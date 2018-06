DHA YURT BÜLTENİ - 3

Kuzey Irak şehitleri, törenle memleketlerine uğurlandı



Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 uzman çavuşun cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin karşısında, sınırın diğer tarafında operasyon yürüten güvenlik güçleri bir grup PKK'lı terörist ile karşılaştı. Çıkan çatışmada Tokat nüfusuna kayıtlı evli ve 1 çocuk babası Seyfettin Aktaş (28), Bilecik nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir (25) ile Amasya nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Sercan Koç (26) şehit oldu. Şehit uzman cavuşlar için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim,Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Vali Yardımcıları Bekir Abacı, Mehmet Nurullah Kahraman, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker, polis ve şehitlerin yakınları katıldı. Törende şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehit askerlerin özgeçmişlerinin ardından dualar edildi. Askerler ve Özel Harekat polisleri tarafından tekbirler getirilerek helikoptere konulan şehit uzman çavuşlar Seyfettin Aktaş, Ünal Demir ve Servan Koç'un Türk bayrağına sarılı tabutları Van'a, oradan da uçakla toprağa verilmek üzere memleketleri Tokat, Bilecik ve Amasya'ya gönderildi.

Elazığspor için düzenlenen yürüyüşte gerginlik

Elazığ'da, dün gece Elazığspor'un sahipsizliğine dikkat çekmek için düzenlenen yürüyüşte havai fişek kullanılması polis ile taraftarlar arasında gerginliğe yol açtı. Elazığspor Efsaneler taraftar grubu başkanı Serkan Çayır, "Elazığspor olarak her sene aynı senaryoyu izliyoruz. Sahipsizlik, ilgisizlik yine hat safhada"dedi.

Elazığspor taraftarları, takımın yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla dün gece Öğretmenevi önünde toplanarak 15 temmuz Demokrasi meydanına kadar yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırısında takımın sahipsizliğine dair slogan atan taraftarlardan bazılarının maytap patlatıp, havai feşek kullanması nedeniyle polis ekipleri ile taraftarlar arasında gerinlik yaşandı. Gerginlik sonrası çevik kuvvet ekiplerinin aldığıönlemler çerçevesinde yürüyüş tamamlandı. Elazığspor Efsaneler taraftar grubu başkanı Serkan Çayır, "Elazığspor olarak her sene aynı senaryoyu izliyoruz. Sahipsizlik, ilgisizlik yine hat safhada. Elazığ’da ve il dışında yaşayan zengin, Elazığspor’u alacak iş adamlarımız varken, maalesef onlar da sessiz kalıyor. Elazığspor için çırpınan, mücadele eden sadece Elazığspor taraftarıdır. Her yılı aynı sıkıntıları yaşamaktan bıktık" diye konuştu.

TIR devrildi, sıfır araçlar hasar gördü

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği sıfır araçların yüklü olduğu TIR devrildi. Kazada yol ulaşıma kapanırken, sıfır araçlar hasar gördü.

Kaza saat 08.30 sıralarında, TEM Otoyolu Ankara Çamlıdere mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Şahin Caval idaresindeki 06 AY 1977 plakalı sıfır kamyonet taşıyan TIR sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 10 metre sürüklenen TIR içerisindeki 6 adet sıfır araç hurdaya dönerken, yol ulaşıma kapandı. TIR sürücüsü Şahin Caval ise vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Hafif yaralanan sürücüye ilk müdahale vatandaşlar ve jandarma ekipleri tarafından yapıldı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Şahin Caval Çamlıdere İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı. Aracın yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakkari'de elektrik dağıtım ve satış şirketlerinden bin kişiye iftar

Hakkari'de Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ile Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. (VEPSAŞ) tarafından bin kişiye iftar verildi.

VEDAŞ ile VEPSAŞ tarafından kentin en işlek caddesi Cumhuriyet Caddesi'nde iftar verildi. Yemeğe, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, VEDAŞ Müdürü İsmail Özdemir, VEBSAŞ Müdürü Mehmet Salih Eroğuz, muhtarlar, bazı kurum amirlerinin yanı sıra yaklaşık bin kişi katıldı. İftarda konuşan VEDAŞ Müdürü İsmail Özdemir, VEDAŞ ve VEBSAŞ olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da bin kişiye iftar verdiklerini belirterek, "Bizi yalnız bırakmayan tüm Hakkarili kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu iftar yemeğimize binin üzerinde katılım oldu. Bu organizasyonlarımızın yanı sıra, sosyal aktivitelerimiz de devam ediyor. Hakkari'deki tüm spor faaliyetlerinde VEDAŞ olarak her zaman yer almaktayız. İftar yemeklerimiz de Ramazan ayının bir günü Van, Muş, Bitlis, ve Hakkari il ve ilçelerinde gerçekleşiyor. Davetimize icabet eden tüm halkımıza sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

Eski dönem fenerlerine yeniden hayat veriyor (Özel)

Tokat’ta tarihi Taşhan'da eski radyo tamircisi Sadullah Turacı (67), elektrikli sokak aydınlatmaların olmadığı zamanlarda aydınlatma aracı olarak kullanılan mumlu ve gazyağlı el fenerlerini, Osmanlı ve Selçuklu motifleriyle süsleyerek 20 yıldır yaşatmaya çalışıyor.

