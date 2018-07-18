DHA YURT BÜLTENİ 3

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yaz okulunun Wushu ile paten kursları büyük ilgi görüyor. 7-14 yaş grupları arası olan 30 öğrenci, Çin savunma sanatı olan Wushu ile ilgili temel teknikleri öğrenirken, bazı öğrenciler ise hayatlarında ilk kez tekerlekli patenle tanıştı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü, yaz dönemi kurslarına savunma sporunu da ekledi. Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü çatısı altında Yeni Mahalle'de bulunan Gençlik Merkezi'nde açılan Wushu sporuna, özellikle kız öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Öğrenciler, temel savunma tekniklerini öğreniyor. Çin savunma sanatı olan Wushu kursuna gelen öğrenciler, haftanın 5 günü Wushu antrenörleri nezaretinde eğitim görürken, kursu veren Antrenör Özgür Dalar, bu sporla öğrencilerin kötü alışkanlıklardan korunduğunu belirtti.

Dalar, "Ocak ayı itibarı burada Wushu dövüş sanatlarına başladık. Dışarıdan kötü alışkanlıklardan arındırarak öğrencilere bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Amacımız, öğrencileri sporla tanıştırarak kötü alışkanlıklardan uzak tutmak.Kursumuzda 30 öğrencimiz var. Ocak ayında Türkiye şampiyonluğuna gittik. Erken gittiğimiz için iyi bir sonuç alamadık. Elazığ'daki bölge şampiyonalarında ise bir ikincilik elde ettik" dedi. Wushu kursuna gelen Seher Duman, Wushu'nun insanın rakibine karşı çeşitli manevralar yaparak onu alt etmek olduğunu belirterek, "Kişinin kendini ön plana çıkarabilecek bir spor dalıdır. Burada olduğum için çok mutluyum. Hocamız sayesinde çok şey öğreniyoruz. Bölgesel olarak 2 şampiyonluğum var. Bununla da gurur duyuyorum Hedefimiz, ekip olarak Türkiye şampiyonluğunu kazanmak" dedi.

İLK KEZ PATENLE TANIŞTILAR

Gençlik Merkezindeki yaz sporları kapsamında, bazı öğrenciler ise pateni tercih etti. 50'ye yakın öğrenciye haftanın 5 günü paten eğitimi veriliyor. Kursa gelen Abdullah Baran, kendilerine bu konuda büyük destek veren Yüksekova Kaymakamlığına teşekkür ederek, "İlçemizde ilk defa patenle tanışıyoruz. Artık yaz tatilinde arkadaşlarla patenle kaymanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Wushu eğitimi gören gençler

-Detaylar

-Gençlerin karşılıklı müsabakaları

-Seher Duman ile röportaj

-Antrenör Özgür Dalan ile röportaj

-Tekerlekli paten eğitimi gören öğrenciler

-Detaylar

-Öğrencilere teknik bilgilerin verilmesi

-Abdullah Baran isimli öğrenci ile röportaj

-Genel ve detaylar

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6 - ÖZEL - Turizmde çift haneli büyüme ve 40 milyon turist beklentisi

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "2018 Türkiye'nin çift haneli büyüyeceği, muhtemelen de bunun yüzde 25 ile 30 bandında olacak bir büyümeye tekabül etmesini bekliyoruz. Bu bizi Türkiye genelinde 40 milyonun üzerine taşıyacak diye bekliyoruz" dedi.

Türkiye'de en önemli sektörlerden bir tanesi konumunda bulunan turizmde 2018 yılının başlamasıyla birlikte rekorlarda ardı ardında kırılmaya başladı. Turizmde yüksek sezon olarak adlandırılan bu dönemde ise rakamlar turizmcilerin yüzünü güldürüyor. 2016'da yaşanan kriz sonrası 2017'deki geri dönüş sinyallerinin ardından 2018'deki rekor büyüme turizmcilere hedef büyüttürdü. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, sezon sonunda ülke genelinde turizmde yüzde 25 ile 30 arasında bir büyüme beklendiğini söyledi.

