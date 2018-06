DHA YURT BÜLTENİ-3

1)VETERİNERİN YANLIŞ TEDAVİ UYGULADIĞI ÖNE SÜRÜLEN KÖPEK BİR BACAĞINI KAYBETTİ

İZMİR'de sokaklarda dolaştığı sırada Zehra Al'ın bulup iki yıldır sahiplendiği 'Zeytin' isimli köpek, iddiaya göre veterinerin yanlış tedavisinin kurbanı oldu. Zeytin'in kangren olan ön sol bacağı kesildi. Karabağlar Belediyesi'ne ait barınakta köpeğine yanlış tedavi yapıldığını ve bacağının kesilmesine neden olunduğunu öne süren Zehra Al, veteriner hekimden şikayetçi oldu. Konuyla ilgili Karabağlar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Köpeğe ilk müdahale belediyemiz veteriner hekimi tarafından yapılıp ardından sahibine teslim edilmiştir. Ancak bundan sonraki süreçte köpeğin gerekli kontrollerinin sahibi tarafından yaptırılmaması sonucu bu vahim olay yaşanmıştır" denildi. Butik işleten Zehra Al, iki yıl önce sokakta bakımsız şekilde dolaşan köpeği sahiplenip yakınlarıyla beslemeye başladı. İsmini de 'Zeytin' koydu. Yaklaşık bir ay önce Menderes ilçesinde minibüsün çarpmasıyla bir bacağından yaralanan köpek, veteriner tarafından bakıma alındı. Özel kliniği bulunan veteriner hekim, bacağın açıkta kalmasını yaranın böylelikle kısa sürede iyileşeceği bilgisini verdi. Zaman zaman sokakta kalan ve evinden uzaklaşan Zeytin'i yaralı gören esnaf belediye ekiplerinden yardım istedi. 24 Mayıs günü Karabağlar Belediyesi ekipleri, Zeytin'i alıp Uzundere'deki barınağa götürdü. Barınakta görevli olan veteriner hekim O.Ö., köpeğin yaralı olan ön sol bacağını tedavi etti, ardından sargı beziyle kapattı ve 400 köpeğin arasına saldı. Zeytin'in eve dönmemesi üzerine İzmir'deki barınakları tek tek gezen Zehra Al, üç gün önce köpeğine kavuştu. Evine götürdüğü köpeğinin sargı beziyle kapatılmış olan bacağından kötü kokular geldiğini fark eden Zehra Al, Zeytin'i kendi veteriner hekimine götürdü. Buradaki kontrollerde sargı bezi açıldığı sırada Zeytin'in çürüyen ön sol patisi koptu. Kangren olduğu belirlenen bacak, Zeytin'in hayata kalması için ameliyatla kesildi.

KARAKOLA ŞİKAYET ETTİ

Veterinerdeki tedavisi devam eden köpeğinin yaşadıklarını gözyaşı dökerek anlatan Zehra Al, karakola gidip belediye barınağında görevli veteriner hekim O.Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu. Ardından konuyla ilgili hem BİMER'e hem de belediyeye başvurdu. Barınaktaki 400 köpeğin de bu mantıkla bakıldığında hayatlarının tehlikede olduğunu savunan Zehra Al, "Bizim köpeğimiz çok sağlıklıydı. Bacağında yara vardı ancak çabuk iyileşmesi için sarılmadı. Ancak veterinerlikten haberi olmayan bu kişi onun bacağını sarınca sonuç bu acı tablo oldu. Bir de bana sargı bezinin 20 gün bu şekilde kalmasını söyledi. Eğer onu dinleseymişim köpeğimiz kangrenden bugün ölmüş olacaktı. Köpeğim artık eskisi gibi olamayacak. Evin içinde yaşamını sürdürmek zorunda kalacak. Ben bu acı olayın peşine bırakmayacağım" dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Karabağlar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yaşanan bu durumdan üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Köpeğe ilk müdahale belediyemiz veteriner hekimi tarafından yapılıp ardından sahibine teslim edilmiştir. Ancak bundan sonraki süreçte köpeğin gerekli kontrollerinin sahibi tarafından yaptırılmaması sonucu bu vahim olay yaşanmıştır" denildi.

