DHA YURT BÜLTENİ-3

1)MİNİBÜS BARİYERLERE ÇARPTI: 7 YARALI

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda yol bakım çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.Kaza saat 06.30 sıralarında, TEM Otoyolu Büyük Melen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Barış Özlü idaresindeki 34 BR 3355 plakalı minibüs, yol bakım çalışması nedeniyle bölünerek tek şeride düşen yolda bariyerlere çarptı. Kazada, Fadime Özlü, Yağmur Özlü, Berat Aslan, Merve Aslan, Kaan Arslan, Şeyma Arslan ve Şeyda Özlü yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce'de bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2)ÇİLEK 2 KÖYÜN GEÇİM KAYNAĞI

AYDIN'ın İncirliova ilçesinin kırsal Erbeyli ve Akçeşme mahallelerinde yılda 5 bin ton çilek üretilirken, 400 aile de bu işten geçimini sağlıyor. Altın yılını yaşayan çilek tarlada kilosu 4 lira 60 kuruştan alıcı bulurken, piyasada ise 5 ile 10 TL arasında satılıyor.Aydın'ın en önemli ürünlerinden birisi haline gelen çilek, Sultanhisar ilçesinden sonra en çok ekimi yapılan yer olan İncirliova'nın Erbeyli ve Akçeşme mahallelerinde üreticinin yüzünü güldürdü. Son yıllarda sürekli üretimde artış gösteren, başta İstanbul olmak üzere ülkenin çeşitli il ve ilçelerine gönderilen çilek, bu yıl fiyat bakımından üreticiyi tatmin etti. Ancak rekolte bakımından hava şartlarından dolayı istenilen seviyede olmadı.

BÖLGE EKONOMİSENE KATKI SAĞLIYOR

S.S. Erbeyli Akçeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Cemal Özbay, "Kooperatifimiz 1999 yılında Erbeyli ve Akçeşmeli çiftçiler tarafından kuruldu. Şu anda 106 ortağımız var. Ortaklarımızın 40'ı, faal olarak çilek üretimi yapıyor. Erbeyli ve Akçeşme olarak yıllık 5 bin ton civarında çilek üretimi yapılıyor. Bunun yüzde 80'i İstanbul ve Sultanhisar'daki işletmelere veriliyor. Kalan yüzde 20'lik bölümü ise çevre sahil ilçeleri, İzmir, Bodrum, Muğla ve Marmaris gibi yerleşim yerlerine gidiyor. Çilek çok zor şartlarda üretiliyor. Çilek çok iyi istihdam sağlayan bir ürün. Dikiminden bakımına, örtü altına alınmasına ve hasat edilmesine kadar yaklaşık 400 aileyi geçindiriyor. Bölgemizdeki işçi sayısı yeterli olmadığı için de Efeler ve Sultanhisar ilçesinden işçi takviyesi yapıyoruz. Çileğin başlangıcından bitimine kadar yaklaşık 500 işçi çalışıyor" dedi.

"FİYATLAR İYİ REKOLTE DÜŞÜK"

Fiyatların üreticiyi mutlu ettiğini belirten Özbay, "Çilek fiyatları çok iyi, altın çağını yaşıyor. Ancak hava şartlarına bağlı olarak çilek soğuğu seven, soğukta doğurganlaşan ve üretimi artan bir üründür. Bu nedenle kışın hava şartları malum mevsim normallerinin çok üzerinde seyretti. Bu nedenle rekoltede çok düşüklük var. Çilek bugün itibari ile tarladan 4 lira 60 kuruşa çıkıyor. Pazarda ise 5 ila 7 lira arasında değişen fiyatla satılırken, İstanbul ve İzmir'de ise 8 ila 10 lira arasında değişen fiyatlarda satılıyor. Kooperatif olarak hep üretimimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Üreticilerin tüm ihtiyaçlarını da buradan karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

3) SIK SIK KAZA OLAN BULVARDA ÖNLEM ALINMASI İSTENİYOR

İZMİR'de, br süredir Alsancak'tan Konak'a tek yön olarak kullanılan Cumhuriyet Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmek isteyen ve yol ortasındaki refüj sebebiyle trafiğin çift yönlü aktığını düşünen yayalar, araçların çarpmasıyla yaralanıyor. Bölgede aynı sebeple meydana gelen kazalardan üçü, bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülenirken, çevredeki esnaf bu duruma önlem alınmazsa başka kazaların da yaşanacağını söyledi.

