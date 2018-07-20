DHA YURT BÜLTENİ 3

1 - Türkiye'ye dönen Suriyeli sayısı 44 bine ulaştı

RAMAZAN Bayramı için ülkesine giden 44 bin Suriyeli, Türkiye’ye döndü.

Kilis Valiliği izniyle 18 Mayıs 13 Haziran tarihleri arasında Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı için Suriye'ye giden 52 bin 114 kişinin Türkiye'ye dönüşü devam ediyor. Ülkelerinden ayrılan ve Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, geri dönüş işlemlerini yaptırıp yanlarındaki eşyalar arandıktan sonra Türkiye'ye alındı. Şu ana kadar 44 bin Suriyeli Türkiye’ye dönerken, diğer 8 bin Suriyeli’nin de 31 Temmuz'a kadar gelmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Öncüpınar Sınır Kapısı

- Tükiye'ye gelen Suriyeliler

- Suriyelilerin işlemlerini yaptırması

- Suriyeliler ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

355 MB

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2 - El halıcığı mezatla hayat bulmaya çalışıyor

Pastırma ve sucuğunun dışında kök boyalı el dokuması halıları ile ünlü Kayseri'de, halıcılık sektörü yaklaşık 10 yıldır Halıcılar odasının Anadolu işhanında haftanın 5 günü düzenlediği ve yaklaşık 12 ilden gelen halı tutkunlarının katıldığı mezat salonunda görücüye çıkıyor.

Geçmişten günümüze Türk halı sanatında önemli bir yer elde el dokuması kök boyalı Kayseri halıları son dönemlerde ilgi görmeye yeniden başladı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına bağlı Halıcılar Odası Merkez Melikgazi İlçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Anadolu iş merkezinde yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü mezat ile geleneksel halıcılığı sürdürmeye çalışıyor. Haftanın 5 günü 13.30 - 16.00 arasında yapılan mezatta Türkiye'nin 4 bir noktasından toplanan el ve makine halıları, farklı bölgelerden gelen halı tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Günlük 40-60 tane el ve makine halısı ile kilim mezatı yapıldığına dikkat çeken Halıcılar Odası başkan yardımcısı Mustafa Baktır, " Halıcılar Odası olarak kurduğu bu mezat salonunda Kayseri ve çevresindeki bütün halılar kayıt altına alınmak suretiyle mezata getirilerek gerçek değeri bulunmak suretiyle satılıyor. Buraya gelen halıların geneli evde kullanılmayan, ihtiyaç fazlası ya da bazı insanlar maddi ihtiyaçlarını gidermek için getirdikleri halıdır. 10 yıldır hizmet veren mezat Türkiye genelindeki tüm el halısı tutkunlarına hitap ediyor. Haftanın 5 günü hizmet veren mezatta el halıları alınarak ve satılarak el halıcılığı ayakta tutulmaya çalışılıyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Halıcılık mezatının yapıldığı yerden genel görüntü

- Halı mezatının yapılması

- Halıların isimlendirilmesi ve satış işlemi

- Halıcılar Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Baktır ile röportaj

- Diğer detay ve genel görüntüler

Haber -Kamera:Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ()

4 dakika 13 saniye /472 MB

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3 - Saz atölyesinde korkutan yangın

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir saz atölyesinde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.

Subaşı Mahallesi Çamlıca Yolu üzeri 70 numaradaki apartmanın çatı katında bulunan, Osman Kulalı'ya ait saz atölyesinde, dün (perşembe) saat 22.00'de yangın çıktı. Apartmanda bulunan vatandaşlar, binayı tahliye etti. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, 5 itfaiye aracıyla yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda yangın söndürüldü, maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İtfaiye ekiplerinin saz atölyesindeki yangına müdahalesi

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (MANİSA), ()

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4- Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkarak takla atan ve bir evin duvarının üzerinden bahçeye giren otomobilin sürücüsü Erdinç Keski (36) yaralandı.

