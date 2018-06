DHA YURT BÜLTENİ- 3

Gündüz sahada, gece büfede propaganda

Saadet Partisi Burdur üçüncü sıra milletvekili adayı Fethi Semiz, gündüz seçim çalışmalarını sürdürürken, akşam ise büfesinde hem satış yapıyor hem de müşterilere yapacaklarını anlatıyor.

Burdur Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde memur iken 24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi'nden aday adayı olmak için istifa eden Fethi Semiz (43), üçüncü sıradan aday gösterildi. Gündüz seçim çalışmalarını sürdüren Fethi Semiz, akşam ise Cumhuriyet Meydanı'nda kendisine ait büfede hem satış yapıyor hem de gelen müşterilere partisinin politikalarını ve milletvekili olması halinde yapacaklarını anlatıyor. Semiz, "Gündüz yoğun bir seçim çalışmamız var. İlçelerimizi, köylerimizi geziyoruz. Partimizin Türkiye'nin teminatı olduğunu anlatıyoruz. Partimizin politikalarını anlatıyoruz. 24 Haziran'ın gençler için bir fırsat olduğunu anlatıyoruz. Ramazan ayı olduğu için akşam da müşterilerime elimden geldiği kadar partimizin politikalarını anlatıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Fethi Semiz'in lokum ikram etmesi

- Müşterilerine satış yaparken propaganda yapması

- Müşterilerle sohbeti

- Fethi Semiz'le röp.

- Detay

210 MB /// 03.28"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

==========================================

Turizmde yeni rakipler Arap ülkeleri

Kemer Belediyesi ve Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Mustafa Gül, "Bundan 10 yıl öncesine kadar turizmdeki rakiplerimiz İspanya, Yunanistan ve İtalya'ydı. Ama bugün Arap ülkeleri de dahil 25- 30 ülkeyle turizm sektöründe rekabet içindeyiz" dedi.

Geçen yıl Rus turist sayısında rekor seviyeye ulaşan Kemer'de de bu yıl da rekor bekleniyor. KETAV ve Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül, turizmdeki rakiplerinin artık sadece İspanya, İtalya ve Yunanistan olmadığını söyledi. İçki satışı yasağını delen bazı Arap ülkelerinin de turizme başladığını aktaran Başkan Gül, bu ülkelerle birlikte yaklaşık 25- 30 destinasyonun kendilerine rakip olduğunu kaydetti.

Kemer'deki turizm yapılanmasının yüzde 70'inin Rus turistlere uygun olduğunu anlatan Başkan Gül, "Rusya'dan Antalya'ya gelen turist sayısı 5 milyonu buluyor. Bu rakamın 10 milyona, 15 milyona çıkmasını temenni ediyoruz. Ruslar Kemer'i 90'lı yıllardan bu yana çok seviyor. Öte yandan Arap ülkeleri de turizm sektörüne yöneldi. Bunun en güzel örneği Dubai. Bu ülkelerde içki satışı yasak olduğu halde turizm için bu yasağı deldiler. Bundan 10 yıl öncesine kadar turizmdeki rakip ülkelerimiz İspanya, Yunanistan ve İtalya'ydı. Ama bugün Arap ülkeleri de dahil 25- 30 ülkeyle rekabet halindeyiz. Onun için turizme daha çok yatırım yapmamız, gelen turisti daha çok mutlu etmemiz lazım. Bizim doğamız, denizimiz, tarihi zenginliklerimiz, turistik tesislerimiz hiçbir ülkede bulunmayacak kadar değerli. Bu destinasyon zenginliğini iyi kullanmamız lazım. Aynı zamanda konukseverliğimizi de en üst düzeyde tutmamız gerekiyor. Zaman zaman bu konuda da sıkıntı yaşanıyor" diye konuştu.

'RUSYA'DA KEMER'İN TANINMA ORANI ÇOK YÜKSEK'

2014 yılında 1 milyon 80 bin, 2017 yılında 1 milyon 400 bin Rus turistle rekor kırdıklarını vurgulayan Başkan Gül, "Rusya'da Kemer'in tanınma oranı çok yüksek. Kemer böyle bir hava yakaladı. Bu havayı sürdürmek ve Kemer'de turizmi daha çok geliştirmek için belediyeye olduğu kadar otelcilerimize ve esnafımıza da önemli görev düşüyor. Burada güzel bir tatil geçirmeleri için her türlü imkanı sağlamalıyız. Onları ailemizden biri gibi görmeli ve ilçemizi rahatça gezmelerini sağlamalıyız" diye konuştu.

