DHA YURT BÜLTENİ-3

1)BUĞDAYI 'KÖK HASTALIĞI' VURDU, YÜZDE 50 KAYIP BEKLENİYOR

TRAKYA'da önce aşırı yağışlar nedeniyle zamanında gübreleme yapılamayan ardından, Nisan ayında beklenen yağışların düşmemesi üzerine yaşanan kuraklık buğdayda 'kök hastalığı' meydana getirdi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, "Hem hastalık hem kuraklık nedeniyle buğdayda çok büyük kaybımız olacak Edirne'de. Geçen yıla göre bu yıl Edirne ve civarında verim, yüzde 50 düşük olacak. Bu çok ciddi bir rakam bu da tabi ki maddi açıdan çiftçiyi zorlayacaktır" dedi.

Türkiye'nin buğday ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan Trakya'da, önce aşırı yağışlar, ardından beklenen mevsimde yağışların düşmemesi sonucu meydana gelen kuraklık nedeniyle buğdayda 'kök hastalığı' meydana geldi. Bölgede 1 milyon 750 bin dekar alanın büyük bölümünde görülen hastalığın üründe yüzde 50'lere varan ürün kaybına neden olması bekleniyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, hastalık ve kuraklık nedeniyle buğdayda çok büyük verim kaybı beklediklerini belirterek, şöyle dedi: "Edirne, Eylül ayından Mart ayına kadar metrekareye 800 kilogram yağış aldı. Bu yağışlardan dolayı gübre ve ilacı zamanında atamadık ve bundan dolayı Edirne ve civarında buğdayda çok büyük hastalık oldu. Bu hastalığı 'kök hastalığı' diyoruz. Mart ayından sonra istediğimiz yağışlar yağmayınca buğdayda bu kök hastalığı dediğimiz hastalık tetiklendi. Hem hastalık, hem kuraklık nedeniyle buğdayda çok büyük kaybımız olacak Edirne'de. Geçen yıla göre bu yıl Edirne ve civarında verim, yüzde 50 düşük olacak. Hem bu hem de verilen yüzde 11'lik zam bizleri tatmin etmemektedir. Trakyalı çiftçinin bu yıl morali bozuk olacak. Edirne'de 1.2 milyona yakın ekili buğday arazisinde benim beklentime göre, yüzde 50 verim kaybı olacak. Bu çok ciddi bir rakam bu da tabiki maddi açıdan çiftçiyi zorlayacaktır."

'BİTKİ STRESE GİRDİ'

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, yağış almayan bitkinin strese girdiğini ifade ederek, "Buğdayın en suya ihtiyaç duyduğu dönemde yağmur yağmadığı için verim kaybı bekliyoruz. Kentte 200 bin dekar ekili alanda verim kaybı bekliyoruz. Bu da çiftçiyi maddi anlamda dönüşü olacak. Bitki strese girdiği için yeşil kaldı. Verim kaybı bekliyoruz" dedi. Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, mahsulü zamanında ilaçlayamadıkları için azda olsa hastalık olduğunu belirterek, "Yağışlar biraz geç kaldı. Bu nedenle verim kaybı bekliyoruz. Geçen yıl aldığımız verimi beklemiyoruz. Kuraklıktan dolayı bu sene ilk yağışlar çok oldu. Nisan ayın içinde ve sonunda yağış olsaydı çok iyi olurdu" dedi.

TARLALARDA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Bölgede yavaş yavaş buğday hasadına başlayan üreticiler ise üzüntü yaşıyor ve borçlarının 1 yıl ertelenmesi talebinde bulunuyor. Edirne'nin Musabeyli köyünde üreticilik yapan Erhan Mercan, dengesiz yağışlardan dolayı bu yıl buğdayda yarı yarıya verim kaybı yaşadıklarını belirterek, "Geçen yıl biçtiğimiz buğdayın bu sene yarısını biçmekteyiz. Yarıdan bile aşağı biçtiğimiz yerler var. Geçen sene dekarı 600 kilo biçerken bu yıl, 250-300 kilo arasında biçiyoruz. Maliyet hesabı yapıldığında kurtarmıyor. Bu yıl kötü bir yıl yaşıyoruz. Yağışların zamansız yağmasıyla, gübrelemeyi zamanında yapamadık. Dengesiz yağışlar buğdayda verimi düşürdü" dedi. Üreticilerden Süleyman İsencik, zamanında yağış almayan toprakta büyük çatlaklar oluştuğunu belirterek, ""Zamanında yağışın düşmemesinden dolayı bu sene verimler çok düşük. Fiyatlarda çok düşük. Masraflarımızı çıkaramayacağız. Normalde 1 metre olması gerekirken 50 santimde kaldı. Bu yıl devletten daha güzel fiyat bekliyoruz. Yoksa masrafları çıkaramayız. Bu yıl buğdaydan çok büyük zarar ettik. Kuraklığın en güzel göstergesi toprağın yarıklar şeklinde çatlaması. Yağış almayan toprak büyük yarıklar şeklinde çatlamaya başladı. Bu çatlaklara kolumuzu rahatlıkla sokabiliyoruz. Bu kuraklığın acı gerçeği" dedi.

