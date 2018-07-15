DHA YURT BÜLTENİ 3

1 - Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarasına ilgi büyük

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, () - TÜRKİYE'nin 3 bin 350 metre uzunluğuyla 10'uncu büyük mağarası olan Zonguldak'taki Gökgöl mağarası, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. 2001'de turizme açılan Gökgöl Mağarasında bulunan sarkıt, dikit, sütun, bayrak damlataşı, travertenleri ve yer altı deresi ile ilgi görüyor.

Zonguldak- Ankara Karayolu'nun 3'üncü kilometresinde yol kenarında 2001'de turizme açılan Gökgöl Mağarası'nın ilk 875 metrelik bölümü, İl Özel İdaresi tarafından restore edilmesinin ardından turizme açıldı. Genel uzunluğu ile Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarası olarak nitelendirilen Gökgöl'de milyonlarca yılda oluşan sarkıt, dikit, sütun, mercan fosilleri, bayrak damlataşı, travertenleri ve yer altı deresiyle mağara turizminde büyük ilgi görüyor. Karadeniz turu düzenleyen şirketler özellikle yaz aylarında Zonguldak'a uğrayarak girişten itibaren 'Fosil Giriş', 'Astım Salonu', 'Harikalar Salonu' ve ‘Mucizeler Salonu’ gibi alanlar bulunan mağaraya gezi düzenliyor. Su taşkınları ve restorasyon nedeniyle 2014 ve 2015 yıllarında kapalı kalan mağarayı, 2001 yılından 2018 Haziran sonuna kadar 356 bin 237 kişi ziyaret etti.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde Gökgöl Mağarası sorumlusu Ümran Kalender, mağaranın özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin oldukça ilgisini çektiğini söyledi. Kalander, "Mağaranın en büyük özelliği gezi alanının büyük olması. 875 metrelik bir yürüyüş parkurumuz, seyir terasımız mevcut. Turizme açılmayan büyük bir bölümü var. Ancak mevcut uzunluğun açık olan kısmıyla ziyaretçilerin oldukça beğenisini kazanıyor. Çünkü damlataş mağaraları arasında en özellikli, oluşum açısından en yoğun, sarkıt ve dikiklere sahip mağaralardan birisidir. Tavan yükseklikleri de yüksek olduğundan rahatça gezilebiliyor." dedi.

YAŞAYAN MAĞARA GÖKGÖL

Kalender, mağaranın en önemli özelliğinin ise halen aktif durumda olması olduğunu ifade etti. Mağaradaki bir sarkıtın bir santimetresinin ortalama 150 yılda oluştuğuna dikkat çeken Kalender, şöyle dedi:

"Gökgöl mağarası 3'üncü jeolojik dönemi sonu ve 4'üncü jeolojik dönemi başına denk geliyor. Mağarada görülen tüm oluşumlar, sakıtlar, fosiller milyonlarca yılda oluşan ve zamana yayılan bir durum söz konusu. Milyonlarca yılın oluşturduğu bir güzelliğe bakıyoruz burada. Biz buraya yaşayan mağara diyoruz. Çünkü aktif. Oluşumlar hala devam ediyor. Buda oldukça önemli. Ziyaretçiler mağarayı gezdiklerinde hayal ettikleri ve beklentilerinden daha güzel bir gezi gerçekleştirdiklerini söylüyorlar."

Karadeniz turuna çıkan Şule ve İrfan Usta çifti de gezdikleri Gökgöl Mağarası'nı çok beğendiklerini anlatarak, "Eşimle Karadeniz turuna çıktığımızda Zonguldak'a da geldik. Mağaraya girip girmemekte ilk anda tereddüt ettik ama girdik. İyi ki de girmişiz. Girmeye değermiş. Soğuk ama girince görüntüler sizi ısıtıyor." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mağara girişi

-Mağarada gezenler

-Sarkıtlardan detaylar

-Şule ve İrfan Usta ile röp.

-Babasıyla mağarayı gezen çocuk

-Ümran Kalender ile röp.

-Sarkıtlardan damlayan damlalar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

Süre: (8.54) Boyut: (996 MB)

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2 - Ünye'de şiddetli sağanak sele neden oldu



ORDU'nun Ünye ilçesinde gece etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu. Ev ve işyerlerinde su baskınları meydana gelirken caddeler nehre döndü.

