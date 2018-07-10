DHA YURT BÜLTENİ-3

1)GRİ LİSTEDEKİ PKK'LI TERÖRİST TUNCELİ'DE ÖLDÜRÜLDÜ

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesi kırsalında başlatılan operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde Gri kategoride bulunan 'Mervan' kod adlı Yunus Dalgın olduğu tespit edildi.Nazımiye ilçesinde dün etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristle ilgili bugün Tunceli Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Etkisiz hale getirilen teröristin Gri listede olduğunun belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"09.07.2018 Tarihinde Nazımiye Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında 1 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Devam eden çalışmalarda etkisiz hale getirilen teröristin, Terör Arananlar Gri Listede bulunan 'Mervan' kod adlı Yunus Dalgın isimli terörist olduğu tespit edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."



TUNCELİ, ()-

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2)KARSLI İŞ ADAMI LEYLA VE EYLÜL İÇİN YÜRÜYOR

KARSLI işadamı Burhan Alibeyoğlu (56), son dönemde tüm Türkiye'yi üzen çocuk cinayetleri, kayıplar ve cinsel istismar olaylarına tepki için Ağrı'ya yürüme kararı aldı. Alibeyoğlu, "Çocuklarımıza dokunmayın" dedi.

Ankara Polatlı’da kaybolan 8 yaşındaki Eylül ile Ramazan Bayramı’nın 1'inci günü Ağrı’da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’den gelen acı haberle Türkiye'nin yıkıldığını ve artık insanların bu tür olayları yaşamak ve duymak istemediğini belirten Alibeyoğlu, tüm bu yaşananları protesto etmek için Kars'tan Ağrı'ya yürüme kararı aldığını söyledi.

Kars'tan başlattığı yürüyüşe Sarıkamış ilçesinden 3 kişinin kendisine eşlik edeceğini belirten Alibeyoğlu, sosyal medyada başlattığı kampanyaya yaklaşık 40 kişinin destek verdiğini ancak yürüyüşe başlayacağı zaman bir tek kişinin dahi katılmamasına üzüldüğünü belirtti. Kendisine söz verip ancak yürüyüşe katılmayanlara sitem eden evli ve 3 çocuk babası Alibeyoğlu şunları söyledi:

"İnsanlar bu kadar duyarsız, çaresiz ve korkak olamaz. 'Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın' demeyeceksin. Yılan dokunmuş haberimiz yok. Herkesin çocuğu mağdur edilmeye, cinayete ve istismara adaydır. Sen bugün sesini çıkarmazsan, bir eve hırsız girerse ve eğer o evden hırsıza tepki göstermezseniz hırsız evi boş zanneder ve evde olup biteni alıp götürür. Bu yürüyüşü duyurduk. 'Geleceğiz, geliyoruz' diyenler oldu. Yaklaşık 40 kişi bana yürüyüşe katılacaklarını bildirdi. Ben de herkese kendimin yürüyeceğini katılırsalar yürüyüşün daha etkili olacağını söyledim. Ama ortada kimse yok. Ben yürüyorum. Sarıkamış'tan 3 kişi katılacak ve onlarla birlikte Ağrı7ya yürüyeceğim. Ağrılı kardeşlerimin taziyelerine de gideceğim. Faili meçhul bu tür cinayetlerden idam istiyoruz. Bir daha da bu tür olayların yaşanmasını istemiyorum. Tepkimiz budur. Belediye, siyasi partiler ve STK’larda destek vermediler."

Burhan Alibeyoğlu, yaptığı sabın açıklamasının ardından polis ekiplerinin gözetiminde yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Ağrı'ya doğru yola çıktı.