'SEZON İYİ GEÇECEK'

İlçedeki birçok otelin ekim sonuna kadar rezervasyonlarının dolu olduğuna işaret eden Başkan Gül, şöyle dedi:

"Her şeye rağmen sezona iyi başladık. Tesislerimiz büyük oranda dolu ve sezonda yüksek doluluklara ulaşması bekleniyor. Ancak bu doluluk çarşıya henüz yeterince yansımadı. Esnafa çok katkısı olmayan bir turist yapısı var ama kabul etmeliyiz ki dünya çapında bir ekonomik kriz var. Ama yine de sezon iyi geçecek. Belediyemizin önderliğinde, Kemer Turistik Otelciler Birliği, KETAV, otelcilerimiz, esnafımız, basınımız ve hemşehrilerimizin işbirliğiyle turizmde önemli bir yere geldik."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Denizde ve havuzda turist görüntüsü

- Havuza atlayan kadın turist detayı

- Mustafa Gül röportaj

- Havuzda yüzen kadın turistlerden detay

- Mustafa Gül röportaj

- Kemer'den drone görüntüsü detayı

- Mustafa Gül röportaj

- Havalimanından turist detayı

494 MB /// 04.25 (HD)

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

==========================================

Batman böğürtleni Avrupa pazarında

Batman'da, 3 yıl önce 70 dönüm arazide ekilen böğürtlen, bu yıl ürün vermeye başladı. Bölgede kurulan tek böğürtlen ekim alanında bu yıl 50 ton rekolte elde edilmesi beklenirken, tesisin yetkilisi Ziraat mühendisi Ahmet Ceylan, Almanya'daki bir firma ile 3 milyon Euro'luk bir anlaşma yaptıklarını söyledi. Ceylan, "Böğürtlen, bu sene hem verim hem de fiyat bakımından üreticileri memnun edecek. İki hafta içinde başlayacak böğürtlen hasadı Ağustos sonuna kadar sürecek. Bu ürün istihdama da katkı sağlayacak" diye konuştu.

Batman'ın Yunuslar köyünde 70 dönümlük alana böğürtlen ekimi yapan bir üretici, ilk ürününü Almanya'ya ihraç edecek. Ağustos ayında hasadı yapılacak böğürtlenden 50 ton rekolte elde edilmesi bekleniliyor. Tesiste görev yapan Ziraat Mühendisi Ahmet Ceylan, böğürtlenin veriminden memnun olduklarını dile getirerek, böğürtlenin üreticinin artık öncelikli ürünleri arasında olduğunu söyledi. Ceylan, "Böğürtlen, bu sene hem verim, hem de fiyat bakımından üreticileri memnun edecek. İki hafta içinde başlayacak böğürtlen hasadı Ağustos sonuna kadar sürecek. Bu ürün istihdama da katkı sağlayacak. Böğürtleni yeni ektiğimizde bir çok üretici 'tutmaz' demişti. Ancak çileğe alternatif olan ürün zamanla rağbet görmeye başladı" dedi.

3 MİLYON EURO'LUK ANLAŞMA

Ceylan, Almanya'daki bir firma ile yaptıkları görüşmede 3 milyon Euro'luk bir anlaşma yaptıklarını ifade ederek, "Bu yıl ürünümüzü Almanya'ya göndereceğiz. Gerekli bağlantıları yaptık. Böğürtlenin üretim maliyeti düşük, verimi ise yüksek. Organik asit, mineral bakımından zengin bir meyve. Özelikle bitkilerde bulunan flavanlar açısından zengin olan böğürtlen kansere karşı adeta kalkan görevi üstleniyor. Ayrıca kanı incelterek kan şekeri dengeleyen böğürtlen diyabet rahatsızlığı olan için de önemli şifa kaynağıdır. Günde bir avuç böğürtlen sağlık açısından çok yararlı. Ağustos ayında elma hasadına da başlayacağız. Elma şu anda gelişeme safhasında. Bu aylar elmanın kendini büyüttüğü dönemdir. Aşırı sıcaklara karşı bahçenin genelinde de file uygulamasını getirdik. Daha önce bölgede yetişmeyen birçok ürünün bu verimli topraklarda yetiştiğini bir yerde ispatladık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Böğürtlen ve elma tarlasından görüntü

-Elma görüntüsü

-Böğürtlen görüntüsü

-Ceylan'ın açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()

=============================================

11 yıldır kendi elektriğini üretiyor

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde oturan Niyazi Çimen (59), dağdan gelen suyun üzerine kurduğu türbinle 11 yıldır kendi elektriğini üretiyor. Çimen, aynı suyun önüne yaptığı havuzlarda ise alabalık yetiştiriyor.

