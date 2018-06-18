DHA YURT BÜLTENİ-3

1)AK PARTİ'Lİ EKER: TÜRKİYE'NİN SİSTEMİ DEĞİŞMESİ LAZIM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde partililerle yaptığı toplantıda, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin önemine değinerek, "Geçmişte yaşadığımız ne kadar sorun varsa, bu sistemden kaynaklanmış. Türkiye'nin sistemi değişmesi lazım. Yeni sistem sorunlarımızı daha kolay çözecek" dedi.

AK Parti Diyarbakır 1'inci sıra milletevekili adayı Mehdi Eker, 24 Haziran seçimleri çalışmaları kapsamında Silvan ilçesini ziyaret etti. İlçe girişinde yaklaşık 100 araçlık konvoy ile karşılanan Eker, seçim bürosuna geçerek, partililerle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Eker, "Biz diyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti, bizim cumhuriyetimizdir. Burası Kürtlerin devletidir. Bu Cumhuriyetin ve bu devletin demokratikleşmesi, sivilleşmesi, güçlenmesi, refahını artırması, ekonomik olarak zenginleşmesi, işsizlikle mücadele edilmesi bizim meselemizdir" ifadelerini kullandı.

'24 HAZİRAN SEÇİMLERİ SORUNLARI ÇÖZMEYE İMKAN GETİRİYOR'

Eker, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin sistemini değiştireceğini ifade ederek, eski sistemin sorunlar doğurduğunu söyledi. Eker, "Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin müreffeh olması, zengileşmesi için, bu seçim bir sistem değişikliği ile hayata geçmesini arzu ediyoruz. Çünkü, sistem değişirse, Türkiye'nin sorunları daha kolay çözülür. Geçmişte yaşadığımız ne kadar sorun varsa, bu sistemden kaynaklanmış. Kürt sorununu yaşamışsak, sebebi bu sistemdir. Müslümanlar başörtü sorununu yaşamışsa, bunun sebebi sistemdir. Fakirlik ve yoksulluk olmuşsa, sebebi sistemdir. İşte bu seçimde biz bu sistemi değiştiriyoruz. Onun için bu seçim çok önemli. Bu seçim çok mühim, çünkü sorunları çözmeye imkan getiriyor. Karşımızdaki muhalefet ise diyor ki, eğer biz iktidara gelirsek, bu sistemi eski haline getireceğiz. Biz diyoruz, Türkiye'yi ileriye götürelim, onlar ise hayır geriye götürelim. Nedeni ise eski karanlık günlerinden besleniyorlardı. Onların iktidarda bir şekilde alevere dalevere işlerle bir şekilde koalisyon ortakları olmaları eski sistemle mümkündü. Yeni sistem bu mümkün olmayacak. Türkiye'nin sistemi değişmesi lazım. Yeni sistem sorunlarımızı daha kolay çözecek" diye konuştu.

'KÜRT GENCİ BU TERÖRÜN KURBANI OLDU'

Silvan Barajı'nın yapımının terör örgütü PKK tarafından engellendiğini de dile getiren Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, "Fırat Simpil, çocuğumuz Silvan Barajı yolundaki araçları tahrip etmek için döşenen bombayla hayatını kaybetti. 13 yaşındaydı, hayatın baharındaydı. Onunun gibi çok sayıda Kürt genci bu terörün kurbanı oldu. Bizim yüreğimizi yaktılar, ocaklarımızı söndürdüler. Biz bu terörün ve şiddetin olmasını istemiyoruz, buna karşıyız. Biz, demokratikleş ve sivilleşmeyi istiyoruz. Bazı siyasi partilerle aramızdaki fark şu, biz diyoruz ki, bütün bu sorunları kardeşlik, birlik ve beraberlik içinde, yeni sorunlar üretmeden, kavga etmeden, terör ve şiddet olmadan çözelim. Diyarbakır ve bu topraklar barışın, kardeşliğin, hoşgörünün ve tahammülün topraklarıdır. İnsanlar farkı görüşlerle burada huzur içerisinde yaşayabiliyorlar"dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Eker'in karşılanması

-Seçim bürosu ziyareti

-Eker'in konuşması

-Esnaf ziyareti

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()

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2)ADANA'DA 3 BOYUTLU GÖZ AMELİYATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ADANA'daki özel göz merkezinde, dünyada da yeni kullanılmaya başlanan cihazla 3 boyutlu göz ameliyatı gerçekleştirildi. Operasyonu yapan doktorlar, cihaz ile operasyonlarda çok daha iyi sonuç alındığını söyledi.

