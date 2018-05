DHA YURT BÜLTENİ -3

'Hızır Aleyhisselam' olduğunu söyleyerek dolandırdı



Erzurum'da kendisini 'Hızır Aleyhisselam' olarak tanıttığı A.S.K.'nin bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan E.D., mahkmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 1 Mayıs günü merkez Yakutiye ilçesi Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. A.S.K. adlı kişinin yanına giden E.D., kendisini 'Hızır Aleyhisselam' olarak tanıttı. A.S.K.'ye, "Senden küçükbaş bir kurban hediye etmen isteniyor. Hediye edersen sana daha fazla hediyeler ve müjdeler geleceği bildirmem istendi" dedi. A.S.K. de "Sana nasıl inanacağım?" diye sordu. E.D., "Yanından ayrılıp tekrar geleceğim ve 'Ya Muhammet Ya Ali' dersen Hızır olduğumu anlayacaksın" diye cevap verdi. Bunun üzerine A.S.K., ATM'den çektiği bin lirayı E.D.'ye verdi. A.S.K., ismini dahi bilmediği dolandırıcıya Kayseri'ye gitmesi için bir de otobüs bileti aldı. Aradan birkaç geçmesine karşın E.D. geri dönmeyince, dolandırıldığını anlayan A.S.K., polise giderek şikayetçi oldu. Hızır tarafından dolandırıldığını söyleyen A.S.K., "Dış görünüşüne aldandım. Peygamber efendimizin de adını söyleyince kandım" diye konuştu.Yapılan çalışmayla E.D., Erzincan'ın Tercan ilçesinde yakalanarak Erzurum'a getirildi. Suçlamaları kabul etmeyen E.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Merada hayvan otlatırken, üniversiteye hazırlanıyor



Artvin'in Yusufeli ilçesinde Elif Tamyürek (19), bir yandan hayvancılık yapan ailesine yardım ediyor, bir yandan da hayalini kurduğu Veteriner Fakültesi'ni kazanabilmek için üniversite sınavlarına hazırlanıyor. İnekleri sağıp, besleyerek merada otlatan Tamyürek, hayvancılığın daha da gelişmesi gerektiğini söyledi.

İlçeye bağlı Dereiçi köyünde ailesiyle birlikte yaşayan Elif Tamyürek, hayvan yetiştiriciliği yapan ailesine yardımcı oluyor. Tamyürek, büyükbaş hayvanları besleyip, sütünü sağıyor, meraya çıkartıp otlatıyor. Elif Tamyürek bir yandan da Veteriner Fakültesi'ne girebilmek için üniversite sınavlarına hazırlanıyor.Veteriner olmayı hayal ettiğini ifade eden Tamyürek,“Çocukluğumdan beri yöredeyiz. Hayvanlara sevgimiz haliyle artıyor. Meralara hayvanlarımızı çıkardığımızda kitaplarımı yanıma alıp, onların yanında oturup ders çalışıyorum. Hayvanların yanında daha güzel ders çalışıyorum, üniversite sınavına hazırlanıyorum. İsterim ki herkes hayvanları sevsin, bunlarla haşır neşir olsun. Ama tek taraflı olmuyor, tabii ki devletimizin de desteğine ihtiyacımız var. Küçükbaş büyükbaş hayvancılığı desteklemeli, mera alanları da çoğaltılmalı. Düşünün, bir hayvan size süt, yağ, peynir ve et veriyor. Aile bütçesine katkı sağlıyor. Hayvancılık daha da geliştirilmeli. Onun için ‘Gelin köyümüze geri dönelim’ diyorumö dedi.Genç kız yetkilere de seslenerek, hayvan yetiştiriciliği konusunda teşviklerin artırılmasını istedi.



Rekor katılımlı Hıdırellez coşkusu

Edirne’de baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez (Kakava) şenliklerinin ikinci gününde, Romanlar ile kente gelen yerli ve yabancı turistler Sarayiçi'nde Tunca Nehri kıyısına akın etti. Kimileri nehir suyu ile yüzlerini yıkayıp dilek tutarken, kimileri de dileklerini yazdıkları kağıtları suya bıraktı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bu yıl rekor bir katılım olduğunu ifade ederek, "Rakamları net olarak almadık ama 60 binin üzerinde olduğu söyleniyor. Benim kişisel tahminim 80 bin civarında, bu tüm zamanların rekoru" dedi.

Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi’ndeki Tunca Nehri kıyısı, 04.30’dan itibaren festival alanına döndü. Şehre tur şirketleriyle gelen yerli ve yabancı yaklaşık binlerce kişi Tunca Nehri kenarında baharın gelişi olan Hıdırellezi kutlarken, katılanlar dilek tutup göbek attı. Alanda toplanan çok sayıda Roman, davul-zurna eşliğinde göbek attı. Romanlar’ın danslarına konuklar da eşlik etti. Evlilik çağına gelen genç kızlar nehir kenarına üzerlerine giydikleri gelinliklerle gelip, göbek atarak baharın gelişini kutladı. Ardından da getirdikleri kağıtlara dileklerini yazanlar nehre attı, bereket ve baharın gelişinin müjdecisi olan ağaçlardan yeşil dallar koparıp evlerinin kapılarına astı. Edirne Belediyesi tarafından alanda vatandaşlara ücretsiz çay ve simit dağıtıldı.Edirne Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan, bu yıl katılımın rekor seviyede olduğunu ifade ederek, "Dün Kakava ve bu sabah hıdrellez. 1400 yıllık roman geleneğini yaşatıyoruz. 2018'de Kakava ve Hıdrellez etkinlikleri UNESCO İnsanlığın somut olmayan dünya kültür mirası listesine girdi. Bu yıl ilk UNECO kapsamında da etkinliklerimizi düzenledik. Edirne'den tüm dünyaya, güzel ülkemize sağlık, barış, huzur ve bereket getirmesi için ateşimizi yakmıştık. Bugünde yine bereketli, Tunca ve Edirne topraklarının üzerinde, Osmanlı Sarayı'nın olduğu alanda barış, huzur, mutluluk ve bereket dileklerimizle çelengimizi Tunca nehrine bıraktık. Tüm insanlığın Edirne'nin Romanlığın ortak arzusu bu. İnanıyoruz ki 2018 yılı sadece Edirne ve Türkiye için değil bütün insanlık için barış, huzur ve mutluluk getirecektir. Geçen yıl Kakava şenliklerine 30 bin kişi katılmıştı. Bu yıl daha rakamları net olarak almadık ama 60 binin üzerinde olduğu söyleniyor. Benim kişisel tahminim 80 bin civarında, bu tüm zamanların rekoru. Tabi ki bu kadar büyük bir katılımda eksiklikler, aksilikler vardır. Arkadaşımız iki gündür sahadalar, sene daha nitelikli hizmetler sunarak bu geleneği sürdüreceğiz. Yaptığımız eksiklikler varsa, özür diliyoruz. Seneye mutlaka daha da iyi bir şekilde gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. Şenliklere eşi Mürüvvet Esra ile birlikte gelen Recep Gürkan daha sonra Tunca nehrine üzerinde huzur, barış, sağlık yazan çelenk attı. Tunca nehri kenarında 04.30’da başlayan etkinliler güneşin doğduğu saate kadar davul zurna eşliğindeki eğlenceyle sürdü.

'Gizli cennet' Yerköprü Şelalesi, turizme açılıyor

Konya'nın Hadim ilçesindeki Göksü Nehri yatağında bulunan Yerköprü Şelalesi, eşsiz doğal güzelliğiyle kentin 'gizli kalmış' cennetlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Şelale, yapılan 20 milyonluk yatırımla turizme açılıyor. Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, "Şelale, Göksu Nehri üzerindedir. Nehir, şelalenin yaklaşık 1 kilometre gerisinde kayboluyor ve farklı noktalardan yer altından çıkan su ise şelaleden akıyor. Yerköprü denilmesinin manası da budur. Göksu Nehri kurusa bile bu şelale asla kurumaz" dedi.

Konya'ya 120 kilometre uzaklıkta bulunan Hadim ilçesi, Toros Dağları'nın doğu bölgesinde, Taşeli platolarının tepeleri arasında, dar vadiler üzerine kurulu bir bölgedir. Akdeniz'e dökülen Göksü Nehri yatağında bulunan Yerköprü Şelalesi ise doğal güzelliyle görenleri etkiliyor. Şelale, nehrin yaklaşık 25 metre yüksekliğinde alüvyon üzerine traverten çökmesi ve alttaki alüvyonun eriyerek köprü şekline benzemesiyle oluşan doğal bir köprüden kayalıkların dibinden çıkan Karasu Çayı'nın nehrin tabanına dökülmesiyle oluşuyor. Karasu Çayı'nın suyu yıl boyunca aynı kaldığı için, köprü üzerindeki bitki örtüsüne hiç bir zarar gelmiyor. Şelale sayesinde birleşen iki su Akdeniz'e dökülüyor. Yerköprü Şelalesi güzelliği kadar çok sayıda kişinin kayalıklarda gezinti yaparken düşüp suyun akıntısına kapılıp yaşamlarını yitirmesiyle de dikkat çekiyor. O nedenle de Konya Büyükşehir Belediyesi, ziyaretçilerin uğrak yeri olan bu eşsiz güzelliğin hem turizme kazandırılması, hem de tehlikeli alanlarda önlem alınması için şelale çevresinde düzenleme çalışmasını sürdürüyor. Hadim Belediye Başkanı Ak Partili Ahmet Hadimioğlu, şelalenin turizme kazandırılması için 20 milyonluk yatırım yapıldığını belirtti. Şelalenin suyunun yeraltı kaynağından temin edildiğini ifade eden Hadimioğlu, şunları söyledi: "Şelale, Göksu Nehri üzerindedir. Nehir, şelalenin yaklaşık 1 kilometre gerisinde kayboluyor ve farklı noktalardan yer altından çıkan su ise şelaleden akıyor. Yerköprü denilmesinin manası da budur. Göksu Nehri kurusa bile bu şelale asla kurumaz. Buranın turizme açılması içinde çevre düzenlemesi, piknik alanları, seyir terası yapıldı. Ayrıca bungalov evler ile karşı geçiş için bir köprü yapılacak. " Hadimioğlu, şelalede daha önce sık sık boğulma olaylarının yaşandığı yapılacak çevre düzenlemesi çalışmalarıyla da bunun engelleneceğini kaydetti.