Almanya ve İsviçre'de inşaat işçiliği yapan, 2 çocuk babası Niyazi Çimen, 1997 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Hocalar ilçesi Çepni köyüne yerleşen Niyazi ve eşi Yıldız Çimen (53), 11 yıl önce de köy merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Canbaş Tepesi'ne yaptıkları tek odalı evlerinde yaşamaya başladı. 34 yıllık evli çift, evlerine elektrik bağlanması için ilgili kuruma başvurdu. Çabalarından sonuç alamayan Niyazi Çimen, kendi elektriğini üretmek için harekete geçti. Canbaş Tepesi'nden dereden akan suyun üzerine bir türbin yerleştiren Çimen, ihtiyacı olan elektriği bu sayede elde etmeyi başardı.

SUYUN BİR BÖLÜMÜ İÇME SUYUNA GİTTİ

İlk zamanlarda ürettiği elektrikle aynı anda 7 ampul, televizyon ve buzdolabı çalıştıran Niyazi Çimen, bölgeye kurulan gölet nedeniyle köyün içme suyu azalınca suyun bir bölümünden feragat etmek zorunda kaldı. Çimen, kullanım hakkı kendisinde olmasına ve açtığı davayı kazanmasına rağmen köylünün içme suyu ihtiyacının karşılanması için suyun bir bölümünü verdi. Şimdi suyun saniyede 7.6 litrelik bölümünü köyün içme suyuna veren Çimen, saniyede 5 litreyle de elektrik üretmeye devam ediyor. Su azaldığı için telefonunu şarj edebileceği ve 2 ampul yakabileceği elektrik üreten Çimen, 11 yıldır şebeke hattı bağlı olmayan evinde elektrik faturası ödemiyor. Suyun hız kazanması için varillerden yararlanarak, sistem kurduğunu anlatan Niyazi Çimen, "Suyun hız kazandığı bölgeye büyük bir çark yerleştirdik. Bu çarka bağladığımız düzeneği de elektrik üretimi yapan motora bağladık. Suyun çarpmasıyla dönen çark, enerji üretiyor" diye konuştu.

'YAŞANTIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Elektrik elde ettiği suyun israf olmaması için de kurduğu havuzlarda balık ürettiğini aktaran Çimen, balık üretim tesisi yapmak için önce fizibilite raporu hazırladığını ardından ÇED raporu aldığını kaydetti. Ruhsatlı olarak balık üretim çiftliği kurduğunu ve alabalık üretmeye başladığını belirten Çimen, "Bölgeye piknik yapmaya gelenler bizden balık alıyor. Çevreye zarar vermeden, doğanın içinde yaşarken, aynı zamanda sattığımız balıkla yaşantımızı sürdürüyoruz. Yine inşaatlarda çalışarak, para kazanıyorum" dedi.

HER İŞİ BİRLİKTE YAPIYORLAR

Yıldız Çimen de doğanın içinde kurdukları yaşam alanlarında çok mutlu olduğunu söyledi. Her işi eşiyle birlikte yaptığını belirten Çimen, "Eşim bazen inşaatlara gidiyor. İnşaatlarda çalışırken, buraya piknik için gelen müşterilere balık pişiriyorum. Balık servisi yapıyorum. Onlar da memnun oluyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Niyazi Çimen ve eşinin yaşadığı bölge

- Elektrik üretimi yapan sistem

- Niyazi Çimen sistemde inceleme ve bakım yaparken

- RÖP1: Niyazi Çimen

- Niyazi Çimen ve eşi Yıldız Çimen balık havuzunda balıklara bakarken

- Niyazi Çimen ve eşi Yıldız Çimen balık havuzunda balık çıkartırken

- RÖP2: Yıldız Çimen

326 MB /// 02.57"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), ()

=============================================

Çölyak hastaları için glutensiz mutfak açtı

Elazığ'da, çölayak hastası olan Nazife Kırıkçı, açtığı cafeteryada hem kendi besin maddelerini hazırlıyor hem de çölyak hastası olan insanlara glutensiz yiyecek servisi yapıyor. Nazife Kırıkçı, buğday unu hassasiyeti bulunmasından dolayı çarşıda glutensiz yiyecek bulamadığı belirterek, "Yaşadığım bu zorluğu başka çölyak hastaları yaşamaması için bu cafeteryayı açtım" diye konuştu.