2)ÇEVRECİLERDEN KLEOPATRA KOYU İÇİN EYLEM

ANTALYA'nın Kemer ilçesine bağlı Tekirova Mahallesi Tabiat Parkı sınırları içerisindeki Kleopatra Koyu'nun (Mehmetali Bükü) özel bir şirkete 29 yıllığına tahsis edilmesine tepki gösteren çevreciler eylem yaptı. 2015 yılında tahsis edilmek üzere ihaleye çıkan fakat ihaleyi kazanan firmanın geri çekilmesinin ardından bu yıl tekrar ihaleye çıkan ve özel bir firmaya günübirlik kullanım için tahsisi yapılan Kleopatra Koyu'nda çevreciler eylem yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül, CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekili adaylarıyla sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, turizmciler, muhtarlar ve vatandaştan oluşan grup koyun tahsisinin iptal edilerek tekrar halkın kullanımına açılmasını istedi. Eyleme katılan Türk bayrakları ve dövizler taşıdı.

'BU YANLIŞTAN DÖNÜLMESİNİ İSTİYORUZ'

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, koydaki kayalık burunda Kleopatra'nın siluetinin de bulunduğu belirterek, koy için daha önce de ihaleye çıkıldığını aktardı. İhaleyi alan kişinin vazgeçmesinin ardından durumdan haberdar olduklarını anlatan Gül, "Araştırma neticesinde Orman İl Müdürlüğü'ne ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne bilgi verdik. Onlardan bize gelen cevap ihaleyi alan şahsın vazgeçtiği yönündeydi. 4 milyon liraya gittiğini söylediler. 2015'te ihale yapılacaktı. Orman Bakanlığı'na bu ihalenin feshedilmesine ilişkin yazı yazdık. Buradaki yapılacak bütün çalışmaların belediye olarak yapılmasını ve halka açılmasını istedik. Bugün Kemer'in akciğerlerini kurtarmak için başta CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ve doğaseverlerle buraya geldik. Bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Halkla beraberiz. Belediye olarak her şeyi yapacağız. Burası çünkü belediye sınırları içerisinde yer alıyor" dedi.

'HALK OLARAK BU PARAYI KENDİ ARAMIZDA TOPLARIZ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, siyasetçi olarak değil doğasever olarak koyda bulunduğunu söyledi. Antalya'nın bütün kıyılarının yağmalandığını savunan Çetin Osman Budak, "Yağmalanma devam ediyor ama Antalya hakkı bunlara müsaade etmiyor. Bunun için bugün bu eyleme katıldık. Burada kekikler var. Çeşit çeşit endemik bitki var. Bunlar sadece doğa düşmanı değil. Bunlar insan düşmanı. Çünkü insanlar burada tatil yapıyor. Antalya'da çok az sayıda denize girilebilecek yer kaldı. Konyaaltı bunun bir örneği. Burada ve Lara bölgesinde yağmalama devam ediyor. Bunlara direnmek gerekiyor. Bunların gözünü toprak doyursun. Seçime az kaldı. Kaybediyorlar. En azından kaybederken bunları yağmalayalım diye düşünüyorlar. 5 yılda 500 bin lira. Halk olarak bu parayı kendi aramızda toplarız. O zaman bize versinler. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Burası halkın olana kadar bu direniş devam edecek" diye konuştu.

A Platformu sözcüsü Hediye Gündüz de bölgenin tipik bir Antalya koyu olduğunu kaydederek, "1980'den bu yana tahrip edildi. Burada her şey doğal. İnsanlar bu tür yerlerde denize giriyor. Sahiller ve koylar halkındır. Bu koyun Antalya halkına kalmasını istiyoruz" dedi.

