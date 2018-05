DHA YURT BÜLTENİ-3

1)KADIN ÇALIŞANIN ELLERİNİ KELEPÇELEYİP DÖVİZ BÜROSUNU SOYDULAR

ANTALYA'da, bir döviz bürosu çalışanı kadının ellerini arkadan kelepçeleyen silahlı ve kar maskeli 2 kişi, 25 lira ve 8 bin Euro alarak kaçtı.Aksu ilçesi Kundu oteller bölgesindeki Günay Döviz Bürosu'na saat 09.00 sıralarında gelen spor giyimli silahlı ve kar maskeli 2 erkek şüpheli, döviz bürosu çalışanı Safiye Gürdal'ı rehin aldı. Tek başına olan kadının ellerini arkadan kelepçeleyen şüpheliler kasadaki 25 bin TL ve yaklaşık 8 bin Euro'yu alarak, yaya olarak ara sokaklara kaçtı. Soyguncuların kaçması üzerine dışarı çıkan Safiye Gürdal, çevredeki esnaftan yardım istedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, çevre güvenliği aldı. Safiye Gürdal'ın ifadesine başvuran polis, soyguncuların eşkali hakkında bilgi aldı, döviz bürosundaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekipler, şüphelileri yakalamak için kent genelinde çalışma başlattı.

Polis, Safiye Gürdal'ın ellerindeki kelepçeleri parmak izi çalışması yaptıktan sonra çıkardı. Gürdal polise verdiği ilk ifadesinde şüphelinden birinin elinde krom renkli, diğerinde siyah renk tabanca bulunduğunu, bir şüphelinin spor ayakkabı, kot pantolon ve kapüşonlu mont, diğerinin ise yine spor ayakkabı ve eşofman giydiğini söyledi. Olay sırasında Safiye Gürdal'ın herhangi bir yara almadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Döviz büro dış plan görüntü

Polislerin görüntüsü

Görevli kadının polise bilgi verirken görüntüsü

Olay yeri inceleme ekibinin kelepçeyi çıkartması

Detaylar

134 MB /// 01.14 (HD)

(Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

=====================================================

2)SICAKTAN BUNALAN İKİZLER FISKİYELERDE SERİNLEDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki yazlıklarına İsveç'ten gelen 16 aylık ikizler, sıcaklığın 30 derece olduğu ilçede bir AVM'nin su fışkıran fıskiyesinin altına girerek serinledi. Soğuk iklim çocuklarının kıyafetleriyle fıskiyenin altında sırılsıklam oluncaya kadar oynamaları görünleri gülümsetti. Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü Muğla'nın Bodrum ilçesi, tatilciler ve turistlerle dolmaya başladı. 2 gün önce İsveç'in Stockholm şehrinden Bodrum'daki yazlıklarına iki aylık tatil için gelen Türkmenistan asıllı İsveç vatandaşı Aile Danışmanı Arin Yadigar ile Samir Yadigar'ın 16 aylık ikizleri Ella ve Leo Yadigar Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki bir AVM'nin parkındaki fıskiyelerden fışkıran suyun altına kıyafetleri ile girerek serinledi. Fıskiyelerin altında sırılsıklam olana kadar oynayan Leo ile Ella, AVM'ye gelen diğer müşterileri tebessüm ettirdi. İkizlerin keyifli oyununu bir süre seyreden bazı çocuklar da ellerinde dondurmalarla suyun altına girerek, bu keyifli oyuna katıldı. Arin Yadigar "İki gün önce Bodrum'a yazlığımıza geldik ama hava gerçekten çok sıcak. Alışveriş yapmak için geldiğimizde çocuklarım fıskiyelerden çıkan suları görünce birden üzerlerini bile çıkarmadan suların içine daldı. Hiç müdahale etmedim. Yaklaşık 20 dakikadır suyla oynayıp serinliyorlar, çok hoşlarına gitti. İsveç ile Bodrum arasında şu an en az 20 derece sıcaklık farkı var" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------:

-İkizler Ella Yadigar ile Leo Yadigar'ın fıskiyeler altında serinleyip, oyun oynamaları

-Anne Arin Yadigar ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM, )

======================================================

3)MARMARİS SAHİLLERİ DOLDU

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüksek sıcaklık nedeniyle sahiller, plajlar doldu. Kimi şemsiye altında dinlenmeyi tercih ederken, çocuklar, köpekleriyle denize girerek oyunlar oynadı.

Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği Marmaris kent merkezinde, sıcaktan bunalanlar, sahillere akın etti. Şehir merkezi boyunca 11 kilometre uzanan mavi bayraklı plajları, sabah erken saatlerde dolduran turistlerden kimileri şemsiye altında dinlenmeyi tercih ederken, bazıları gün boyu denizin keyfini çıkardı. Rus ve İngiliz turistler, sere serpe uzanarak güneş altında bronzlaşmayı tercih etti. Sahile konumlandırılmış su sporları istasyonlarında jet sky, muz ve deniz paraşütü ile heyecan yaşadı. Ailecek plaja gelen vatandaşlar ise şezlonglarda dinlenmeyi tercih etti. Çocuklar, köpekleriyle denize girerek oyunlar oynadı. Otellerin havuz başları da plajları aratmayan kalabalıklara sahne oldu. Havuz başında güneşlenmeyi tercih edenler yanı sıra animatörler eşliğinde oyunlar oynayanlar dikkat çekti. Çocuklar gün boyu havuzda yüzdü, oyunlar oynadı. Marmaris sahilleri ve havuzlar artan sıcaklıklarla renkli görüntülere sahne oldu. 23 yaşındaki Rus Hemşire Angela Korpavic, "Marmaris çok güzel, ilk defa geldim çok mutluyum" dedi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren artışa geçecektir. Gündüz 35-40 derece sıcaklıklar hakim olacaktır" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------:

- Caddelere konumlandırılmış 35 derece gösteren termometre görüntü

- Marmaris plajlarından görüntü

- Su sporları yapanlardan görüntü

- 23 yaşındaki Rus Hemşire Angela Korpavic ile röp.

- Otel havuz başlarından görüntü

(Toplam: (3 dakika 31 saniye-254 MB. HD görüntü)

(Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

=====================================================

4)ENGELLİ REKORTMEN OMURİLİK FELÇLİLERİ İÇİN KOŞACAK

MARMARA Depremi'nde iki ayağını kaybeden, geçen yıl kendisine ait rekoru yenileyerek 31 metreye dalan Ufuk Koçak (42) omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak için koşulacak Wings For Life World Run'ın 6 Mayıs'ta İzmir'de yapılacak Türkiye ayağında mücadele etmek için 1,5 ay çalıştı. Ufuk Koçak omurilik felci yaşayan insanlara destek olmak istediğini belirterek, "Eksikliklerimizi tamamlayabiliyorsak insanız sloganıyla bu koşuya hazırlandım" dedi. Marmara depreminin merkez üssü Gölcük'te oturduğu evin enkazında iki ayağını da kaybetmesine rağmen yaşam mücadelesini hiçbir zaman kaybetmeyen Ufuk Koçak, geçen yıl kendi ait rekoru kırarak 31.2 metreye dalarak dünya engelliler serbest dalış rekorunu yeniledi. 2015 yılında dünyanın en uzun ve en zor 10 yolu arasında gösterilen 508 kilometrelik Antik Likya yolunu 75 günde yürüdü. Ufuk Koçak şimdi de arkadaşı Gökhan Dikici ile birlikte 1,5 aydır engelli koşu bisikletiyle Wings For Life World Run'a hazırlanıyor.

