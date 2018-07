DHA YURT BÜLTENİ 3

1 - İzmir'de KPSS heyecanı



TÜRKİYE genelinde olduğu gibi İzmir'de de Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşandı. Adaylar içeride ter dökerken, yakınları da dışarıda onlar için dua etti.

Sınava girecek öğrencilerin okullara güvenli şekilde ulaşmaları için polis ek güvenlik önlemi alırken, sabah oturumunda İzmir'de herhangi bir sorun yaşanmadı. KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür Oturumu saat 10.15'te başlarken, 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmadı. Genel yetenek ve genel kültür testlerindeki 120 soruyu cevaplamaları için 130 dakika verildi. Sınava giren adaylar sorularla baş ederken, yakınları da onlar için dışarıda Kuran-ı Kerim okudu, dua etti. Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü'nde sınava girecek bazı adaylar binaları karıştırınca koşturmak zorunda kaldı. Son dakikalarda yaşanan bu anlar ise adaylara heyecanlı anlar yaşattı. Görevliler de sürekli uyarılarda bulunarak, geç kalmaları önlemeye çalıştı. Sınıf Öncesi Öğretmenliği bölümü mezunu Beyza Çıkıcı, "Sınava hazırım. Batı istiyorum ama kadro açılmıyor. Açıldığı kadar artık. Benim ilk senem atanmak istiyorum" dedi. Uzun yıllardır atanmayı beklediğini belirten Meltem Taka ise, "İnşallah sınav iyi geçer. Herkese başarılar. 6 yıldır atanmaya çalışıyorum. Bu kez olur, atanmak istiyorum" dedi. Sabah oturumu saat 12.10'da sona ererken, Eğitim Bilimleri oturumu ise 14.45'te başlayacak ve 14.30'dan sonra adaylar sınava alınmayacak. Öğleden sonraki oturumda ise 80 soru için adaylara 100 dakika verilecek.

2 - Mısır tarlaları çizgili yaprak kurtlarının istilasına uğradı



TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 15 bin dönüm mısır ekili tarla çizgili yaprak kurdu istilasına uğradı. Üreticiler, zararlarının büyük olduğunu belirterek, önlem alınmasını istedi.

Malkara'da son günlerde mısır ekili alanlara çizgili yaprak kurtlarının istilasına uğradı. Ziraat mühendislerinin yaptığı çalışmada kırsalda bulunan 10 mahallede yaklaşık 15 bin dönüm alanda etkili alan çizgili yaprak kurtları, ürünleri kemirerek büyük zarar verdi.

Malkara 269 sayılı Yağlı Tohumlar Kooperatif Başkanı Cem Özkan, "Yaptığımız incelemelerde yaklaşık 10 mahallede ekili mısırlarda yeşil çizgili yaprak kurdu olduğu tespit edildi. Bu kurt ve tırtılların ekili alanlara ciddi zararları vardır. Benim üreticilerden istediğim ektikleri ürünleri takip edip yerinde incelesinler ve kontrollerini yapıp ilaçlamalarını başlatsınlar. Kesinlikle bu zararlı böcekler ile mücadele etmemiz gerekir. Her gün farklı bir mahallede çizgili yaprak kurdu ve tırtıl istilasının olduğunu öğreniyoruz. Bu zararlı böcekler Malkara bölgesinden hariç Trakya bölgesinde olabilir. Geçmiş yıllarda bu zararlı böceklerden çok zarar gören çiftçimiz olmuştu. Bir daha böyle bir şey olmasını istemiyoruz. İlgili birimlere gerekli müracaatlarını yapsınlar. Dilekçelerini versinler. Çiftçilerimiz bir an önce önlemlerini alsınlar. Bizler çiftçilerimizin her zaman yanında olduğu kadar daha da fazlasını yapmak istiyoruz. Bizim mücadelemiz çiftçilerimiz içindir" dedi.

Çiftçilerden Nusret Yüksel, çizgili yaprak kurtlarının mısırlarına zarar verdiğini ve tarlasında yoğun olarak görüldüğünü belirterek,

"30 yıllık çiftçilikle uğraşıyorum. Tarlamı yoğun olarak çizgili mısır kurdu sarmış durumda. Bu mısır kurtları ekili alanlarımıza aşırı zarar veriyor. Bunun çözümü ilaçlama yapmak, yoksa kurtuluş yok. Günden güne daha da sarıyor. Herkes önlemini alsın" dedi.

