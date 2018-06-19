DHA YURT BÜLTENİ 3

ERZURUM'un Oltu ilçesine bağlı Kurupınar mevkiinde anne tilki ile 6 yavrusunun birlikte geçirdiği eğlenceli anlar kameralara yansıdı.Anne tilki, yavrularını günün erken saatlerinde ve akşam yuvanın dışına çıkartarak onlarla oynuyor. Yavrularıyla eğlenceli dakikalar geçiren anne tilki, tehlike anında çocuklarıyla yuvaya anında geri dönüyorlar. Annelerinin kontrolünde yuvanın etrafında mutlu bir şekilde oynayan tilkilerin bu anları kameralara yansıdı. Tilki ailesini hergün büyük keyifle izleyen Beycan Onat, "Evimin karşısında her gün 7 tilkinin oynamasını büyük bir mutlulukla izliyorum. Yiyecekler veriyorum. Bazen tavuklarımı da götürüyorlar ama helali hoş olsun. Onların o mutlu ve keyifli anlarını izlemek çok güzel" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tilkilerin yuva önünde oynamaları

-Tilkilerin eğlenceli anları

-Beycan Onat ile röp.

Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU, (Erzurum), ()