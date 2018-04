DHA YURT BÜLTENİ-3

1)DİYARBAKIR ADLİYESİNE SOKULMAK İSTENEN 1488 ADET SUÇ ALETİ ELE GEÇİRİLDİ

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, Adliyenin ana hizmet binasına giren kişilerin üzerinde X-Ray cihazıyla tespit edilen aralarında bıçak, makas, jilet, biber gazı gibi çeşitli 1488 suç aleti yakalandığını açıkladı.Cumhuriyet Başsavcılığı, Adliye ana hizmet binasına gelen hakim, cumhuriyet savcıları, avukatlar, personeller ve vatandaşların vahim olaylarla karşılaşmaması amacıyla adliye binası girişlerinde alınan önlemlere ilişkin elde edilen sayısal verileri açıkladı. Ele geçirilen suç aletleri ile yaşanması muhtemel olayların önüne geçildiği belirtilen Açıklamada, "Adliye ana hizmet binası girişlerinde bulunan X-Ray cihazı ile tespit edilen, güvenlik görevlilerinin yaptığı aramalarda, 610 adet farklı ebatlarda bıçak, 172 adet makas, 641 adet neşter-jilet, 6 adet biber gazı, 59 adet kesici ve delici özellikte cisim olmak üzere toplam 1488 adet kesici ve delici nitelikte alet ele geçirilmiştir"denildi.

UYAP SORGUSUNDA 375 KİŞİ YAKALANDI

Açıklamada, 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana Adliyeye gelen 210 bin 91 kişinin UYAP sorgusunun yapılmasıyla çeşitli suçlardan aranan 375 kişinin yakalandığı ifade edilerek, "Adliyemiz ana hizmet binası girişinde 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 210 bin 91 kişinin UYAP yakalama sorgusu yapılmış, yapılan sorgu sonucunda çeşitli suçlardan arama ve yakalaması bulunan 375 kişi yakalanmıştır. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı olarak akim, cumhuriyet savcıları, avukatlar, personeller ve vatandaşlarımızın can güvenliği konusunda gerekli hassasiyeti gösteren emniyet görevlilerimize teşekkür ediyoruz. Adliyemizde yaşanması muhtemel vahim olayların önüne geçmek amacıyla en üst seviyede ve hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğimiz hususu; kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

2)YAVRU KÖPEK HIRSIZLIĞI İDDİASI GÜVENLİK KAMERASINDA

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde cep telefon tamircisi olan 31 yaşındaki Yavuz Cura, işyerine girerken önündeki çiçekliğe bıraktığı 25 günlük 'Efe' adlı Golden Retriever cinsi yavru köpeğinin çalındığını iddia etti. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan o anlarda, 1'i kadın 2 kişinin sokaktaki köpeği kucağına alarak yürüdüğü görüldü. Yeni Yol Caddesi Sevgi Yolu'nda geçen 2 Nisan'da meydana gelen olayda cep telefonu tamircisi Yavuz Cura, sokakta dururken dükkana bir müşterinin gelmesiyle 25 günlük 'Efe' adlı Golden Retriever cinsi yavru köpeğini, dükkanının önünde bulunan çiçekliğe bıraktı. Cura, müşterisiyle ilgilenirken o sırada sokaktan 1'i kadın 2 kişi geçti. Bu 2 kişiden kadın olanı, yavru köpeği kucağına alarak yürüyerek gözden uzaklaştı. İki dakika sonra köpeğini almak için çiçekliğe yönelen Cura, köpeğini göremeyince önce komşu esnafın şaka yaptığını düşündü. Sonra köpeğinin kaybolduğunu anlayan ve tüm çabalarına rağmen bulamayan Cura, sokaktaki marketin güvenlik kamerasının çektiği görüntüyü izleyince hırsızlık şikayetiyle polise başvurdu. Yaklaşık 1 aylık zamana rağmen Efe, bulunamadı. Cura, "Bu erkek ve kadın, beni takip ederek yavru köpeğimi çaldı. Dükkanımın önündeki çiçekliğe köpeğimi bıraktım, iki dakika içinde müşteri ile ilgilenirken çalıp hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp gitmişler. Kamera kayıtlarından şüpheliler belli ancak halen bir sonuç yok. Köpeğimin gönlümdeki değeri, paha biçilemez. Bu tür cins köpekler pet shop ve çevrede 1000 ila 1500 lira arasında satılıyor. Üç haftadır işi gücü bıraktım gece-gündüz Efemi çalanları bulmak için seferber oldum" dedi.

