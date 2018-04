DHA YURT BÜLTENİ-3

1)İZMİR METRODA SEFERLER YENİDEN BAŞLADI

İZMİR'in Bornova ilçesinde, altından geçen vincin çarptığı yaya üst geçidinin, hattın üzerine çökmesiyle duran İzmir Metrosu seferleri, bu sabah normale döndü. Bornova'nın Ağaçlı Yol mevkisinde, İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü karşısında bulunan, İzmir Metrosu'nun Sanayi ile Bölge istasyonları arasındaki yaya üst geçidine, dün (çarşamba) akşam saatlerinde, altından geçen bir vinç çarptı. Çarpmanın etkisiyle, üst geçidin bir bölümü metro hattının üstüne diğer bölümü ise yola çöktü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtilen olayda, olası bir facia ucuz atlatıldı. Kaza nedeniyle Sanayi Durağı'ndan Evka 3'e kadar olan bölümdeki metro seferleri durduruldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, metro seferlerinin durması nedeniyle kent içi ulaşımda bir aksama yaşanmaması için Sanayi Durağı'ndan Evka-3 yönüne ek otobüs seferleri koydu. Ekipler gece boyu çalışarak devrilen köprü parçalarını raylardan kaldırdı, hattı ulaşıma açtı. Sabah ilk seferden itibaren metroda ulaşım normale döndü.

Olayın ardından polis merkezine götürülüp, ifadesi alınan vinç operatörü 33 yaşındaki İlker Burgaz ise daha sonra adliyeye sevkedilecek.

2)'GAYBUBET EVİ'NDE, FETÖ ELEBAŞI GÜLEN İMZALI SAAT BULUNDU

ADANA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'gaybubet evi'ne yapılan baskında, 2 kişi yakalandı. Evde yapılan aramada, örgüt elebaşı Fethullah Gülen imzalı saat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında, merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'ndeki 'gaybubet evi'ne operasyon yaptı. Eve gelen polisleri gören pazarlamacı Turgut K. ve öğrenci Yasin K., kapıyı açmamak için uzun süre direndi. Kısa süreli arbede sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı.

SAATİN MARKASI 'KAÇIŞ' ANLAMINA GELİYOR

Eve giren polis ekipleri, Yasin K.'nin odasında yaptığı aramada, markası, İngilzce'de 'kaçış' anlamına gelen, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen imzalı saat ile 20 bin lira ele geçirdi. Şüphelilerin, örgütün 'tıp fakültesi öğrencileri sorumlusu' olduğu, örgüte kazandırdıkları öğrencileri mezun olduktan sonra devlet kademelerine yerleştirdikleri ileri sürüldü. Turgut K. ve Yasin K.'nin ayrıca örgüt üyeleriyle alışveriş sitesi üzerinden haberleştikleri de ortaya çıktı. Emniyet'e götürülen şüpheliler, susma hakkını kullanarak, saat ve parayla ilgili konuşmadı. Turgut K. ve Yasin K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3)KENT MERKEZİNDEKİ PARKA FUHUŞ OPERASYONU

ADANA polisi, İnönü Parkı'nda fuhuş yapanlara düzenlediği operasyonda 10 kadın, 1 eşcinsel erkeği gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde bulunan İnönü Parkı'nda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine baskın yaptı. Şok baskında parka giren polis, banklarda oturup müşteri bekleyen 10 kadın ve 1 eşcinsel erkeği yakaladı. Gün içinde parkta müşteri bekleyip 50 ila 100 lira arasında erkeklerle ilişkiye giren kadınların gecede otoyolda fuhuş yaptığı ortaya çıktı. Fuhuş yapan kadınların ise genellikle yardıma muhtaç ve kimsesiz olduğu öğrenildi. Emniyete götürülen kadınlara ise idari para cezası uygulandı.

4)SIK SIK YAŞANAN ELEKTRİK KESİNTİLERİ FELÇLİ MİNİK AYTAÇ'IN YAŞAMINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yaşayan 2 yaşındaki Down sendromlu felçli Aytaç Yasin Demir, evde solunum cihazı ve beslenme tüpüne bağlı olarak yaşamını sürdürmek zorunda kalırken, sık sık yaşanan elektrik kesintileri Demir'in yaşamını olumsuz etkilediği belirtildi. İlçede sürekli elektrik kesintileri yaşanması ve jeneratör olmaması nedeniyle minik Aytaç'ın nefes almada zorluklar yaşadığını söyleyen baba Murat Demir, " Maddi durumu yetersiz olduğundan ötürü jeneratör alamıyoruz. Oğlumun hastalık yüzündenr değil, elektrik kesintisi yüzünden olmasından korkuyorum"dedi.Karlıova ilçesindeki Turgut Özal mahallesinde solunum cihazına bağlı yaşayan 2 yaşındaki Aytaç Yasin Demir, elektrik kesintilerinden dolayı büyük sıkıntılar yaşıyor. Aynı zamanda Down sendromlu olan 2 yaşındaki Demir, bir yıl önce felç geçirdi. Hastanede yaklaşık bir yıl tedavi olduktan sonra taburcu edilerek evine gönderildi. Minik Aytaç Yasin, solunum cihazı ve beslenme tüpüne bağlı olarak evde tedavi altına alınırken, mahallelerinde sık sık yaşanan elektrik kesintisi Aytaç Yasin Demir'in nefes almasını zorlaştırıyor.

