DHA YURT BÜLTENİ -3

Şemdinli'de polis kalekoluna taciz ateşi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu köyünde yapımı süren polis kalekoluna PKK'lı teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı.

Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Altınsu köyü Elde Mahallesi'nde halen yapımı devam eden polis kalekoluna dün saat 23.30 sıralarında bir grup PKK'lı terörist tarafından taciz ateşi açıldı. Taciz ateşine kalekolda bulunan nöbetçiler tarafından anında karşılık verildi. Saldırıda bulunan teröristler gecenin karanlığından yararlanarak kaçtı. Güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Haber:ŞEMDİNLİ (Hakkari), ()

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8 FETÖ şüphelisi adliyeye gönderildi

Kayseri'de 1 hafta önce FETÖ'nün 60 mahrem subayına yönelik 16 ilde yaptığı operasyonda gözaltına alınan ve sorgusu tamamlanan 8 zanlı, adliyeye gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) polislerinin Kayseri merkezli 16 ilde yaptığı FETÖ/PDY'nin mahrem imam subaylarına yönelik operasyonda 4’ü Albay, 4’ü Yarbay, 1’i Binbaşı, 7’si Yüzbaşı, 26’sı Üsteğmen, 15’i Teğmen ve 3’ü Astsubay' yakalandı. Ağırloğı havacı olmak üzere 11 asker, geçtiğimiz perşembe günü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Bugün de KOM'da ifadesi tamamlanan 8 subay ve astsubay geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarılmak üzere önce Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine daha sonra da Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinde yargılanmak üzere adliyeye çıkarıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Gözaltına alınan FETÖ üyelerinin sağlık kontrolüne getirilişleri

- Sağlık kontrolü sonrası polis minibüsüne bindirilmeleri

- Diğer detay görüntüler

1 dakika 47 saniye / 200 MB

Haber -Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ()

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Malatya ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Malatya'da merkezli 2 ilde uyuşturucu ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çok sayıda adrese şafak vakti düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriy, Malatya ve İstabul'da uyuşturucu ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması amacıyla operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda belirlenen adresler özel harekat polisleri tarafından koçbaşıyla açıldı. Arama yapılan adreslerde bir miktar uyuşturucu hap, esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Emniyette detay

- Polis arabalarının çıkışı

- Özel Harekatın tedbirleri

- Baskın anı

- Evin kapısının kırılması

- Evin araştırılması

- Bir başka evin baskın anı

- Gözaltına alnıması

- Polislerden genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 510 MB

Haber-Kamera:Taha AYHAN/MALATYA,()

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Kapadokya semalarında Ali Koç posteri ile balon turu

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçilen Ali Koç'un balona asılan posteri uçuruldu.

Dün yapılan seçimde Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığına seçilmesinin ardından Kapadokya'da bulunan balon sahipleri Abdullah Uluer ve Mustafa Altundal, Koç'un fotoğrafının bulunduğu posteri balona astı. Göreme'den havalanan balon peribacalarının üzerinden geçti. Ali Koç'un posteri ve Fenerbahçe Kulübü'nün amblemi bulunan balon, yaklaşık 1,5 saat sonra Güvercinlik Vadisi'ne iniş yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Fenerbahçe Başkanı olan Ali Koç'un posterinin bulunduğu balondan görüntü

-Genel detay

1 dakika 11 Saniye / 134 MB

Haber-Kamera: KAYSERİ,()

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Malatya'nın taze kayısısı tezgahta-(Özel)

Büyük bölümü ihraç edilen Malatya'nın yaş kayısısı, tezgahlarda satışa çıktı. Karayakaya Barajı'na yakın olan Kale ilçesi ile Elazığ'ın Baskil ilçesinde hasat edilen taze kayısılar, sezonun ilk mahsulü olduğu için 7 ile 10 lira arasında satılıyor.

Malatyalının en önemli geçim kaynağı olan kayısı, Sebze Meyve Pazarı'nda yerini aldı. Kentte 'sarı altın' diye bilinen kayısının fiyatından satan da alan da memnun. Kentteki manavlar, Iğdır'da şeftali aşısıyla üretilen kayısının Malatya'da da üretilip, satılmasından rahatsız olduklarını belirtirken, sezonun ilk mahsulünün kilosu 5 ile 10 lira arasında alıcı buluyor. Kentte 35 yıldır manavlık yapan Kadir Karadağ (48), yüzleri güldüren kayısılarını yavaş yavaş tezgahlara sunduklarını belirterek, "Hediyelik olarak ve burada dış ülkelere kadar gönderiyoruz. Şu anda turfanda ilk mahsul. Tabi ki fiyatı şu an en az 5 liradan satıyoruz. Fiyat gayet uygun, şu anda satıyoruz. Herkes turfanda alıyor. Daha hediyelik gönderme durumda değil" diye konuştu. 15 yıldır manav olan Ahmet Erbaş (30) ise kayısının bu yıl bol olduğunu dile getirerek, "Dolu vurgunu da çok. Şu anki kayısılarımızı en az 5 liradan satıyoruz; ama ileride 4 liraya düşer. 4 liradan aşağıya düşmez. Zaten köylüden alışımız 2,5 civarı. Biz de buraya getirip, en az 4 liradan satıyoruz. Kayısıyı şu anda alıyorlar. Bugün nereden baksanız 400- 500 kilogram sattık. İstanbul, Ankara önemli yerler istiyor. Dışarıya ilk başladığımız için 1 ton gönderdik; ama bundan sonra 35- 40 tona kadar göndeririz. Kayısı zaten Malatya'nın bel kemiği kayısı olmazsa olmaz" dedi. Malatyalılar da fiyatın, geçen yıla göre uygun olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tezgahlardan detay

- Kayısı

- Vatandaşların kayısı alması

- Manav Kadir Karadağ röp.