Olay, Keşan-Malkara Karayolu üzeri Kadıköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Keşan'dan, Malkara yönüne giden Erdinç Keski yönetimindeki 59 AAG 980 plakalı otomobil, Kadıköy Mahallesi mevkiinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yaklaşık 100 metre takla atan araç, bir evin duvarının üzerinden bahçeye girdi. Hurdaya dönen aracın sürücüsü Keski yaralandı. Keski, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılarak, ambulansla kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü dökümü

-Kaza kırım ekiplerinin gelişi

-Ambulans ve sağlık ekiplerinin gelişi

-Ekiplerin yaralıya müdahalesi

-Yaralının çıkartılıp sedyeyle ambulansa taşınması

-Kaza yerinden detay

-Kaza yapan otomobilden detay

-Otomobilden kopan ve etrafa dağılan parçalar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()

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5 - Bartın'da manavı öldüren zanlılar adliyede

Bartın'da, kendilerine cinsel yönden sarkıntılık yaptığını iddia ettikleri 38 yaşındaki Şükrü Kesgin'in öldüren, bacaklarını keserek cesedini varile koyup ırmağa atan Hulisi G. ve Sercan A. adliyeye sevk edildi.

Bartın'da manavda çalışan Şükrü Kesgin'i sopalarla dövdükten sonra bıçaklayarak öldürüp, bacaklarını kesip cesedini varile koyup ırmağa atan Hulisi G. ve Sercan A. emniyetteki işlemlerin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Zanlılar emniyetteki sorgulamalarında, Şükrü Kesgin'in bacaklarını bıçak ve pala kullanarak kestiklerini söyledi. 2 zanlı 'Kasten Adam Öldürme' suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Adliyeden detay

-Zanlıların adliyeye çıkartılması

Süre: 42 sn. Boyut: 79,5 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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6 - 'Norveç'te 4 bin euro'ya şoförlük' vaadiyle dolandırıldılar

Norveç'te 4 bin euro maaşla çalıştırılma vaadiyle geldikleri Antalya'da 1500 ile 5 bin lira arasında ödeme yapan 55 şoför, dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde şoförlük yapan 55 kişi, Norveç'te 4 bin euro'ya şoförlük hayaliyle, kendileriyle bağlantı kuran kişilerle buluşmak için Antalya'ya geldi. Kayıt işlemleri için önce Alanya ilçesine gelen şoförler, kendilerini Norveç'e götüreceğini söyleyen kişilere, pasaportlarının yanı sıra ön ödeme olarak 1500 ile 5 bin lira verdi. Şoförlere, 19 Temmuz sabahı Antalya kent merkezindeki bir alışveriş merkezi önünde toplanmaları söylendi.

Söylenen saatte 2 minibüsle alışveriş merkezi önüne gelen ve saatlerce bekleyen şoförler, kimse gelmeyince dolandırıldıkları iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Başka bir minibüsle Antalya'ya gelmek için yola çıkan 30 şoför ise arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine geri döndü.

Dolandırıldığını iddia eden şoförlerden Savaş Seçim, Konya'nın Seydişehir ilçesinden Norveç'e gitmek için arkadaşlarıyla Antalya'ya geldiklerini belirterek, "Yurt dışında işe yerleştirme vaadinde bulunan kişiler bize ulaştı. Teklif cazip geldi ve kabul ettik. Ön ödeme olarak 2 bin lira yatırdık. Alanya ilçesinde kısa bir toplantı yapıldı. Toplantıda sağlık raporu parası da verdik" dedi.

Antalya'daki bir otelde toplantı için tarih verildiğini söyleyen Seçim, buluşma yeri olarak bildirilen alışveriş merkezinin önünde saatlerce beklediklerini ifade etti. İş vaadinde bulunan kişilere ulaşamadıklarını aktaran Seçim, "Bize Norveç'te 4 bin 100 euro maaş vadettiler. Artı 42 euro saat başı mesai ücreti alacağımızı söylediler. Günde 8 saat çalışıp hafta sonları tatil yapacağımız vaadinde bulunuldu" dedi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinden gelen şoför Hikmet Demir de kendisini Norveç'e işe yerleştireceklerini söyleyen kişilere 5 bin lira verdiğini söyledi. Demir, "İş için 5 bin lira veren de var, 3 bin lira veren de var. Kimden ne koparırlarsa almışlar" dedi.

