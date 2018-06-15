DHA YURT BÜLTENİ - 3

1 - Bakan Soylu, bayram namazını Yüksekova'da kıldı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kıldı. Vatandaş ve askerlerle bayramlaşan Bakan Soylu, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde terörle mücadelede önemli başarılar elde edildiğini söyledi.

Yüksekova'ya özel uçakla gelen İşiçleri Bakanı Soylu, Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda Vali Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dibberoğlu ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Bayram namazını ilçedeki İhsaniye camiinde kılan Bakan Soylu, burada vatandaşlarla bayramlaştı. Bakan Soylu, daha sonra Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçerek, kahvaltıyı askerlerle yapıp, bayramlarını kutladı.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Burada terörle mücadele vurgusu yapan Bakan Soylu,"Geçen yıldan bugüne, terörle mücadele, asayiş ve diğer görevlerimizde çok büyük mesafaler alındı ve bugün ülkemiz huzur içindeyse, burada birlikte oturduğumuz, kahvaltıyı birlikte yaptığımız, çok kıymetli arkadaşlarımızın büyük katkıları vardır. Milletimiz size duacı. Milletimiz, evinde huzur içinde oturmasını, çalışmasını, evine gitmesini, işine gitmesini sağlamak ve bunu temin ettiyse, biliniz ki siz kahraman güvenlik güçlerimizin sayesinde olmuştur. Bu millet her daim dualarıyla sizlerle. Bizim için bayramlar, millet olmanın, en önemli yapı taşlarından biri. Bazen cenazelerde omzumuzda tabut taşıyarak, bazen şehidimizin arkasından binlerce insan tekbir getirerek, bazen düğünlerimizde halay oynayarak, horon oynayarak, mezarları ziyaret ederek, bu ülkeye göz dikenlere haddini bildirerek, en iyi üretimi biz yaparak, tarihimizle geçmişimizle övünerek millet oluyoruz" dedi.

Ramazan ayının huzur ve bereket ayı olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Bu mübarek ayda ülkemiz, milletimiz, ailemiz için dua ettik. Milletimiz, pusu kurmaya çalışanlara, 'Allah fırsat vermesin" diye dua etti. Milyonlarca insan, sadece kendi ülkemizde değil, başka ülkelerde Müslüman olan ve Müslümanca yaşayan, ama bu Anadolu yurdunu kendi yurdu olarak belleyen milyonlarca insan da ülkemiz için dua etti. Burada oturduğunuz yerde, öyle bir tablo sergiliyorsunuz ki; bu milleti güç kuvvet veriyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere selam, sevgi, muhabbet ve bayram dileklerini getirdim. İnşallah bu duamız bir taraftan Allah'ın katında kabul edilecek ve inanıyorum ki; bugün her biriniz ailelerinizle konuştuğunuzda bayram ikliminin huzur ortamıyla buluşmasına vesile olacak. Her günümüz bayramın huzuru içinde olsun" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Soylu'nun bayram namazı için camiye gelişi

-Bakan Soylu'nun camide bayram namazı kılması

-Detaylar

-Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşması

-Tümen Komutanlığındaki askerlerle bir araya gelip bayramlaşması

-Kahvaltı

-Bakan Soylu'nun konuşması

-Genel ve detaylar

-Helikopterle üs bölgeye gidişi

-Soylu'nun telefon ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı araması

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()

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2 - CHP'li Özel: Siyasete bu kanı bulaştıranları lanetliyor ve kınıyoruz

CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması yapan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile beraberindeki gruba yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı. CHP'li Özel, "Siyasete bu kanı bulaştıranları lanetliyor ve kınıyoruz" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, seçim çalışmaları kapsamında dün (perşembe) akşam Manisa'nın Salihli ilçesine geldi. CHP'li Özel, AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile beraberindeki gruba yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Özel, "Türkiye adına utanç verici ve yürek burkucu bir haber aldık. Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız seçim çalışması yaparken, bir saldırıya uğramış. Bu son derece üzücü bir durum. Hem Adalet ve Kalkınma Partisi ailesine ve teşkilatına hem de sayın milletvekili ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Şiddet nereden gelirse gelsin, terör nereden gelirse gelsin, bir insanlık suçudur ve herkes tarafından lanetlenmelidir. CHP grubu adına siyasete bu kanı bulaştıranları lanetliyor ve kınıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Özgür Özel'in açıklaması

