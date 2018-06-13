DHA YURT BÜLTENİ - 3

ESKİŞEHİR'deki usulsüz dinleme davasının yakalanan firari sanığı Eskişehir Emniyet eski Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün, adliyeye sevk edildi.Eskişehir'de, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekili Cemal Okan Yüksel ile işadamları ve gazetecilerin aralarında bulunduğu 107 kişiyi 2009-2013 yılları arasında usulsüz dinledikleri iddiasıyla 25 emniyet mensubu hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli, 3 Mart 2015 tarihinde sevk edildikleri nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin ardından İl Emniyet eski Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün'ün tutuklanması istendi.Uzun süredir firari olan Mustafa Aygün geçen 9 Haziran'da Ankara'da polis tarafından yakalandı. Eskişehir 2'nci Ağır ceza Mahkemesi'ndeki usulsüz dinleme davasının firari sanığı olan ve üzerinde sahte kimlik çıkan Aygün, Eskişehir'e getirildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi'nde sorgulaması tamamlanan Mustafa Aygün bugün adliyeye sevk edildi. Kelepçe takılarak adliyeye getirilen Aygün'ün FETÖ'nün 'altın çocukları' olarak adlandırdığı ve örgütün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda olduğu öne sürüldü.(Görüntü dökümü:-Mustafa Aygün'ün polisler tarafından adliyeye getirilmesi,-Adliye binasının dışından çekilen görüntü bulunuyor.)

haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR /

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6 - Adana merkezli uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

ADANA'da polis, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarında 2'si kadın 25 kişiyi yakaladı. Yakınlarının tutuklandığını öğrenen 150 kişilik grup adliye önünde kavga çıkarınca çevik kuvvet müdahele etti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yakalamaya yönelik Adana merkez, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda evlere şafak vakti girildi. Yapılan operasyonda uyuşturucu sattığı iddia edilen 2'si kadın 25 kişi yakalandı. Sağlık kontrölüne getirilen şüphelilerden biri ise, "Devletim beni bu illetken kurtarsın, uyuşturucan kurtulmak istiyorum" dedi.

Emniyete işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu sırada yakınlarının tutuklandığını öğrenen 150 kişilik grup, adliyede önünde olay çıkardı. Polis ve güvenlik görevlileriyle kavga eden grupa çevik kuvvet müdahale etti. Polisin müdahalesiyle kalabalık adliye çevresinden dağıtıldı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Adli tıp birimine getirilmesi

- Zanlıların Adli tıp birimine girişi

- Zanlıların Adli tıp biriminden çıkışı

- Polislerin Adliye önünde önlem alması

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()