Polis, şikâyet üzerine şüphelilere yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dolandırılan şoförlerden genel görüntü

-Dolandırılan şoförlerden Savaş Seçim ile röp

-Dolandırılan şoför Hikmet Demir ile röp

-Polis ekiplerinden genel görüntü

-Polisin bilgi almaya çalışması

-Detaylar

'101 MB// 3 DK 12 SN'

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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7 - Kıbrıs şehidinin cebinden çıkan mektup anıt olarak sergileniyor

Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit düşen Piyade Onbaşı Cengiz Kurtuluş’un cebinden çıkan duygu dolu notlar, Girne'deki Boğaz Şehitliği'nin girişine yapılan anıtta sergileniyor. Öleceğini düşünürken umutlarını sevgiyle yeşerten Kurtuluş’un yazdığı son satırlarındaki “İşte bunu da kazasız belasız atlattık. Şimdi üst bölgesinde istirahat ediyoruz. Hülya’ya mektup yazdım ve helikoptere verdimö ifadeleri yürek burkuyor.

Harekat sırasında karamsarlığa kapılarak günlük notlarını cebindeki bir kağıt parçasında biriktiren Piyade Onbaşı Cengiz Kurtuluş, son hatıratını yazdıktan 25 saat sonra, 26 Temmuz 1974’te şehit edildi. Şehidin Boğaz Şehitliğindeki mezarını ziyaret eden Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Adil Çimen, Kurtuluş’un ruhuna rahmet diledi. Dönemin komando tugay komutanlarından teğmen Zafer Tekin tarafından doğrulandığını öğrenilen, Şehit Piyade Onbaşı Cengiz Kurtuluş’un ölmeden önce cebinden çıkan notları şöyle:

“Akçakoca-15 Temmuz 1974, Tugay’dan saat 05.00’de hareket, 92 kilometre yol yürüme ve o gece 23.15’te tugaya geri dönüş ve alarm hazırlığı. 17 Temmuz 1974, saat 09.00. Tugaydan Ankara’ya ve oradan Ovacık’a geçtik. Burada son hazırlıklar yapıldı. 20 Temmuz 1974, Ovacık’tan helikopterle saat 11.30’da hareket ettik ve 12.00’de Kıbrıs’a indirme yapıldı. O gün bölükten ayrılarak dağa çekildik. O gece baskına uğradık fakat karşı taarruz ile geri püskürttük. Barna’da savunma yapıyoruz. Şu anda mermiler başımızın üstünden geçiyor. Mevziide duruyoruz. 21 Temmuz 1974. Sabah saat 08.00. Saat 12.00’de Boğaz Tepe’ye taarruz ile bayrak çektik. Bu sırada Hüsnü vuruldu. 2 esir aldık. Öldürülenlerin sayısı belli değil ve bir sürü mühimmat ele geçirdik. Gece devamlı olarak ahvan ateşine maruz kaldık. Bugün 22 Temmuz ve Barna’ya baskına gidiyoruz. Şimdiye kadar 2 şehit ve 10’a yakın yaralımız var. Barna’ya girdik. Başarılı bir şekilde şehri ele geçirdik. Bu arada 10 şehit, 7 yaralımız var. Gece 21.00’de üst bölgemize dönebildik. Şehirde stat yakınlarındaki cephane yüklü 2 reoyu roket atışı ile havaya uçurduk. Bütün geceyi nöbette geçirdik. Şimdi saat 06.00. Yeni bir güne başlıyoruz. Bugün kimler şehit olacak, bunların içinde miyim? Bunu ilerleyen saatler gösterecek. İnsan harp meydanında yaşamanın güzel bir şey olduğunu öğreniyor. Bugünü de inşallah kazasız belasız atlatır, yarın güneşin doğuşunu seyredebilirim. Bugün de istirahat ettik. Bu akşamüzeri 18.30’da üst bölgesini terk ederek üst bölgesini Lefkoşa yakınında kurduk. Şu anda oradayız ve istirahat ediyoruz. Bugün 24 temmuz 1974. Artık silah sesleri kesildi ve üst bölgesinde emniyet tertibatı aldıktan sonra istirahat ediyoruz. Eve ve Hülya’ya mektup yazdım ve saat 13.15’te helikopterle yolladım. Mektuptan sonra istirahat ediyoruz. Şimdi aldığımız emre göre Girne’de çarpışmaya gidiyoruz. Buradan sağ çıkacağıma inanmıyorum. Bu çarpışmada öleceğimi tahmin ediyorum. Allah’tan hayırlısı inşallah kazasız belasız atlatırız bunu da. Saat 16.30. İşte bunu da kazasız belasız atlattık. Şimdi üst bölgesinde istirahat ediyoruz. 25 Temmuz. Hülya’ya mektup yazdım ve helikoptere verdim.ö