Ünye ilçesinde dün akşam başlayan sağanak yağmur gece şiddetini artırdı. Şiddetli sağanak yağmur sele neden oldu. İlçedeki bazı ve ve işyerini su bastı. Cadde ve sokaklar nehre döndü. Caddelerdeki araçlar zararg ördü. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerine dolan yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Tabakhane Deresi'nin suyunun yükselmesi de korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Polis ekipleri vatandaşları olası bir taşkın durumuna karşı uyararak tedbirli olmalarını istedi. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yağmurdan olumsuz etkilenin ve çatı kısmından su sızıntısı yaşanan ilçe devlet hastanesine giderek bilgi aldı. Başkan Çamyar, Tabakhane Deresi çevresinde de incelemelerde bulunarak durum tespiti yaptı, ekipleri yönlendirdi.

Başkan Çamyar, tedbirlerlerlinin felaketi önlediğini söyleyerek Son yılların en büyük yağışını alan ilçemizde hamdolsun çok büyük bir sıkıntı yaşamadık. Yağışın ilk anlarından itibaren aldığımız tedbirler ve altyapı çalışmalarımız sonucu büyük bir felaketin eşiğinden döndük. Bu yağışta özellikle Tabakhane ıslah çalışmalarımızın ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. 24 saat ekibimizle birlikte görev başındayız. Tüm hemşehrilerimizin bugün saat 17.00'a kadar tedbirli olmaları gerekiyor dedi.

Ayrıca Akkuş-Niksar Karayolu'nda da sel nedeniyle araç sürücüleri trafikte zorlu anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü

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- Selden detay

-Tabakhane Deresi'nden detay

-Suyla kaplı yollardan detay

-Vatandaşlardan detay

-İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın inceleme yapması

-Detaylar

Haber-KameraMücahit GÜRELÜNYE(Ordu), ()

(SÜRE5.16 Dk) (BOYUT591 MB)



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3 - Kemer'de orman yangını 1 saatlik çalışmayla söndürüldü

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü.

Kemer- Kumluca D-400 karayolunun Kemer 2 kavşağı yakınlarında saat 00.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredeki vatandaşın fark edip haber verdiği İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'nden yardım istedi. Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 4 arazözle çok sayıda itfaiye eri sevk edildi.

Araçların ulaşamadığı yangın noktasına vatandaşlar ve itfaiye erlerinin taşıdığı itfaiye hortumlarıyla müdahale edilebildi. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın sırasında karayolunda ulaşım, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tek yönlü sağlandı. Söndürme çalışmalarını İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç da takip ederken, terör şüphesi üzerine özel bir ekip de yangın bölgesinde inceleme yaptı.

Ailesiyle Kemer'e giderken yangını fark ederek söndürme çalışmalarına destek olan ambulans görevlisi Bilal Korkmaz, "Yukarısı yeni alevlenmeye başlamıştı. İlk müdahalelerini yaptık. Elimizden geleni yaptık itfaiyeci arkadaşlar gelene kadar" dedi.

Yangının çıkış nedeninin ve zarar verdiği alanın tespiti için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiye aracı ve erlerden detay

- Yangından detay

- Yüzünü yıkayan vatandaş detay

- Bilal Korkmaz röportaj

- Olay yeri detay

159 MB /// 01.25ö

(KJ, HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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4 - ÖZEL - Bayrakçı Dede'den 15 Temmuz şehitleri anısına 1002 metrekarelik bayrak

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde topladığı çakıl taşlarıyla tepe ve yamaçlara yaptığı Türk bayrakları sonrası 'Bayrakçı Dede' adıyla anılan Turan Kaplan (64), bu kez 15 Temmuz şehitleri için 1002 metrekarelik bayrak yaptı.

Sandıklı Hüseyin Develi Huzurevi'nde yaklaşık 4 yıldır kalan işçi emeklisi Turan Kaplan, 2015 yılında Dağlıca- Yüksekova yolunda 16 askerin şehit olduğu saldırıdan büyük üzüntü duyarak, şehitler anısına Sandıklı'daki Timurlenk Tepesi'nin yamacına çakıl taşlarıyla 220 metrekarelik Türk bayrağı yaptı. Kaplan, 2016 yılında aynı yamaca 217 metrekarelik bir Türk bayrağı daha yaparak, 23 Nisan'da çocuklara hediye etti. Kaplan, ardından aynı yamaçta, ilk bayrağın yaklaşık 500 metre üst kısmına 300 metrekarelik bayrak daha yaparak, 19 Mayıs'ta gençlere armağan etti.

Turan Kaplan'ın bu davranışı, Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da dikkatini çekti. Akar tarafından Afyonkarahisar'a gönderilen ve üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı bulunan bir plaket, askeri yetkililer tarafından Kaplan'a verildi. Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Aygün Jandarma Karakol Komutanlığı'nın isteği üzerine Kaplan, darbe girişiminden sonra bölgede asker ve korucuların yardımıyla 11 günde şehitler anısına 966 metrekarelik çakıldan Türk bayrağı yaptı.

