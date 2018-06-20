DHA YURT BÜLTENİ 3

MUŞ'ta geçen yıl 100 dönüm arazide yapılan biber üretiminden bol verim alan çiftçiye bu yıl 540 bin fide ücretsiz olarak dağıtıldı.Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 1200 kişiye kapya kırmızı biber fidesi dağıtıldı. Deneme amaçlı dağıtılan biber fidelerinden olumlu sonuç alındığında önümüzdeki yıl 40 bin dekarda biber yetiştiriciliği yapışacağığını söyleyen İl Müdürü Mehmet Aydın, "Muş’ta sebzeciliği geliştirmek için çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl 300 dönüme ulaşan alanda biber yetiştiriciliği yapmak amacıyla 1200 kişiye, 540 bin biber fidesi ücretsiz olarak dağıtıldı. Geçen yıl 100 dönüm alanda ekim yapıldı. Çiftçiler, biberden iyi para kazanıyor. Ortalama verim 3 tonu buldu. Kilosunu iç pazarda 4 liradan satıyorlar. Çiftçinin yüzü güldü. Deneme başarılı olduğundan büyük çiftçilerle 30-40 bin dönümde biber ekimi yapılacak. Muş'ta 100 bin dekarda şeker pancarı ekimi yapılıyor. Pancarın ekilmediği alanlara biber ekimi yapıldı" diye konuştu.Geçen yıl da biber fidesi aldığını belirten Seyfettin Muyan, biberlerin hem salçalık hem de yemeklik olarak kullanıldığını ifade etti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne teşekkür eden Muyan, "Devletimiz çiftçiye destek veriyor. Sebzecilikte ilk defa biber tarlasında damlama usulü sulama uyguladım. Temmuz sonunda verim alacağım. Kimyasal madde uygulamadım, hayvan gübresi kullandım. Biberler organik, tekinin ağırlığı yarım kiloyu buluyor. 400 fideden yaklaşık 1 ton ürün aldım" dedi.Ücretsiz aldığı biber fidelerini satarak 4 çocuğunun okul masrafını karşıladığını anlatan Garip Muyan ise bu yıl daha fazla ekim yaparak daha fazla kazanç elde etmeyi planladığını aktardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Biber fidelerinin tarlaya getirilmesi

Fide yerlerinin hazırlanması

Fide dikimi yaparak can suyunun verilmesi

Röportaj

Haber-Kamera: Eser AYDIN/ MUŞ, ()

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5 - İkiz kick boksçuların tek korkusu rakip olmak

ANTALYA'da 2 yıl önce antrenmana başladıkları kick boks sporunda il birincisi olan tek yumurta ikizleri Muzaffer ile Mehmet Dökme, Türkiye şampiyonasında altın madalyayı hedefliyor. Ringe rakip olarak çıkıp birbiriyle dövüşmek istemeyen ikizler, farklı sıklette ayrı ayrı şampiyonluklar kazanmak için aynı kiloya ulaşmamaya dikkat ediyor.

Antalya'da 17 yaşındaki ikizler Muzaffer ve Mehmet Dökme, 2 yıl önce kick boks sporuna başladı. Antrenör Ali Tat ile çalışan ikizler, Antalya'da düzenlenen il birinciliği müsabakalarında şampiyonluk kazandı. Kardeşlerden Mehmet 57 kiloda, Muzaffer ise 63 kiloda elde ettiği birincilikle Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Başarılarıyla hem antrenörleri hem de ailelerinin gururu olan Muzaffer ile Mehmet, 3- 11 Temmuz'da Elazığ'da düzenlenecek Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin spor salonunda antrenman yapan ikizlerden Muzaffer Dökme, Türkiye şampiyonasına katılmanın gururunu yaşadıklarını anlattı. Şampiyonada ikiziyle altın madalya kazanıp milli takıma seçilmeyi çok istediğini aktaran Muzaffer, kardeşiyle kick boks sporunda adından söz ettirmek istediğini belirtti. Mehmet Dökme ise uluslararası şampiyonalarda başarılı sonuçlar almayı hedeflediğini kaydetti. Avrupa şampiyonasına katılmayı istediğini aktaran Mehmet, kendisinden 5 dakika önce dünyaya gelen ikiziyle olimpiyat ve uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hayal ettiğini söyledi.

Antrenmanlarda zaman zaman ringe çıkarak karşılıklı dövüşen ikizlerin spor hayatındaki en büyük endişesi ise birbirlerine rakip olmak. Aynı ringde rakip olarak dövüşmemek için kilolarına dikkat ettiklerini kaydeden Muzaffer, "Normalde aynı kiloda olmamız lazım ama birbirimize rakip olmamak için kilomuza dikkat ediyoruz. Aynı ringde dövüşmek istemiyoruz. İimiz de farklı kiloda birincilik için dövüşüyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İkizler antrenman yaparken görüntü

- Birbiriyle dövüşmesi

- RÖp. 1 Muzaffer DÖkme

- RÖP. 2 Mehmet DÖkme

- Kazandıkları madalya detay

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA-)

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6 - Çeyizlik yün satışları yüz güldürdü

ORTOPEDİ doktorlarının bile yatak ve yastıklarda kullanılmasını önerdiği küçük baş hayvan yünü, düğün mevsiminin gelmesi nedeniyle çeyizlik yastık,yorgan ve yatak için alınmaya başlayınca , bu için ticaretini yapan esnafın yüzü güldü. Yünün kilosu 10 ile 18 TL arasından kalitesine göre değişiyor.

Kayseri'de başlayan düğün sezonu nedeniyle yün satışında artış yaşanmaya başladı. Evlilik hazırlığındaki gelinlik kızların çeyizlerinde bulunan yastık ve yorganın doldurulmasında kullanılan küçükbaş hayvan yününün satışının geçtiğimiz yıllara göre satışının arttığına dikkat çeken 3.nesil yüncü İsmail Hamurkaroğlu, şöyle konuştu:

" Ben, dedesi ve babası yüncülük yapan 3. nesil bir yüncüyüm. Yün, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların sırt kısmındaki yerlerden olur. Kayseri'nin ve birçok Anadolu ilinde düğün adetlerinde yün yer alır. Evlilik hazırlığındaki kızın çeyizinde yün yorgan ve yastık vardır. Özellikle ,son dönemlerde ortopedi doktorları tarafından gönderilen birçok müşterimiz var. Nedeni elyaf ve benzeri ürünler bel ve boyun fıtığı oluşmasına neden olabiliyor. Ancak, yün öyle son derece yumuşak ve sağlıklı" dedi.

Yünün yıkanmış ve yıkamamış olarak satıldığı dikkat çeken Hamurkaroğlu," İşletmemizde bulunan yünleri tezgahta yer alabilmesi için yıkıyoruz. Geçmiş yıllarda yün yıkayacak yer çoktu. Ancak ,şimdi böyle bir söz konusu değil. Bu nedenle yünler kalitesi ve yıkanma durumuna bağlı olarak kilogramı 10-18 TL arasında satılıyor." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Yünlerden genel görüntü

- Farklı kalitede ve temizlikte yünlerden görüntü

- 3. nesil yüncü İsmail Hamurkaroğlu'nun yün temizlemesi ve havalandırması

- İsmail Hamurkaroğlu ile röportaj

- Diğer detay görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ()

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