'29 YILLIĞINA TAHSİS İŞLEMİ BAŞLATILMIŞ'

Grup adına eylemi organize eden Sami Adaletli de basın açıklamasını okudu. Adaletli, şöyle dedi:

"Kimimizin Mehmet Ali Bükü, kimimizinse Kleopatra Koyu olarak adlandırdığı bu doğa harikası tabiat alanında meydana gelen ve insan ve bürokrasi eliyle bilinçsizce çıkarılmış, gözle görünmeyen yangına, birer damla su serpmeye gelmiş bulunmaktasınız. Yangın diyorum, zira hepinizin anılarında yeri olan ve nice yıllar daha kullanmayı düşündüğünüz bu koy 30 Mayıs tarihinde, ihaleye çıkartılmak suretiyle bir firmaya 5+ 24 olmak üzere 29 yıllığına tahsis işlemi başlatılmış durumda. Biliyorum ki bu alan hepimizin hayatında önemli bir yeri var. Bu alan şimdiye dek pikniğinizi yaptığınız, balık tuttuğunuz, denize girip dinlendiğiniz, tabiatın sesine kulak verdiğiniz bir cennet köşesiydi. Bizler için buranın kullanım amacı, insani gereksinimlerimizi karşılamakken, ihaleci firmanın ise amacı tamamen ticari duygusallığa dayanmaktadır."

Eylem için toplanan kalabalık 'Koylar halkındır halkın kalacak' sloganları atarken, 'Bunlar son koylarımız', 'Bakanım sözünü tut burası Uzun Göl değil Çançun', 'Tekirova bizimdir', 'Yapılaşma istemiyoruz', 'Koylar halkındır' yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Eyleme koyda demirleyen tekne sahipleri de klakson çalarak destek verdi. Eylemin ardından grup dağıldı.

3)MANAVGAT'TA KATYA LEL VE 5STA FAMİLY KONSERİ

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ünlü Rus şarkıcı Katya Lel ile 5STA Family Grubu konser verdi. Manavgat'a bağlı Kızılağaç bölgesindeki 5 yıldızlı bir otel tarafından müşterilerine yönelik yaz boyu düzenlenecek Russian Music Box konserleri, ünlü Rus şarkıcı Katya Lel ile 5STA Family Grubu'nun konseriyle başladı. Konsere otelde tatil yapan Rus, Ukrayna, Kazakistan ve eski doğu bloğu ülke vatandaşları büyük ilgi gösterdi.

Sahneye ilk olarak 5STA Family Grubu çıktı. Seslendirdiği hareketli parçalarla dinleyenleri coşturan grubun ardından Rusya'nın tanınan şarkıcılarından Katya Lel sahne aldı. Katya Lel, yaklaşık 1 saatlik konserinde sevilen şarkılarını seslendirdi. Hayranlarının dokunmak için birbiriyle yarıştığı Katya Lel'in şarkılarına dinleyiciler de eşlik etti.

4)ŞEKERCİLERDE BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Cuma günü idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesi şekercilerde bayram yoğunluğu yaşanmaya başladı. 42 yıllık şekerci Hamdi Çarşıbaşı, bayram şekeri konusunda vatandaşları, ambalaj, tat ve renk konusunda uyardı.

Ramazan ayının son günlerinde Kayseri’de bayram şekerleri tezgahlarda yerini almaya başladı. Kilogram fiyatı 8 TL'de 100 TL'ye kadar farklı bayram şekeri satıldığını belirten Şeker üretecisi ve satıcısı Hamdi Çarşıbaşı, " Ramazan ayının son günlerinde bayramda misafirlerinin ağızlarını tatlandırmak isteyen vatandaşlarımız bayrama sayılı günler kala şekerlerini almaya başladı. Piyasada birçok marka ve kalitede şeker var. Halkımız kalitesiz şekerlere karşı duyarlı olsun. Bunu anlamak için satılan şekerin ambalajı çok önemlidir. Soluk renkteki ambalaja sahip şekerler eskidir. Yine tüketiciler mümkünse özellikle iftar sonrası şekerin tadına bakarak almalıdır. Mat ve şekli bozuk olan şekerler bayat ve kalitesiz ürünlerdir" dedi.