'SAMAN İTHALATI ARTACAK'

Üreticilerden Osman Küçükarda, tarlasına ektiği buğdayın boyunun kısa kaldığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl ektiğimiz buğdayda, dönümünden 13-15 saman balyası çıkıyordu. Bu yıl 4'ü geçmiyor. Bu sene hayvan besicisinin işi çok zor. Samanda çok kriz yaşanacak. Devlet buna önlem almalı. Geçtiğimiz yıl 6-8 liradan giden saman balyası bu yıl,13 liraya çıkmasını bekliyoruz. Kışın saman bulmak çok zor" diye konuştu.

2)BURSA'NIN İÇME SUYU BU BALIKLARA EMANET

BURSA Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından 1985 yılında hizmete açılan Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde, barajdan gelen ham suyun ilk kontrolü, bir akvaryumda yaşayan Japon balıkları tarafından yapılıyor.Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), kentin içme suyunu karşılayan Doğancı Barajı'ndan gelen suyu Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtıyor. Çeşitli testlerin yapıldığı tesiste, barajdan gelen ham su içinde Japon balıklarının bulunduğu bir akvaryuma örnek alınıyor. Baraj suyuna herhangi bir zehirli maddenin karışması durumunda balıkların tepki vereceğini belirten yetkililer, bu nedenle akvaryumun 24 saat izlendiğini belirttiler. Tesisin 1985 yılında hizmete girdiğini belirten BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, kentin su ihtiyacının büyük bölümünün Doğancı Barajı'ndan sağlandığını söyledi. Baraj suyunun yaklaşık 11 kilometrelik bir isale hattıyla Dobruca İçme Suyu ve Arıtma Tesisi'ne getirilerek arıtıldığını belirten Gülenç, BUSKİ Genel Müdürlüğü olarak Bursalılara kesintisiz ve güvenilir su verebilmek için bu tesislerdeki laboratuarlarda titizlikle denetim yapıldığını söyledi.

50 AYRI NOKTADAN NUMUNE ALINIYOR

Doğancı Barajı'nda arıtma tesisine gelen suyun, arıtım yapılarak güvenilir ve kalitesi olarak şehir şebekesine verildiğini ifade eden Güngör Gülenç, "Burası 24 saat hizmet veren bir birim. Hem Uzaktan Gözleme ve Kontrol Sistemi (SCADA) merkezimizden, hem de çeşitli birimlerimizden tüm tesislerimiz kontrol altında. Hergün, gelen ham suyun içerisinde olabilecek problem var mı diye sürekli numune almaktayız. Tabii her kademesinde işlem yapılırken yapılan işlemlerin doğru ve uygunluğunun da ara kontrolleri olmakta. En sonunda çıkış suyundan da numune alıyoruz. Hergün 50 ayrı noktadan numune alıyoruz. Bu numuneleri 60 ayrı parametrede incelemekteyiz. Bursa halkına güvenli su sunabilmek için 60 ayrı parametreyi inceliyoruz" şeklinde konuştu.

KOBAY BALIKLAR İLE DENETİM

Herhangi bir olumsuz durumda bir problem yaşanmaması için buradaki tüm üniteleri anında izlemek için SCADA merkezinden denetimlere devam ettiklerini söyleyen BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, "Bunun yanı sıra belki bir çok ilde rastlanmayan 'Kobay Balıkları' dediğimiz bir sistemimiz var. Allah muhafaza suya beklenmedik bir müdahale olursa balıklar etkileniyor. Eğer balıklarda olumsuz bir parametre oluşursa, barajdan gelen su, tesislerden çıkana kadar 2 saatlik bir zamanımız var, bu sırada önlemlerimizi alabiliyoruz. Balıkların ölümü durumunda SCADA merkezimizden anında müdahale ediyoruz. Bu şekilde Bursalılara kaliteli su vermenin keyfini yaşıyoruz" diye konuştu.

