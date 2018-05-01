DHA YURT BÜLTENİ - 3

Konya'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Konya'da, terör örgütü DEAŞ'ın sosyal medyadan propagandasını yapanlara yönelik operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 10 kişiden 9’u gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sosyal medya üzerinden DEAŞ’ın propagandasını yaptığı ileri sürülen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ekipler, sabah saatlerinde, Özel Harekat polisleri eşliğinde, 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheliden 9’u gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi

Görüntü dökümü:

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-Özel harekat polisinin belirlenen adreslere baskını

-Polislerin güvenlik önlemi alması

-Şüphelilerine sağlık kontrolünden geçirilmesi

Haber:Hasan DÖNMEZ-Kamera:Mehmet IŞIK/KONYA,()

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'Pire Ferhat' Ak Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Televizyon ve dizilerden tanınan Afyonkarahisarlı 'Pire Ferhat' lakaplı Ferhat Okçu, Ak Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

Bir dönem televizyonlar ve rol aldığı dizi filmden tanınan 80 santim boyundaki Ferhat Okçu, namı diğer Pire Ferhat, memleketi Afyonkarahisar'dan Ak Parti milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. Ak Parti il başkanlığına giderek İl Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Talha Hüseyin Akkaya'ya evraklarını teslim eden Ferhat Okçu, engellilerin ve Afyonkarahisar halkının sesi olmak için aday adayı olduğunu söyledi. Ferhat Okçu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan engellilere çok önem veriyor. Ben de engellilere ve Afyonkarahisar'a destek olmak için böyle bir işe kalkıştım. Herkes beni 'Pire Ferhat' olarak tanır. 2000 ile 2003 yılları arasında bir televizyon kanalında haber yaptığım dönemler oldu. Dizi çektik. Ama şimdi milletimize ve engelli kardeşlerimize destek olmak için geliyorum" dedi.

'HAYIRLI OLSUN'

İl Başkan Yardımcısı Talha Hüseyin Akkaya, Ferhat Okçu'nun aday adaylığının hayırlı olmasını diledi. Akkaya şöyle dedi:"İnşallah bu yolda Allah onun yardımcısı olur. Tüm engelli kardeşlerimizin arkasında olduğumuz gibi onun da sonuna kadar arkasındayız. Partimiz engellilere önem veren bir parti oldu. Bundan sonra da engellilere önem veren bir parti olacaktır. Bu yolda engelli kardeşlerimize bir nebze olsun faydalı olabilirsek bizim için ne mutlu. Bunun için de Ferhat ağabeyimizin aday adayı olması bizleri ziyadesiyle mutlu etti."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Partinin dışından detay

- Parti girişinden detay

- Aday adaylıklarının uzatıldığını gösteren yazıdan detay

- Ferhat partiye gelirken

- Ferhat evraklarını partide incelerken

- Ferhat'ı İl Başkan Yardımcısı Akkaya karşılarken

- Akkaya ile Ferhat sohbet ederken

- Pire Ferhat'tan detay

- Pire Ferhat çay içerken detay

- Pire Ferhat konuşurken

- İl Başkan Yardımcısı Akkaya konuşurken

369.72 MB /// 03.19"

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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FETÖ üyesinin cep telefonu inşaat temelinde bulundu

Adana'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' evine düzenlenen operasyonda, yakalanan Murat Y.'nin polisleri görünce pencereden inşaat temeline attığı cep telefonu, tahliye edilen tonlarca suyun ardından çamurun içinden çıkarıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde örgütün 'gaybubet' evi olduğu tespit edilen adrese operasyon düzenledi. 11 Nisan'da yapılan baskında, örgütte 'Bahveçavan' kod adını kullanan Kamuran E.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Ekipler, Kamuran E., H.S., M.Y., M.Ö., Ç.C. E.G.'yi sorgulamak üzere emniyete götürdü. Şüphelilerin sorgusunda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dağılma sürecine giren örgütü tekrar toparlamaya çalıştığı ve devletin çeşitli birimlerine tekrar sızmak istedikleri öne sürüldü. Ayrıca Kamuran E.'nin de üst düzey askeri imam olduğu, örgüt lideri Fethullah Gülen tarafından 'Bahçevan' lakabı verilip, kendisine imzalı saat hediye ettiği öne sürüldü. Evde yapılan aramalarda ise 84 bin lira para ve örgütsel doküman bulundu. Mahkemeye çıkarılan 6 kişi tutuklandı.

