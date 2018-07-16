DHA YURT BÜLTENİ 3

ZONGULDAK Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, gençlerin cep telefonu ve bilgisayarlarda oynadığı sanal tarla oyunlarının önüne geçmek için proje geliştirdi. Proje kapsamında tarlada çalışarak buğday eken gençler, hasat zamanı topladıkları buğdayları değirmende un haline getirdi, yaptıkları ekmekleri maddi durumu kötü olan ailelere dağıttı.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, daha önce hiç toprakla tanışmamış, tarla üretimini bilmeyen ve cep telefonlarında oldukça yaygın olan çiftlik oyunları oynayan gençlerin gerçek üretimi öğrenmeleri amacıyla 'Topraktan Sofraya Üreten Gençlik" projesi gerçekleştirdi. Proje kapsamında geçen yıl Ekim ayında Beycuma beldesindeki 2,5 dönümlük arsaya buğday ekimi yapıldı. Belde sakinlerinin desteğiyle tarlaya buğday tohumları eken gençler, hasat zamanına kadarda tarlanın bakımını yaptı. Yaşları 14-29 arasında değişen 50 gencin dahil olduğu projede hasat zamanı ile birlikte büyüyen başaklar toplandı. Beycuma Belediyesi'nin desteğiyle getirilen makine ile başaklardan buğday elde edildi. Gençler, çuvallara doldurdukları buğdayları un haline getirmek için değirmene götürdü. Değirmende buğdayların nasıl un haline dönüştürüldüğünü izleyen gençler, daha sonra unlarla köy evinin önündeki taş fırında ekmek yapmayı öğrendi. Köylülerle birlikte yapılan ekmekler, beldede maddi durumu yetersiz ailelere dağıtıldı. Hafta boyunca yapılacak ekmekler dağıtılmaya devak edilecek.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürvekili Hakan Yüksel, gençlere yönelik gerçekleştirdikleri sosyal ve kültürel aktiviteler kapsamında projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Birçok projede köy çocuklarının şehir merkezlerine götürüldüğünü, bu projede ise tam tersi olarak şehir merkezindeki çocukların köye götürüldüğünü ifade eden Yüksel, şöyle dedi:

"Gençlerimizle ilgili sıklıkla projeler geliştiriyoruz. Sanal alemde gençlerimiz çiftlik oyunları oynuyorlardı. Bununla ilgili bir proje yapmaya karar verdi. Biz köy çocuklarını şehre götürüyoruz. Birde şehirde yaşayan çocukları köye götürelim dedik. Beycuma Belediyesinin desteğiyle bir tarla tahsis edildi. Geçlerimizle Ekim ayında geldik. Tarlanın sürülmesinden, ekiminden, gübrelenmesinden, biçilmesinden her aşamasında gençlerimizle burada faaliyetlerimiz gerçekleştirdik. Harman dövme işini de gördüler. Buğdayı aldık. Değirmende buğdayları un haline getirdik ve ekmek yaparak maddi durumu ailelere dağıttık. Bu bir farkındalık yaratma projesiydi. 10 çuvalı geçen bir buğday aldık. Her yıl daha farklı çalışmalar yapacağız. Buğday ekimi de devam ettirmek istiyoruz. Gençlerimiz çok azimli ve istekli çalıştılar. Projenin devam etmesini istiyorlar. Gelecek yıl daha çok gençle bu projeyi genişleterek yapmak istiyoruz."

Gençlerden Yasin Tekin, projeyle birlikte ekmek üretimini en başından sonuna kadar görme imkanı yakaladıklarını söyledi. Gençlerin sanal tarla oyunlarında vakit geçirmek yerine bu projede yer almaya davet eden Tekin, "Ekmeğin en başından sonuna kadar nasıl üretildiğini bizzat içinde bulunarak gördük. Gençler, cep telefonlarında sanal tarla oyunları oynamak yerinde gelecek yılda yapılması düşünülen bu projede yer almalarını tavsiye ediyorum. Çok mutlu olacaklardır." dedi.

Görüntü Dökümü

-Tarlada başakların toplanması

-Makinede buğday yapılmaları

-Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürvekili Hakan Yüksel ile röp.

-Beycuma Belediye Başkanı Vural Kundakçı ile röp.

-Gençlerden Yasin Tekin ile röp.

-Buğdayların değirmene götürülmeleri

-Değirmende un yapılması

-Hakan Yüksel ile tekrar röp.

-Köy evine ekmek yapılması

-Ekmeklerin dağıtılması

Süre: (9.34) Boyut: (1.05 GB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,()

================

7 - Sandıklı'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte şehitler anıldı. Program sırasında gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldız büyüledi.

Sandıklı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki programa Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık, MHP İlçe Başkanı İbrahim Özer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından Kuran tilaveti, dua ve sala okunması sonrası 15 Temmuz ile ilgili slayt, fotoğraf ve video gösterileriyle program sona erdi.

GÖKYÜZÜNDE AY YILDIZ

15 Temmuz etkinlikleri sırasında gökyüzünde Türk bayrağının simgesi olan ay ve yıldız belirdi. Hilal biçimindeki ay ile yıldızın birbirine yaklaştığı görüntü objektiflere yansıdı. Meydanda toplanan vatandaşlar da bu anı cep telefonlarıyla kaydetti.

'BU GECEDE OLMASI ÇOK ANLAMLI'

İlk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyleyen Mustafa İlhan, "Bir zaferin yaşandığı gece, bu devletin, bu milletin FETÖ örgütüne darbe yaptığı gece ay ile yıldız birleşti. Bu rabbimin bize verdiği bir işaret. Zaten 15 Temmuz'da biz darbe görmedik. Asıl darbeyi gören bu vatana ihanet eden insanlardır. Bunun kanıtı da bu ayla yıldızın bir araya, bu önemli günde bir araya gelmesidir. 48 yaşındayım Sandıklı'da böyle bir şeyi ilk defa gördüm. Böyle bir manzaranın bu gecede olması çok anlamlı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Birbirine yaklaşan ay ve yıldız yakın görüntü

- Bu görüntüyü cep telefonuna kaydeden vatandaş görüntüsü

- RÖP: Mustafa İlhan

249 MB /// 02.15"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), ()

