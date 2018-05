DHA YURT BÜLTENİ - 3

Bal mumu yüklü TIR alev alev yandı

Niğde'de kamyona arkadan çarpan bal mumu yüklü TIR alev alev yandı. Yangın nedeniyle otoyol 1,5 saat kapalı kaldı.

Niğde- Adana otoyolu Basmakçı mevkiinde meydana gelen kazada, 31 yaşındaki Servet Ünal yönetimindeki 33 KNB 42 plakalı TIR, 21 yaşındaki Hakan Gez'in kullandığı 63 EY 341 plakalı karpuz yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR yanmaya başladı. Yangını büyümesi üzerine olay yerine Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1.5 saatte kontrol altına alındığı yangında TIR kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle otoyol da kapalı kaldı. TIR sürücüsü Servet Ünal hafif şekilde yaralanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Irak'ın kuzeyinde, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Terör örgütleriyle mücadelesini sınır ötesinde de sürdüren TSK birlikleri, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde operasyonlarını sürdürüyor. Mehmetçik, son olarak Dayla Dağı üs bölgesi kuzeyindeki alanda arama- tarama çalışması yaptı. Askerlerin yürüttüğü çalışmalar sırasında bölgede teröristlerce el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Malzemelere el koyan askerlerin bölgede arama- tarama faaliyeti devam ediyor.

Haber:GAZİANTEP, ()

============================================

Türk Ocakları’ndan meşaleli anma yürüyüşü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Türk Ocakları Temsilciliği ve Türk Eğitim-Sen Temsilciliği üyeleri yürüyüş düzenlendi.

Ellerinde bayraklarla yürüyüş yapan grup adına konuşan Türk Ocakları Temsilcisi Mehmet Çatlakcan, "3 Mayıs Türkçülük tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Türkçülük fikrinin 3 Mayısla birlikte fikir ve düşüncenin ötesine giderek bir hareketle birlikte birleşmesidirö dedi. Mayıs’ın Türk Milliyetçilerinin birlik günü olduğunu belirten Türk Eğitim Sen Temsilcisi Mahmut Yetişgen de yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

Alman tatilciler Türkiye'ye yöneliyor

Alman seyahat acentesi TMG Yönetim Kurulu Başkanı Karsten Lehmann, Almanya pazarının Türkiye açısından 2015 ve 2016'da çok kötü geçtiğini, geçen yıl beklenen iyileşmenin görülmediğini belirterek, "Bu yıl belirgin bir artış öngörüyoruz" dedi.

Alman seyahat acentesi TMG, tatil acenteleriyle yıllık toplantısını Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde yaptı. Bir hafta süren ve 45 acente temsilcisinin katıldığı toplantıda, yıllık eğitim ve satış hedefleri belirlendi. Toplantıların ardından acente sorumluları Manavgat ve Side bölgesini gezdi. Türkiye'nin bu sene turizm sektöründeki hedefleri konusunda gazetecilere açıklamalarda bulunan TMG Yönetim Kurulu Başkanı Karsten Lehmann, hem yıllık toplantılarını yapmak hem de Türkiye'nin eskiden olduğu gibi güvenli olup olmadığını görmeye geldiklerini söyledi. Lehmann, havalimanından başlayarak, otellere kadar her şeyi incelediklerini, bir sorun görmediklerini ifade etti.

POLİTİKA TATİLCİLERİ ETKİLEMEYECEK

Almanya'daki siyasetçilerin Türkiye'nin politik duruşuna karışmaması gerektiğini de belirten Lehmann, "Almanya'nın izlediği politika herhangi bir işe yaramadı. Her ne kadar Türkiye için olumsuz propaganda yapsalar da Alman tatilciler artık devletin politikasına çok bakmıyor. Şimdi Türkiye'de ki durumu öğrenmek için yeni yollar bulacak ve buraya gelecekler. Almanya'daki politika onları bu sene etkilemeyecek" diye konuştu. Alman turizm pazarında genel olarak Türkiye'ye yönelik bir umut olduğunu belirten Karsten Lehmann, "Bütün seyahat acenteleri, Türkiye'nin tekrar büyüyeceğini ümit ediyor. Almanya'da ki rezervasyonlarda bunu gösteriyor. Türkiye'ye yönelik sürekli bir artış var. Geçen 2 yıl kötü geçen turizm bu sene tekrar normale dönecek" dedi. Almanya pazarının Türkiye açısından 2015 ve 2016'da çok kötü geçtiğini, geçen yıl beklenen iyileşmenin görülmediğini aktaran Lehmann, 2017 yılında beklenen iyileşmenin olmadığını, bu sene için belirgin bir artış gördüğünü ifade etti. Karsten Lehmann, son 2- 3 sene yaşanan krizlerde özellikle Side bölgesinde yeni otellerin yapıldığını ve mevcut otellerin ise yenilendiğini gördüğünü vurguladı.