CEP TELEFONU BULUNDU

Ekipler, eve operasyon düzenlediği sırada ise bir kişinin pencereden yan taraftaki bir bölü su dolu inşaat temeline bir şey attığını fark etti. Beledeyi ekiplerinden yardım isteyen polis, getirilen pompa ile temelde biriken tonlarca suyu tahliye etti. Çamur kaplı zemine inen polis cep telefonunu buldu. Yapılan kriminal araştırmada ise, cep telefonunun üzerinden Murat Y,'nin parmak izi bulundu. Şüpheli sorgusunda, " Cep telefonu bana ait değil, evde elim değmiş olabilir" dedi. Polis ise ele geçirilen telefonun, ABD'den gönderildiği üzerinde duruyor.

Görüntü Dökümü:

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- İnşaat temelinde olay yeri inceleme ekibinin arama yapması

- Telefonun bulunması

- Detay görüntü

- Operasyonda gözaltına alınan zanlıların adli tıp birimine giriş ve çıkışları (ARŞİV)

SÜRE: 02'17" BOYUT: 140 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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Gazipaşa'da sahile boğa leşi vurdu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sahile vuran boğa leşi iş makinesiyle kaldırıldı.

Gazipaşa Selinus sahilinden dün öğle saatlerinde kötü koku geldiğini fark eden çevredekiler sahile indiklerinde kıyıya vurmuş büyükbaş hayvan leşiyle karşılaştı. Taşımacılık yapan yük gemilerinden düştüğü ya da denize atıldığı tahmin edilen hayvanın boğa olduğu anlaşıldı. Bölge halkının haber vermesi üzerine sahile gelen Gazipaşa Belediyesi ekipleri iş makinesiyle aldıkları hayvan leşini belediyeye ait hayvan mezarlığına götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Boğa leşinden görüntüler

- İş makinesiyle leşin alınması ve götürülüşü

- Detaylar

153 MB /// 2.31

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), ()

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Çocuklara hayvan sevgisini öğreten çiftlik



Elazığ Cip Barajı Mesire Alanı yanında kurulan ve farklı türden hayvanların bir arada olduğu çiftlik büyük ilgi görüyor. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve hayvan korkusunu yok etmeye yönelik bir proje olarak hayata geçen çiftlikte, aileler hafta sonlarında piknik de yapabiliyor. Çiftlikte verilen binicilik eğitimi yanı sıra, koyun, keçi ve tavuk gibi hayvanlar da bulunuyor, bu hayvanlar çocukların ilgisini çekiyor.

Elazığ'daki Cip Barajı kenerında yeni kurulan çiftlik ailelerin hafta sonları piknik için uğrak yeri oldu. Çocuklarıyla birlikte doğal ortamda piknik keyfinin yanı sıra birçok hayvanın içinde yer aldığı çiftlikte çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor. Kentteki sosyal alanlara ihtiyacı olduğu için böyle bir çiftlik kurduklarını ifade eden çiftlik sahibi Ruhi Bal, çiftliğe yoğun bir ilginin olduğunu söyledi. Bal, "Elazığ'ın potansiyel olarak sosyal alanlara ve bu tür doğal ortamlara ihtiyacı var. Bizler de bu tür sosyal bir projeyi hayata geçirdik. İnsanların rahat bir ortamda oturabileceği ve çocukların hayvanlar ile iç içe yaşayabileceği bir çiftlik kurduk. Çiftliğimizde kaz, ördek, tavus kuşu, Fas tavuğu, güvercin, tavşan, köpek, keçi ve koyunlarımız var. 2 İngiliz atımız var. Binicilik eğitim olan ve kendine güvenen insanlar atlarımızla güzel bir tur atabilirler. Ayrıca midilli atlarımız var. Çocuklarımızın rahatlıkla binebileceği atlardır. Uysal ve eğitim görmüş hayvanlardır" diye konuştu. Vatandaşların hayvanlar ile yaşamayı sevdiğini ve doğal ortamlarda mutlu olduklarını dile getiren Bal, "Çiftliğe yoğun bir ilgi var. Havaların ısınmasıyla birlikte ailelerimiz çocukları ile mutlu bir hafta sonu geçiriyor. Atlarımız ile tur atıyorlar ve kümes hayvanlarını besliyorlar. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak istiyoruz. Bu nedenle çiftliğimizi kurduk. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha büyük bir çiftlik kurarak,vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Atlardan Görüntü

