avcıları ise binaların temelini kazarak altın aradı. 4 metrelik çukurlar kazılan binalar, yıkılma tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, "SİT alanı denilince akla altın geliyor. Ne kapı kaldı ne pencere" dedi.

Antalya'nın en eski mahallelerinden Haşim İşcan; 25 sokağı, 7 butik oteli, kentin en büyük parkı Karaalioğlu Parkı, kentin en eski lisesi Antalya Lisesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ilk ve eski binasına ev sahipliği yapıyor. 1993 yılında SİT alanı ilan edilen mahallede çok sayıda ev koruma altına alınarak kültür mirası haline getirildi.

Şimdilerde 1200 nüfusa sahip mahallede son günlerde, kanunen çivi dahi çakılması yasak olan tarihi evlerin kapı ve pencereleri, maddi değerinin olduğunu düşünen hırsızlar tarafından sökülerek çalınıyor. Birçoğunun kapısı bulunmayan ve çürümeye yüz tutmuş ahşap elverin yıkılması ise an meselesi. Hırsızlar binaları tahrip ederken, define avcıları da binaların temelini kazıyor. Define avcıları dedektörlerle binaların içini tarıyor. Definecilerin tamamen tahrip ettiği evlerden biri olan ahşap iki katlı binanın zemininin, odaların içinden kazıldığı görüldü. Yaklaşık 4 metre kazılan çukurda bir şey bulunup bulunmadığı ise bilinmiyor.

ESNAF VE VATANDAŞ DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Temeli kazılan ve yıkılma tehdidiyle karşı karşıya kalan yapılara komşu otel ve restoran sahipleri ise durumdan hem tedirgin hem de şikayetçi. Bazı otel sahipleri ağırlıklı yabancı misafirler ağırladıklarını, kentin en güzel yeri olarak gördükleri tarihi Kaleiçi'ndeki Haşim İşcan Mahallesi'nde bu türden yapıların kötü imaja sebep olduğunu söyledi. Butik otel sahibi Muhammet Demirok, kısa süre önce otelinde konaklayan bir turistin metruk binada yaşayanlar tarafından darp edildiğini, yabancı misafirlerinin can güvenliğinin kalmadığını söyledi. Turistlere bu konuyu izah edemediklerini ve kötü bir imaja neden olduğunu aktaran Demirok, "Her yerde metruk binalar var. İçeri giren çıkan belli değil. Misafirlerimizin yüzde 95'i yabancı. Çevre düzenlemesi konusunda yardım bekliyoruz" dedi.

Mahallede sık sık sebebi belirlenemeyen yangınların çıktığına da dikkati çeken bölge sakinleri, özellikle metruk binalarda çıkan yangınların, alkol ve uyuşturucu bağımlılarının bu evleri ikamet olarak kullanmasından kaynaklandığını öne sürdü.

'SİT ALANI DENİLİNCE AKILLARA ALTIN GELİYOR'

Haşim İşcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay ise mahallenin yavaş yavaş yanarak kül olmaya başladığını kaydetti. Ay, SİT alanı içerisinde olduğu için yanan evlere herhangi bir iyileştirme çalışması yapılamadığını söyledi. Yangından zarar gören evlerin bir süre sonra kendiliğinden yıkılıp vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini ifade eden Ay, "Geceleri hırsızları kovalıyoruz. Ne pencere kaldı ne kapı. Sürekli metruk evleri kontrol ediyordum. Geçenlerde gördük ki 4 metre derinliğinde her odada çukurlar var. Korkunç bir durum bu. SİT alanı denildiği için altın geliyor akıllara. Altın aramışlar burada" dedi.

2 - Trabzon’da şüpheli köpek ölümlerine tepki

TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde sahil kıyısında 10'a yakın sokak köpeğin şüpheli ölümü Gıda Tarım İl Müdürlüğü ve jandarmayı harekete geçirdi. Gıda Tarım İl Müdürlüğü’nce zehirlenerek telef edildiği öne sürülen köpeklerden alınan numuneler incelemeye alınırken, jandarma ekipleri de olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli köpek ölümlerine tepki gösteren Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün, “Çok kötü bir olay, zehirlenmede hayvanın ciğerleri parçalanıyor, yavaş yavaş ölüyorlar. Bu ölümü hak etmiyor bu hayvanlarö dedi.