'Eksikliklerimizi tamamlayabiliyorsak insanız' sloganıyla bu koşuya hazırlandığını söyleyen Ufuk Koçak, "Omurilik felci yaşayan insanlar için oluşturulan fona destek sağlamak için bende koşacağım. Arkadaşım Gökhan Dikici de bana bu koşuda destek olacak. Bu aslında çok ciddi, eğlenceli ve farkındalığı çok yüksek olan bir koşu. Omurilik felcinin araştırılması ve tedavisinde fon oluşturmak için yapılan bir koşu. Bu koşu bir yarış değil ve eğlence koşusu katılımcıların hepsi tamamı bu fona aktarılmak üzere bir bağışta bulunuyorlar. Herkes buraya rengarenk kıyafetleriyle eğlenmek için geliyorlar. Derdimiz sadece fark yaratmak ve koşamayanlar için koşmak. Ayaklarınızı bir kenara bırakın ve koşamayanlar için koşun" dedi.

Ufuk Koçak,1,5 ay çalışarak kondisyon sağladığını belirterek, "Asla kimseyle yarışmak gibi bir derdimiz yok. Ulaşmak için istediğimiz bir hedef var ve o hedefin de peşinden gideceğiz. Eğer birbirimizin eksikliklerini tamamlayabiliyorsak insanız. Burada da birbirimizin eksikliklerini tamamlamak için bir aradayız. Ben ilk defa katılıyorum bu koşuya. Benim için de ilk deneyim olacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Ufuk Koçak aracından anteraman yapacağı engelli koşu bisikletini indirirken

-Koşuya katılacağı bisikletiyle antreman yaparken

-Ufuk Koçak ile röp

Haber:Ergün AYAZ- Kamera: Dinçer AKBİR/GÖLCÜK-

==============================================================

5)KELKİT BESİ’DE SATIŞLAR BAŞLADI

GÜMÜŞHANE’nin Kelkit ilçesinde yer alan Kelkit Besi (Kelkit Doğan Besi İşletmeleri A.Ş.), hem bölge ekonomisine yüksek katma değerli fayda sağlamak hem de Türkiye’de kırmızı et konusundaki ihtiyaca cevap verebilmek amacı ile besicilik alanında faaliyet gösteriyor. Kelkit havzasında sürdürülebilir tarımsal bir model oluşturmak ve bölgesel kalkınmayı tetiklemek amacıyla 2002’de organik süt üretimi için kurulan Doğan Organik Süt Sığırcılığı İşletmesi, bölge halkının ekonomik gelişimlerini sürekli kılmak amacıyla 2018 yılı itibariyle, faaliyet konusunda değişikliğe giderek, sığır besiciliğine geçmişti. Üretime, Brezilya’dan 1495 baş erkek Angus ırkı besi hayvanı ithal ederek başlayan Doğan Besi’nin, 2018 yılında toplam 5.000 baş hayvan yetiştiriciliği yapması bekleniyor.

Mayıs ayı itibari ile ilk ürünlerini vermeye başlayan Kelkit Besi’nin en önemli gücü, Doğan Grubu güvencesi ve kalite anlayışıyla yıllardır bölgede elde etmiş olduğu kaliteli hayvan ve yem üretimi.

‘KELKİT BESİ, KIRMIZI ET İHTİYACINA CEVAP VERECEK’

Tesislerin kendileri ve Kelkit’in ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi adına büyük önem taşıdığını belirten Kelkit Besi Yönetim Kurulu Murahhas Azası Tahir Ersoy, “Bir Doğan Holding kuruluşu olarak bizler için Kelkit’in ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi büyük önem taşıyor. Bu yaklaşımla, çiftçimizin piyasa koşullarında en az sorun olan ürünü tercih etmesi yerine, katma değeri yüksek bir ürün yetiştirerek hem kendi, hem de Kelkit’in ekonomisinde fayda yaratmasını istiyoruzö dedi.