1002 METREKARELİK BAYRAK YAPTI

Türk bayrağı çalışmalarıyla takdir toplayan Turan Kaplan, 5'inci bayrağını ise yine Sandıklı'daki Timurlenk Tepesi'nde yapmaya karar verdi. Geçen temmuz ayında başladığı çalışmalar kapsamında daha önce 600 metrekare planladığı Türk bayrağını büyüterek 1002 metrekareye çıkardı. Çevreden topladığı taşlarla Türk bayrağını yapan Kaplan, 15 Temmuz şehitleri anısına oluşturduğu bayrağı dün boyayarak sergilemeye başladı.

'BOYASINI EMEKLİ MAAŞIMLA ALDIM'

Topladığı 2 bin 265 el arabası taşla 1002 metrekare alana Türk bayrağı yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Turan Kaplan, "Daha önce yapmış olduğum bayrakların temizliğini ve bakımını zaman zaman yapıyorum. 15 Temmuz şehitlerimiz anısına yaptığım bayrağımı geçen sene yetiştirememiştim. Bu seneye nasip oldu. Temizledim, bakımını yaptım. Boyasını da devletin bana bayramda verdiği emekli ikramiyesiyle aldım. Şimdi de bayrağımı boyayarak 15 Temmuz şehitlerimizin anısına açılışını yapıyorum. Daha önce de Zeytin Dalı Harekatı'nda savaşan askerlerimize çorap yolladım. Tanklarımıza nazar boncuğu yolladım. Bayraklarımızın temizlik ve bakımını yapmak şart. Kendi imkanlarımla, kimseden yardım almadan, emekli maaşımla bayraklarımı temizliyor ve bakımını yapıyorum. Hem de vaktimi geçiriyorum. O şehitler bizim. Allah'ım şehitlerimizin ruhunu şad etsin. Gazilerimize de Allah şifalar versin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- 15 Temmuz şehitleri anısına yapılan bayraktan değişik açılarda genel görüntü

- Turan Kaplan'ın bayrağı boyama çalışmalarından görüntü

- Turan Kaplan’ın bayrağın otlarını temizleme çalışmasından görüntü

- Turan Kaplan bayrak ile değişik açılarda görüntü

- RÖP: Turan Kaplan

- 15 Temmuz şehitleri anısına yapılan bayraktan genel görüntü

384 MB /// 03.28"

(KJ, HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), ()

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5 - Şehit aileleri ve gazilere yemek

*- BURDUR'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Avşar Han'da düzenlenen yemeğe Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, vali yardımcıları, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Vali Hasan Şıldak, 15 Temmuz günü darbeci general Semih Terzi'yi vuran, daha sonra Terzi'nin korumaları tarafından şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in ablası Elif Serin ve Polis Özel Harekat Merkezi'ne yapılan saldırıda şehit olan Burdurlu polis memuru Akif Altay'ın annesi Fadime Altay ile aynı masada oturdu.

Yemekte konuşan Vali Hasan Şıldak, "Bundan tam 2 yıl önce devletimize, mevcudiyetimize, milletimize yönelik hain bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Bu saldırıyı milletçe lanetledik ve defettik. Bu millet Anadolu topraklarındaki şanlı tarihinde buna benzer saldırılara ve ihanetlere sahne oldu ama bu seferki ihanet bizi çok daha derinden yaraladı. Kendi içimizden, kardeşimiz bildiğimiz, can ciğer dost bildiğimiz insanlar bizi arkadan hançerledi. Öyle olmadı mı? Aynen bunu yaşadık. Bunun adına ister terör deyin, ister ihanet deyin her şeyden önce alçaklıktı, insanlık dışı bir davranıştı" dedi.

Şıldak, şunları söyledi:

"Aziz milletimiz, her zaman küllerinden tekrar dirilmeyi başaran bu şanlı millet, onurlu bir mücadele vererek sokaklarında, caddelerinde silahlı kuvvetlerimizi hiçbir zaman temsil etmeyen, onların üniforması altına sığınmış bir grup haine gerektiği şekilde haddini bildirdi. Kurtuluş Savaşı'nda yeniden doğduğumuz gibi 15 Temmuz'da da yeniden doğduk. Bu topraklar üzerinde kirli emelleri olan adı ister cemaat olsun, ister başka bir şey olsun, örgüt olsun biz bunu bünyemize alamayız, kabul edemeyiz, ayaklarımızın altına alır ezer, çiğneriz" diye konuştu.

