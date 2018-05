DHA YURT BÜLTENİ- 3

Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası yeniden başladı

Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı.

Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan 53'ü tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılandığı davanın 4'üncü celsesi görülmeye başlandı. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Kazakistan'da yakalanarak tutuklanan örgüt içerisinde 'mahrem abi' konumundaki Enver Kılıç'ın ve diğer tanıkların dinlenmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde başlayan duruşma öncesinde aralarında eski amiraller Hayrettin İmren, Nazmi Ekici ve Tezcan Kızılelma'nın da bulunduğu tutuklu sanıklar güvenlik koridorundan geçirilerek salona alındı. Duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra, tutuksuz sanıklar, sanık yakınları avukatları ve müşteki avukatları katıldı.

Gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

Çorum'da kent merkezinde bulunan Ulu Mezarlıktaki esrarengiz olay gizemini koruyor. Mezar başında ağlayan kız ile konuştuğunu iddia eden Mezarlık Görevlisi Fikret Yumutkan, "Onu ilk gören benim. 'Kızım ben mezarlık görevlisiyim, gel kaçma sana yardımcı olayım' dedim. Ama o kaçıp gözden kayboldu" dedi.

Çorum'un Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü. Daha sonra mezarının üzerine, "Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak" yazılı bir not kağıdı bırakan mezarlık görevlisi Fikret Yumutkan yaşadığı olayı şöyle anlattı."7 yıldır burada görev yapıyorum. O gece saat 21.00’da beni aradılar. Onu ilk gören benim. 'Kızım ben mezarlık görevlisiyim, gel kaçma sana yardımcı olayım' dedim. Ama o kaçıp gözden kayboldu. Oradan dedim ki, 'Siz kimsiniz? Neden ağlıyorsunuz orada. Yüzünü tam net olarak hatırlayamıyorum. Aslında yakalardım diye düşünüyorum. Gece karanlık ve ağaçlık olması sebebiyle mezarlıkların arasına yattı mı, kaçtı mı o anda bulamadım. Belki bulurum diye birkaç mezara baktım. Fakat tüm aramama rağmen bulamadım. Ben takibimi sürdürdüm. İlerde yol bitiyor. Ağaçlık alanda kayboldu. Kaybolunca geri döndüm ve "Ben mezarlık görevlisiyim. Benim görevim vatandaşlara yardımcı olmak. Vatandaşa yardımcı olmak istediğim gibi size de yardımcı olmak istiyorum. Bir derdiniz bir sıkıntınız var ise ben size yardımcı olmak istiyorum. “ yazılı not bıraktım. Belki geri gelirse benim bıraktığım notuda okur ise o da bir şeyler yazar diye düşünerek kağıt ve kalem bile bıraktım."

Site yöneticisi güvenlikçiyi darp ederken, çocukları da izledi

Diyarbakır'da, bir sitenin yöneticisi olan T.Ç. çocuklarıyla birlikte gittiği güvenlik kulubesindeki özel güvenlik görevlisi M.Ö.'yü darp etti. Darp anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, yöneticinin güvenlikçiyi çocuklarının önünde darp ettiği görüldü.

Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan bir sitenin güvenlik görevlisi olarak 9 Eylül 2017'de işe başlayan M.Ö., iddiaya göre yönetici T.Ç. tarafından sık sık şiddete maruz kaldı. 3 vardiya halinde çalışan M.Ö., yönetici T.Ç., tarafından tekrarlanan sözlü taciz ve darp olayının ardından işten ayrılmak istedi. Geçen Nisay ayının 15'inde nöbet tuttuğu kulübeye çocuklarıyla birlikte gelen yönetici T.Ç., başka kişilerin de olduğu bir anda, elindeki makasla M.Ö.'nün kafasına defalarca vurduğu, daha sonra da bir kaç kez tokatladığı görüldü. M.Ö., yaşanan son olaydan sonra istifa ederek özel güvenlik şirketinden aldığı parasını tahsis etmesini istemek için durumu güvenlik şirketi sahibine anlattı.