‘AMAÇ İYİ VE KALİTELİ ET ÜRETMEK’

İşletme çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kelkit Doğan Besi İşletmeleri Müdürü Ziraat Mühendisi Oğuz Zenginoğlu da, amaçlarının Türkiye’de kırmızı et açığını kapatmak olduğunu söyledi. Zenginoğlu şöyle dedi:

“Aralık ayından itibaren besicilik işine başladık. Güney Amerika'da yaklaşık 1500 hayvanımız geldi. Besi periyotlarına ve mayıs ayı itibariyle de kesim için satışlara başladık. Mayıs ayında 1500 hayvandan oluşan bir sürümüz daha gelecek, yılsonuna kadar 5000 büyük baş hayvanlık bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Ülkemizdeki kırmızı et ihtiyacını yerli kaynaklarımızla karşılayamıyoruz. Bu nedenle ihtiyacımız olan kırmızı et açığını karşılamak için, tesisimizde 2002 yılından beri sürdürdüğümüz deneyim ile besicilik faaliyetine başladık. Amacımız burada iyi ve kaliteli et üretmekö

‘ET KALİTESİNİ ARTTIRMAYI PLANLIYORUZ’

Besi program ve uygulamaları kapsamında et kalitesini artırmayı planladıklarını ifade eden Zenginoğlu şöyle devam etti:

“Tasarladığımız program sadece et üretmek değil, doğru ve kaliteli et üretmek ve bunu teşfik etmek. Besi programlarımızı mozaik yağlanma sağlamak üzere yaptık, Et kalitesini çok önemsiyoruz. Burası Kelkit ilçesinde bir işletme, ağırlıklı olarak kendi bölgemizde bu potansiyeli değerlendirmeye çalışsak da diğer büyük et işleme kombinelerinden de gelen talepleri değerlendiriyoruz ve eti iç piyasaya sürmeye çalışıyoruz.ö

‘ÇOK KIYMETLİ BİR TESİS BURASI’

Tesislerin istihdama ve bölge ekonomisine hareket kazandırdığına da işaret eden Zenginoğlu, “Yöre halkı için çok kıymetli bir tesis burası. Hem bir istihdam yaratıyor hem de bölgede bir hareket kazandırıyor. Aydın Doğan beyin zaten bu konuda hassasiyetini tüm herkes biliyor. Amacı buradaki bu tesisi kurmak ve geliştirmek, bununla birlikte daha fazla bölge halkına hizmet vermekti. İnşallah diğer yatırımcılar da aynı şekilde düşünerek bu bölgelerde bu tarz İşletmeleri kurar veya farklı yatırımlar yaparak bu bölgelerin gelişmesine katkıda bulunurö diye konuştu.

‘SÖZLEŞMELİ ÇİFTÇİ SAYISI 2018’DE İKİ KATINA ÇIKACAK’

Kelkit Doğan Besi İşletmelerinin sahip olduğu besi hayvanlarının yem ihtiyacı da ayrıca; ziraat faaliyetinde bulunmak isteyen Kelkitli çiftçilerle yürütülecek proje ile karşılanacak. Kelkit Besi, çiftçilere istenilen özelliklere uygun üretim yapmaları koşuluyla, yaklaşık 1 milyon metrekare ektirecek. Kelkit Besi, bu tarlalardan elde edilecek 4 bin ton ürünün tamamını alma garantisi veriyor. Kelkit Besi, besicilik alanında büyük önem taşıyan kaliteli ve uygun yem konusunda bölgede eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıyor.

Kelkit Besi Yönetim Kurulu Murahhas Azası Tahir Ersoy “Bir Doğan Holding kuruluşu olarak bizler için Kelkit’in ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi büyük önem taşıyor. Bu yaklaşımla, çiftçimizin piyasa koşullarında en az sorun olan ürünü tercih etmesi yerine, katma değeri yüksek bir ürün yetiştirerek hem kendi, hem de Kelkit’in ekonomisinde fayda yaratmasını istiyoruz. Hayvancılığın ülkemizdeki önemli sorunlarından biri olan yem konusunu kendi arsalarımızda üretim yaparak ve sözleşmeli üreticilerle çözmek konusunda kararlıyız. Hayvan sayısı dikkate alındığında sadece 2018 yılı içinde 7 bin ton zirai ürün ihtiyacımız var. Bu kapsamda, sözleşmeli üreticilerimizin sayısını iki katına çıkarmayı hedefliyoruz.ö dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

Kelkit Besiden görüntüler

Oğuz Zenginoğlu konuşma

Detaylar

HABER KAMERA: OSMAN ŞİŞKO-TRABZON/