Haber- Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), ()

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3 - Afgan sığınmacıları Ankara yerine Adana’ya bıraktılar

VAN’dan otobüsle Ankara’ya gitmek için bir turizm firmasıyla anlaşan 40 kişilik mülteci grubu, kandırılarak Adana’ya bırakıldı.

Bir süre önce İran üzerinden Türkiye’ye Van’dan giriş yaptıktan sonra sığınmacı hakkı edinen Afgan sığınmacılar, seyahat izinlerini aldıktan sonra iyi şartlarda çalışmak için Ankara’ya gitmek istedi. Aralarında çocuklarında olduğu sığınmacılar, seyahat için bir turizm firmasıyla kişi başı 200 liraya anlaştı. Yolculuğun ardından Adana’nın Seyhan ilçesindeki otoban çıkışında bulunan Öğretmenler Bulvarı’nda, Ankara'ya geldikleri belirtilerek indirilen mülteci grubu bir otobüs durağında bekleyip, cep telefonlarıyla yakınlarını aramaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine Afganların yanına gelen polis ekipleri, mültecilerin indirildiği yerin Ankara değil, Adana olduğunu söyledi. Rashid Malkan, Ankara'ya yeğeninin yanına gitmek istediğini ancak kandırıldıklarını öğrendiğini bildirdi. Aralarında çocukların da bulunduğu Afganlar, işlemleri yapıldıktan sonra polis tarafından otobüsle Ankara’ya gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mültecilerden genel görüntü

- Rashid Malkan ile röportaj

- Mültecilerden detay görüntüler

Haber - Kamera: Nuri PİR/ADANA, ()

SÜRE: 1’16 BOYUT: 78MB

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4 - 10 saatte hem bypass hem karaciğer nakli oldu

Karaciğer nakli olmak için geldiği İzmir Kent Hastanesi'nde, iki damarının tıkalı olduğu ortaya çıkan Mardinli Yusuf Çelik'e (66) önce bypass yapıldı, hemen ardından kızı Meral Çelik'ten (29) alınan karaciğer parçası nakledildi. Aynı seansta arka arkaya iki ameliyatın ender görüldüğünü belirten Doç. Dr. Murat Kılıç, "Hastamız için bunu yapmaya mecburduk. Ekip çalışmasının getirdiği güzel bir sonuç oldu. Hastamızı şifayla taburcu ettik" dedi.

Mardin'de yaşayan 8 çocuk, 10 torun sahibi emekli işçi Yusuf Çelik'e 10 yıl önce Hepatit B tanısı konuldu. Yıllardır ilaç tedavisi ve doktor kontrolünde olan Çelik'te hastalık ilerledi, siroza çevirdi ve geçen yıl yemek borusundaki varisler kanama yapmaya başladı. Karaciğer nakli olması gerektiği söylenen Çelik, nakil için İzmir'e Kent Hastanesi'ne başvurdu. İlk önce kızı Pınar Çelik, ardından oğlu Sedat Çelik canlı donör adayı oldu. Ancak ikisi de uygun çıkmadı. Bu kez sıraya 29 yaşındaki diğer kızı Meral Çelik girdi. Meral Çelik'in verici olabileceği saptanınca nakil hazırlıkları başladı. Ancak tetkiklerde Yusuf Çelik'in kalp hastası olduğu ve mutlaka bypass olması gerektiği ortaya çıktı. Yapılan konsültasyon sonunda iki ameliyatın farklı zamanlarda yapılmasının riskli olacağı sonucuna varıldı. Yeniden ameliyat planı yapıldı. Kent Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi cerrahları Prof. Dr. Suat Büket, Opr. Dr. Arzum Kale ve hemşire Gonca Yaşar'dan oluşan ekip, hastayı bypass ameliyatına aldı. Yaklaşık 3 saat sonra devreye Doç. Dr. Murat Kılıç başkanlığında Dr. Opr. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Dr. Rasim Farajov, Opr. Dr. Zaza Iakobadze, koordinatör Gülay Aksu'dan oluşan karaciğer nakli ekibi girdi. 10 saat süren iki zorlu ameliyat başarıyla sonuçlandı.