GÜVENLİK ŞİRKETİNDE DE DARP EDİLDİ

M.Ö., yaşananların ardından durumu özel güvenlik şirketine bildirince şirket sahibi T.Ç.'yi 27 Nisan'da şirkete çağırdı. Bir arkadaşıyla birlikte bekleme salonunda oturan M.Ö., şirketin penceresinden site yöneticisi T.Ç.'nin geldiğini görünce onunla yüz yüze gelmemek için şirketten çıkmak istedi. Ancak, şirket kapısında T.Ç., ile karşı karşıya gelen M.Ö., burada da, T.Ç. tarafından darp etti. Yanındaki arkadaşının araya girmesiyle yönetici T.Ç.'nin elinden kurtulan M.Ö., karakola gidip şikayette bulundu.

EMNİYET ÇAĞRILI KORUMA KARARI VERDİ

Son darp olayından sonra merkez Yenişehir ilçesindeki karakola giden M.Ö., burada ifade verdi. Hastaneden darp raporu da alan M.Ö., yönetici tarafından tehditler aldığını polislere söyledi. Karakol ekipleri tarafından tutulan tutanağın ardından M.Ö., tehdit mesajlarını da polislere gösterdi. Bunun üzerine emniyette, ifadesi alınan M.Ö. için çağrılı koruma kararı tebliği çıkarıldı.

DARP EDİLMESİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

M.Ö.'nün istifa etmeden önce site yönetici T.Ç. tarafından darp edilmesi anını gösteren görüntülerde şikayet dosyasına konuldu. Görüntülerde, M.Ö., güvenlik kulübesinde olduğu sırada yönetici T.Ç.'nin 2 çocuğuyla birlikte güvenlik kulubesine geldiği ve vardiye konusu yüzünden tartıştığı M.Ö.'nün duvarda asılı olan vardiya kağıdını gösterdiği görülüyor. T.Ç., daha sonra M.Ö.'ye önce yumruk atarken, daha sonra da yan tarafta duran makası eline alarak konuşmaya başladığı görülüyor. T.Ç., makasın ters tarafıyla M.Ö.'nün göğsüne vuruyor. Daha sonra T.Ç.'nin M.Ö.'nün kafasına bir kaç kez makasla vurdiği görülüyor. T.Ç'nin M.Ö'yü defalarca tokatladığı sırada, yöneticinin 2 küçük çocuğunun da yaşananları hayretler içerisinde izlediği görüldü. Darp sırasında bazı kişilerin de içeri girip çıktığı ancak yaşanan olaya müdahil olmadıkları görülüyor.

Organlarıyla 4 kişiye hayat veren, Baki'nin ölümünün ardından dram çıktı

Adana'da, beyin kanaması geçiren 14 yaşındaki kız kardeşini ailesiyle birlikte ziyarete giderken kaza yapan Baki Paksoy'un (24) organları 4 kişiye hayat verdi.

Olay, 2 Mayıs'ta Adana-Kozan Karayolu'nda meydana geldi. Fetdah Peksoy yönetimindeki 80 AL 085 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki manavın önünde duran Mehmet Usta'ya ait 01 VBU 25 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, Fetdah Peksoy, Elif Peksoy, Baki Peksoy ve Durdane Ekici yaralandı. Fetdah Peksoy, Elif Peksoy ve Durdane Ekici Kozan Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı. Baki Peksoy ise, Adana Şehir Hastanesi'nde hayati tehlikeyi atlatamayan kız kardeşi Rüveyda'nın yanındaki odaya yatırıldı.