3)BARINAĞA TELLERİN ÜZERİNDEN ATILAN 7 YAVRU KÖPEK ÖLÜSÜ BULUNDU

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne (KE-HAYKO) ait 'can evi' olarak adlandırılan barınağa tel örgülerin üzerinden atılan 9 yavru köpekten 7'si ölü bulunurken, 2'si tedaviye alındı. Dernek Başkanı Sevinç Cebeci, olaya tepki göstererek, "Neden yapıldığına anlam veremiyoruz. Mübarek günde olacak iş değil. Daha önce 3 yavrumuz kesildi, biçildi şimdi de 7 yavrumuz atılmış" dedi.

Olay, İspat Cami Mahallesi'ndeki Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne ait 'can evi' olarak adlandırılan hayvan barınağında meydana geldi. Akşam saatlerinde barınağa gelen KE-HAYKO Derneği üyeleri, yetişkin köpeklerin bakıldığı bölüme kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tel örgülerin üzerinden 9 yavru köpek atıldığını fark etti. Yavru köpeklerden 7'sinin öldüğü belirlenirken, 2 köpek ise tedavi edilmek için ayrı bölüme alındı. İhbar üzerine barınağa gelen Keşan Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri de incelemelerde bulundu. İlk incelemede boğuldukları değerlendirilen köpeklerin öldükten sonra mı yoksa önce mi atıldığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Keşan Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ölen köpekleri otopsi yapılmak üzere hayvan barınma evine götürdü.

KE-HAYKO Derneği yöneticileri, olayla ilgili polise ve savcılığa da şikayette bulundu. Polis ekipleri, soruşturma kapsamında barınakta inceleme yaparak, yakında bulunan Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposunun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

'NEDEN YAPILDIĞINA ANLAM VEREMİYORUZ'

KE-HAYKO Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, olaya tepki göstererek, "Barınakta büyük köpeklerin olduğu kısma yavru köpekler atılmış. Bu köpeklerin ölü olarak mı atıldığı yoksa büyük köpekler tarafından mı boğulduğunu bilmiyoruz. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine bakacağız. Köpekler belediyeden gelen ekiplerce otopsi için götürüldü. Bu ikidir oluyor. Kasıtlı yapılan bir şey var. Neden yapıldığına anlam veremiyoruz. Emniyete haber verdik, savcılığa da başvuruldu. Gereken neyse yapılacak; ama çok üzgünüz. Mübarek günde olacak iş değil. Daha önce 3 yavrumuz kesildi, biçildi şimdi de 7 yavrumuz atılmış" diye konuştu.

'YAPILANI KINIYORUM'

Köpeklerin, barınaklara getirilip, gelişigüzel tel örgülerin üzerinden atılmaması gerektiğini kaydeden Cebeci, "Yavru köpeğe bakamıyorsanız ve buraya getirecekseniz telefon numaralarımız var. Bizi arayın, biz teslim alalım, gereken yere koyalım. Bu yapılanı kınıyorum. Artık yeter. Biz iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. El birliği içerisinde yemesi, içmesi, temizliği için çalışıyoruz. Tedavi ettiriyoruz, kısırlaştırıyoruz. Hepimiz canlar için uğraşıyoruz. Onları var etmek için savaşıyoruz. Hepimizin işi, gücü var ama gönül işi yapıyoruz. Yeri geldiğinde cebimizden para veriyoruz. Buraya 24 saat birini bırakamayız. Buna maddi olarak gücümüz yetmez" dedi.

Yaşananları haber alıp, barınağa gelen hayvanseverler de duruma tepki gösterdi.

3 YAVRU KÖPEK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

KE-HAYKO Derneği'ne ait 'can evi' olarak adlandırılan barınakta geçen ay meydana gelen olayda da 2 çocuk tarafından asma kilitler kırılarak, içeri girilmiş ve kulübelere zarar verilerek, 3 yavru köpek öldürülmüştü.