AYRI AYRI AMELİYATLAR RİSKLİ OLACAKTI

Yapılan ameliyatlarla ilgilgi bilgi veren Doç. Dr. Murat Kılıç şunları söyledi:

"Yusuf Çelik, Hepatit B'ye bağlı karaciğer sirozu olan bir hastamızdı. Bize başvurduğunda son bir yılda geçirdiği yemek borusundaki varis kanamaları sebebiyle hayati tehlikesi mevcuttu ve kısa sürede karaciğer nakli olmazsa hastanın bu kanamalara bağlı kaybedilmesi söz konusuydu. Vericisi kızı olan hastayı, karaciğer nakli için hazırladık. Ancak bu hazırlık sırasında hastada aynı zamanda koroner arter hastalığı dediğimiz kalp damarlarında da problem olduğu ortaya çıktı. Bu sebeple karaciğer nakline girerse bunu kaldıramayacağı, önce bir bypsss ameliyatı olması gerektiğini kalp damar cerrahisindeki arkadaşlarla konuştuk. Karaciğer sirozu sebebiyle de sadece koroner artere yönelik bypass ameliyatı olsaydı bu sefer de karaciğer sirozundan yetmezliği ağırlaşacak ve ameliyatı iyice riskli hale gelecekti. Bu yüzden iki ameliyatı beraber yapmaya karar verdik. Aynı seansta sabah 9'da başladık, 19.00 gibi bitirdiğimiz ameliyatta önce göğüs kafesi açılarak pompaya girmeden bypass ameliyatı yapıldı. 2-3 saatlik bu ameliyattan sonra da canlı verici kızından aldığımız karaciğerle hastanın nakil ameliyatını gerçekleştirdik. Bu iki ameliyatın da birbirine pozitif etkisi oldu. Ameliyatlardan herhangi birini tek yaptığımızda yaşayacağımız komplikasyonları yaşamadık, ameliyat sonrası dönemi de olağan bir nakil gibi seyretti. 3-4 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise aldık ve güzel bir sonuç olarak taburcu ettik. Böyle ameliyatlar çok nadir yapılıyor. Türkiye'de de tek tük yapılan vakalar var. Toplam vaka sayısı 5'i geçmez. Bizim ikinci vakamız, aynı anda hem bypass hem karaciğer nakil olan. Bu iki ameliyatın birlikte planlanması bu başarıyı getirdi. Ekip çalışmasının getirdiği güzel bir sonuç oldu. Hastanın da şanslı olduğunu düşünüyorum, özellikle canlı vericisinin olması şansını artırdı."

Kent Kalp Damar Cerrahisi Ekibinden Opr. Dr. Arzum Kale de şöyle konuştu:

"Hasta karaciğer nakli olmak için hastanemize başvurmuş bir hastaydı. Ameliyat öncesinde yapılan hazırlıklarda çekilen koroner anjiyo sonrasında bypass kararı aldık. İki damarına bypass yapıldı. Aynı seansta biz kalp damar cerrahisi ekibi olarak ameliyata başladık, ikili bypass işlemi gerçekleştirildi, ardından ameliyata hiç ara verilmeden karaciğer ekibi ameliyata devam etti. Hastamız iki açıdan da gayet iyi."