'BİRÇOK PAZARDA İYİ GERİ DÖNÜŞLER ALDIK'

Osman Ayık, "Hepimiz çok iyi biliyoruz 2015 ve 2016 yılları iki tane sorunlu yıl olarak yaşandı. Ama bunun arkasından Türkiye çok güçlü bir ülkesi ve güçlü bir ürüne sahip olduğu için ve dünyada en rekabetçi olduğumuz alanlardan bir tanesi turizm sektörü olması vesilesiyle biz 2017 yılında çok hızlı bir geri dönüş yaptık aslında. Ve arkasından gelen 2018 yılının ilk verileri ve göstergeleri de bizim 2018 yılında iyi bir sezon, iyi yıl yaşayacağımızı gösteriyordu. Bunu birçok konuda da birçok vesilelerle de dile getirdik. Birçok pazarda iyi geri dönüşler aldık" dedi.

'TÜM PAZARLARDA CİDDİ HAREKETLİLİK VAR'

Türkiye'nin iki ana kaynak pazarı olduğunu vurgulayan Osman Ayık, "Rusya Federasyonu bunlardan biri. Orada yüzde 50'lere yaklaşan, yüzde 40'lar civarında bir artışla genel anlamda gidiyoruz. Orta Avrupa pazarında Almanya'da yine bir geri dönüş yaptık ama tabii bu bizim 2015 yılındaki rakamlarımızın henüz o seviyesine ulaşmadı. Ama İngiliz pazarı, İskandinav pazarı, yan pazarlar diye tabir ettiğimiz tüm pazarlarda ciddi hareketlilik var. Geliştirmeye çalıştığımız uzak pazarlar, uzak destinasyonlarda da oldukça iyi beklentilerimiz var" diye konuştu.

'40 MİLYONUN ÜZERİNE TAŞIYACAK'

2018'de çift haneli büyüme beklediklerine işaret eden TÜROFED Başkanı Osman Ayık, şöyle dedi:

"2018 Türkiye'nin çift haneli büyüyeceği, muhtemelen de bunun yüzde 25 ile 30 bandında olacak bir büyümeye tekabül etmesini bekliyoruz. Bu bizi Türkiye genelinde 2014'deki rakamlarımız olan 40 milyonun üzerine taşıyacak diye bekliyoruz. Alt destinasyonlar olarak baktığımızda Antalya, Türkiye'nin dünyaya sunduğu en önemli markalarından biri ve Antalya da 2014'de 12 milyon bandındaydı. İnşallah bu sene Antalya 14 milyon civarında bir rakamı görecek diye bekliyoruz. Şu an için 5 milyon rakamını geçti Antalya. Önümüzde temmuz, ağustos, eylül ve sezonun en çok yükseldiği sezona denk geliyor. Dolayısıyla bu dönemde Antalya gerekli sayıları yakalayarak çok rahat bir şekilde inşallah 14 milyon bandını geçmiş olacak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Havalimanı detaylar

- TÜROFED Başkanı Osman Ayık röportaj

- Havalimanı detaylar

- TÜROFED Başkanı Osman Ayık röportaj

- Plaj ve denizden detaylar

- TÜROFED Başkanı Osman Ayık röportaj

- Plajdan ve denizden detaylar

- TÜROFED Başkanı Osman Ayık röportaj

- Plajdan detay

358 MB /// 03.12" (HD)

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()



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7 - Suriyeliler, Türkiye nüfusunun yüzde 4.39'unu oluşturuyor



İÇ savaşın başlamasıyla 2011 yılından itibaren ülkelerinden göç eden 3 milyon 546 bin 905 Suriyeli, Türkiye'ye yerleşti. 210 bin 794'ü 10 kentte kurulu 20 kampta kalan ve Türkiye nüfusunun yüzde 4.39'una denk gelen Suriyeliler, bir an önce huzur ve barışın sağlanmasıyla doğduğu topraklara geri dönmek istiyor.

Türkiye'nin güneyindeki komşusu olan Suriye'de 2011 yılında yaşanan iç karışıklıklarla birlikte başlayan çatışmalarla endişelenen siviller doğduğu toprakları terk etmeye başladı. Çatışmaların yoğunlaşması ve terör örgütleri DEAŞ ile PKK/PYD'nin kontrolü altına aldığı kentlerde uygulamaya başladığı baskılardan kaçan Suriyeliler, akın akın Türkiye'ye gelmeye başladı. Hem çatışmalar hem de terör örgütlerinin baskısından evlerini terk ederek kaçan 3 milyon 546 bin 905 Suriyeli, tercihini güvenli liman olarak gördüğü Türkiye'den yana kullandı. Her şeyini geride bırakarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler; AFAD tarafından Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kilis, Mardin, Adana, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de kurulan 20 çadır ve konteyner kente yerleştirildi. İhtiyaçları karşılanan 210 bin 794 Suriyelinin ihtiyaçları kamu kuruluşları tarafından karşılanırken, kamp dışında kalan 3 milyon 336 bin 111 Suriyeliler ise büyükşehirler ile sınıra yakın kentlerde kendi imkanları ile yaşamlarını sürdürmeye başladı.

