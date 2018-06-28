DHA YURT BÜLTENİ-3

1)AKSARAY MERKEZLİ 17 İLDE FETÖ OPERASYONU: 26 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

AKSARAY merkezli 17 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik aralarında 13 askerinde bulunduğu 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sürdürülen çalışma sonucu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 1 üsteğmen, 12'si astsubay olmak üzere 13 kişinin FETÖ/PDY ile irtibatını kesmediği belirlendi. Örgütün mahrem imamlarının, askerlerle 'ardışık arama sistemi' denilen kontrollü hattan askerin numarası aranıp görüşme tamamlandıktan sonra aynı numaranın bir kaç rakamı değiştirilip rastgele bir arama yapılıp, görüşmenin gizletilmeye çalışılması yöntemiyle irtibata geçildiği saptandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de örgütün polis ve askeri okul öğrenci yapılanmasından sorumlu mahrem imamların kimlikleri tespit edildi. Bunun üzerine 13'ü asker 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Ardından bugün Aksaray merkezli 17 ilde hakkında yakalama kararı çıkartılan 26 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonun sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

(Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY )

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2)KAPISIZ SOYUNMA KABİNİNDE HAVLULU ÖNLEM



ANTALYA- Kemer karayolu üzerinde bulunan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6'ncı Bölge Müdürlüğü Küçük Çaltıcak Günübirlik Piknik ve Mesire Alanı'ndaki soyunma kabinlerinin kapısının olmaması, tepki çekiyor. Kabin girişine havlu açan Antalyalılar, yakınlarının üzerlerini değişmesine yardımcı oluyor.

Turizmin başkenti Antalya'da, hafta sonları piknik yapıp denize girmek için Kemer yolu üzerindeki Küçük Çaltıcak'a gelen kent sakinleri, kapısız soyunma kabinlerinden şikayetçi. Mesire ve piknik alanına giriş için araç başına 20 TL ödediklerini söyleyen vatandaşlar, karşılığında hizmet alamadıklarını belirtiyor.

İş güvenliği uzmanı Duygu Karakaya, ailesiyle birlikte geldiği Küçük Çaltıcak'ta soyunma kabinlerini gördüğünde şaşırdığını söyledi. Karakaya, "Plaj ve deniz ülkemizin değerleri. Buraya girerken otomobil başına 20 lira ücret ödüyoruz. Fakat karşılığında hiçbir hizmet almıyoruz. En önemlisi vatandaşın üzerini giyip çıkartacağı soyunma kabinlerinin bir kapısı bile yok. Tuvaletler temiz değil. Duş problemi var" dedi. Ailesi ile birlikte piknik yapmaya gelen Orhan Çelikel de soyunma kabinlerinin kapısız olmasına tepki gösterdi. Çelikel, "Bu mantıksız bir soyunma kabini. Kapısı açık soyunma kabini olamaz. Bu sorun acilen çözülmeli" diye konuştu.

Yakınları üzerini değişirken kabin önünde havluyla bekleyenleri gün boyunca görmek mümkün.

Görüntü Dökümü

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- Piknik alanı

- Sahilden

- Soyunma kabini

- Kapıda havlu tutanlar

- Yakın plan

- Röpler

- Detay

Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-)

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3)KAZA YAPTIĞI ARACININ YEDEK PARÇASI İÇİN AYNI MARKA ARAÇ ÇALDI

ADANA'da kaza yaptığı hafif ticari aracına yedek parça temin etmek için, aynı marka ve modelde araç çalan Abidin Bakır (55), yakalandı.Adana'da 01 EVP 59 plakalı hafif ticari aracıyla kaza yapan Abidin Bakır, aracını tamir ettiremeyince aynı marka ve modeldeki Ali A.'ya ait aracı çaldı. Sabah uyandığında aracının yerinde olmadığını fark eden Ali A., polise haber verdi. Gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Çevredeki 200 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, otomobilin Yüreğir İlçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir işyerine gittiğini saptadı. Buraya baskın yapan polis, iki araca da el koydu. Abidin Bakır, yakalanarak gözaltına alındı. El konulan araçlar ise emniyet otoparkına çekildi. Abidin Bakır, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Otomobillerden genel ve detay

- Tabela görüntüsü

- Zanlının fotoğrafı

SÜRE: 01'03" BOYUT:64 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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4)FİNİKE PORTAKAL FESTİVALİ BAŞLADI

ANTALYA'nın Finike ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Finike Portakal Festivali başladı.