Prof. Dr. Özay Öz ile Opr. Dr. Metin Mürşitoğlu, 'Nqueguity' isimli cihaz ile erkek hastalarına 3 boyutlu göz ameliyatı uyguladı. Dev ekrana yansıtılan görüntüyü 3 boyutlu gözlükle izleyerek, ameliyatı gerçekleştiren doktorlar, operasyonu başarıyla tamamlandı. 3 boyutlu cihaz ile özellikle göz içi ameliyatların daha kolay yapılabildiğini kaydeden Opr. Dr. Mürşitoğlu, "Bölgede ilk kez kullandığımız bu cihaz ile ameliyatı gerçekleştiren doktor tarafından daha fazla detay görüntülenmesi ve daha iyi sonuç alma konusunda ameliyat mikroskobundan daha fazla derinlik sağlıyor. Teknik olarak sahip olduğu 3 boyutlu kamerası ve kuvvetli işletim sistemiyle doktorlara büyük kolaylık oluyor" dedi.

3 boyutlu ameliyatın, göz alanında büyük gelişme olduğunu vurgulayan Opr. Dr. Metin Mürşitoğlu, "3 boyutlu görüntü olduğunda detayları daha fazla görebilme ve derinlik hissinin daha yüksek olmasıyla gözün arkasındaki retina dediğimiz tabaka ameliyatlarını çok daha iyi sonuçlar elde etmek, daha iyi görebilmek mümkün. Bu teknoloji daha da gelişecektir. Teknoloji sürekli kendisini yeniliyor. 3 boyutlunun derinlik hissi bizim için daha rahat görüntü ortaya çıkarıyor. Bu da ameliyatın kalitesini artırıyor. Başarıyı daha da yükselten bir sistem olarak ortaya çıkarıyor. Dünyada yeni bir sistem. Hem alışma hem aletin sistemi diğer cihazlara göre farklı. Öğrendikten sonra sonuç olarak yüz güldürücü farkları olduğunu tespit ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Ameliyattan görüntüler

- Doktorlardan detaylar

- Opr. Dr. Metin Mürşitoğlu'nun konuşması

- Ekranın görüntüsü

- Gözden detay görüntüler

SÜRE:02'09" BOYUT:132 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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3)BURDUR SIRTLANI'NIN ARDIÇTAN HEYKELİ SERGİLENİYOR

BURDUR'daki Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne yaklaşık 70 yıl önce varlığının bittiği tahmin edilen Burdur Sırtlanı'nın ardıç ağacı dallarından heykeli yapıldı. Merkez sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca, "1945'lerde yöremizdeki varlığının bittiği tahmin ediliyor ama zaman zaman çobanlar ve gezginlerden benzer hayvanların görüldüğüne dair ihbarlar var" dedi.

Merkez Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde yıllar önce Burdur'da yaşadığı tahmin edilen ve 'Burdur Canavarı' adıyla bilinen Burdur Sırtlanı'nın ağaçtan heykeli yapıldı. Burdur Gölü kenarından toplanan ardıç ağacı dallarından yapılan heykel, Lisinia'yı ziyarete gelenlerin de ilgi odağı oldu.

'GÖRÜLDÜĞÜNE DAİR İHBARLAR VAR'

Merkezin sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca, "Burdur Sırtlanı, 1700'lerde Fransız bir seyyah tarafından resmedilmiş. 1945'lerde yöremizdeki varlığının bittiği tahmin ediliyor ama zaman zaman çobanlar ve gezginlerden benzer hayvanların görüldüğüne dair ihbarlar var. Şu an resmi çekilmiş bir yaban hayvanı değil ama biz doğanın kenarında bir şekilde olduğunu düşünüyoruz. Geçmiş kültür ve yaban hayatımızı bir şekilde yaşatmak adına burada Burdur Sırtlanı'nın heykelini yaparak sergiliyoruz" dedi.

