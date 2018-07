DHA YURT BÜLTENİ 3

1 - Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimi davası

Selda Hatun TAN-Dinçer AKBİR/KANDIRA(Kocaeli), () - DONANMA Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasının görülmesine Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugün son tanıkların dinlenmesinin ardından savcının mütalaasını açıklaması bekleniyor.

Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan, 53'ü tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşma öncesi aralarında eski amiraller Hayrettin İmren, Nazmi Ekici ve Tezcan Kızılelma, eski subay ve astsubaylar ile örgüt abilerinin de bulunduğu tutuklu sanıklar güvenlik koridorundan geçirilerek, duruşma salonuna alındı. Kocaeli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bugün son tanıklar dinlenilecek. Savcının bugün dava ile ilgili mütalaasını açıklaması bekleniyor.

2 - ÖZEL - Taksicinin Müslüm Gürses'e benzerliği müşterisini artırıyor

ANTALYA'da taksi şoförü Baki Çiçek'in (55) 2013 yılında yaşamını yitiren sanatçı Müslüm Gürses'e benzerliği şaşırtıyor. Durağı arayan müşterilerin 'Müslüm Baba'yı istiyoruz' dediğini anlatan Çiçek, bazı müşterilerin de taksiye binince şaşırıp, dua etmeye başladığını söyledi. Taksi şoförleri ise Çiçek sayesinde durağın müşteri potansiyelinin yarı yarıya arttığını belirtti.

Tedavi gördüğü hastanede, 3 Mart 2013 tarihinde hayatını kaybeden Müslüm Gürses ile 1996'da İstanbul'da sahne aldığı eğlence mekanında yolları kesişen ve Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken Baki Çiçek, sanatçının anılarını yaşatmaya çalışıyor. Antalya'da kendisine ait taksiyle şoförlük yaparak, geçimini sağlayan Çiçek, Gürses gibi giyinip, saçını ve bıyığını sanatçı gibi tarıyor. Yaz- kış beyaz gömlek, beyaz pantolon, beyaz kemer ve beyaz ayakkabıdan vazgeçmeyen Çiçek, lacivert ya da siyah ceketini de üzerinden çıkarmıyor. Gürses'in de siyah beyaz giyindiğini anlatan Çiçek, "Yaz- kış böyle giyinirim. Müslüm Baba da öyle giyinirdi. Ona benzediğim için gurur duyuyorum" dedi.

TAKSİ DURAĞININ NEŞESİ

5 ay önce kafasını dinlemek ve daha sakin hayat yaşamak için İstanbul'dan Antalya'ya yerleştiğini anlatan Baki Çiçek, günlük 500 TL kazanarak, çalıştığı taksi durağının da eğlence kaynağı oldu. En çok sevdiği içeceğin çay olduğunu belirten Çiçek, Müslüm Gürses'ten ne gördüyse kendi yaşamına yansıttığını söyledi. Durakta sık sık Müslüm Gürses'in şarkılarını söyleyen Çiçek'in özel müşterileri de var. Durağa telefon açıp, özellikle 'Müslüm Baba'yı istiyoruz' diyenlerin yanı sıra durağa kadar gelip, Çiçek ile özçekim yapan kişiler de oluyor.

Taksicilik yapan Kerim Demiray, Baki Çiçek ile aynı durakta çalıştıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Gelen, giden fotoğraf çektiriyor. Duraktaki müşteri potansiyelimiz arttı. Özellikle 'Müslüm Baba'yı istiyoruz' diyenler oluyor. Bizim karizmamızı çizdi" diye konuştu.

Taksi şoförlerinden Osman Özkaya ise "Durağımızın müşterisi arttı. Karakter olarak da Müslüm Gürses'e benzetiyoruz" dedi. Durağın yanında hizmet veren çilingir Durmuş Erbaş da yakınlarına Baki Çiçek'ten sürekli bahsettiğini söyledi.

MÜŞTERİLERDEN İLGİNÇ TEPKİLER

Duraktan taksi çağıran müşterilerin araca binince şaşırdığını ve dua etmeye başladığını anlatan Baki Çiçek, "Müşteri taksime biniyor, beni birden direksiyonda görünce afallıyor. 'Allah Allah' diyor, dua ediyorlar. 'Ne oldu kardeşim?' diyorum. 'Ağabey sen Müslüm Baba değil misin?' diyorlar. Şaşırıyor insanlar. İnanmıyorlar Müslüm Gürses'in öldüğüne. Müşterilerim arayıp, 'Baba bizi şuradan alır mısın?' diyor. Böyle davranmaları çok hoşuma gidiyor" dedi.

'KEŞKE BEN ÖLSEYDİM ONUN YERİNE'

Müslüm Gürses ile zamanında çay reklamında oynadığını ve daha sonra birkaç kez kendisine film teklifi geldiğini kaydeden Baki Çiçek, teklifleri düşük ücretler sunulması nedeniyle reddettiğini söyledi. Gürses'e benzerliğinden para kazanmaya çalışmadığını; ancak bir projede yer verilecekse ücretlerin 'komik' olmaması gerektiğini aktaran Çiçek, "Dizi, film, reklam tekliflerine açığım; ama öyle ucuza yok. Gittiğimde aldığım paraya değmesi lazım" diye konuştu. Müslüm Gürses'e benzediği için gurur duyduğunu vurgulayan Çiçek, sanatçının ölümüne çok üzüldüğünü belirterek, "Müslüm Gürses öldüğünde müzikten soğudum. Keşke onun yerine ben ölseydim" dedi.

