DHA YURT BÜLTENİ 3

1 - Siverek'te 18 engelliye akülü tekerlekli sandalye

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesinde belediye tarafından bedensel engelli 18 vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

İlçede oturan engellilere yönelik çalışma başlatan Siverek Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, evlerinden çıkamayan 18 engelli vatandaşın akülü tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu belirledi. Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz’ın talimatıyla temin edilen akülü tekerlekli sandalyeler, engelli vatandaşlara hediye edildi.

Sosyal ve Yardım İşler Müdürü Ahmet Demirezen, "Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak adına 18 engellimize akülü tekerlekli sandalye temin ettik. Başkanımız Resul Yılmaz’ın talimatları doğrultusunda merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapılmadan daha önce tespit edilen engelli kardeşimize akülü tekerlekli sandalyelerini teslim etmeye başladık. Hayatları boyunca evlerinden dışarı çıkamayan bu kardeşlerimiz inşallah bundan sonra gönül rahatlığıyla çarşıya çıkarak gezme imkanı bulacak" dedi.

Akülü tekerlekli sandalyeye kavuşan engelliler ise Belediye Başkanı'na teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Görevliler ve engelli genç

- Akülü sandalyenin teslim edilmesi

- Akülü sandalye ile gezen engelli

- Sosyal yardım müdürünün konuşması

- Engelli gencin babasının konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

442 MB

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2 - 21 aylık Suriyeli bebeğin yaşam mücadelesi

Suriye'nin Lazkiye kentinden kaçarak Hatay'a yerleşen Hasan ailesinin en küçük çocuğu 21 aylık Ahmed'in hastalıklarıyla mücadele ediyor. Minik Ahmed, fiziksel ve zihinsel gelişme geriliği nedeniyle gözlerini kaybetmek üzere, yalnızca sıvı gıdalar tüketebiliyor, konuşamıyor, yürüyemiyor ve aynı zamanda fıtık.

Suriye'nin Lazkiye kentinden 2 yıl Türkiye'ye gelerek Hatay'a yerleşen Hatice (32)- Muhammed Hasan (38) çifti, kızları Maya'dan (6) sonra ikinci kez çocuk sahibi olma sevincini yaşadı. Ancak çiftin bu sevinçleri, çocuklarının albino hastası olarak doğmasıyla uzun sürmedi. Ahmed ismini verdikleri çocuklarının albino hastalarında ender olarak görülen fiziksel ve zihinsel gelişimde gerilik yaşadığını öğrenen aile, ikinci kez yıkıldı. Ahmed'in hastalığı nedeniyle büyük oranda görme kaybı yaşadığını anlatan Baba Muhammed Hasan, belgelerde yaşanan karışıklık nedeniyle çocukları Ahmed'e uzunca bir süre kimlik alamadıklarını, bu yüzden de tedaviye geç kaldıklarını ifade etti.

Muhammed Hasan, şu an özel bir şirkette asgari ücretle çalıştığını, kazançlarının büyük çoğunluğunu Ahmed'in tedavisi için harcadıklarını ancak mevcut imkanların bu tedavi için yetersiz olduğunu belirtti. Baba Hasan, oğlunun tedavisi için Hatay dışındaki şehirlerde umut olabileceğini ancak kendilerinin bunu karşılayacak gücü olmadığını belirterek, "Oğlumun iyileşme şansı var. Onun gözlerini kaybetmesinden endişe ediyoruz. Fıtık olduğu için çok huysuz bir bebek ancak tedavi edilirse tüm hastalıklarında iyileşme olabilir diyor doktorlar. Lütfen oğlumuzun tedavisi için bize el uzatın, yardım edin" dedi.

TEDAVİSİ MÜMKÜN

Anne Hatice Hasan da çocuklarının gözlerini tamamen kaybetmesinden ve normal bir hayat sürememesinden endişe ettiklerini ifade ederek, "Oğlum neredeyse 2 yaşında ama konuşamıyor, yürüyemiyor, oturamıyor ve hatta yemek dahi yiyemiyor. Sadece mama, süt gibi sıvı gıdalarla beslenebiliyor. Gözleri albino hastalığından dolayı büyük ölçüde görmüyor. Doktorlar tedavisinin mümkün olduğunu söylüyor ancak buna gücümüz yok" diye konuştu.