4)48 GÜNLÜKKEN ANNESİ ÖLEN TORUNUNUN ŞAMPİYON BİR JUDOCU OLMASI İÇİN KENDİNİ ADADI

SAMSUN'da 48 günlükken annesi ölen Ayten Mediha Yeksan'ı (16) babaannesi Nebahat Yeksan büyüttü. 7 yıl önce judoya başlayan genç kıza en büyük desteği yine babannesi verdi. Her gün torununu idman çantasını hazırlayıp okula getiren Nebahat Yeksan, onunla birlikte idmanlarına ve müsabakalarına da gidiyor. Judoyu torunu ile birlikte öğrenen Nebahat Yeksan, "Ayten bizi hep gururlandırdı" dedi.İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde 16 yıl önce meydana gelen olayda bir apartmanını 5'inci katında çamaşır asarken balkondan düşen 2 çocuk annesi Ayten Yeksan öldü. Annesi öldüğünde 48 günlük olan Ayten Mediha Yeksan'ın bakımını ise babaannesi Nebahat Yeksan (68) üstlendi. İlkokuldayken torununun judo sporuna başlaması ile birlikte Nebahat Yeksan'da onu hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Her gün okula gelip torununun antrenman için götüreceği içinde yemek ve spor kıyafetlerinin bulunduğu çantayı getirip onunla birlikte antrenmana gitti. Ölen annesinin adını taşıyan Ayten Mediha Yeksan, hem okuldaki başarısı hem de kazandığı başarılarla en çok da babaannesinin yüzünü güldürdü. Judo ile ilgili bilgi de edinen ve torunun müsabakaları hiç kaçırmayan Nebahat Yeksan, torununun balkan 3'üncülüğü, Türkiye şampiyonluğu gibi madalyalar kazandıkça gururunun da katlandığını söyledi.

Kendisi gibi judocu olan ağabeyi Halil İbrahim Yeksan (18) ile antrenman yapan Ayten Mediha Yeksan, 2011 yılından bu yana judo yaptığını şuaki hedefinin ise Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmak olduğunu söyledi. Babaannesi ile arasındaki diyaloğunun çok iyi olduğunu söyleyen Ayten Mediha Yeksan, "Babaannem benim arkadaşım gibidir. 7 yıldır her gün anterman çantamı okula getiriyor. Benimle antermana gelir. İl dışında da olsa müsabakalarımı izler. Judo ile ilgili detaylı bilgiye sahip. Benimle birlikte o da bu sporu öğrendi. Babaannem beni büyüttü ve bu spora yapmama her zaman destek çıkıyor. Her zaman yanımda" diye konuştu.

Babaanne Nebahat Yeksan ise "Ayten 48 günlüktü annesini kaybetti. Ağabeyi ile birlikte onlara aile olarak kol kanatg erdik büyüttük. Spora başlamak istedi Ayten'e biz yine destek olduk. Her akşam çantasını hazırladım hem kıyafetlerini hem yemeklerini hazırladım. Çantasını okuluna götürdüm. İdmanlarını izledim. Hem Ayten hem de ağabeyi beni bu zamana kadar hiç üzmediler. Kazandıkları madalyalarla bizleri hep gururlandırdılar. İkiside hem başarılı sporcular hem de başarılı öğrenciler. Özel okulda tam burslu olarak eğitim görüyorlar. Onlara destek olan antrenörümüze ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

5)DP LİDERİ UYSAL: SİZ KURTLA YİYEN KUZU İLE AĞLAYAN BİR İKTİDARSINIZ

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ak Parti hükümetini eleştirerek, "Hani Necip Fazıl'ın güzel bir sözü var; 'Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa' dediği gibi. Siz kurtla yiyen kuzu ile ağlayan bir iktidarsınız" dedi.

DP Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Adayı Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'da seçim çalışmaları kapsamında bir düğün salonunda iftar programı düzenledi. Gültekin Uysal, iftara katılan DP çatısı altında görev yapmış ve halen görevini sürdüren il başkanları, yönetim kurulu üyeleri, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla İYİ Parti milletvekili adayları ve teşkilat mensuplarını kapıda karşıladı.

'BAL BAL DEMEKLE AĞIZ TATLANMAZ'

İftarda konuşan Gültekin Uysal, 2018 bütçesi içerisinden 6.2 katrilyon (milyar) lira payın havalimanı ve köprülerden yolcu geçiş garantisi için ayrıldığını iddia ederek, bu bedelin milletin cebinden çıktığını söyledi. Uysal, şöyle konuştu:

"Ortada ne var Demirel'in ve Özal'ın yaptırdığı köprülerden bu ülkenin vatandaşı 10 liraya geçerken, Tayyip Beyin yaptırdığı köprüden 100 liraya geçtiği gerçeği var. 2018 yılı bütçesi içerisinde 6.2 katrilyonluk pay ayrıldı. Niye? Bu imtiyaz anlaşmalarıyla beraber geçiş garantisi verilen, yolcu garantisi verilen işte şuracıkta Zafer Bölgesel Havaalanı, Deli Dumrul hikayesinde olduğu gibi geçmediğimiz köprüden bu ülkenin neresinde yaşıyor olursa olsun her vatandaşı bedelini ödemek mecburiyetinde. Ama dillerinden düşürmedikleri bir söz var 'yerli ve milli' diye. Hani güzel Anadolu'muzun irfanıyla söylediği bir söz var; 'Bal bal demekle ağız tatlanmaz' dediği gibi bu arkadaşlar 'yerli ve milli' demekle yerli ve milli mi oluyorsunuz. İcraatınız ortada."