Sivas'tan Avrupa'ya alabalık ihracı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan Çamlıgöze Barajı'nda faaliyet gösteren Alabalık tesisinde yılda 3 bin ton alabalık üretiliyor. Balıkların yarıya yakını Almanya ve Romanya gibi çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Suşehri ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çamlıgöze Barajı üzerinde 2008 yılında kurulan alabalık tesisi hem bölgenin, hem Türkiye'nin hemde Avrupa'nın alabalık ihtiyacını karşılıyor. Yıllık 4 bin ton kapasitesi olan tesiste 148 kafesten oluşan üretim alanı bulunuyor. 70 kişinin istihdam edildiği tesiste yılda 3 bin ton alabalık üretiliyor.Üretilen alabalıkların yüzde 50'si Almanya ve Romanya gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Ayrıca tesiste üretilen alabalıklar Türkiye'nin alabalık ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılıyor.

'YARISI AVRUPA'YA GİDİYOR'

Tesisin işletme yetkilisi Ahmet Sermet alabalık sektörü hakkında bilgi verdi. Alabalık yetiştiriciliğinin gelişen bir sektör olduğunu söyleyen Sermet, "Türkiye'de büyüyen bir sektör, Avrupa'da talep gören bir sektör. Gıda ve protein ihtiyacını karşılamak için bire bir alternatif olan bir sektördür. Sivas'ın Suşehri ilçesinde 148 kafesten oluşan bir üretim alanımız var. Aynı kompleks içinde bir de yem fabrikamız var. Burada balıkların yemini de üretiyoruz. Bununla beraber yılda 3 bin ton da alabalık üretiliyor. Bu balıkların yaklaşık yüzde 50'si Avrupa pazarına çıkıyor. Avrupa'da Almanya ve Romanya gibi ülkeler Türkiye alabalığının en büyük müşterisi. Geriye kalan ürünlerimiz de iç piyasa da tüketiliyor. En büyük pazar Karadeniz Bölgesi. Buradan her gün yaklaşık 2,5-3 tona yakın alabalık Samsun ve Trabzon'a yakın bölgelerde tüketiliyor" dedi.

'YILIN 12 AYINDA ALABALIK VAR'

Alabalığın Türkiye'de çok talep gördüğünü aktaran Sermet, "Balık sadece kışın yenir olayından çıkıyor artık. Türkiye'de yılın 12 ayında alabalık var. İnsanlar alışıp tüketmeye başlıyorlar. Bunun bir sonraki adımını tavukta olduğu gibi market raflarına getirdiğimiz zaman talepte tüketim de çok daha fazla artacaktır. Alabalığın oturmuş ve büyüyen bir pazarı var. Bunun bir alternatifi yok. Deniz avcılığı, yıllar geçtikçe azalıyor. Denizlerde tutulan balık miktarı azalıyor. Bunun yerine alabalık ve kültür balıkçılığı dolduruyor. Kışın çok fazla balık çıkması spesifik durumlarda sektörü etkiler ama onun haricinde alabalık sektörü deniz balıkçılığından etkilenmez. Alabalığın kalitesi bölgesel değişkenlik gösterir. İç Anadolu Bölgesinde 400-500 gramlık bir alabalık çok sevilirken, Karadeniz Bölgesinde 200-250 gramlık bir balık çok sevilir. Bizim için ideal olan 300 veya 350 gram olanıdır. Avrupa'ya sattığımız boy budur. Bu balık idealdir. Türkiye'nin alabalık ihtiyacının yaklaşık yüzde 7-8'ini Suşehri'nden karşılıyoruz." diye konuştu.

İzmit'te ağaçlar kitap açtı

İzmit'te, Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında Yürüyüş Yolu'nda bulunan çınar ağaçlarına yaklaşık 7 bin 500 kitap asıldı. Ağaçlara asılı olan kitaplar 2 dakika gibi kısa bir süre içerisinde toplanırken, kimileri ağaçlara merdiven dayarken, kimileri ise arkadaşlarının sırtına çıkarak kitapları topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce 5-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 10. Kocaeli Kitap Fuarı bugün start aldı. Fuar etkinlikleri kapsamında, İzmit Yürüyüş Yolu'nda bulunan çınar ağaçlarına, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince gece yaklaşık 7 bin 500 adet dünya klasikleri, roman ve çocuk kitapları asıldı. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi Kampüsü içerisine ve Kocaeli'nin ilçelerinde 20 bin kitap ağaç dallarına asıldı. Bu sabah İzmit'te, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun ilk kitabı ağacın dalından almasıyla birlikte kitaplar toplanmaya başlandı. Bazı gençler arkadaşlarının sırtına çıkarak çınar ağaçlarındaki kitapları toplarken, bazıları da ağaca merdiven dayayarak kitapları topladı.