- Manav Ahmet Erbaş röp.

- Kayısı alan vatandaşlarla röp.

- Kayısı satıcıları röp.

- Bağıran kayısı satıcıları

- Kayısılardan genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 830 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN/MALATYA,()

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Modern dans tutkunları Bodrum'da buluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir dans kulübü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Modern Dans Festivali, Modern Dans Yarışması'yla sona erdi. 7 ilden 11 dans okulunun katıldığı yarışmada 204 sporcu, kategorilerinde dereceye girmek için performans sergiledi. Miniklerden büyüklere çok sayıda katılımcı, danslarıyla renkli görüntüler oluşturdu.

Bodrum'da özel bir dans okulu tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Bodrum Modern Dans Festivali, yarışma ile sona erdi. Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen Modern Dans Yarışması'na, İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Aydın ve Muğla'daki 11 okulundan 204 sporcu mücadele etti. Muğla'nın Bodrum, Fethiye ve Marmaris gibi ilçelerinden de katılımın olduğu yarışmada sporcular, solo, duo, trio, küçük gruplar ve büyük gruplar olmak üzere 5 kategoride, minikler (5-8 yaş), çocuklar (9-13 yaş) ve gençler (14 +) sınıflarında yarışarak performanslarını sergiledi. Kulüp Başkanı Fatih Özvezneci, "Festivalin bu yıl ikincisini gerçekleştirdik. Türkiye'nin çocuklar ve gençler için düzenlenen ilk modern dans festivali. 3 gün sürdü ve üç bölümden oluştu. Birinci bölümde Avusturya, Türkiye ve Ukrayna'dan gelen eğitmenlerden, çocuklar eğitim aldı. İkinci bölümde gösteriler bölümü vardı ve çocuklar yarışmada kullanmayacakları koreografileri sergilediler. Bugün de son bölüm olan yarışmalar bölümü vardı. 204 sporcu kategorilerine göre sabahtan itibaren performanslarını sergiledi. Dereceye giren sporculara da madalya, kupa verilirken, katılan tüm sporculara katılım sertifikası verdik" dedi. Solo performans minikler kategorisinde, Bodrum Dans Kulübü sporcusu İndia Alkan (8), çocuklar kategorisinde Bodrum Dans Kulübü sporcusu Simza Cleo Saraçlı (11), gençler ve yetişkinler kategorisinde Marmaris Dans Akademisi sporcusu Yasemin Ecem Hepgüler (17) birinci oldu. Duo (2'li) performanslar çocuklar kategorisinde Deniz Dans Stüdyosu sporcusu Deniz Özeken ve Sena Aydın, gençler ve yetişkinler kategorisinde Tolstoy'un Bisikleti sporcusu Kerem Güneşli ve Elif Begüm Bacakoğlu birinci oldu. Trio (3'lü) performanslarda çocuklar kategorisinde Tolstoy'un Bisikleti sporcuları Yaren Fidan, Sena Bayrak ve Nehir Öcal, gençler ve yetişkinler kategorisinde Bodrum Dans Kulübü sporcuları Batuhan Daştan, Sera Aras, Dilek Sonia Çelik birinci oldu. Küçük gruplarda çocuklar kategorisinde Bodrum Dans Kulübü Modern Dans Bölümü sporcuları, Gençler ve yetişkinler kategorisinde Özel Açı Okulları Modern Dans sporcuları birinciliği elde etti. Büyük gruplarda minikler, çocuklar, gençler ve yetişkinler olmak üzere 3 kategoride de birinciliği Bodrum Modern Dans Okulu Modern Dans sporcuları elde etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Dans gösterilerinden görüntü

- Fatih Özvezneci ile röp.

- Grup performanslarından görüntü

- Ödül töreninden görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM(Muğla) , )

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Havada saz çalıp türkü söyledi

Kayserili yerel sanatçı Ayfer Zenginsöz, Kayseri'nin tek kadın tandem pilotu Özlem Özgür Bağ'ın kullandığı yamaç paraşütüne binerek, yaklaşık 2bin 800 metrede gökyüzünde saz çalıp, '' Şafak söktü yine Sunam uyanmaz'' türküsünü söyleyip, ilginç bir etkinliğe imza attı. Yıllardır bağlama çalıp, türkü söylediğini belirten Ayfer Zenginsöz '' Havada hem uçmak, hem saz çalıp hem de türkü söylemek müthiş keyifli. Bir hayalimi gerçekleştirdim'' dedi. Kadın pilot Özlem Özgür Bağ'da '' Ayfer sayesinde sazlı sözlü bir uçuş gerçekleştirdim.Bugüne kadar sayısız kez yamaç paraşütüyle uçtum ama en keyiflisi buydu. İlginç bir uçuş gerçekleştirdik'' diye konuştu

Görüntü Dökümü:

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-Yamaç paraşütüyle uçuş yapan genç sanatçının havada saz çalarak türkü söylemesi

-Genel detay

48 Saniye / 8 MB

Haber:Oktay ENSARİ/KAYSERİ,()