Şelaleyi gezmeye gelen Abidin Çatal ," Karaman'dan gezmek için şelaleye geldik. Ülkemizde Manavgat ve Düden Şelalesi biliniyor; ama Konya'daki Yerköprü Şelalesi de görülmeye değer güzel bir şelaledir. Herkesin gezip görmesi gerekir. Fotoğraf içinde mükemmel bir yer" dedi. Emrullah Andaç da, daha önce sık sık boğulanların olduğunu ve şu an önlem alınmaya başladığını belirterek, "Bizlere büyüklerimiz, şelale çok can aldığı için yıllar önce can kaybı yaşanmaması için canlı koyun atıldığını anlatmışlardı. Şimdilerde boğulma olayı azaldı. Burası doğa güzelliğiyle görülmeye değer bir bölgedir." dedi.

THY'den 'peynir' temalı turizm gezisi



Türk Hava Yolları (THY), Kars, Ardahan ve Iğdır illerinin başarılı acentelerine, popüler peynir dergisi Cheese Life Magazine ile ortaklaşa peynir gezisi düzenledi.

Kars'ta yapılan gezi etkinliğine, THY Yurtiçi Satış Başkanı Halil İbrahim Polat, THY Kars ve Iğdır Havalimanı Satış Müdürü Yasin Erol, THY Yurtiçi Satış Başkanlığı personeli Burak Hız ve THY Kars ve Iğdır havalimanı personelleri ve Cheese Life Magazine editörü Prof. Dr. Yavuz Öztürkler katıldı. Gravyerin İsviçre’den sonra dünyada tek üretim yeri olan Kars'ın Boğatepe köyündeki gezide ilk olarak Koçulu peynirciliğin tesisleri ziyaret edildi. İlhan Koçulu’nun yeğeni Çağdaş Koçulu’ya ait geleneksel yöntemleri bozmadan butik üretimin yapıldığı tesiste peynirin hazırlanışı takip edildi. Eko peynir müzesinde de sosyal medya fenomeni Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran Ömür, müze ve köydeki mandıralar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Cheese Life Magazine editörü Prof. Dr. Yavuz Öztürkler, peynirin dünü bugünü, yapımı ve magazinsel yönüyle ilgili bilgiler verdi. THY'nin bu program temasını 'peynir' olarak belirlediğini söyleyen Prof. Dr. Yavuz Öztürkler, peynir denince akla peynirin başkenti Kars'ın geldiğini belirtti. Öztürkler, "Peynir gibi hem kültürel hem ekonomik hem de sosyal yönü güçlü olan ve bir yörenin bütün özelliklerini, karakteristik özelliklerini üzerinde taşıyarak geçmişten geleceğe doğru akıtan çok önemli bir ürünün tanıtılmasında ve bu ürünü tanıtarak Kars yöresinin, Kars peynirciliğin de tanıtılmasında büyük bir katkı sağlanmış oldu. Dolayısıyla temanın peynir olması bizi de mutlu etti. Bu anlamda THY’ye ve bu programı organize edenlere çok teşekkür ediyorum. Hem yörenin karakteristik özellikleriyle ilgili bilgiler verilmiş oldu, hem de bu işe emek verenlerin ağzından peynirin üretimini, yapılışını duymuş olduk. ok faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum" dedi. THY Kars ve Iğdır Havalimanı Satış Müdürü Yasin Erol da peynirin soframıza gelene kadar nasıl bir emek ürünü olduğunu göstermek istedikleri için bu geziyi düzenlediklerini ifade etti.