SIĞINMACILAR; TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE 4.39'UNU OLUŞTURUYOR

Suriyeli sığınmacıların varlığı özellikle sınır kentlerinde iyice hissediliyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile sıkça ismi gündeme gelen 136 bin 319 nüfuslu Kilis'e 130 bin 841 Suriyeli yerleşti. Kilis'te neredeyse 2 kişiden bir Suriyeli; sınır kentlerinden Hatay nüfusunun 28, Şanlıurfa nüfusunun yüzde 23, Gaziantep nüfusunun yüzde 19, Mardin ve Mersin'in nüfusunun ise yüzde 11'ini sığınmacılar oluşturdu.

Sayı olarak en fazla Suriyelinin yaşadığı il 563 bin 716 ile İstanbul olurken, 29 sığınmacının bulunduğu Bayburt en az Suriyeli'ye ev sahipliği yapan kent oldu. Bayburt'un yanı sıra Artvin, Bartın, Gümüşhane, Iğdır ve Tunceli Suriyelilerin en az ilgi gösterdiği kentler oldu ve bu şehirlere yerleşen sığınmacıların sayısı 100'ün altında kaldı.

HAREKATLAR İLE UMUTLAR ARTTI

Yıllardır zorunlu olarak geldikleri Türkiye'de yeni yaşamlarına entegre olmaya çalışan Suriyeliler, ülkelerine geri dönecekleri günün hayalini kuruyor. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı da sığınmacıların umutlarını daha da artırdı. TSK'nın düzenlediği harekatlar ile Cerablus ile Afrin arasındaki geniş bir bölgenin terör örgütlerinden temizlenerek özgürleştirilmesi ile binlerce Suriyeli yeniden evlerine döndü. Türkiye'de yaşamlarını sürdüren Suriyeliler; kendi topraklarının da bir an önce özgürleşerek geri dönecekleri günü heyecanla beklediklerini ifade etti.

SURİYELİLER, TÜRKİYE'YE MÜTEŞEKKİR

3,5 milyonu aşkın sayıları ile Türkiye nüfusunun yüzde 4.39'unu oluşturan Suriyeliler, ülkelerindeki iç savaşın başlamasının ardından açık kapı politikası ile kendilerini kabul eden Türk halkına müteşekkir. Suriyeliler, zorunlu göçlerinin ardından kendilerine kucak açan ve ekmeğini paylaşan Türk halkının tüm dünyaya insanlık dersi verdiğini savundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Süleyman Şah Konaklama Merkezi tabelası

- Kamptaki çocuklar

- Kamptaki çadırlar

- Kampın havadan görüntüleri

- Kamptaki berberde sıra bekleyenler

- Kampa gelen mülteciler

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP -)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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8 - Göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama



ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Suriyeli 149 kaçağı tekneyle yurt dışına kaçırmaya çalıştığı suçlamasıyla aranan H.K.(58) ve tekne kaptanı İ.E.(59) polisin operasyonuyla yakalandıktan sonra tutuklandı.

Koru Mahallesi Poyraz Limanı'nda önceki gün sabah saatlerinde hareketlilik olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede yaptığı arama sonucu koyda, muz bahçesinde ve sahilde aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 149 Suriyeli kaçak göçmen yakaladı. Toplanarak otobüslerle spor salonuna getirilen Suriyeli kaçak göçmenlerin ifadelerinden yola çıkan polis, Suriyelileri Yunanistan'a kaçırmayı planlayan 2 şüphelinin peşine düştü.

Olay sırasında denize atlayıp kaçtıkları belirlenen H.K. ve tekne kaptanı İ.E.'nin izini süren polis, şüphelilerin Alanya'da olduğunu tespit etti. 2 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. Polis merkezinde ifadeleri alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin adliyeye getirilişi

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9 - Garajda çıkan yangın, 2 katlı evi kül etti

DÖRTDİVAN(Bolu),