Mısır ekili alanlarda her kökte tırtıl olduğunu belirten çiftçi Hüseyin Tetik, "10 yıllık çiftçiyim. Bu yıl mısırda kurt ve tırtıl istilası var. Mücadelemizi başlattık. İlk sefer böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Herkes tarlasını kontrol etsin. Bölgemizde aşırı yoğun şekilde gözüküyor. Bu tırtıllar bizim çok canımızı yaktı. İlaçlama çalışması başlattık. Mısırlarımızın her kökünde tırtıl mevcut" dedi.

Kurtların girdiği tarlayı kuruttuğunu söyleyen Fikret Şayan ise, "Bu tırtıllar gittiği yeri kurutur. Mısır ve bitkilerde hiç yaprak bırakmaz. Zararları büyüktür" dedi.

3 - Yaz aylarında turistlerin vazgeçilmez eğlencesi su sporları



ANTALYA'nın Kemer ilçesinde otellerde ve pansiyonlarda yer kalmazken, sıcak havayı eğlenceli hale getirmek isteyen yerli ve yabancı turistler denizde su sporları aktivitelerini tercih ediyor.

Kemer'de turizm sezonunda yüksek sezona girilmesiyle birlikte ilçedeki konaklama tesislerinde ciddi doluluk oluştu. Bölgeyi tercih eden yerli ve yabancı tatilciler sıcak havanın etkisinden kurtulmak için otellerdeki havuzların yanında denizi tercih ediyor. Özellikle hafta sonu Antalya'da yaşayanların da tercih ettiği ilçe merkezindeki ünlü Ayışığı Parkı'nda (Moonlight Park) yer bulunmuyor.

Sıcak hava ve nemden bunalan turistler eğlence ve adrenalin için su sporlarını tercih ediyor. 44 su sporları merkezinin bulunduğu ilçede, fiyatlar 20 dolar ile 100 dolar arasında değişiyor. Özellikle son zamanların popüler aktivitesi olan flyboard ile birlikte paraşüt, jet-ski ve su kayağı gibi birçok aktiviteyi içerisinde bulunduran su sporları ilgi çekiyor.

Rusya'nın Voronej kentinden arkadaşlarıyla tatil için Kemer'e gelen Karina Sitnikova (21), "Türkiye'ye 5 kez geldim. Su sporları tek kelimeyle süper. Kesinlikle denemelisiniz. Denizin üstünde eğlenin. Kesinlikle süper" dedi.

Rus Polina Potapova (19), "Türkiye'ye ilk defa geliyorum. Burada her şeyi çok beğendim. Deniz temiz ve sıcak. İlk defa su sporlarında böyle bir aktivite deniyorum ve çok beğendim. Ekstrem sporlarını zaten seviyorum. Her şey muazzam ve kesinlikle denenmeli" diye konuştu.

Rus Olga Popova (20), şöyle dedi:

"Ben de Kemer'e ilk defa geliyorum. Burayı inanılmaz derecede beğendim. Çok sıcak ve temiz bir denizi var. İnsanlar çok sıcakkanlı. Su sporları ise gerçekten süper ve adrenalin çok fazla. Çok mutlu oldum buraya geldiğim için."

2015 Flyboard Türkiye Şampiyonu ve milli takım sporcusu Uğur Piro ile birlikte kaptanlık yapan Kahraman Aktaş ise "Flyboard su sporlarında yeni popüler bir aktivite. Turistlerin en çok ve yoğun ilgisini çeken bir aktivite. İnsanların gözünde en büyük ve en tehlikeli aktivite olarak görünen flyboard aksine en kolay, en basit aktivite. Tamamen ayak dengesiyle yapılan bir spor. Turistler yapıyorsa bunu Türkler de yapabilir. Bütün yaş grubu yapıyor. 5 yaş üstü bütün herkes bu sporu bireysel olarak yapabiliyor" dedi.

Ayışığı Parkı'nda su sporları işletmecisi İbrahim Çubuk, "Burada flyboard, jet-ski, paraşüt, banana, ringo gibi birçok aktivitelerimiz var. Bunlara Türkler, Ruslar ve Araplar çok ilgi gösteriyor. Fiyatlar 20 dolar ile 100 dolara arasında değişiyor. Bununla birlikte 1 saatlik 10 kişilik turlarımız var. Mayıs ayında özellikle Araplar ve Rusların katıldığı yunus turlarımız oluyor. Yerli turistler su sporlarını ve plajı daha çok seviyor. Ruslar gibi değiller, onların belirli bir tatil zamanı var ama yerli turistler her zaman geliyor. Özellikle hafta sonu 2 bin ile 2 bin 500 kişi arası bu plaja geliyor" diye konuştu.