Elazığ'da 52 yaşındaki Nazife Kırıkçı, kendi imkanları ile çölyak hastaları için glutensiz mutfağı açtı. Gittiği lokantalarda glutensiz yiyecek bulmakta zorlanan Kırıkçı, glutensiz yiyeceklerin satıldığı bir cafeterya açarak çölyak hastalarına hizmet veriyor. Amacının, çölyak hastalarının yaşadığı sorunlarını çözüm olmak olduğunu dile getiren Kırıkçı, "Yaşadığım bu zorluğu başka çölyak hastaları yaşamaması için bu cafeteryayı açtım. 9 yıldır çölyak hastasıyım. Hastaneye gittiğimde ve çarşıda gezerken yiyecek bulamıyordum. Aç kalıyordum. Yanımda bir beslenme çantası bulundurarak, yiyeceklerimi taşıyordum. Bundan dolayı böyle cafeterya açtım. Benim gibi çölyaklılar mağdur olmasın diye bu hizmeti vermeye başladım. İlgiden çok memnunum. Doğu Anadolu Bölgesin'deki diğer çölyak hastaları da bizler ile iletişime geçmeye başladı. Çevre illerden çok büyük bir ilgi var" diye konuştu.

'HER TÜRLÜ GLUTENSİZ YİYECEĞİ HAZIRLIYORUZ'

Malatya, Bingöl ve Tunceli illerinden sipariş aldıklarını belirten Nazife Kırıkçı,"Mutfağımızda glütensiz mantı, içli köfte, sigara böreği, lahmacun, pizza, ekmek, pasta çeşitleri ve tatlılar bulunuyor. Normal insanın yediği her türlü yemek mevcut. Ama yemeklerimiz glütensiz. Maddi gücüme göre bu iş yerimi açtım.Ama KOSGEB'e de başvuru da bulundum. Devletin desteği sayesinde iş yerimi büyüterek, daha iyi hizmet vermek istiyorum "dedi.

'ÇÖLYAK HASTALARI MAĞDUR OLMUYOR'

Nazife Kırıkçı, çölyak hastalarının Elazığ'da böyle bir cafeteryanın açıldığını öğrendikten sonra internet üzerinden sipariş verdiklerini de ifade ederek, "Bizler de hazırlayıp,kargo ile gönderiyoruz. Çölyaklılar asla mağdur olmuyor. Çölyak hastalarına umut oldum. Hayalim böyle bir yer açmaktı ve o hayalimi de çok şükür gerçekleştirdim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Yemeklerden görüntü

-Nazife Kırıkçı'dan görüntü

-Röportaj

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, ()

==============================================

Çeltik tarlaları tohumla buluştu

Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sini karşılayan Edirne'de, tohumlar çeltik tarlalarıyla buluştu. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, "Türkiye pirinç ihtiyacı 1.5 milyon ton. Türkiye'de pirinç üretimi 940 bin tona kadar çıktık. Edirne'de bu yıl Hamzadere barajının devreye girmesiyle sulama alanları çoğaldı. Eğer çiftçi desteklenirse açık kapanıp Türkiye pirinç ithal etmekte dışa bağımlı olmaktan kurtulur" dedi.