Tarihi Taşhan'da iş yeri bulunan, 40 yıldır elektronik eşya tamiri ile uğraşan evli ve 4 çocuk babası Sadullah Turacı, son yıllarda farklı bir çalışmaya imza atmaya başladı. Turacı tamirciliğin dışında, sac, bakır ve camdan el emeğiyle eski sokak ve el lambaları üretimine başladı. Turacı'nın Türk motifleriylle süslediği fenerler, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

'BİR HEVES İLE DEVAM ETTİRDİM'

Turacı, elektriğin olmadığı dönemlerde sokaklarda aydınlatma aracı olarak kullanılan, insanların gece dışarı çıktığında yanlarına aldığı fenerleri yapmaya heves ile başladığını söyledi. 20 yıldır bu tür ürünler imal eden Turacı, "Dükkanda eski paslanmış bir tane var idi. 'Bunun tamirini yapabilir miyiz?' diye başladım. Öyle bir heves ile devam ettirdim. Bütün her şeyini burada kendimiz yapıyoruz. Eski Osmanlı’dan kalan eserleri şu anda canlandırmaya çalışıyoruz. Yeni yetişen gençlerde ilgi var. Bir de yaşlılar ve il dışından gelen vatandaşlar çok ilgi gösteriyor. Bunu yapan benden başka kimse yok. Eski ustalardan sonra ben yaptım. Çırak olmak isteyen var ama biz kendimizi doyuramıyoruz ki, ücretini nasıl verelim. Çin malları var, bir mum yaktığın zaman simsiyah oluyor. 25 liraya, 30 liraya veriyorlar. Ben de aynısını el emeği göz nurunu 25-30 liraya veriyorum. İstediğin kadar mum yak. Hiç kararmaz" diye konuştu. Eski radyo tamiri de yaptığını belirten Turacı, "Eskiden daha çok radyo gelirdi tamire. Ancak artık tercih edilmediği için, biz de farklı bir alana yöneldik" dedi.

Padişahların mumdan heykelleri Antalya'da

Antalya'da ziyarete açılan 'Ottoman Padişahları Mum Heykel Müzesi' yoğun ilgi görüyor. Heykellerin arkasında bulunan çerçevelerde ise padişahın hangi yıllarda yaşadığı, özellikleri, İngilizce, Rusça ve Türkçe anlatılıyor.

Antalya'da Aqualand Su Parkı bünyesindeki Dolphinland Yunus Gösteri Merkezi'nde açılışı yapılan 'Ottoman Padişahları Mum Heykel Müzesi', turistlere tarih ve görsellik dolu anlar yaşatıyor. Merkeze gelen tatilcilerin gezip görme fırsatı yakaladığı müzede, Osmanlı tarihine adlarını yazdırmış 16 padişahın mumdan heykeli bulunuyor. Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Orhan Gazi, I. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, III. Murad, I. Mehmet ve III. Mehmet gibi padişahların mumdan heykellerinin yanı sıra, Hürrem Sultan'ın da heykeli sergileniyor. Müzede Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan'ın mumdan heykelleri, bir yemek masası yanında tasvir ediliyor. Masanın baş ucunda oturan Sultan Süleyman'ın sağ tarafında ise Hürrem Sultan yer alıyor. Özel kostümler ve takılarıyla dikkati çeken heykellerin sıcaktan etkilenmemesi için müzenin sıcaklığı, 24 saat boyunca 24 derecede tutuluyor.

OSMANLI ASKERLERİ EŞLİK EDİYOR

Heykeltıraş Fatih Mehmet Şahin tarafından yapılan mumdan heykellerin kostümlerini ise Yasin Sağdıç tasarladı. Tarihe düşülen notlardan yola çıkılarak her ayrıntısı dikkatle tasarlanan mumdan heykellere, Osmanlı askerleri eşlik ediyor. Kapının hemen girişine konulan asker heykelleri dönemin savaş zırhlarını üzerinde taşıyor. Askerlerdeki dikkat çeken ayrıntı ise yüzlerindeki savaş yaralarına kadar düşünülerek hazırlanmış olmaları. Müzeye ilginin yüksek olduğunu söyleyen Aqualand Satış Pazarlama Müdürü Aysel Atasoy, müzenin yerli ve yabancı turistlere açık olduğunu kaydetti. Atasoy, "Şimdilik 16 heykelimiz var. Zamanla çoğalacaklar. Heykellerdeki ayrıntılar dikkat çekici. Padişahların sakallarından gözlerinin içindeki halelere kadar ayrıntılı hazırlandı. Beni çok etkiledi. Müzeyi gezen turistler de şaşkınlıklarını gizleyemiyor" dedi.