Türkçe öğrenebilmek için yakınlarındaki bir devlet okulunda açılan yaz kurslarına giden 6 yaşındaki Maya ise, kardeşiyle oyunlar oynamak, birlikte parka gidebilmek istediğini ve kardeşinin kendisini görebilmesini dilediğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Hasan ailesinin yaşadığı evden genel ve detay görüntüler

- Minik Ahmed ve ailesinin görüntüleri

- Baba ile röportaj

- Ev ve aileden genel ve detay görüntüler

- Anne ile röportaj

- Maya'nın Ahmed ile oyunu

- Abla Maya ile röportaj

- Aileden detay görüntüler

SÜRE: 06.25 BOYUT: 197 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY, ()

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3 - Sokak eyleminde polislere ateş açan PKK yandaşına müebbet hapis

ADANA'da 2014 yılında terör örgütü PKK yandaşlarınca yapılan korsan gösterilerde çevik kuvvet polislerine ateş açmakla suçlanan Ahmet Çiray (28), müebbet hapse çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Çiray, karar üzerine yakalandı.

Olay, 15 Haziran 2014'te Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda meydana geldi. Terör örgütü PKK sempatizanları yolu kapatarak polise molotofkokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcı attı. Bu sırada Ahmet Çiray belinden çıkardığı tabanca ile çevik kuvvet polisleri H.A., F.E., F.Ç. ve L.Ü.'ye doğru ateş açtı. O anlar ise yine polis kamerası tarafından görüntülendi. Kaçan zanlı ise kısa sürede yakalandı.

Mahkemeye çıkarılan Çiray, suçlamaları kabul etmeyip, "Eylemin olduğu mahallede oturuyorum. O sırada sokaktan geçtim, evimin önünde otururken fotoğrafların çekilmiş olabilir. Polis memurlarına ateş etmedim" dedi. Çiray, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan Çiray'ın tabancayla polislere ateş ettiği kesinleştirildi. Bu gelişme üzerine Çiray, 'Devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozmak' suçundan müebbet hapse mahkum etti. Sanığa, ayrıca '4 polis memurunu öldürmeye teşebbüs etmek', 'toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar etmekten', 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne silahla katılmaktan', 'Kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme' ve 'Silah bulundurma' suçlarından toplam 14 yıl 5 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Karar üzerine, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiray'ı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Çiray, sorgusunun ardından cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tabelası

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA, ()

SÜRE: 33" BOYUT:34 mb

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4 - Sahte polis, cinayetten hüküm giymiş

ADANA'da, kendisini polis olarak tanıtıp, Elif Zeytun'un (69) altınları ile paralarını çaldıktan sonra yakalanan Fahri Özkan'ın (65), 1999 yılında 'cinayet'ten hüküm giydiği, 5 yıl cezaevinde yattıktan sonra 'Rahşan affı'yla tahliye edildiği ortaya çıktı.

Ceyhan ilçesinde, iddiaya göre, kendisini polis olarak tanıtan Fahri Özkan, Elif Zeytun'u arayarak, "Bir kuyumcu soygunu oldu. Olay yerinde sizin adınıza düzenlenmiş sahte kimlik var. Sizin suçsuz oluğunuzu biliyoruz; ancak evinizde altın ve para varsa onları alıp, inceledikten sonra size geri vereceğiz" dedi. Duyduklarıyla büyük şaşkınlık yaşayan Zeytun, evindeki 3 bilezik, 1 yüzük ve 8 bin 600 lirayı alıp, buluştuğu Özkan'a verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Zeytun, polise haber verirken, Özkan ise aldığı para ve altınlarla kaçtı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği yerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyip, Fahri Özkan'ın eşkalini belirledi. Ekipler ayrıca MOBESE görüntülerinden Özkan'ın bindiği otomobilin plakasını tespit etti. Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) aracın, Mersin'in Tarsus ilçesinde olduğunun saptanması üzerine ekipler, operasyon başlattı. Otomobili Tarsus'ta takibe alınan Özkan, araçtan indiği sırada yakalanıp, gözaltına alındı.

'BENİ KANDIRDILAR'

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Fahri Özkan, buradaki sorgusunda, "Kader kurbanı oldum, beni kandırdılar" dedi. Özkan'nın, 1999 yılında işlediği cinayet nedeniyle hüküm giydiği, 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 'Rahşan affı' olarak bilinen aftan yararlanıp, tahliye edildiği ortaya çıktı. Fahri Özkan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının yolda yürürken güvenlik kamera görüntüsü

- Zanılının Emniyet Müdürlüğünden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Altın bileziklerin görüntüsü

SÜRE: 35" BOYUT:36 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA, ()