4 - Türkiye'nin fasulye üssü Burdur'da yüzde 70 kayıp var



TÜRKİYE'nin taze fasulye ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayan Burdur'da haziran ayındaki aşırı yağış ve dolu, üretimde yüzde 70'e yakın verim kaybına yol açtı. Geçen yıl 40 bin tonun üzerinden ürün elde eden üreticinin bu yılki beklentisi yaklaşık 12 bin ton.

Türkiye'nin taze fasulye ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu karşılayan Burdur'da haziran ayındaki aşırı yağışlar ve dolu, büyük çapta verim kaybına yol açtı. Geçen yıl 40 bin tonun üzerinde gerçekleşen fasulye üretiminin bu yıl 10- 12 bin ton olması bekleniyor. Burdur merkez Lengüme Ovası'nda fasulye tarlalarında inceleme yapan Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir, yağmur ve dolunun üretimde yol açtığı verim kaybının yüzde 70 olduğunu söyledi. Yaklaşık 20 bin dekar alanda üretim yapılan Burdur'da çiftçinin zararı bununla da sınırlı değil. Geçen yıl kilosu 3 liradan alıcı bulan fasulye, bu yıl 1.5- 2 liradan satılıyor.

GEÇEN YILA ORANLA VERİM YÜZDE 30

Haziran ayındaki yağışlar nedeniyle bölgede sel baskını olduğunu ve çiftçinin çok büyük zarar gördüğünü kaydeden Demir, "Çiftçi durumu düzeltebilmek için çok çabaladı. Verimi yükseltmek için masraf etti. Fasulyede düzelmeler görülmüş ama geçen yıla göre kıyasladığımızda yüzde 30 civarında verim var. Bu durum maliyetleri karşılama anlamında çiftçiye çok büyük zarar. Bu zarara hükümetimiz sessiz kalmamalı. Mutlaka fasulye üreten çiftçi desteklenmeli" dedi.

'DESTEK BEKLİYORUZ'

Fasulye üretiminin Burdur için çok önemli olduğunu aktaran İbrahim Demir, şunları söyledi:

"Burdur'a para girdisi sağlayan ürünlerden birisi fasulye. Yaklaşık 30 yıldır bu bölgede fasulye üretimi yapılıyor. Çiftçinin ana gelir kaynaklarından. Sezon 3 ay sürüyor. Bütün çiftçiler bu sezonu bekliyor. 3 aylık dönemde piyasa özellikle ticaret yapan kimseler, gübre satanlar, ilaç satanlar hepsi buradaki çiftçinin üretip para kazanmasına bakıyor. Nakliyecisi, kamyoncusu buraya bakıyor. Buradan Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e fasulye gönderiliyor. Burdur fasulyesi tüm Türkiye genelinde isim yapmıştır. İnsuyu fasulyesi diye geçiyor. Üretimi destekleyen en büyük bölge Lengüme Ovası. Çiftçimizin durumu perişan. Bu yıl az üretim var ve para etmiyor. Mağduriyetimiz var. Tarım ve Orman Bakanımızın bu konulara el atmasını, çiftçimizin yanında olmasını rica ediyoruz."

YAPRAK VE KÖK HASTALIKLARI

Yağışlar nedeniyle fasulyede yaprak hastalıkları olan antraknoz ve yaprak pası ile kök hastalığı olan 'fusarium' oluştuğunu vurgulayan İbrahim Demir, "Fasulye fidelerinde ölümler meydana gelmiş. Çiftçi tedavisini yapmış ve bitki direncini göstermiş ama bitkinin toparlanması biraz zaman istiyor" dedi.

FİYAT YARI YARIYA DÜŞTÜ

Lengüme Ovası'nda 10 yıldır fasulye yetiştirdiğini söyleyen Metin Apaydın (53) ise geçen yıla göre verimde yüzde 70'e yakın kayıp olduğunu anlattı. Apaydın, "Yağışlardan dolayı kök hastalığı var, dolunun verdiği zarar var. Bundan dolayı mağduruz. Ürün fiyatında da geçen yıla göre yarı yarıya düşüş var" diye konuştu.