Türkiye'nin pirinç üretiminin yüzde 50'sini karşılayan Edirne'de üreticiler, sularla kaplı tarlalarda tohumları topraklarla buluşturdu. Kentte geçen yıl 550 bin dekar alana ekim yapılırken, 273 bin dekar araziyi sulaması planlanan Hamzadere Barajı'nın devreye sokulmasıyla çeltik ekim alanları da genişledi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, Türkiye'de çeltik ihtiyacının yüzde 50-55 karşılayan ekimi yapan il olduklarını belirterek, şöyle dedi: "Geçen yıl 550 bin dönüm ekim vardı, bu yıl barajların dolmasıyla birlikte yüzde 10-15 gibi artış bekliyoruz. Çeltik çok masraflı ve meşakkatli bir ürün. Çeltikte tarlaya girdiğin gibi para harcamaya başlarsın. Son yıllarda akaryakıtın ve gübrenin fiyatlarının aşırı derecede artmasıyla üretici zor durumdadır. Geçen yıla göre maliyetler artmıştır. Burada en büyük sorun ithalat. Çeltik ekicileri hükümetin dışarıdan pirinç ithal etmesi yüzünden küsüp ekim yapmayabilir. Çiftçimizi küstürürsek ekim yapmayabilir. Bu yüzden ithalattan vazgeçip üreticiyi destek verilmeli. Türkiye'nin pirinç ihtiyacı 1.5 milyon ton. Türkiye'de pirinç üretiminde 940 bin tona kadar çıktık. Türkiye pirinç üretiminde 1 milyon tona yaklaştı. Şimdi yeni barajlarımız var bizim Hamzadere ve Çakmak Barajı. Edirne, Türkiye'nin yüzde 80 pirinç ihtiyacını karşılayacaktır. Diğer illerde yüzde 20'sini karşılayacağı için Türkiye pirinç ithal etmek zorunda kalmayacak. Hükümetin sadece üreticiyi destekleyip gübre, mazot gibi girdi maliyetini düşürmesi yeterli olur. Bu sayede Türkiye, pirinçte dışa bağımlı olmaktan kurtulur." Türkiye'nin pirinç üretiminde dünyada 2'nci sırada olduğunu ifade eden Yorulmaz, "Türkiye pirinç üretiminde dünyada verim açısından Amerika, İtalya ve diğer ülkeler ülkelerle kıyaslandığında verim açısından biz onlardan öndeyiz. Sadece Mısır bizim iklim şartları nedeniyle geçmiş durumda. Dünyada verim açısından 2'nci ülkeyiz, teknoloji açısından Amerika'da ne varsa Türk çiftçisi o teknolojiyi kullanmakta" dedi. Çeltik ekimini yoğunlukla yapıldığı Meriç ilçesinin Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin, Edirneli çeltik üreticilerinin desteklenmesiyle Türkiye'nin pirinçte dışa bağımlı olmaktan kurtulacağını söyledi. Ergin, "Türkiye pirinçte dışa bağımlı ülke. Türkiye'nin çeltikte yaklaşık 400 bin ton açığı var. Eğer çiftçiye girdileri düşürmek adına ciddi destek verirse Türkiye dışa bağımlı ülke olmaktan kurtulur. Biz Türk çiftçileri olarak bu açığı kaparız. Yeter ki biz üreticilere destek verilsin. Çeltik ekimi çok zahmetli bir iş. Bu tamamen umut işi. Suyla doldurduğumuz tarlalarımıza tohumları saçtık. Bu tohumlar büyüyene sürekli ilaç ve gübre atıyoruz. Zahmeti çok zor olan pirinç üretiminde maliyetler çok yüksek. Bu maliyet fiyatları düşerse bizde para kazanmaya başlayacağız" dedi. Çeltik üreticisi Ahmet Soysal, "Çeltik üretimi çamurda suyun içinde aylarca çeltik üretmeye çalışıyoruz. Bu pirinç sofraya gelene kadar çok zahmetli bir yolculuktan geçiyor. Devlet üreticiye destek verirse çeltik üretiminden kazancımız olacak. Şu an mazot, gübre gibi masraflarımız çok olduğu için para kazanamıyoruz. Yetkililerden destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Ergene Nehri'nden detaylar

-Çeltik tarlalarından genel detay

-Üreticiler ile röp.

-Tarlalardan detaylar

-Cengiz Yorulmaz ile röp.

-Sulama kanallarından genel detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

==============================================

Başkan Zeydan Karalar’dan Miniklere Karne Hediyesi

Adana Seyhan Belediyesi, ilçedeki ilkokullarda okuyan 1. sınıf öğrencilerine yaz tatili öncesi okuma kitabı dağıttı.

İlk ve orta dereceli okulların kapanmasına az bir süre kala Adana’nın Seyhan ilçesinde ilkokul 1. sınıfı tamamlayacak öğrencilere karne hediyesi Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’dan geldi. Başkan Zeydan Karalar ilk karnelerini almaya hazırlanan minik öğrencilere okuma kitabı hediye etti. Kitap dağıtımına Şakirpaşa İlkokulu’ndan başlandı. Eğitimin önemine vurgu yapan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bu anlamada ellerinde geldiğince eğitim kurumlarının eksiklerini gidermeye çalıştıklarını belirtti. Kitap dağıtarak çocuklara okuma alışkanlığı edindirmek istediklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, “Eğitim dünyanın her yerinde en önemli şeydir. Bu nedenle eğitim kurumlarına yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Seyhan Belediyesi her zamanki gibi gereğini yapmaya devam edecek. Burada çocuklarımıza okuma alışkanlığı edindirmek istiyoruzö şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından 1. Sınıf öğrencilerine Başkan Zeydan Karalar kitaplarını teslim etti.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Öğrencilerin belediye başkanını karşılaması

- Belediye başkanına çeçek ve plaket verilmesi

- Seyhan belediye başkanı zeydan karaların kitap dığıtması

SÜRE:01'00" BOYUT:61,8 MB

Haber-Kamera:ADANA,()