Uluslararası Finike Portakal Festivali resmi açılış töreni yapıldı. Törene Ak Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu, İbrahim Aydın, Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Ak Parti İl Başkanı Ethem Taş, Ak Parti İlçe Başkanı Osman Aladağ, Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, Finike ve çevre ilçelerin siyasi parti temsilcileri ve vatandaş katıldı.Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike portakalının tanıtımı ve gerçek değerine kavuşması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, "Muhteşem iklimin de sayesinde dünyanın tescilli olarak bilinen en kaliteli portakalını üretiyoruz. Tadı, kokusu, araması ile portakal lezzet yarışmasında ABD California Üniversitesi tarafından tüm dünyadan toplanan numuneler arasında Finike portakalı birincilik kazanmıştır. Biz de bu altın değerindeki portakalın tanıtımına belediye olarak önem veriyoruz" dedi. Ak Parti İlçe Başkanı Ethem Taş da Antalya genelinde gerçekleştirilen yatırımları anlattı.

Konuşmaların ardından festival alanında portakaldan yapılan dev heykeller gezildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar dev portakal heykellerinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü

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- Açılış töreni

- Portakal heykellerinden detaylar

Haber-Kamera: Suat SÖĞÜT/FİNİKE, ()

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5)TATİLLERİN DEĞİŞİMİ KARİKATÜRLERLE ANLATILDI

ESKİŞEHİR'de, bu yıl 9'uncusü gerçekleştirilen 'Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'nın sergisi açıldı.

Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Sanatevi'nde düzenlenen sergi açılışına çok sayıda davetli katıldı. Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nazmi Kozak, kendisinin yöneticiliğini üstlendiği Anatolia Turizm Akademisi'nce gerçekleştirilen 'Dünden bugüne tatillerin değişimi' temalı turizm karikatürleri yarışmasına 62 ülkeden 584 sanatçının toplam 1101 eseriyle katıldığını söyledi. Kozak, "Yarışmaya katılan karikatürcüler, tatil anlayışının dünden bugüne değişimini çizimlerine yansıttılar. Mağara devriden bugüne olan değişimi çizenler de var. 2009 yılından bu yana her yıl düzenlenen yarışma, dünyadaki tek turizm karikatür yarışması. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da destekleriyle düzenlenen yarışma, gençler ve yetişkinler olmak üzere iki kategoride gerçekleştiriliyor. Yarışmada gençler kategorisinde bu yıl birincilik ödülünü İran'dan Zahra Omidi kazanırken, yetişkinler kategorisinde de birincilik ödülü yine İranlı karikatür sanatçısı Mohsen Zarifian kazandı" diye konuştu.

Prof. Dr. Kozak, yarışmayı ilk olarak 2009 yılında, 2011'de yaşamını yitiren Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Atila Özer ile birlikte düzenlediklerini belirterek, "Onun vefatından sonra bu iş bana kaldı. Gücüm ve sağlığım elverdiğince de yapacağım" dedi.

Sergi açılışına katılan Prof. Dr. Atila Özer'in eşi Almanca öğretmeni Vicdan Bulunmaz Özer de Prof. Dr. Nazmi Kozak'a teşekkür etti. Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Sanatevi'nde açılan ve ilgi gören sergide, yarışmada finale kalan 230 eser arasından seçilen 41 eser bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sergiyi gezenlerin,

-Sergideki eserlerin,

-Prof.Dr.Nazi Kozak'ın konuşması,

-Sergiyi gezenlerin ve eserlerin görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR

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6)İZNİK GÖLÜ’NE 45 BİN YAVRU SAZAN

İZNİK Gölü’ne farklı bölgelerden toplam 45 bin adet yavru sazan bırakıldı. Yavru sazanlar, Orhangazi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından gölün iki yakasında farklı bölgelerden göle salındı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye genelindeki tüm iç göllere yavru sazan bırakırken İznik Gölü’ne de 45 bin adet yavru sazan bıraktı. Bakanlık tarafından Antalya'da özel tesislerde yetiştirilen yavru sazanlar Orhangazi’ye getirilerek İlçe Gıda ve Tarım Müdürlüğü’ne teslim edildi. Orhangazi Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, gölün güney yakasında Narlıca ve Sölöz sahilinde, kuzey yakasında ise Yeniköy ile Üreğil altında toplam 45 bin adet yavru sazanı göle saldı. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmasını sağlayabilmesi, iç sulardaki su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının İznik Gölü’ne tahsis ettiği 45 bin adet sazan yavrusunu göle bıraktıklarını ifade etti.

Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zelkif Bektaş ise göle her yıl yavru sazan bırakıldığını belirterek, “Bu yıl ilk etapta 45 bin adet yavru sazan göle bırakıldı. Geçen yıl 400 bin civarında yavru sazan bırakılmıştı. Bu yıl da dönem dönem bu sayıya ulaşılacağını

umuyorumö dedi. Bektaş, bilinçsiz avlanmaya karşı vatandaşları ve balıkçıları uyardı.

Görüntü Dökümü:

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- Balıkları özel poşetlerde göle getirilmesi,

- Göl su sıcaklığına alıştırılması için bekletilmesi,

- Yavru sazanların göle bırakılması,

- Su ürünleri kooperatifi başkanı zelkif bektaş ile röp,

-Detaylar

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),()-