3)KORKTUĞU KARANLIK DÜNYADA MADALYAYA KULAÇ ATTI

ANTALYA'da doğuştan görme engelli Halim Can Temirci (16), ailesinin su korkusunu yenmesi için gönderdiği kursta yüzmeyi öğrendikten sonra 6 yıldır katıldığı şampiyonalarda sırt üstü ve kurbağalama stillerinde 10 Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Antalya'da oturan Temirci ailesi, doğuştan görme engelli çocukları Halim Can'ı yüzme öğrenmesi için 8 yaşında kursa gönderdi. Deniz ve havuza girmeye korkan Halim Can, su fobisini aşamadığı için yüzme kursuna gitmek istemedi. 2 yıl sonra ailesinin yönlendirmesiyle yeniden kursa katılan Halim Can, yüzme öğrenerek su fobisini aşıp, denizde ve havuzda severek kulaç atmaya başladı. Ailesinin sosyalleşmesi ve yüzme öğrenmesi amacıyla gönderdiği kursta su korkusunu aşan Halim Can'ın havuzdaki yeteneği, antrenörlerinin dikkatini çekti. 10 yaşında şampiyonalara katılmaya başlayan Halim Can, korktuğu karanlık dünyada kulaç atarak engelleri aşıp madalyaya uzandı.

FOBİSİ YÜZMEYİ HOBİ OLARAK SÜRDÜRECEK

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği şampiyonalara B1 (hiç görmeyen) kategorisinde kurbağalama ve sırt üstü stillerinde yarışan Halim Can, 6 yılda 10'dan fazla altın madalya kazandı. Antrenörü Semra Karayılanoğlu ile Kepez Belediyesi'nin Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nda haftanın 4 günü antrenman yapan Halim Can, kazandığı madalya sayısını artırmayı istediğini söyledi. Gelecekte bilgisayar programcısı olmak istediğini anlatan Halim Can, çocukluğundaki fobisi yüzmeyi de hobi olarak sürdürmek istediğini belirtti.

Yüzmeyi öğrendiği ilk günlerde yaşadıklarını anlatan Halim Can, şöyle konuştu:

"10 yaşında ilk yüzmeye başladığımda doğuştan görme engelli olarak sudan korkuyordum. Su dibine batamıyordum. Bu korkularımı yüzmeyle, sporla yendim. Şimdi 10 şampiyonluğum var. Madalya sayısını artırmayı hedefliyorum. Gelecekte bilgisayar programcısı olmak istiyorum. Görme engelli olarak yüzmeyi ve diğer sporları, bütün engellilere tavsiye ederim. Evde kapalı kalıp asosyal olmaktansa, sporla sosyalleşmelerini ve görme engellilerin azmederse başarabileceğini tüm insanlara göstermelerini tavsiye ediyorum."

4)'BİLGİSAYARIMI TAMİR ETTİRECEĞİM' DİYE ÇIKTI GERİ DÖNMEDİ



ADANA'da bir AVM'de özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Umut Günebakan(30), bilgisayarını tamir ettirmek için çıktığı evine geri dönmedi. Çevrede araştırma yapan eşi Ümran Günebakan(25), bir anda ortadan kaybolan Umut'u her yerde arıyor.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde oturan 1.5 yıllık evli Umut Günebakan, izinli olduğu 24 Nisan'da bilgisayarını tamir ettirmek için evden çıktı. Çalıştığı alışveriş merkezine giden Günebakan, bilgisayarını tamir ettirdikten sonra AVM önünden geçen bir dolmuşa binerek evine yakın bir bölgede indi. Bir daha ulaşılamayan Günebakan, akşam evine de gelmeyince eşi Ümran Günebakan, polise başvurdu.