İlçenin Yoroz mevkii sahilindeki şüpheli köpek ölümleri üzerine Gıda Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti, soruşturma başlattı. İlçede son 2 gün içerisinde 10’a yakın köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü şüphesi üzerinde duran ekipler, köpeklerden aldıkları numuneleri incelmeye aldı. Köpek ölümleriyle ilgili ilçe jandarma ekipleri de, olay yeri çevresindeki iş yeri ile karayollarına ait güvenlik kameralarını da incelemeye alarak, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

‘BU ÖLÜMÜ HAK ETMİYOR BU HAYVANLAR’

Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün, şüpheli köpek ölümlerine tepki gösterdi, suçluların bir an önce bulunmasını istedi. Tüzün, "Bu sabah yine bir vahşet haberiyle uyandık. Maalesef gelen bir telefonda Çarşıbaşı'nda bir vahşet yaşandığını 10'dan fazla köpeğin zehirlendiğini öğrendik. Bu olay üzerine ilk önce Tarım İl Müdürlüğü'nü aradım. Çünkü zehirlenme olayıydı ve bunun neyden kaynaklandığının bilinmesi gerekiyordu. Daha sonra da jandarmayı aradım işin yasal boyutuna ulaşmak için. Bu gün öğleden sonra jandarma tutanaklar tuttu, ifadeler aldı. Tarım İl Müdürlüğü köpeklerden birini incelemek için aldı, neyden dolayı zehirlendiğini belirlemek için. Çok kötü bir olay, biliyorsunuz zehirlenmede hayvanın ciğerleri parçalanıyor, yavaş yavaş ölüyorlar. Bu ölümü hak etmiyor bu hayvanlar. Oradaki bir vatandaşın sadece belediyeyi arayarak buradaki köpeklerin toplanmasını, kısırlaştırılmasını ve tedavi edilmesini geri bırakılmasını istediğini söylemiş ve aynı akşam böyle bir olayın gerçekleştiğini söyledi. Bu olayı gerçekleştirenler belli değil ama araştırma yapılacak, bizde dernek olarak bu işin takibindeyiz. Üzücü bir durum hepimiz içinö dedi.

‘ÖLDÜRMEYELİM, YAŞATALIM’

Tüzün, canlıyı gözünü kırpmadan zehirleyen bir insanın, rahatlıkla insanı da öldürebileceğini ifade ederek, "15’e yakın köpeğin bu zehirlenmeden etkilendiğini düşünüyoruz. Bu çok korkunç bir durumdur. 15 tane canlıyı gözünü kırpmadan zehirlemek ne demek? Daha sonra ‘ben her şeyi yaparım insanı da öldürebilirim’ demek. Çünkü onlarda bizim gibi can taşıyorlar duyguları var, hisleri var. Zehirlendikleri zaman tıpkı bizler gibi acı çekiyorlar. Bu kadar canın öldürülmesi bizi derin bir şekilde yaralıyor. Öldürmeyelim, yaşatalım" diye konuştu.

Öte yandan hayvan sever vatandaşların yanı sıra, sosyal medya takipçileri de telef olan köpeklere ilişkin olay yerinde çekilen fotoğrafları paylaşarak, şüpheli köpek ölümlerine tepkilerini dile getirdi.

3 - Yunus ekipleri, silah ve uyuşturucuya göz açtırmıyor

ADANA'da motosikletli Yunus ekipleri, kent genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında otomobillerin gizli bölmelerinde tabanca ve uyuşturucu ele geçirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, son 1 haftada kent genelinde şüphelendikleri otomobilleri durdurdu. Ekipler yaptıkları aramalarda, araçların gizli bölmelerine zulalanmış; 10 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği, 5 kuru sıkı tabanca, 898 uyuşturucu hap ele geçirdi. Araçların paspas altı ve göğüs bölümünde zulanan silah ve uyuşturucular polisi bile hayrete düşürdü. Ekipler, araç içerisinde bulunan kişileri gözaltına aldı. Olaylarla ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor.