'NORMAL SIRTLANDAN FARKLI'

Bölgedeki domuz varlığının çok hızlı bir şekilde azaldığını, bunun da Burdur Sırtlanı'nın varlığına işaret olduğunu kaydeden Sarıca, "Yaban domuzunun en büyük düşmanı bu sırtlan. Normal sırtlandan farklı. Kurt ve domuz arasında görüntüsü olan çok heybetli bir hayvan" diye konuştu.

Sarıca, önümüzdeki günlerde Lisinia alanında Honamlı tekelerinin heykelini de sergileyeceklerini kaydetti.



Görüntü Dökümü

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- Rehabilitasyon merkezi giriş tabelası

- Burdur Sırtlanı'nın heykelinden detay

- Öztürk Sarıca'nın açıklaması

189 MB /// 03.07"

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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4)BURDUR'DAKİ MÜZE VE ÖREN YERLERİNDE ZİYARETÇİ ARTIŞI

BURDUR'daki müze ve ören yerlerinde, ocak- mayıs dönemindeki ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı. Geçen yılın ilk 5 ayında 21 bin 241 kişinin gezdiği müze ve ören yerlerini, bu yıl 25 bin 825 kişi ziyaret etti.

Sagalassos, Kibyra ve Hacılar Höyük'ten çıkarılan binlerce eserin sergilendiği Burdur Arkeoloji Müzesi'ni, yılın ilk 5 ayında 7 bin 536'sı yerli olmak üzere 7 bin 600 kişi gezdi. Ziyaretçilerden 24 bin 350 lira gelir elde edildi. Geçen yıl ziyaretçi sayısı 6 bin 600 kişi, gelir ise 25 bin 890 lira olarak gerçekleşmişti.

Ağlasun ilçesinde bulunan Sagalassos Antik Kenti'ni geçen yıla göre, yüzde 30'luk artışla 12 bin 597'si yerli olmak üzere 13 bin 274 kişi gezdi. Geçen yılın aynı döneminde, Sagalassos'u 10 bin 181 yerli ve yabancı turist gezmişti. Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'ni 2 bin 7'si yerli 2 bin 112 kişi ziyaret etti. Bucak ilçesindeki Kremna Antik Kent'ni 279'u yerli 285, kent merkezindeki Doğa Tarihi Müzesi'ni ise 2 bin 554 kişi gezdi.

Görüntü Dökümü

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- Burdur Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret edenlerden detay

- Müzede sergilenen eserler

- Ziyaretçilere eserlerle ilgili bilgi verilmesi

- Eserlerden detaylar

- Müzeyi ziyaret edenler detay

208 MB /// 03.27"

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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5)MUT’TA FERHAT GÖÇER COŞKUSU

MERSİN’in Mut ilçesinde Karacaoğlan 56’ncı Kayısı Kültür ve Sanat Festivali’nin son konserinde Ferhat Göçer, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.Sahneye ilk olarak Türk Halk Müziği sanatçısı Deniz Toprak çıktı. Söylediği türkülerle izleyenlere keyifli dakikalar geçirten Deniz Toprak’ın ardından Ferhat Göçer sahne aldı. Kendi şarkıları dışında, Cem Karaca, Barış Manço, Zülfü Livaneli ile diğer sanatçıların sevilen eserlerinden parçalar da seslendiren Ferhat Göçer, izleyenleri coşturdu.

Mut’ta olmaktan büyük keyif aldığını söyleyen Ferhat Göçer, "Beni öyle mutlu ettiniz ki sahneden ayrılmak istemiyorum" dedi.

Belediye Başkanı Nebi Yılmaz’da izleyenlere coşkulu bir gece yaşattığı için Ferhat Göçer’e teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- THM Sanatçısı Deniz Toprak türkü söylerken

- Ferhat Göçer şarkı söylerken

- Ferhat Göçer gitar çalarken yakın plan

- Seyirciler şarkıya tempo tutarken

- Ferhat Göçer şarkı söylerken

- Seyirciler şarkıya eşlik ederken

(BOYUT: 300 MB) (SÜRE: 05.45 dk)

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)()