Şeker fiyatlarının geçen yılki fiyatlara göre dolardaki yükseliş nedeniyle biraz daha yüksek olduğunu belirten Hamdi Çarşıbaşı, "Doların yüksek olması ülkemizde şeker için gerekli ham maddelerin yükselmesine neden olduğu gibi işçilik fiyatlarını da bir o kar yükseltti.ö diye konuştu.

5)KEMER SAHİLLERİNDE ATLI JANDARMA GÖREVE BAŞLADI

ANTALYA'nın Kemer ilçesi sahillerinde devriye gezerek güvenliği sağlayacak 3 at ve 2 biniciden oluşan atlı jandarma timi göreve başladı.Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nden Kemer'e gelen atlı jandarma timi göreve başladı. 'Prens', 'Tayga' ve 'Üçok' adlı 3 at ve 2 binici, yaz mevsiminde günün belli saatlerinde ilçedeki sahillerde devriye geziyor. Tekirova Mahallesi'ndeki Phaselis Antik Kenti'nde atlı jandarma timini gören tatilciler ve turistler, atların yanına gelerek fotoğraf çektirdi. Atlı jandarma timi çocuklara özel ilgi gösterirken, onları atlara bindirdi.

10 yaşındaki Asya Yükseloğlu, "Atlı jandarmalar buraya geldi ve bundan dolayı da çok mutluyum. Özellikle de jandarmaların atların üzerinde olması beni çok mutlu etti. Çok değişik geldi. Normalde de jandarmaları atın üzerinde görmemiştim. Tuhaf bir deneyim oldu" dedi.Rusya'nın Nijne Novgorod şehrinden tatil için Kemer'e gelen ekonomist 28 yaşındaki Elena Abrosnova, "Çok güzel bir olay, tarihi bir yerde atların ve güvenlik güçlerinin olması. Turistler için de çok enteresan bir durum bu" diye konuştu.

Antalya'dan ziyaret için motosikletiyle Phaselis'e gelen Yeliz Köse de "Kesinlikle çok güzel bir proje. Hayvanlarla iç içe olmak, özellikle atlarla yan yana olmak geçekten şahane bir duygu. Onları bu kadar yakından sevebiliyor olmak çok güzel. Bundan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

6)KÖPÜK PARTİSİYLE SERİNLEDİLER

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde sıcaktan bunalan turistler, köpük partisinde hem eğlendi hem serinledi.

Kemer'de 34 olan hava sıcaklığı yüzde 50 nemle 38 derece hissedilirken, deniz suyu sıcaklığı ise 27 derece oldu. İlçeye tatil için gelen yerli ve yabancı turistlerin sıcağın bunaltıcı etkisinden kurtulmaları için oteller de çeşitli aktivitelere yöneldi. Bunların başında köpük partisi ve hortumla ıslatma eğlenceleri yer aldı.

İlçedeki Asdem Park Otel'de turistler için köpük partisi düzenlendi. Turistlere go-go dansçısı kızlar eşlik etti. Sıcak havadan bunalan turistler, havuz başında sıkılan köpük içinde şarkı eşliğinde eğlenirken, animatörler tarafından hortumla sıkılan suyla da serinlik sağlandı.

Rusya'nın Voronej kentinden tatil için Kemer'e gelen Alona Bublikova, "Köpük partisini çok beğeniyoruz. Kemer'i çok seviyorum ve tekrar geldim. Herkese teşekkür ediyorum ama burası çok sıcak" dedi.