-Çiftlik Hayvanlarından Görüntü

-Ata binen insanlardan Görüntü

-Genel ve Detay Görüntüler

-Röportaj

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, ()

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Kick boksçu çocuklar, aileleriyle antrenman yaptı

Burdur'da, kick boks eğitimi alan çocuklar, aileleriyle beraber antrenman yaptı. Kick boks eldiveni takan anne- babalar, kendilerine tekme ve yumruk atan çocuklarını çalıştırdı.

Burdur Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü'nde kick boks eğitimi alan çocuklar, bu kez aileleriyle birlikte antrenman yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Koşabiliyorken koş' projesi kapsamında, çocuklarının antrenman yaptığı salona gelen anne ve babalar, kick boks çalışmalarına katıldı. Çocuklar, kick boks eldivenlerini takan anne- babalarına tekme ve yumruk atarak, çalışırken eğlenceli anlar yaşandı.

'BAŞARISI ARTTI, ÖZGÜVENİ GELİŞTİ'

Annesine vuruş ve savunma tekniklerini öğreten sporculardan Burcu Vural (11), "Annem, çok çabuk öğrenebilir" dedi. Anne Duygu Tokcan ise "Çocuğum, ana sınıfından bu yana kick boksa devam ediyor. Spor yapmasıyla derslerinde başarısı arttı, özgüveni gelişti. Ben de kızımdan bir şeyler öğreniyorum" diye konuştu.

'GÜZEL ETKİNLİK OLDU'

Fettah Efe Yağcı (11) da 7 aydır kick boks yaptığını belirterek, "Bugün antrenmana gelen anneme kick boks tekniklerini öğrettim" dedi. Anne Seda Yağcı ise "Okul çıkışı çocukların canla başla çalıştıklarını görünce 'Acaba ben de denesem mi?' dediğim zamanlar oldu. Güzel bir etkinlik oldu. Onların soluduğu havayı solumak, güzeldi" diye konuştu.

'AYDA 1 KEZ ÇAĞIRACAĞIZ'

Kick boks antrenörü Deniz Sögü Koç, çocukların ailelesiyle ayda en az 1 kez antrenman yapmalarını sağlayacaklarını söyledi. Koç, "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün 'Koşabiliyorken koş' projesi kapsamında öğrencilerimizin neler öğrendiğini ailelerine göstermek için antrenman yaptık. Bundan sonra da ayda en az 1 defa ailelerimizi antrenmanlarımıza çağıracağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Burcu Vural görüntü

- Fettah Efe Yağcı görüntü

- Aileleriyle antrenman yapan sporcular

- Röp: Burcu Vural

- Detay

- Röp: Anne Duygu Tokcan

- Detay

- Röp: Fettah Efe Yağcı

- Detay

- Röp: Seda Yağcı

- Detay

- Röp: Antrenör Deniz Sögü Koç

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Bu okulun kantincisi 'Güven duygusu'

Bursa'nın Kestel ilçesinde Özel Mesafe Koleji'nde eğitim gören öğrenciler, okulda aldıkları yiyecek ve içeceklerin ücretlerini, kantinde çalışan personele değil, okul yönetimi tarafından konulan kumbaraya atıyor. Öğrencilere 'Güven' duygusunu aşılamak adına bu yöntemin uygulandığı okulda, ders zili de çalmazken, öğrenciler süre tutarak derse ve teneffüse giriş zamanlarını kendileri ayarlıyor.

Bursa'nın Kestel ilçesinde geçen yıl açılan Özel Mesafe Koleji'nde alışılmışın dışında yöntemler ile öğrencilerin kişisel gelişimleri destekleniyor. Öğrenciler, ders ve teneffüs zili bulunmayan okulda, başlangıç ve bitiş sürelerini kendileri derse giriyorlar, tenefüse çıkıyorlar. Okulun kantininde ise çalışan personel bulunmuyor. Kantinden istedikleri yiyecek ve içecekleri alan öğrenciler kantinde bulunan kumbaraya aldıklarının ücretlerini atıyor.

