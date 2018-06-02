DHA YURT BÜLTENİ - 3

ZONGULDAK'ın bağımsız milletvekili adayı Safiye Orhan Baltacıoğlu (42), bir yandan pazarcılık yapıyor bir yandan da geri kalan vakitlerinde halka seçim vaatlerini anlatarak oy istiyor. Safiye Orhan Baltacıoğlu, "İnsanlar beni 'Şalvarlı Safiye' olarak bilir. Pazarcılık yapıyorum. Ben bu yolculuğa tek başıma başladım ama şimdi yalnız değilim. Zonguldak ile beraberim ve inanıyorum ki Zonguldak bu kızı meclise yollayacak." dedi.

Ereğli ilçesinde pazarcılık yapan, evli ve 2 çocuk annesi Safiye Orhan Baltacıoğlu, milletvekilliği harcı olan 13 bin 916 lirayı yatırarak Zonguldak'tan bağımsız milletvekili adayı olmasının ardından çalışmalarına hız verdi. Pazarda çalışarak elde ettiği geliriyle seçim minibüsü tutan Safiye Orhan Baltacıoğlu, üzerine de 'Haydi Zonguldak, kendi geleceğin için bağımsız adayın seç' yazdırdı. Zonguldak merkez ve ilçelerini dolaşarak seçim vaatlerini anlatan Safiye Orhan Baltacıoğlu, el broşürleri dağıtarak halktan oy istiyor. Seçim gezilerini günlük yaşamında kullandığı şalvarıyla yapıyor olması nedeniyle 'Şalvarlı Safiye' lakabı takılan Safiye Orhan Baltacıoğlu, alnın teriyle kazandığı para ile milletvekili adayı olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

'MAYDONOZ, MARUL SATTIK AMA ŞEHRİMİZİ SATMADIK'

Zonguldak halkının ilgisinin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Safiye Orhan Baltacıoğlu, şöyle dedi:

"Bizim ellerimiz kirli ama paramız temiz. Yüzümüz tozlu ama yüreğimiz temiz. Biz bu işe varız dedik. Aslanlar gibi çıktık ve aslanlar gibi Alaplı'nın Zonguldak'ın diğer ilçelerin de peşimden geleceğine inanıyorum. Allah'ım inşallah hayırlısını nasip eder. Her şeyin en güzelini nasip eder. Biz varız dedik. Artık ben tek değilim. Yalnız değilim. Halk ile beraberim. Ben bu yolculuğuna tek başıma başladım. Ama şimdi yalnız değilim. Zonguldak ile beraberim. Ve inanıyorum ki Zonguldak bu kızı meclise yollayacak. Bizim tek istediğimiz sorun çözmek. İş imkânı sağlamak. Halk ile iç içe olmak. Parti vekili değil, halkın vekili olmak. Yelpazemiz gayet geniş ve güzel. İnşallah biz bu işi başaracağız. Biz bu işe başlarken insanların bazı tepkisi olmuştu. Boş ver sen vekilliği, sen marul maydanozunu sat demişlerdi. Biz marul maydanozu sattık ama şehrimizi asla satmadık. İnsanları asla satmadık. Aslan gibi çıktık. Aslanca da Zonguldak'ın arkamdan geleceğine inanıyorum. Halkla iç içeyiz. Halkın vekili sayılırız"

Görüntü Dökümü

-Safiye Orhan Baltcaıoğlu’nun tezgahta çalışması

-Vatandaşlara aday olduğunu söylemesi

-Vatandaşların başarılar dilemesi

-Tezgahtaki malların fiyatlarını bağırması

-Safiye Orhan Baltacıoğlu ile röportaj

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Sinan KABATEPE/ZONGULDAK,()

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5 - Lisinia'ya 200 bin ziyaretçi hedefliyor

BURDUR'daki Lisinia Doğa Proge Alanı'nda bu yıl 200 bin ziyaretçi hedefleniyor. Proje alanı sorumlusu Öztürk Sarıca, "Lisinia zaten kendi görselleriyle bir doğa eğitim alanı. İnsanlar geldiğinde alanda geçirdikleri sürede doğaya ilişkin pek çok öğretiyi kendilerinde bulmuş oluyor" dedi.

Burdur merkeze bağlı Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı, bölgenin en fazla ziyaretçi çeken yerleri arasında yer alıyor. 'Lisinia Doğa' sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca, Lisinia'da geçen yıl 10 aylık sürede 100 bine yakın ziyaretçi ağırladıklarını söyledi. Öztürk Sarıca, "Bu rakamın içerisine Akçaköy'deki Lavanta Deresi de dahildi. Bu yıl ise Lisinia Doğa Yaşam Alanı'nda gerekli yenileme çalışmalarını yapıyoruz. Satış alanları ve doğa alanları düzenlendi. Ahşap heykellerin sayısını artırdık. Gönüllülerimizin kaldığı alanları bir hayli artırdık. Hedefimiz 200 bin ziyaretçi ağırlamak" dedi.