Eşinin çalıştığı AVM'deki güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşan Ümran Günebakan, görüntülerde bindiği dolmuşun şoförüne de ulaştı. Şoförün eşini evin yakınlarında indirdiğini öğrenen Günebakan, dolmuştan indiği bölgede ise yaptığı araştırmada güvenlik kamerası bulunmaması nedeniyle eşiyle ilgili bir ipucuna ulaşamadı. Eşinin kimseyle bir sorunu bulunmadığını anlatan Ümran Günebakan şöyle konuştu:

"Kaybolduğu gün eşim evdeydi ben çalışıyordum. Sabah saat 10.00'da telefonla görüştük. Bana güzel dileklerde bulundu. Hiçbir sorunumuz sıkıntımız yoktu. Arkadaşının eve geleceğini ancak kendisinin kabul etmediğini söyledi. 'AVM'de buluşuruz' dedi. Bilgisayarına format attıracaktı. Onun için evden çıktı. AVM'ye gitmiş arkadaşlarıyla selamlaşmış kardeşiyle çalıştığı mağazanın önünde konuşmuş. En son bindiği dolmuşun şoförüyle görüştük. Evin yakınında iniyor. Kocamın bulunmasını istiyorum. Tek dileğim onu tek parça sağlıklı bulabilmek. Borcumuz var ama düzenli olarak ödüyorduk. Herhangi bir sorunumuz, sıkıntımız yoktu. Kavga, kötü söz, hakaret hiçbir şey olmadı aramızda. Bir an önce eşimin bulunmasını istiyorum."

5)TERZİLİK MESLEĞİNE ÖMRÜNÜ ADADI

SİVAS'ta terzi Mustafa Arslan(68), 10 yaşında başladığı mesleğini 58 yıldır sürdürüyor. Okuma yazma bilmeyen ve yıllarını mesleği icra ederek geçiren Arslan, ilerleyen yaşına rağmen istek ve azimle çalışmalarını sürdürüyor.

1960 yılında Terziler Çarşısı içerisinde bulunan bir terzinin yanında çırak olarak mesleğe başlayan evli Mustafa Arslan, 1970 yılında askere gidip geldikten sonra yeniden işine devam etti. 1975 yılında ilk dükkanını açan Arslan, maddi sıkıntılar nedeniyle 1982 yılında Fransa'ya giderek konfeksiyon atölyesinde 2 yıl çalıştı. Daha sonra Fransa'da kazandığı parayla maddi durumunu düzelten Arslan, yeniden Sivas'a gelerek kapattığı dükkanını açtı. 58 yıldır terzilik mesleğini sürdüren Arslan, Dikilitaş İşhanı'nda bulunan dükkanında işini severek yapıyor.

'BOŞ GEZEMEM'

10 yaşında çırak olarak terziliğe başladığını söyleyen Arslan, "Hala terzilik yapıyorum. 7-8 tane usta değiştim. Babam benim elimden tuttu getirdi terziye verdi. O günden bu zamana kadar terzilik yapıyorum. Bir ara İstanbul'da da çalıştım. Dükkan açtım, daha sonra işler biraz bozuldu Fransa'ya gittim orada da çalıştım. Fransa'da maddi durumumu düzelttim. Terzilik mesleği çok güzel bir meslek. Paranı kazanırsın, geçimini sağlarsın. Mesleğini düzenli yapacaksın. Ben burada çalışıyorum ve her şeyim düzenli ve yerinde. Burada nevresim dikiyorum, paça yapıyorum, tamirat yapıyorum. Bu işlerle uğraşıyorum. İşim de güzel, kazancım da fena değil. Şimdi yaşlandım. Mesela elbise dikmeyi bıraktım. Çünkü yaşlanınca gitmiyor artık. Boş gezemem ben. Ömrümde hiç boş gezmedim. 35-40 yaşıma kadar hiç tatil nedir bilmedim" dedi.