Görüntü Dökümü

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- Şehit Piyade Onbaşı Cengiz Kurtuluş'un mezarından görüntüler

- Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Adil Çimen ile röp.

- Mektubun görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01'41" BOYUT: 103 MB

Haber: Nuri PİR - Kamera: Akif ÖZDEMİR/ LEFKOŞA, ()

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8 - Ameliyattan sonra ilk işi aynaya bakmak oldu

Antalya'da lise öğrencisi Veli Çevik'in (17), kunduracı göğsü (çökük göğüs) hastalığından kurtulduktan sonra ilk işi aynaya bakmak oldu. Yıllardır alıştığı bedenini aynada gördüğünde önce biraz yadırgayan Çevik, artık rahatlıkla denize gidebileceğini ve kendisini daha yakışıklı hissettiğini söyledi.

Lise öğrencisi Veli Çevik, halk arasında 'kunduracı göğsü' olarak bilinen 'çökük göğüs' hastalığını taşıyordu. Babası Ahmet Çevik (45) ile ağabeyi Mevlüt Çevik (23) ile aynı hastalığı taşıyan Veli Çevik, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Klinik Şefi Prof.Dr. Mehmet Bilgin'in Nuss (çelik barlar kullanılarak çökmüş kemiğin dışarı itilmesi) yöntemiyle gerçekleştirdiği ameliyat sayesinde çökük göğsünden kurtuldu. Ameliyattan sonra ilk işi aynada bedenine bakmak olan lise öğrencisi, yıllardır alıştığı çökük göğsünden kurtulduğu için hem sevindi hem de yeni halini biraz yadırgadı.

Geçirdiği ameliyatın ardından kendini çok iyi hissettiğini belirten Veli Çevik, “Tabi böyle bir bedene alışık olmadığım için aynaya baktığımda bir başka türlü hissettim. Ama şimdi bedenimi böyle görünce kendimi daha iyi hissettim" dedi. Göğüs kafesi çökükken göbeğinin çıktığını ve bundan çok rahatsız olduğunu belirten Çevik, “Ameliyattan sonra sanki göbeğim içine gitti. En çok bu hoşuma gitti" diye konuştu.

'UZUN KOŞARKEN KALBİMİ SIKIŞTIRIYORDU'

Koşmaktan çok hoşlandığını anlatan Çevik, “Son yıllarda 15 dakikadan fazla koşamıyordum çünkü çökük göğüs yüzünden kalbim sıkışıyordu. Bundan sonra daha rahatlıkla koşacağım" dedi. Hastalığı nedeniyle son iki yıldır denize gitmekten çekindiğini de sözlerine ekleyen Veli Çevik, “Denize gittiğimde sanki herkes bana bakıyor gibi geliyordu. Göğsüm içine çok çöktüğü için denize gitmek istemiyordum. Şimdi dikişlerimin alınmasını bekliyorum. İlk işim denize gitmek olacak" diye konuştu.