'BU TAKSİMİ KURT YAPMAZ KUZULARA ŞAH OLSA'

Hükümetin İsrail ile her türlü iş birliğini yaptığını ileri süren Uysal, muhalefetin 'anlaşmaları askıya alalım' teklifini iktidarın kabul etmeyerek 'hayır' verdiğini öne sürdü. Gültekin Uysal, "Meydanlarda höyküreceksiniz. Ama muhalefet TBMM'de daha yakın zamanda 'İsrail ile yapılan bütün anlaşmaları askıya alalım' teklifini getirdiğinde orada gidip 'hayır' vereceksiniz. Bu ülkenin kaynaklarını faiz lobileriyle birlikte yiyeceksiniz. Bir takım müteahhitlerle beraber bu ülkenin yarınlarını ipotek altına alacaksınız. Sonra da dönüp, göstermelik fukara sofralarında vatandaşımızla ve insanımızla beraber olduğunuzu söyleyeceksiniz. Hani Necip Fazıl'ın güzel bir sözü var; 'Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa' dediği gibi. Siz kurtla yiyen kuzu ile ağlayan bir iktidarsınız" dedi.



6)ALACASU KOYU VE PHASELİS'TE TEMİZLİK

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla 100 kişilik ekiple Alacasu Koyu ve Phaselis'te temizlik yapıldı.

Kemer Belediyesi ile Kemer Turistik Otelciler Birliği'nin (KETOB) ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Kemer'in eşsiz güzellikteki Alacasu (Cennet) Koyu ve ünlü ören yeri Phaselis'te temizlik yapıldı. 10 otelin ve Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekibe, eldiven ve poşet dağıtıldı.

Alacasu sahilinde cam, pet şişe, metal parçaları, poşet gibi sahil boyunca gelişi güzel çevreye bırakılmış çöplerin temizlendiği etkinlikte biriken çöpler arasından çıkan geri kazanılabilirler ise geri dönüşüme gönderildi. Etkinlikte yaklaşık yarım kamyonet çöp toplandı. Turizmciler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yapılan etkinlikle ilgili olarak, ilçede en büyük gelir kapısının turizm olduğunu, bunda da en önemli etkenin temiz bir doğa olduğunu vurguladı. Turizmciler, vatandaşı ve bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin çöplerini doğaya değil çöp kutularına atmaları gerektiğini söyledi. Etkinlik sonunda katılımcı otellere KETOB tarafından sertifika da dağıtıldı.

7)ÜNİVERSİTELİ MERVE, İTFAİYECİ OLMAK İÇİN KAMYON EHLİYETİ ALDI

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencisi Merve Aydın (21), hayalindeki itfaiyecilik mesleğini yapabilmek için kamyon ehliyeti almaya hak kazandı.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencisi Merve Aydın, hayali olan itfaiyeciliği yapabilmek için özel bir ehliyet kursuna yazıldı. Merve Aydın, önce yazılı sınavı, ardından da direksiyon sınavını başarıyla tamamladıktan sonra C sınıfı ehliyet almaya hak kazandı.İtfaiye teşkilatında çalışmak istediğini belirten Merve Aydın, "Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü'nden bu yıl mezun oluyorum. Bölümümü çok seviyorum. Hastane ve AFAD'da da çalışabiliyoruz, ama ben itfaiye teşkilatında çalışmak istiyorum. İtfaiyede çalışmak için C sınıfı ehliyete sahip olmak gerekiyor. Onun için kursa yazıldım ve ehliyetimi aldım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. Merve Aydın, başlarda viteslerde biraz zorlandığını belirterek, "Ama ilerleyen zamanda alıştım. Her kadının kamyon kullanabileceğini düşünüyorum" diye konuştu. Sürücü kursunda 18 yıldır direksiyon eğitmenliği yapan Süleyman Deşik de, "İlk defa kamyon ehliyeti alan kadın öğrencim oldu. Merve başarılı bir öğrenci" dedi.

