DHA YURT BÜLTENİ 3

İL genelinin yüzde 70'inin tarımla geçindiği Muş'ta buğday bereketi yaşanıyor.Muş Ovası buğday hasatında en verimli yılını yaşıyor. Buğday verimi çiftçinin yüzünü güldürürken, iklim şartları buğday bereketinin artmasını sağladı. Muş'un en büyük buğday ekimini yapan Yıldız Alparslan Tarım İşletmesinde buğday hasatına 13 biçer döverle başlandı. İşletme Müdürü Nufil Yeşilyurt, 65 bin dekar arazilerinden 25 bin dekarında buğday, 35 bin dekarında aspir ekimi yapıldığını söyledi. Bu yıl buğday hasadına diğer yıllara göre 15 gün önce başlandığını belirten Yeşilyurt, "Bu yıl adeta buğday yağdı. İklimin getirdiği sıcaklık artışından dolayı buğday hasatına erken başlandı. Hava şartlarının ılımlı geçmesi ürünlerin gelişimini olumlu yönde etkiledi. Buğday verimi uzun yılların en yüksek seviyesine çıktı. Verimin yüksek oluşu kaliteyede yansıdı. İşletmedeki üretimler tohumluk amaçlı. Sertifikalı tohum yapılıyor ve çiftçilerin büyük talebi var" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-----------------------Buğday tarlalarından detaylarBiçerlerle toplu halde buğday hasadından detaylarHasadı yapılan buğdayların tırlara yüklenmesiBuğdayların silolara taşınmasından detaylarRöportaj

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/MUŞ, ()

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4 - İrem Derici coşturdu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir diskoda sahne alan ünlü şarkıcı İrem Derici, esprileri ve sahne performansıyla hayranlarını coşturdu.

Marmaris'teki bir diskoda dans grubuyla birlikte sahneye çıkan İrem Derici, kendi şarkılarının yanı sıra aralarında Hadise'nin de yer aldığı diğer şarkıcıların parçalarını da seslendirdi. Dans şovlarıyla bir an olsun yerinde durmayan Derici, sahne performansıyla beğenildi. Hareketli parçalarıyla diskodaki binlerce kişiyi coşturan Derici, esprileriyle de kahkahalara boğdu.

DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

ünlü şarkıcı İrem Derici, her şarkısının sonunda sahnenin ön tarafında bulunan bir erkek hayranınca hediye edilen gülleri alarak, "Şimdiye kadar kimse bana fasulyenin kılçığını ayıklamadı. Allah razı olsun seviyor beni" dedi. Kendisini izleyen çiftlere, "Birbirinize saygı duyun ve sevin" diyerek nasihat veren İrem Derici, hareketli şarkılarıyla hayranlarını coştururken, duygusal parçaları birlikte seslendirdi. Hayranlarıyla sık sık özçekim yapan İrem Derici, 45 dakikalık konserini coşkulu kalabalığın isteği üzerine 1.5 saate uzattı. Konser sonunda şarkıcı hayranlarının istediğini kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirtirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İrem Derici'nin konserinden genel ve detay görüntü

- Haberde geçen esprileri ve dans şovları genel görüntü

(Toplam: 6 dakika 45 saniye-485 MB. HD. Görüntü)

(KJ Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()