DİŞLERE KONULAN TEL GİBİ GÖĞÜS KAFESİNİ DÜZELTMEK İÇİN ÇUBUK KONULUYOR

Ameliyatı gerçekleştiren Prof.Dr. Mehmet Bilgin, Veli Çevik'in başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştuğunu belirtti. Prof.Dr. Bilgin, pektus bu hastalığın doğuştan olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

“Veli'nin ailesinde de vardı bu hastalık. Ağabeyi Mevlüt Çevik de 3 yıl önce ameliyat olmuştu. Bu hastalarda en önemli sağlık problemi sosyal hayatta kendilerini iyi hissetmemeleri. Denize gittiklerinde, spor yaptıklarında kendilerine özgüvenlerini yitirebiliyorlar. Nuss adı verilen teknikle yapılan ameliyat sonunda normal birer birey olarak toplum hayatına katılabiliyorlar. Göğüs kafesine adeta dişlere konulan teller gibi bir çubuk konuyor ve 2 yıl sonra o çubuğu çıkarıyoruz."

İKİ YILDA 60 HASTA AMELİYAT EDİLDİ

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği olarak 2 yılda 60 ameliyat yaptıklarını da sözlerine ekleyen Prof.Dr. Bilgin, “Bu ameliyatlarda ideal yaş 10 ile 16 yaş arasında. Çocuklar erişkinliğe geçtiği dönemde hastalık daha belirgin ortaya çıkıyor. Ancak 11 aylık bir bebeğe de bu ameliyatı yapmıştık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Eğitim araştırma hastanesi dış plan görüntü

Göğüs cerrahi servis dış plan görüntü

Ameliyat öncesi hastanın göğsünün resmi

Ameliyattan kısa görüntü

Doktor hastayı muayene ederken görüntü

RÖP 1: Prof. Dr. Mehmet Bilgin

RÖP 2: Veli Çelik

Veli ve ailesinin hastane koridorunda görüntüsü

497 MB -- 04.35 /// HD

Haber: Selma KUNAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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9 - Lavanta Deresi'ne ziyaretçi akını

Burdur'un Yeşilova ilçesinde Lisinia Doğa Projesi kapsamında Burdur Gölü'nün kurtarılması amacıyla 3 yıl önce hayata geçirilen Lavanta Deresi'ne ziyaretçi akını yaşanıyor. Lisinia Doğa Proje Sorumlusu Öztürk Sarıca, "Lavanta hasadı ve Lisinia proje etkinliklerini görmeye Türkiye'nin her yerinden binlerce kişi geliyor" dedi.

Türkiye'nin bütünlük açısından en büyüğü olan Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy'deki Lavanta Deresi'ne ve Burdur Gölü kenarında bulunan lavanta tarlalarına hafta sonları turlarla ve kendi imkanlarıyla yüzlerce kişi geliyor. Burdur Valisi Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Nur Şıldak da protokol eşleriyle birlikte Lavanta Deresi ve Lisinia Doğa Merkezi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Fatma Nur Şıldak, "Lisinia'da bu güzel girişimciliği başlatan Öztürk Bey ve eşini tebrik ediyorum. En beğendiğim tarafı doğayla uyumlu olması. Hem Lavanta Deresi'ndeki çalışmaları hem de yaban hayatını koruma adına yaptıkları destekler için de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Lisinia Doğa Sorumlusu Öztürk Sarıca, geçen hafta sonu 15 bin olan ziyaretçi sayısının bu hafta 20 binin üzerine çıktığını söyledi. Öztürk Sarıca, "Lavanta hasadı ve Lisinia proje etkinliklerini görmeye Türkiye'nin her yerinden binlerce kişi geliyor. Pek çok kişi Salda Gölü veya Kuyucak'tan buraya gelerek buradaki çalışmalar hakkında bilgi alıyor ve özellikle ekoturizmin ciddi anlamda yaygınlaştığını görüyoruz. İnsanlar Lavanta Deresi'ndeki uçsuz bucaksız güzelliği görüntülüyor. Gelin ve damatlar için de doğal bir plato oldu" diye konuştu.