Görüntü Dökümü

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-Burhan Alibeyoğlu’nun konuşması

-Boş alanı göstermesi

-Yürüyüşe geçmesi

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

318 MB – 3 DK 14 SN -

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3)ÖĞRENCİLER, MEMLEKETLERİNE GİTMEYİP OTOMOBİL YAPIYOR

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Elektrik, Elektronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümünde eğitim gören 25 öğrenci, yaz tatilinden ve memleketlerine gidip ailelerine kavuşmaktan feragat ederek, TÜBİTAK’ın Ağustos ayında yapacağı yarışma için elektrikli otomobil üretimi yapıyor.BAİBÜ Elektrik, Elektronik ve Makine Mühendisliği bölümü öğrencileri, TÜBİTAK'ın Ağustos ayında Kocaeli'de düzenleyeceği yarışmaya katılmaya karar verdi. Öğrenciler, Nisan ayında öğretmenlerinin de desteğiyle yüzde 100 yerli imkanlarla üretilecek elektrikli otomobil için üniversitenin teknoloji geliştirme merkezinde çalışmalara başladı. Bazı öğrenciler, mezun olmalarına rağmen başladıkları projede yer almaya devam etti. Yaz tatili olmasına rağmen memleketlerine gitmeyerek gece gündüz çalışan geleceğin mühendisleri yerli imkanlarla üretimine başladıkları elektrikli el yapımı aracın tasarımını yaptı. Projenin hazırlanmasının ardından üretim aşamasına geçen öğrenciler aracın dış görünüşüne son şeklini verdi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin ilk kez katılacağı yarışmada sergilenecek araca da Köroğlu Destanı'ndan esinlenilerek, halk kahramanı Köroğlu’nun sırdaşı ve dostu olan 'Ayvaz' adı verildi. Tamamlandığında yaklaşık 400 kilogram ağırlığında olacak olan elektrikli araç saatte 90 kilometre hıza ulaşacak.

Projenin takım kaptanı Makine Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Ali Akalın, "Aracımız 25 kişilik bir kadro ile elektrik, elektronik ve makine mühendisliği öğrencilerinin beraber ortaklaşa yaptığı bir projedir. Bu projeyi TÜBİTAK'a hazırlıyoruz. TÜBİTAK'ın alternatif enerji araç yarışlarında aracımızı yarıştıracağız. Bu sene ilk kez yarışmaya katılacağımızdan dolayı biraz acemiyiz. Bir sonraki sene yapacağımız araçta daha profesyonel olmayı düşünüyoruz. Final sınavı dönemimizden itibaren 2 aydır geceli gündüzlü çalışmaktayız. Projemizde çalışan 25 arkadaşımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Çünkü yaz döneminde tatil yapmayıp gece gündüz burada çalışıyorlar." dedi.

Projede kaptan yardımcısı olarak görev alan makine mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Buket Atik ise, "Şu anda aracın 90 kilometre hızı göreceğini düşünüyoruz. Testlerde öyle görünüyor. Ağırlık olarak 350-400 kilogram civarında olacak. Mekanik aksam olarak tamamen öğrencilerin işçiliğinden çıktı. Bizim tarafımızdan çizildi. İmalat da yine aynı şekilde kendi tarafımızdan yapıldı. Kabuğunu da kendi imkanlarımızla çıkardık. Belli bir kalıbı elde edip bunun üzerine polyester ve cam elyaf ile bunu çıkartmış olduk. Verimlilik esaslı bir proje olduğu için ağırlığı minimuma çekmeye çalışıyoruz. Bataryası ve motoru haricinde tamamen kendi emeğimizle yapmış olduğumuz bir araç." diye konuştu.

Bu yıl elektrik elektronik mühendisliğinden mezun olmasına rağmen okul dönemindeki projede çalışmaya devam eden Erkut Aksoy, şöyle konuştu:"Bu ekibi kurarak bu işe başladık. Ben mezun olmama rağmen hala aynı istek ve gönüllülükle Bolu'yu tanıtmak ve başarıya ulaşmak için yarışmaya hazırlanıyoruz. Okul bitmesine rağmen 1 aydır hala buradayız. Hedefimiz Bolu'nun tanınması ve üniversitemizin ne kadar başarılı olduğunu diğer üniversitelere göstermek. Bu sene girdiğimiz yarışmada güzel bir sıralama elde edip insanlara bunu göstereceğiz."