'MALİYETLERİ KARŞILAYAMIYORUZ'

Üreticilerden Ahmet Aksel (54) de normalde mayıs ayında yağması gereken yağmurun haziranda yağdığını, bunun yanında dolunun da etkili olduğunu ifade etti. Yağışların zarara yol açtığına değinen Ahmet Aksel, "Ürünümüzde büyük hasar oluştu. Verimde büyük oranda düşüş var. Fiyatlarda geçen yıla göre düşüş var. Gübre ve işçi parasını karşılayamıyoruz" şeklinde konuştu.

5 - Candan Erçetin Marmaris'te konser verdi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sahne alan ünlü şarkıcı Candan Erçetin, 2 saat süren konserinde hayranlarına güzel vakit geçirtti.

Ünlü şarkıcı Candan Erçetin, 16 yıl aradan sonra Marmaris'te sahne aldı. Marmaris Belediyesi Amfi Tiyatro'da konser veren Erçetin, repertuvarında Fransızca ve İngilizce şarkıların yanı sıra Balkan ezgilerine de yer verdi. Güzelliği ve şıklığıyla dikkat çeken Erçetin'e, hayranları şarkılarının seslendirirken eşlik etti. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden Erçetin, 'Kim korkar' parçasını ise hayranlarıyla birlikte okudu. Konser sonunda ayakta alkışlanan Erçetin, hayranlarının isteğini kırmayarak öz çekim yaptı. Candan Erçetin, Marmaris'te olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

6 - Gurbetçi, aracını polis otosu gibi giydirip, otobanda Türk bayrağı açtı

ALMANYA'da yaşayan gurbetçi Türk vatandaşı Ümit Şimşek, üstü açık lüks otomobilini reflektif araç kaplama folyolarıyla resmi trafik polisi otosu gibi giydirdi. Şimşek, Almanya'ya döndüğünde polis otosu görünümlü aracıyla otobanda seyrederken, yanın oturan arkadaşı da Türk bayrağı açtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Türk vatandaşı Ümit Şimşek, Türkiye dönüşünde üstü açık lüks otomobilini reflektif araç kaplama folyolarıyla trafik polisi otosu gibi giydirdi. Şimşek, Almanya'da resmi polis otosu görünümlü aracıyla otobanda seyrederken, yanında oturan arkadaşı da Türk bayrağı açtı. Sosyal medyada 'Ne mutlu Türk'üm diyene' notuyla paylaşılan görüntüler çok sayıda izlenme alırken, büyük beğeni topladı.

7 - Atılan eşyalardan sokak hayvanlarına barınak yaptı



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()-ZONGULDAK’ta yaşayan Cafer Yılmaz, oturduğu mahallede atılan eşyalardan sokak kedilerinin barınmaları için kulübe yaptı. Yılmaz, sokak hayvanlarına dikkat çekmek için kulübenin üzerine kendi şiirlerinden yazdı.

Mithatpaşa Mahallesi 467 Evler Mevkiinde oturan Cafer Yılmaz(76), sokak kedileri için çöpe atılan eşyalardan barınak yaptı. Yol kenarında ağaç altında yaptığı barınağa halı da seren Yılmaz, kedilerin beslenmelerinden sağlıklarına kadar her şeyiyle ilgileniyor. Yılmaz, süpürgeyle her gün kulübenin temizliğini de yapıyor. Zonguldak Belediyesi’nden emekli 3 çocuk babası ve aynı zamanda şiirler kaleme alan Yılmaz, kulübenin üzerine kendi şiirlerini de yazdı. Bu sayede kulübenin dikkat çektiğini söyleyen Yılmaz, birçok kişinin kulübenin önünden geçerken yazıları okuduğunu ve sokak hayvanları için yiyecek bıraktığını ifade etti. Gücü yettiği kadar kedilere bakacağını ifade eden Yılmaz, şöyle dedi:

"Ben burayı Allah rızası için yaptım. 8 tane kedim bu yolda öldü. Bazen çöpten yemek alıyorum. Ben para istemiyorum. Allah rızası için bu hayvanlara yardım etsin. Ben ustayım. Kendi imkanlarımla bu barınağı yaptım. İnsanlar yardım etsin diye 20 tane ayet yazdım buraya. Birde kendi şiirlerim var burada. Bunları okusun insanlar kedilere yardım etsinler. Her gün temizliğini ve bakımını yapıyorum buranın. Kedilerin ameliyatlarını bile kendi cebimden yaptırıyorum. Bunlar hep Allah rızası için. Duyarlı vatandaşlar buraya bir yardım etsinler. Cennete ben yalnız gitmeyeceğim. Hepimiz birlikte gidelim. Bana değil, kedilere yardım etsinler."