KAZANIN ALTINDAN DRAM ÇIKTI

Baki Peksoy ve ailesinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında beyin kanaması geçiren ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Rüveyda Peksoy'u ziyarete giderken kaza yaptıkları ortaya çıktı. Kazanın ardında, ara ara gözlerini açan Rüveyda, annesi, babası ve ağabeyinin günlerdir kendisini ziyarete gelmediğini söyledi. Diğer aile yakınları ise, Rüveyda'ya ailesinin kaza yaptığını ve büyük ağabeyi Baki'nin yan odada kaldığını söyleyemedi. Dün, Baki Peksoy yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatının kaybetti. Ailesi ise, Baki'nin organlarını bağışlama kararı aldı. Eşinin başka organlarının başka bedenlerde yaşamasını isteyen Fatma Peksoy, "Kocamla 3 yıllık evliyiz, 11 aylık bir kızımız var. Onun altın gibi bir kalbi var, organlarını bağışlayarak Baki'nin hatırasını başka canlarda yaşatma kararı aldık" dedi. Ailenin verdiği kararın ardından Baki Peksoy'un kalp, karaciğer, akciğer ve böbrekleri organ nakli bekleyen 4 kişiye nakledildi.

HIRKASINI KOKLADI

Eşinin kaybettikten sonra gözyaşlarına boğulan Fatma Peksoy ise, Baki Peksoy'un hırkasını üzerinden hiç çıkarmadı. Peksoy, "Onun kokusunu bu hırkada hissediyorum. Onu çok seviyorum, tek dayanağım başkalarına hayat verecek olması. Aile olarak, herkesi organ bağışlamaya davet ediyoruz. Bir organ, bir can" dedi. Baki Peksoy'un cenazesi ise, Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Kozan'a defnedildi.

Tunceli'de mayına basan köylü, ağır yaralandı



Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda mantar toplarken bastığı mayının patlaması sonucu ağır yaralanan Hasan Hüseyin Kılınç, haskeri helikopterle Erzincan Devlet Hastanesi'nde kaldırılıp, tedaviye alındı.

Pülümür'e bağlı Balbayam köyünde oturan Hasan Hüseyin Kılınç, bugün sabah saatlerinde bir grup arkadaşıyla birlikte mantar toplamaya çıktı. Köyün dağlık alanında mantar arama aradıkları sırada Kılınç, araziye daha önce teröristlerce tuzaklanan mayına bastı. Mayının patlaması ile ağır yaralanan Hasan Hüseyin Kılınç, olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra Jandarma Bölge Komutanlığı'na ait askeri helikopterle Erzincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kilis'te geçici işe başvuru kuyruğu

Kilis'te, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay süreyle çalıştırılacak 3 bin 250 kişilik iş için binlerce kişi, İŞKUR önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kentteki kamu kurumlarında TYP kapsamında 6 ay süreyle 3 bin 250 geçici işçi alınacağı açıklandı. Kentteki çok sayıda işsiz, müracaat için İŞKUR'a başvurdu. Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle İŞKUR önünde uzun kuyruk ve yoğunluk oluştu. Kadın ve erkeklerin ayrı sıralarda müracatta bulunduğu İŞKUR'daki başvuruların 11 Mayıs'a kadar süreceği, ardından çalıştırılacak kişilerin kurayla belirleneceği belirtildi.

Niyaz Ali çocuklarla buluşup şarkı söyledi

Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında kente gelen ünlü etnik caz grubu Niyaz Featiring Azam Ali, çocuklarla buluşup atöyle çalışması yaptı.

Toroslar Amfi Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği konser öncesinde Umut Işığı Korosu ile bir araya gelen grubun solisti Azam Ali, çocukların merak ettiği soruları cevapladı. Müziğe başlaması, müzik kariyeri ve hislerini çocuklarla paylaşan Azam Ali, her soruyu tek tek cevapladı. Atölye çalışması sırasında çocuklara sık sık sarılarak onlarla yakından ilgilenen sanatçı, çocuklara hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye etti. Sohbetin ardından Azam Ali, Nine Heavens albümünde de yer alan 'Beni Beni' türküsünü çocuklarla birlikte seslendirdi. Çocukların performansı ve ilgisi sonucu duygulanan ünlü sanatçı, şarkı bittikten sonra çocuklara sarıldı.