3 - Yaz sıcaklarında buz gibi 'aşlama'

YAZ döneminin meşhur lezzetlerinden arasında yer alan Adana'nın yöresel içeceklerinden olan 'aşlama' sezonu açıldı. Aşırı sıcaklardan bunalan Adanalılar çözümü aşlama yani meyan kökü şerbeti içerek buluyor. Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde bardağı 1 TL'ye satılan aşlamanın fiyatı bu yıl da sabit kaldı. Özellikle Çukurova Bölgesi'nde oldukça sevilen aşlama, sokak satıcıları tarafından sırtlarındaki güğümlere doldurularak gezilerek satılıyor. 10 yıldır aşlama satan Durmuş Şekerci (27) işlerin iyi gittiğini satışlardan memnun olduğunu söyledi. Şekerci, "Günde 2 depo aşlama satıyorum. Bu da yaklaşık 100 bardağa denk geliyor. Tanesini her sene olduğu gibi bu sene de 1 TL'den satıyorum" dedi. Durmuş Şekerci, aşlamanın özellikle böbrek taşı rahatsızlığı olanlara iyi geldiğini söyledi.

4 - Eşiyle kavga eden kadın 4'üncü kattan atlayıp öldü

MERSİN'in Silifke ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan eşiyle kavga eden Süreyya C. (27), 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Yaklaşık 15 metreden zemine çakılan Süreyya C. yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Atik Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldığı cezaevinden izinli çıkan Onur C. (34) ile eşi Süreyya C. arasında, iddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken 2 çocuk sahibi Süreyya C., 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Yaklaşık 15 metre yüksekten zemine çakılan Süreyya C., yaşamını yitirdi. Onur C., gözaltına alınırken, cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Süreyya C.'nin cansız bedeni, Silifke Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5 - 12 yıldır sokakta yaşıyor, baktığı köpekler hayata bağlıyor

ADANA’da ailesi dağıldıktan sonra 12 senedir sokaklarda yaşayan 2 çocuk babası terzi Duran Gökçen (64), yoksulluk ve çeşitli hastalıklarla mücadele etmesine rağmen, kazancının yarısını harcayarak beslediği sokak köpekleri sayesinde hayata tutunduğunu söyledi.

Çevreden topladığı boş şişeleri satarak geçinen alkol bağımlısı yaşlı adam, tedavi edilip bir eve yerleştirilmesi için çağrıda bulunarak, "Yaşayacağım 2-3 sene daha. İnsan gibi gideyim diyorum. İnsanlık bu mudur? Daha ne kadar sürüneceğim?" dedi.

Yaralama olayına karıştığı gerekçesiyle 1993 yılında cezaevine girdikten sonra aile ilişkilerinin bozulduğunu ve söyleyen Gökçen, 2006 yılında hapishaneden çıktıktan sonra eşinin ve çocuklarının kendisine sahip çıkmadığını, alkol problemlerinin başlaması nedeniyle de terzilik mesleğini sürdüremediğini kaydetti.

'NE RAYANIM VAR NE SORANIM'

12 yıldır sokaklarda yaşadığını söyleyen Duran Gökçen, kaldığı barakalardan hep kovulduğunu, son birkaç senedir de Çukurova ilçesindeki Beyazevler çamlığında yaşadığını anlattı. Kışın yağmurdan korunmak için çamlıktaki masaların altında yattığını yazın da aşırı sıcaklar ve mikroplarla mücadele ettiğini belirten Gökçen, “İkide bir zabıta ve polis basar. Görüntü kirliliği yapıyormuşum, milleti rahatsız ediyormuşum. Banyo ihtiyacım oluyor gidip tuvalette veya çeşmede hortumla yapıyorum. Ne arayanım var ne soranım var. Bir tek Allahım var. Benim annem, babam, kardeşim bu hayvanlar. Bunların sayesinde ayakta kalmaya çalışıyorum. Bir ton hastalığım var, bana bunlar güç, derman veriyor. Şişe toplayarak geçimimi sağlanıyorum ama günde 5-6 lirayla nereye geçineceğim? 2-3 lirası hayvanlara gidiyor. Topladığım şişeleri tanesi 20 kuruştan satıyorumö dedi.

AMATEM'E BAŞVURDUM

Devlet büyükleri ve hayırseverlerden yardım isteyen Duran Gökçen, “Bana yapacakları tek iyilik, alkol bağımlılığımı tedavi etsinler ve tek göz ev istiyorum. AMATEM’e 50 kere başvurdum, çağıracaklarını söylediler ama çağırmadılar. Burada millet içiyor, sarhoş oluyor bana saldırıyorlar. Yaşlıyım diye hiçbir şey diyemiyorum karşımdaki gençlere. Bir canım var onu da Allah alsa kurtulurum. Çocuklarımın durumları iyi, insan olsalar gelir sorarlar. Babanın kötüsü olmaz, ben babayım ya. İçim doldu. Bir gün kendimi asacağım, bu hale geldim. Yaşayacağım 2-3 sene daha. İnsan gibi gideyim diyorum. İnsanlık bu mudur? Daha ne kadar sürüneceğim? Ölsem kokunca bulunurum, gelen giden yokö diye konuştu.