Vali Hasan Şıldak konuşmasının sonunda Orhan Şaik Gökyay'ın "Bu vatan kimin" şiirini okudu. Vali Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak daha sonra şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dua edilmesi

- Vali Şıldak'ın konuşması

- Yemeğe katılanlar

- Vali Şıldak'ın masaları gezmesi

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

(KJ, HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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6 - 'Kırmızı rujum olmadan podyuma çıkmam'

ANTALYA'da 8 ay önce haltere başlayan 134 santimetre boyundaki Reyhan Polat (25), katıldığı ilk şampiyonada Türkiye birincisi oldu. Olimpiyat madalyası hedefleyen Reyhan, podyuma çıkmadan makyaj yapıp, şans getirdiğine inandığı kırmızı rujunu sürdükten sonra halteri kaldırdığını söyledi.

Antalya'da doğuştan akondroplazi sedromlu Reyhan Polat, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı'ndan mezun olduktan sonra uzun süre işsiz kaldı. Polat, iş başvurusu için gittiği çağrı merkezinde tanıştığı kişinin yönlendirmesiyle halter sporuyla tanıştı. Ekonomik zorluklar yaşayan Reyhan, 8 ay önce antrenörü Ekrem Celil gözetiminde Antalya Spor Salonu'nda halter antrenmanlarına başladı. Konya'da, 31 Mart- 1 Nisan tarihlerinde düzenlenen Halter Türkiye Şampiyonası'nda 45 kilo kaldırarak altın madalya kazanan Reyhan, gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Reyhan Polat'ın yeni hedefi gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası ardından 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak.

'HAYATIMDA İKİ DEFA YÜRÜMEYİ ÖĞRENDİM'

Kısa boylu olması nedeniyle çocukluk döneminin kendisi için zor geçtiğinden bahseden Reyhan, 12 yaşında boy uzatma ameliyatı olduğunu söyledi. Ameliyatla iki ayağına da platin takıldığını aktaran Reyhan, 1 yıl süren tedavi süreci sonrası boyunun 18 santim uzadığını dile getirdi. Çocukluğunda felç kalma riskine rağmen ameliyatı kabul ettiğini belirten Reyhan, "12 yaşında bir yıl süren tedavi süresince ikinci defa yürümeyi öğrendim. Şu anda boyumdan çok memnunum. Doktorlar tekrar ameliyat olup, boyumun uzayabileceğini söylüyor ama ben felç kalma riskinden dolayı cesaret edemiyorum. Ocak ayında başladığım halterde hızla ilerledim. 41 kilo kategorisindeki şampiyonluğumun ardından hedefim gelecek yıl dünya şampiyonu olmak. 2020'de Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da şampiyonluk istiyorum" dedi.

GÜZEL GÖRÜNÜM İÇİN TOPUKLU AYAKKABI VE RUJ VAZGEÇİLMEZİ

Engelli birey olarak hayattaki zorluklarına rağmen gülmeyi çok sevdiğini vurgulayan Reyhan, yaptığı sporun zorluklarına da dikkati çekti. Halterin zor bir spor olduğunu anlatan Reyhan, şunları kaydetti:

"Kısa boylu olmam nedeniyle gündelik hayatta da bazı zorluklar çekiyorum. Ama ben güler yüzümü eksik etmiyorum. Halteri kaldırmaya hazırlanırken her zaman gülüyorum, gülümsüyorum. Bakımlı olmayı çok seviyorum. Boyumla barışığım, özgüvenim var. Boyum kısa diye üzülmüyorum, gündelik yaşamda topuklu ayakkabı giyiyorum, mutlaka makyajımı, bakımımı yapıyorum. Rujumu sürüyorum ağırlığımı da kaldırıyorum. Rujsuz podyuma çıkmam. Bu benim uğurum gibi bir şey" diye konuştu.

İŞ ARARKEN ŞAMPİYON OLDU

Milli takım formasını uzun yıllar giymeyi hayal ettiğini belirten Reyhan, şunları söyledi:

"İş başvurusu için gittiğim çağrı merkezinde tanıştığım kişinin yönlendirmesiyle başladığım halterle hayatımda kısa sürede büyük değişiklikler oldu. Kısa sürede Türkiye şampiyonasında altın madalya kazandım. İş ararken şampiyon oldum. Başarılarımla anılmak istiyorum. Günde 5 saat antrenman yapıyorum. Dünya şampiyonasında ve olimpiyatta başarılı olmak ve aileme yardımcı olmak istiyorum. Günümün büyük bölümünü antrenman yaparak geçirdiğim için farklı işte çalışamıyorum. Başarılı sporcu olup, ailemin geçimine yardımcı olacağım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sporcunun sahilde yürümesi

- Sporcudan detay görüntüler

- Aynanın karşısında makyaj yaparken görüntüsü

- Salonda antrenman yaparken görüntüsü

- Sporcuyla röportaj

821 MB /// 04.25ö (HD)

HABER: Tolga YILDIRIM- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