Öte yandan iki zorlu ameliyat sonrası yeni bir hayata başlayan Yusuf Çelik her şeyin yolunda olduğunu belirterek, "Çok iyiyiz, doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. Babasına can aşısı olan Meral Çelik de "çok mutluyum" diyerek duygularını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Doç. Dr. murat Kılıç ile röp.

- Opr. Dr. Arzum Kale ile röp.

Yusuf Çelik ve Meral Çelik ile röp.

-Ekip ve hastalar birlikte.

-Genel- detay görüntü.

Haber- Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

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5 - Koçarlı'ya özgü lezzet 'künarlı pide'

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde işletmeci 38 yaşındaki Alaattin Yamaç, ilçenin gözde ürünlerinden özel çam fıstığının içi olan künardan yaptığı pideyle ilgi topluyor. Müşteriler bu lezzeti beğenirken, talebin yoğun olması Yamaç'ın yüzünü güldürdü.

Koçarlılı pide ustası yaptığı Alaattin Yamaç, 5 yıl önce hizmete açtığı işletmesinde yaptığı pide çeşitleriyle müşterilerin ilgi odağı oldu. 20 çeşit pide yapan Yamaç, en önemli pide çeşidinin Koçarlı'ya özel çam fıstığının içi olan künardan yapılan tahinli ve künarlı pide olduğunu söyledi.

İSTANBUL'DAN DAHİ SİPARİŞ VAR

İşini çok sevdiğini belirten Yamaç, "Aydın'ın ilçelerinin yanı sıra İzmir ve çevre illerden de çok gelen oluyor. Özel müşterilerimiz var. İstanbul'dan Didim'e gelen müşteri, uçağa binmeden önce bizi arayarak pide siparişini veriyor. İzmir'de indikten sonra Koçarlı'ya uğrayarak, pidesini alıp gidiyor. Bu şekilde çok müşteri var. İstanbul'dan dahi siparişimizi alabiliyoruz" dedi.

"İSTEĞE BAĞLI 20 ÇEŞİT PİDE YAPABİLİYORUZ"

Çeşit fazlalığıyla müşterileri memnun ettiklerine değinen Yamaç, "Burada en çok tüketilen pide kıymalı, kıymalı yumurtalı, kuşbaşılı ve peynirli. Bunun yanında künarlı pidemiz var. Koçarlı ve bizim işletmemize özgüdür. Çam fıstığından olan künarlı pideyi, tahinli çeşitlerde kullanıyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimiz çok lezzetli olduğunu söylüyorlar. Künar sayesinde de pidemizi tatmış oluyorlar. Koçarlı pidesine dışardan çok büyük talep var. Bu çeşitler içerisinde kesitlisinden, peynirlisine, şekersiz tahinli ve vejetaryenler için kesikli pide yapıyoruz. 20 çeşide kadar çıkarabiliyoruz. Müşterinin isteğine göre yapıyoruz. Geldiklerinde çok lezzetli buluyorlar. Her yaşa hitap eden pide yapmaktayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Pide Salonundan görüntü

- Pidelerin yapılışından görüntü

- Toplu pide çeşitleri

- Alaattin Yamaç röp.

- Gene lve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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6 - Otomobil köprü bariyerlerine saplandı

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, () - BAYRAM ziyareti için Kayseri’den Erzincan’a gelen bir ailenin içerisinde bulunduğu otomobil köprü bariyerlerine saplandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Bugün sabah erken saatlerde meydana gelen kaza da Kayseri’den Erzincan’a bayram ziyaretine gelen Yıldırım Saygıner yönetimindeki 38 GG 944 plakalı otomobil Erzincan-Sivas Karayolu 20'nci kilometresi Tüneller Mevki'nde kontrolden çıkarak köprü bariyerlerine çarptı. Kazanın şiddeti ile otomobil köprü bariyerlerine saplanırken araç içerisinde bulunan sürücü Saygıner ve yakını olan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, bariyerlere saplanan otomobil çekici yardımı ile uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araçtan genel detay görüntü

-Bariyerlerden görüntü

-Otomobilin çekici ile kurtarılması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()