'HAZIRLIKLARIMIZ DEVAM EDİYOR'

İnsanların Lisinia'ya geldiğinde en az 3- 4 saat vakit geçirebileceğini aktaran Öztürk Sarıca, "Eko turizm anlamında insanlar Lisinia'ya geldiklerinde doğaya ilişkin, kansere ilişkin kafalarında en azından bir soru işareti oluşturarak gelecekte daha sağlıklı yarınlara ulaşmalarını sağlamak amacıyla pek çok değişiklik yaptık. Hazırlıklarımız son hızla devam ediyor. Tüm Türkiye'yi proje alanımıza ziyarete bekliyoruz" diye konuştu.

'LİSİNİA BİR DOĞA EĞİTİM ALANI'

Lisinia'daki 'Doğa Okulu' eğitimlerinin okulların kapanmasıyla sona ereceğini kaydeden Sarıca, şöyle dedi:

"Lisinia Proje Alanı zaten kendi görselleriyle bir doğa eğitim alanı. İnsanlar geldiğinde alanda geçirdikleri sürede doğaya ilişkin pek çok öğretiyi kendilerinde bulmuş oluyor. Susuzluk temasını anlatan kurumuş ve değişime uğramış bir insan heykeli, bunun yanında dağlardaki hızlı ardıç tüketimine ilişkin ardıç ağacından yapılmış heykeller, diğer taraftan özellikle dağlarımızdaki keçi varlığının azalmasına ilişkin keçi heykeli ve son yıllarda sayısı gittikçe azalan kartal heykelimizi yaptık. Bunların tamamı insanların kafalarında soru işareti bırakmaya yönelik heykeller."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gönüllülerin kaldığı alanlar

- Ağaç dallarından yapılan insan heykeli

- Ağaç dallarından yapılan keçi heykeli

- Alanı gezen ziyaretçiler

- Kartal Heykelinin yerine monte edilmesi

- Öztürk Sarıca ile röportaj

- Yapılan çalışmalar

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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6 - Irmakta kaybolan Ramazan Çalı'yı arama çalışmaları başladı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün akşam saatlerinde ırmakta kaybolan Ramazan Çalı'yı (19) arama çalışmaları sabah erken saatlerde başladı.

Manavgat ilçesi Küçük Şelale mevkiinde dün Ramazan Çalı ve 4 arkadaşı yüzmek için ırmağa girdi. 5 arkadaştan 4'ü sudan çıkarken karşı kıyıya gidip, tekrar ırmağa atlayan Ramazan Çalı ise akıntıya kapıldı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen Çalı'yı fark eden ve ırmakta balık tutan Halil Yüksel, hemen suya atlayarak yardım etmek istedi. Güçlü akıntı nedeniyle sürüklenen Ramazan Çalı, bir süre sonra gözden kayboldu. Halil Yüksel ise kendi çabası ve vatandaşın yardımıyla kıyıya çıkmayı başardı. Su yutan ve bitkin düşen Yüksel için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yüksel, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Acil çağrı üzerine gelen polis ve itfaiye ekipleri Manavgat Irmağı'nda arama kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri botlarla su yüzeyinde arama yaparken, deniz polisi ve AFAD'dan da yardım istendi.

'KABLO UZATARAK KURTARDIK'

Olayın görgü tanıklarından ırmak kenarındaki bir restoranda çalışan Zekeriya Durgun, gençlerden 3'ünün öğleden öncesinde de yüzdüğünü söyledi. Suyun birden bire yükselmesinin ardından bir kayığın kurtarmaya gittiğini anlatarak, "Çocuklardan biri kayığın üstünden atladı. Bu sırada su birini altına aldı. Irmağın kenarından kablo uzatarak şuraya gelince birini kurtardık. Kenara çıkarıp ambulansa götürdük. Diğeri gözden kayboldu" dedi.

ARAMALAR BAŞLADI

Dün akşam havanın kararmasıyla sonlandırılan Ramazan Çalı'yı arama çalışmaları bu sabah erken saatlerde başladı. Irmak üzerinde bulunan barajların kapaklarının kapanmasıyla birlikte Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekibi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri tarafından Ramazan Çalı hem ırmak kenarında hem de su altında aranıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Irmaktan genel görüntü

Arama çalışma

Zekeriya Durgun açıklaması

Zekeriya Durgun'un Halil Yüksel'in çıkarıldığı yeri göstermesi

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