Geçen yıl Lisinia Proje Alanı'na 100 bin ziyaretçi geldiğini aktaran Öztürk Sarıca, bu yıl hedeflerinin 200 bin olduğunu vurguladı. Sarıca, "Geçen yıl bu sıralarda bu hedeflerimizin yarısına bile ulaşamamıştık. Bu yıl 200 bin ziyaretçinin geleceğini tahmin ediyorduk ama bu sayıyı da geçeceğiz" dedi.

GÖRÜNÜ DÖKÜMÜ

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- Akçaköy Lavanta Deresi

- Protokol eşlerinin gezisi

- Protokol eşlerinin Yaban Hayatı Merkezini gezmesi

- Fatma Nur Şıldak ile röp.

- Göl manzaralı Lavanta tarlalarını gezenler

- Öztürk Sarıca ile röp.

- Lavanta tarlası

- Drone görüntüsü

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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10 - Kursiyer öğrenciler Göbeklitepe'yi gezdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl için startını verdiği yaz kurslarına katılan gençlere yönelik Göbeklitepe gezisi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kendi bünyesinde düzenlenen yaz kurslarına katılan gençlere yönelik inanç merkezleri, tarihi ve turistik geziler düzenledi. Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları ile UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alınan Göbeklitepe'ye götürülen gençlere, 12 bin yıllık geçmişe sahip bölge hakkında uzman rehberler eşliğinde bilgiler verildi. Bin öğrencinin katıldığı gezi hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Ve Eğitim Şube Müdürü Aziz Çiftçi, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi'nin talimatıyla yaz kurslarımız devam etmekte ve gençlik merkezlerimizdeki öğrencilerimizle her hafta düzenlenen etkinliklerde güzel anlar yaşamaktayız. Bu hafta UNESCO Dünya Mirası Kalıcı listesine eklenen dünyanın tarihinin başlangıç noktasına gezi düzenledik. Bin öğrencimize 20 araçla ve rehberler eşliğinde anlatımlarla Göbeklitepe gezimizi gerçekleştirdik. Bunda sonraki gezilerde Şanlıurfa'mızın tarihi ve kültürel merkezlerimize turlar düzenlemeye devam edilecektir. Amacımız gençlere tarihi bilinci ve tarihi yerlerin öğretmek ve tarihi kültürel yerlerden haberdar etmek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Göbeklitepeyi gezen öğrenciler

- Rehberlerin öğrencilere Göbeklitepeyi anlatması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

461 MB

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11 - Termik santralden ikinci üzücü haber



MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu 10 işçi yaralanırken, gece geç saatlerde enkaz altındaki bir işçinin cesedine ulaşılmıştı sabah saatlerinde de diğer işçinin cesedi demir yığınları arasından çıkarıldı.

Şahinler Mahallesi Yatağan- Milas Karayolu'nun 3'üncü kilometresindeki Yatağan Termik Santrali'nde, dün (perşembe) saat 10.10'da, raylı sistem olan kömür sevk kanalının çökmesi sonucu işçiler yaralandı. Olayı gören mesai arkadaşlarının ihbarıyla santrale sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarılan 10 işçi, çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kayıp 2 işçinin bulunması için bölgede, arama köpeğinin de katılımıyla kurtarma çalışması başlatıldı. Dün (perşembe) gecesi üzücü haber geldi. İşçilerden birine ölü ulaşıldı. Demir yığını çöküntüsü altından çıkartılan işçinin önce evli ve 1 çocuk babası Sezgin Kılıç (38) olduğu düşünüldü. Ancak otopside ölen kişinin diğer işçi, evli ve 2 çocuk babası Seray Şimşek (36) olduğu görüldü. Ailesi ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Sezgin Kılıç'ın da bulunması için bölgede arama kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü. Bu sabaha karşı Kılıç'ın yeri tespit edildi. Yeri tespit edilen Kılıç, kurtarıldı. Ancak yapılan kontrolde, Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kılıç'ın cesedi ambulansa konulup Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yatağan Termik Santralinden görüntü

- Cenazenin konulduğu ambulansın santralden çıkarılışı

- Ölen Sezgin Kılıç ve Seray Şimşek fotoğratfı

- Çalışmalara katılan ekiplerden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / YATAĞAN (Muğla), )