4 - Kolu kırık hırsız, dizüstü bilgisayarı sopayla çaldı

ADANA'da kolu kırık olduğu halde zorlayarak açtığı pencereden sopa kullanarak dizüstü bilgisayar çalan Suat Sakarya (26), yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, iddiaya göre sabaha karşı şehir içi taşımacılık yapan minibüs durağına geldi. Ofis bölümündeki demir şebekeden içeri bakan Suat Sakarya, pencereyi zorlayarak açıp masa üzerindeki dizüstü bilgisayarı sopayla kendine doğru çekerek çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Sabah ofise gelen durak görevlisi dizüstü bilgisayarın çalındığı fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızın Suat Sakarya olduğunu tespit etti. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Sakarya'nın, yine aynı mahallede bulunan Ulu Yol Camii'nden 19 musluk çaldığı saptandı. Kısa sürede yakalanan Sakarya emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

5 - Tarihi film ve diziler, at çiftliklerine ilgiyi artırdı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yabancı turistlerin tercih ettiği at çiftliklerine son dönemde popüler tarihi Türk dizilerinin etkisiyle yerli tatilcilerin de ilgisi arttı.

Kemer'de yabancı turistlerin yanı sıra son yıllarda özellikle yerli tatilciler de at çiftliklerine ve binicilik eğitimlerine ilgi duymaya başladı. Çamyuva Mahallesi'ndeki Akçasaz mevkisinde bulunan bir at çiftliği de deneyimli eğitmeler eşliğinde eğitim almak ve binici olmak isteyenlerin uğrak noktası oldu. Her yaştan eğitim alan yerli ve yabancı turistler ardından da orman, gündoğumu ve haftalık gezi turlarına çıkıyor.

At çiftliği sahibi Ayberk Bozkurt, "2002'den beri hizmet veriyoruz, binicilik, konaklama, restoran ve günlük organizasyonlar olarak. Her geçen gün talep artıyor. Daha önceki senelerde Avrupalı turistlere hizmet verirken, bu senelerde yerli turistin arttığını görüyoruz. Tabii bir de geleneklerimizle bağdaştığı için özellikle okçuluk, binicilik bir arada geleneklerimize uyduğu için bu da yeni bir spor dalı olarak gündemde ve revaçta. Elbette artarak da devam ediyor" dedi.

ATLARLA DENİZE GİRİYORLAR

Gelen misafirlerin at binmeyi öğrendiğini daha sonra da 1 saatten 5 saate kadar orman turları yapabildiğini aktaran Bozkurt, "Dağda köyler arasında 'trail' dediğimiz at binişleri yapıp, köy evlerinde konaklayıp, oranın yerel tatlarını tadabiliyorlar. Saat 09.00'dan 19.00'a kadar hizmet veriyoruz. Bunun yanında yapmış olduğumuz 'sunrise- gündoğumu' turumuz da büyük ilgi görüyor. Sabah gündoğumunda plajda oluyoruz ve binicilerimiz atlarla denize girip yüzebiliyor. Bu çok popüler turlarımız arasında" diye konuştu.

DİZİLERİN ETKİSİ

Türkiye'deki dizilerin etkisiyle at binmeye ilginin de arttığını vurgulayan Ayberk Bozkurt, şöyle dedi:

"Dizilerde de devamlı eski dönem gösteriliyor. Bununla birlikte ilgi ve popülarite de bu spora artıyor. Bizim zaten geçmişimizde binicilik ve okçuluk çok önemli iki dal. Bunların tekrar gündeme gelmesi, popüler olması, bu sporun tutulması bizim için de çok önemli, ülkemiz için de çok önemli."