Konak Tramvayı nedeniyle yapılan trafik güzergahı düzenlemesi kapsamında bir süredir Alsancak'tan Konak'a tek yön kullanılan Cumhuriyet Bulvarı'nın ortasında bulunan refüj sebebiyle trafiğin çift yönlü aktığı yanılgısına kapılan birçok yaya, yolun karşısına geçerken sağdan gelen araçları göz ardı edip, soluna bakmakla yetiniyor. Özellikle Pasaport İskelesi'ne çıkan mevkide, birçok yaya araçların çarpmasıyla yaralanıyor. Onlarca kazanın önüne ise sürücülerin ya da yayaların son anda gösterdikleri refleks sayesinde geçiliyor.

Yayaların yaklaşık 50 metre uzaklıktaki yaya geçidini kullanmaları için asılan tabelaların yetersiz olduğunu dile getiren çevre esnafı, trafik ışığı ya da kasis gibi önemler alınmadığı sürece yayaların direkt hedef olduğunu söyledi. Esnaf, son olarak geçen perşembe günü meydana gelen ve otomobilin çarpması sonucu bir kadının yaralanıp hastaneye kaldırılmasına sebep olan kazanın ardından, söz konusu tehlikeye dikkat çekmek için kalabalık bir grup halinde kısa süreliğine yolu kapattı.

Av malzemeleri ticaretiyle uğraşan Suat Can Tokgöz, insanları sürekli sağ tarafa bakmaları konusunda uyardıklarını belirterek, "Buradaki tüm esnaf panik atak oldu. Her hafta muhakkak bir kaza oluyor ve bir o kadar da son anda atlatılıyor. Buraya ya trafik ışığı konulması ya da kasis yapılması gerektiğini dile getirmemize rağmen hiç kimes bu yolla ilgilenmiyor" dedi.

Giyim eşyası satan bir diğer esnaf Bayram Çınar ise, her hafta şahit oldukları kazaların kendilerini üzdüğünü ve can güvenliğinin olmadığını vurgulayarak, gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını istediklerini söyledi.

Öte yandan, geçen cuma günü ve dün aynı sebeplerden ötürü meydana gelen ve üç kişinin yaralanmasına neden olan üç farklı kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

4)ADANA'DA 2 BİN 400 LİTRE AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

ADANA'da polisin baskın yaptığı bir depoda 2 bin 400 litre akaryakıt ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir evin deposuna baskın yaptı. Yapılan aramalarda variller içinde 2 bin 400 litre kaçak akaryakıt bulundu. Ele geçirilen akaryakıtın benzin veya mazot olmadığı tespit edildi. Akaryakıtın türünün belirlenmesi için numuneler alındı. Olayla ilgili ismi açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı.

5)EĞRETİ GELİN LADİK FİLMİ İÇİN MARMARİS'TE ÖZEL GÖSTERİM

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yeşim Salkım'ın başrolünde oynadığı 'Eğreti Gelin Ladik' filminin özel gösterimi yapıldı. Ankara'da 13 Nisan'da vizyona giren 'Eğreti Gelin Ladik' filminin özel gösterimi, Marmaris'te gerçekleştirildi. İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncüsü Marmaris Genç İşadamları Derneği'nin girişimleriyle yapılan gösterime çok sayıda davetli katıldı. Yapımcılığını Alper Kaya'nın üstlendiği, Zaim ve Deniz Güvenç kardeşlerin yönettiği filmin gösterimi öncesi kokteyl düzenlendi. Marmaris Genç İşadamları Derneği Başkanı Meral Tuncer Argül, yönetmen Zaim Güvenç ve oyunculara çiçek takdim ederek, başarıların devamını diledi. Yönetmen ve oyuncular, davetlilerle birlikte film afişi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Kokteylin ardından katılımcılar filmi izledi.

BU FİLM İMECE USULÜ YAPILDI

Filmin gösterimi sonrası 'ya açıklamalarda bulunan yönetmen Zaim Güvenç, "Film 13 Nisan'da vizyona girdi. Bu film, dört arkadaşın cep harçlığı ile çekilen ve tiyatro yaparak kazanıp sinemaya aktararak ürettiği bir yapıt. Oyuncularımızın hiçbiri ücret almadan, kendi gücünü koyarak filmi ortaya çıkardı. Bu film imece usulü, ücret alınmadan yapılmasıyla dünyada ilk. Üstüne basarak söylüyorum, tamamen bağımsız sinema anlayışı ve imece usulü olarak ortaya çıkmıştır. İlk üç gün, basın tarafından gişede çakıldı haberleri yapıldı. Ama tam aksine, büyük bir ilgi oldu" dedi.

Kadınların günümüz çağındaki sorunlarının filmde ele alındığı söyleyen Güvenç, "Oyuncu arkadaşlarımızla beraber, Marmaris'te dolaşıyoruz, mekanları inceliyoruz. Amacımız, tüm Türkiye'nin izleyebileceği Marmaris filmi çekmek. Marmaris filmi için çok teklif geldi. Bunları değerlendirerek kısa süre içinde bir projemiz olacaktır" dedi.