'BİR SANATKAR İŞİNİ SEVMELİ'

Her insanın işini severek yapması gerektiğini söyleyen Arslan, "Benim önerim bir sanatkar, işini sevsin. Yaptığı işi kendisi beğenirse müşteri de beğenir, ustası da beğenir. Sevmiyorsan imkanı yoktur başaramazsın. Ben kendimi çalışmazsam halsiz hissediyorum. Ama çalışırsam dinç oluyorum. Biraz yoruluyor insan ama akşam gidip uyuyorsun, sabah kalktığında hiçbir şey kalmıyor. 2009 yılında kalp krizi geçirdim. Doktor istirahat etmemi söyledi. Ama ben 1 hafta sonra yeniden işimin başına geçtim" diye konuştu.

Arslan, tek sorununun okuma-yazma bilmemek olduğunu, bu nedenle zaman zaman sorunlar yaşadığını, ancak yıllar içinde üstesinden geldiğini ifade etti.

6) OĞUZHAN KOÇ 'DOMATES KRALI' OLDU

ANTALYA'da, Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında konser veren Oğuzhan Koç, 'Domates Kralı' ilan edildi.

Kumluca Karatepe Stadı'nda konseri, Kumluca Belediye Başkanı Ak Partili Hüsamettin Çetinkaya, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi. Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği konserde Oğuzhan Koç, şarkılarını seslendirdi. Konser arasında sahneye çıkan Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Oğuzhan Koç'a üzerinde 2018 Kumluca 'Domates Kralı' yazılı kırmızı kuşak taktı. Daha sonra domatesten yapılan çelenk boynuna takılan Oğuzhan Koç'a kaftan ve sarık giydirildi.

Kumluca'nın güvenilir gıda standartlarında domates yetiştirilen bir merkez olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya; "Her yıl fuarımızda en iyi performansı gösteren ve en çok seyirci toplayan erkek sanatçımızı 'Domates Kralı' seçiyoruz. Bu yıl nasip sizeymiş. Bizleri ve domatesimizi unutmazsınız artık" dedi.

AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Arif Yavuzer da Oğuzhan Koç'a sahnede domates yedirdi. Oğuzhan Koç da yapılan jestten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

7)MARMARİS'TE ADALAR TEMİZLENDİ

MUĞLA'nın Marmaris Belediyesi temizlik ekipleri, "Cennet temiz kalsın" sloganıyla adalarda 1 hafta süren çevre temizliğini tamamlarken, yaklaşık 5 ton çöp topladı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 20 personeli, hafta başından itibaren "Cennet temiz kalsın" adı altında ilçe çevresindeki adalarda temizlik çalışması başlattı. Kent merkezinin güney ve güneydoğusunda kalan Cennet, Keçi, Kızıl Kum, Tavşan ve Palmiye adalarında çalışma yaptı. 5 gün süren 17 dönüm alanda yapılan çalışmalarda yaklaşık 5 ton çöp toplandı. Çoğunluğu pet ve cam şişelerden oluşan demir-alüminyum aksamlar, yat ve ev eşyaları, banyo malzemeleri çöp poşetlerine konularak teknelerle karaya, ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne gönderildi. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, "6 aydır sürdürdüğümüz temizlik çalışmaları ve bilgilendirmeler meyvelerini vermeye başladı. Adalarda 1 hafta süreyle temizlik yaptık. Beklediğimizden daha az çöp çıktı. Vatandaşlarımızın artık daha duyarlı olduğunu görmekteyiz. Toplanan çöplerin çoğunluğu dalgalarla kıyıya vurmuş çöpler idi. Yerel ve ulusal medyanın çevre konusunda yaptığı yayınlar ve çevre temizliği konusunda dağıtılan el ilanları duyarlılığı artırmış. Daha temiz Marmaris için rutin çalışmalarımız devam edecek. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