"KENDİ KARARLARIMIZI VERİYORUZ"

Bu uygulamanın okul yönetimi tarafından başlatıldığını belirten 9'uncu sınıf öğrencisi Simay Cansoy, bunun kendilerine güven duygusunu kazandırdığını ifade etti. Okul yönetiminin kendilerine güvenlerinin ailelerini de etkilediğini belirten Cansoy, "Çünkü değerlerimizden biri dürüstlük. Bize böyle güvenildiği için ailelerimizin de bize güveninin arttığını düşünüyorum. Ayrıca okulda kendi vaktimizi kendimiz hazırlıyoruz. Ne zaman çıkacağımıza sorumluluk sahibi insanlar gibi karar veriyoruz. Burada bir zil yok. Bu yüzden kendi kararlarımızı vererek kendi sorumluluklarımızı öğreniyoruz" dedi.

"BİZE GÜVEN DUYGUSUNU KATIYOR"

Bu uygulamanın kendilerine güven duygusunu kattığını belirten 9'uncu sınıf öğrencisi Can Bayram Karal ise, "İnsan ilişkilerinin temeli güven duygusudur. Güven duygusunu da en iyi ortaya çıkarma yöntemi bu kumbara uygulaması diye düşünüyorum. Çünkü öğrencilerin bir şey yapmaları için baskı kurulmuyor, öğrenciler kendi kararlarını veriyor ve kendi ödemelerini kendileri yapıyorlar. Okulda zil de kullanmıyoruz. Öğrenciler derse giriş çıkış saatlerini kendileri anlıyorlar. Bu da öğrencilerin zamanlarını nitelikli bir şekilde kullanmalarını sağlıyor. Öğrenciler buna göre işlerini yapıyor" diye konuştu.

"İYİ Kİ BÖYLE BİR UYGULAMA BAŞLATMIŞIZ"

Okul kurucularından böyle bir uygulama başlatılacağını duyduklarında hem şaşırıp hem de sevindiklerini söyleyen Özel Mesafe Koleji Müdür Yardımcısı Şermin Kaya, Bursa'nın ilk teknoloji lisesi olarak böyle bir uygulama başlatmanın sevincini de yaşadıklarını belirtti. Öğrencilerin istedikleri ürünleri alarak parasını kumbaraya bıraktıklarını ifade eden Kaya, "Burada amaç güven duygusunu aşılamak, dürüst olmalarını sağlamak. Aynı zamanda otokontrollerini geliştirmesini sağlamak. Öğrencilerimiz ve velilerimiz çok şaşırdılar, bizler de öyle. Gerçekten uygulanabilir mi uygulanamaz mı diye çok düşündük. Ama yaşadığımız süreç içerisinde şunu gördük ki, bu gerçekten uygulanabiliyor. Öğrencilerimiz ve velilerimiz de bu durumdan çok mutlular. Onlara güvendiğimizi gösteriyoruz. Başta aklımızdan bazı olumsuzluklar geçse de onları bertaraf ettik. Açıkçası iyi ki böyle bir uygulama başlatmışız. Öğrencilerimizde de görüyoruz ki gerçekten nitelikli güzel bir uygulama olmuş. Hiçbir sorun yaşamıyoruz" dedi. Okullarında zil de çalmadığını ifade eden Şermin Kaya, öğretmen ve öğrencilerin kendi kontrollerini kendilerinin yaptığını, bu sayede de öğrencilere zaman ayarlamalarını öğretmeye çalıştıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Okul binası iç ve dış görüntü

-Öğrenciler derseyken

-Teneffüse çıkış ve kantine gidiş

-Öğrencilerin alışveriş yapması ve parayı kumbaraya atması

-Öğrenciler Röportaj

-Müdür Yardımcısı Şermin Kaya Röportaj

-Detaylar

Süre: 4 dakika 50 saniye Boyut: 542 MB

Haber:Berktuğ ÖNCÜ/Mehmet İNAN/BURSA,()