'BİZİM AĞAÇLARIMIZ KİTAP AÇIYOR'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Kitabı seviyoruz. Geçen hafta kitaba koştuk. Bugün de ağaçlarımız kitap açıyor. Baharda ağaçlar çiçek açar ama bizim ağaçlarımız kitap açıyor. Önemli olan halkımızın ilgisini çekmek ve kitaba olan ilgiyi arttırmak. Bu ilginin yoğun olduğunu görüyoruz. Dedeler, babalar anneler, çocuklar hepimiz buradayız. Herkes buraya kitap toplamaya geldi ve çok güzel bir hatıra oldu. Çocuklarını getiren hemşerilerimiz var o çocuklar bunları unutmayacaklar ve her geçen gün kitaba olan ilgi daha da artacak. Kitap demek medeniyet demek, kitap demek insanlığın gönlünün aydınlanması, beyninin aydınlanması, geçmişi ve bugününü en iyi şekilde değerlendirmesi demek" dedi. Arkadaşının sırtına çıkarak ağaç dallarından kitap toplayan Samet Musaoğlu, "Ülkemizi sadece okuyanlar ve bilenler kurtarabilir. Okumanın ne kadar faydalı olduğunu bildiğimiz için ve yalnızca eğitimle gelişebileceğimizi düşündüğüm için buraya gelip kitap almak için çaba gösterdim. Arkadaşımın sırtına çıkıp kitabı ağaç dalından aldım. Biraz zor oldu ama değdi" diye konuştu. Her yıl çınar ağaçlarında açan kitapları almak için geldiğini söyleyen Ceylin Aktan, "Bu sene 3 kitap alabildim. Her yıl katılıyorum. Ağaçların kitap açması olayını çok beğeniyorum. Bu projeyi destekliyorum keşke her ilde olsa bu uygulama. Genelde tarihle ilgili kitaplar tercih ettim. Önümüzdeki yıllarda da kesinlikle katılacağım" dedi.

ÇOCUK EDEBİYATI TEMALI

Kocaeli Kitap Fuarı'nda 470 yayınevi, 650'den fazla söyleşi, panel ve imza etkinliğiyle milyonlarca kitap okurları bekliyor. 10. Kocaeli Kitap Fuarı'nın bu yıl ki teması 'Çocuk Edebiyatı' olarak belirlendi. Çocuk edebiyatı yazarı ve Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin'in onur konuğu olacağı kitap fuarı, 9 gün boyunca 10.30-21.00 saatleri arasında açık kalacak.

YAZARLAR SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNLERİNE KATILACAK

Bu yılki fuara aralarında Kahraman Tazeoğlu, Aşkım Kapışmak, Sinan Yağmur, Süleyman Özışık, Nevzat Tarhan, Hayati İnanç, Ahmet Ümit, Şermin Yaşar, Yusuf Kaplan, Banu Avar, Tarık Tufan, Ahmet Taşgetiren, Buket Uzuner, Ömer Tuğrul İnançer, Mustafa Tatçı, Serdar Tuncer, Sultan Tarlacı, Aret Vartanyan, Sinan Yağmur, Erol Erdoğan, Salih Zengin, Nihat Vuran ve Ayşe Kulin gibi isimlerin yer aldığı yazar, söyleşi ve imza günleriyle katılacak. Ünlü tarihçiler Prof. Dr. İlber Ortaylı, Talha Uğurluel ve Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil gibi isimler de fuarda söyleşiye katılacak. Sunay Akın 'Ey Özgürlük' konulu söyleşiye katılacak ve kitaplarını imzalayacak. Ayrıca yayınevi, stantlar ve sahaflar da fuarda yerini alacak.

UNESCO listesindeki Eşrefoğlu Camisi, zamana meydan okuyor

Konya'da Eşrefoğlu Beyliği döneminde Beyşehir Gölü kıyısına 1296 yılında inşa edilen ve UNESCO'nun Dünya Mirası Yedek Listesi'ndeki Eşrefoğlu Camisi tarihe meydan okuyor. Çivi, vida benzeri bağlantılar kullanılmadan, yalnızca geçme takma tekniğiyle yapılan cami yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

1296-1299 yılları arasında Eşrefoğlu Beyliği döneminde Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen Beyşehir Gölü kıyısına inşa edilen cami, altı metre yüksekliğinde, çini mozaiklerle süslenmiş bir mihraba sahip. Tamamı ceviz ağacından olan minberindeki işçilik göz kamaştırıyor. Oyma, geçme-takma ve çatma teknikleriyle tutkalsız yapılan caminin tavanında ise kalem işi rengarenk süslemelerle bezenmiş. Selçuklu mimarisinin günümüze kadar taşıyan, taş ve ahşap işçiliğinin inceliklerini yansıtan Eşrefoğlu Camii, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri haline gelmiş durumda.

800 YIL ÖNCESİNİN TEKNOLOJİSİ HAYRANLIK UYANDIRIYOR

Süslemeler ve işlemelerin yanı sıra Selçuklu mimarisi caminin ahşap bölmelerinde çivi, vida gibi bağlantılar kullanılmadan yapılmış. Bu kısımların nemli kalabilmesi için caminin ortasında 4,5 metre derinliğinde kar kuyusu bulunuyor. Ancak bu kuyunun üzeri 77 yıl önce camla kapatılmış. Ahşap sütunların nemli kalabilmesi için tasarlanan kar deposu, 800 yıl öncesinin teknolojisini günümüze taşıyor. 2012 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Eşrefoğlu Camii’nin kalıcı listeye girebilmesi için çalışmalar sürüyor.