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin çalışmaları

-Öğrencilerle röportaj(haberdeki sırasıyla)

-Detaylar

/Süre: 04.34-Boyut: 511 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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4)5 MAHREM SUBAY ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

KAYSERİ merkezli 4 gün önce 5 ilde FETÖ'nün mahrem subay yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri subay mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik 6 Temmuz'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin sorgusu tamamlandı. TSK personelini ankesörlü telefonlardan arayarak FETÖ silahlı terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde sohbet imamlığı yapan mahrem subaylar ,Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirildi. Burada alınan sağlık raporlarının ardından A.G., F.G., M.B., S:E. ve Y.G. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Gözaltına alınan 5 mahrem subayın adli tabipliğe getirilişi

- Sağlık muayeneleri sonrasın polis minibüsüne bindirilmesi

- Diğer detay ve genel görüntüler

Haber -Kamera:Yasin DALKILIÇ KAYSERİ()

DV 1 Dosya 1 dakika 24 saniye /158 MB

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5)AĞABEYİ KAS HASTALIĞINDAN ÖLEN MERT İLİK NAKLİ BEKLİYOR

GAZİANTEP'te, geçen yıl 16 yaşındaki çocuklarını kas erimesi hastalığından kaybeden Bayram ailesi, ilik kanserine yakalanan 11 yaşındaki çocukları Mert için uygun donör arıyor.

Gaziantep'te, 5 çocukları bulunan Zumeyra- Faysal Bayram çiftinin büyük oğulları Ümit, geçen yıl 16 yaşındayken kas erime hastalığından dolayı yaşamını yitirdi. Ailenin acısı dinmeden bu kez 11 yaşındaki Mert'e ilik kanseri teşhisi konuldu. Mert'e uygun ilik bulmak için aile ve akrabaları seferber oldu, ancak donör bulunamadı. Faysal Bayram'ın, hamallık yaparak geçindirmeye çalıştığı aile, küçük Mert'e ilik nakli için bağış bekliyor.

Çocuklarına 8 ay önce de ilik kanseri teşhisi konulduğunu söyleyen anne Zümeyra Bayram, Ümit'i kaybettiğini ama Mert'i kaybetmek istemediğini belirterek şöyle dedi:

"Sürekli Ankara'ya gidip geliyoruz. Maddi durumumuz iyi değil. Aileden ve akrabalardan Mert'e uygun bir ilik bulunamadı. Bir an önce bulunması lazım. 5 çocuğum vardı en büyük çocuğum Ümit kas hastalığına yakalandı ve geçen sene vefat etti. Maddi durumumuz olmadığından dolayı büyük oğlumuzu hastanelere götürme imkanımız olmadı ve kaybettik. Mert'i de kaybetmek istemiyoruz. Doktorlar iliğin bir an önce bulunması gerektiğini söylüyor. Sürekli öksürüyor, yemeğine çok dikkat edilmesi gerekiyor. Sürekli yanımda uyutuyorum. Burnu gece olsun gündüz olsun kanıyor. Sürekli birimizin yanında olması lazım. Dışarı çıkması şu anda yasak."

Kötü bir durumda olduğunu ve kendini kötü hissettiğini ifade eden Mert Bayram ise "Annemin yanında yatıyorum. Nefes darlığım oluyor, geceleri sürekli öksürüyorum. Fazla dışarı çıkamıyorum, arkadaşlarımla oynayamıyorum. Artık ben de normal bir insan olmak istiyorum. Hastalığım geçsin istiyorum. Bana yardım elinin uzatılmasın bekliyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Bayram ailesi

- Mert'in günlük yaşamı

- Zümeyra Bayram ile Röp.

- Mert Bayram ile Röp.

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 277 MB

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