Demir'in babası Murat Demir, ilçede her gün yaşanan elektrik sıkıntısından dolayı çocuğunun hayati tehlikesi olduğunu ifade ederek, "Çocuğum Down sendromlu olup ayrıca felç geçirdi. Bir yıldır hastanelerde yoğun bakımda hayat mücadelesi verdi. Yoğun bakımda tedavi olan çocuğum iki ameliyat geçirdi. Çocuğumun boğazı delik orada solunum cihazıyla oksijen veriliyor ve beslenme tüpüne bağlı olarak hayata tutunuyor. İlçemizde elektrik kesintileri sıklıkla yaşanıyor. Gün içerisinde onlarca kez kesinti yaşanıyor. Elektrikler kesildiği zaman oksijen cihazı çalışmıyor ve çocuğum ciddi sıkıntılar yaşıyor. Kesintilerin olduğu zamanlarda elektrik şirketini aradığımda bana çocuğunuzu hastaneye götürün diyorlar. Ben de çocuğumu hastaneye götürmesini biliyorum ama doktorlar çocuğumu eve gönderdiler şu anda evde tedavisini yapıyoruz. Lütfen yetkililer sesimizi duysun hastalıktan ölmeyen çocuğum elektrik kesintileri yüzünden öleceğinden korkuyorum"diye konuştu.

Elektrik dağıtım şirketi yetkilileri ise, elektrik şebekesindeki iyileştirme çalışmalarından dolayı kesintilerin uygulandığını, fakat bu kesintilerin sıklıkla yaşanmadığını ifade ettiler.

5)LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GELİŞTİRDİĞİ PROJE İLE KALDIRIMLARDAN ELEKTRİK ÜRETİLECEK

ÇANKIRI Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri Ayşe Uzun ve Beyza Yıldız, kaldırımda yürüyen insanların, yere uyguladıkları basınçları elektrik enerjisine dönüştürecek bir proje geliştirdi.

Çankırı Lisesi tarafından açılan TÜBİTAK Bilim Fuarı’na 'Piezo Elektrik' projesi ile katılan Ayşe Uzun ve Beyza Yıldız, hazırladıkları proje dikkat çekiyor. İki öğrenci kaldırımların altında döşenen sistem ile insanların yürüdüğünde ki basıncı elektrik enerjisine dönüştürecek proje hazırladı.

'ELEKTRİK BAĞIMLILIĞINI AZALTABİLECEK PROJE'

Projeyi yapanlardan Ayşe Uzun, “Piezo Elektrikö projesinin enerji konusunda çok faydalı bir proje olduğunu belirterek, “Bizim projemizi arkadaşımız internetten ayakkabıda olan şeklini görmüş. Bizde ‘kaldırıma yapıldığında nasıl bir sistem olur?’ diye düşündük ve bu projeyi geliştirdik. Basınç ile elektrik üretiyoruz ve bu elektriği depolayarak sokakların, AVM’lerin elektrik ihtiyacını karşılamak için kullanıyoruz. Kaldırımların altına döşenen bu sistem ile insanların her bastığında ki basıncı elektrik enerjisine dönüşecek. Elektrik bağımlılığını da azaltabilecek bir proje" dedi.

'İNSANLAR YÜRÜRKEN FARKINA BİLE VARMAYACAKLAR'

Bilim fuarına farklı bir proje ile katılmak istediğini dile getiren Beyza Yıldız da ilk olarak internette araştırma yaptığını söyledi. Yıldız, projenin küçük bir örneğini yaptıklarını aktararak, “Projede 9 tane piezo elektrik, led, kablolar ve şarj edilebilir boş piller kullandık. Elimize uyguladığımız basınç ile led lambalar yanıyor ve boş piller için elektrik depo ediliyor. Bizim yaptığımız küçük bir örnek. Kaldırım altlarına yapılan sistem çok daha büyük olacak. İnsanlar yolda yürürken bu sistemin farkına bile varmayacaklar" diye konuştu.

Projenin faydasından bahseden Yıldız, “İlerde tükenecek olan enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynağı olacak. Bu projemizde yenilenebilir bir enerji kaynağı şeklinde tasarlandı. Bu sistem ile sokak lambaları, dükkanlar, AVM’lerin elektrik ihtiyacı giderilmiş olacak" şeklinde konuştu.

6)DİYARBAKIR'DA ÇEK VE SENETLERİNİ ÖDEYEMEYEN BİN 717 ESNAFIN SİCİLİ SABIKALI

DİYARBAKIR Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, hendek- barikat olayları sırasında merkez Sur ilçesinde binlerce esnafın kepenk kapattığını, bir çoğunun da iflas ettiğini belirterek, "Sadece Sur ilçesinde kayıtlı 2 bin 137 esnaf ve sanatkarın 420'si hükümetin sağladığı destekle bankalardan faizsiz kredi kullanırken, bin 717'si, çek ve senedini ödemeyemediği gerekçesiyle, bankalar nezdinde sicili sabıkalı duruma düştü ve bu yüzden faizsiz krediden yararlanamadı" dedi.

"BANKALAR, SİCİLİ SABIKALI SUR ESNAFINA KREDİ VERMEDİ"

DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, hendek-barikat olaylarının sadece ekonomiye değil, sosyal anlamda da büyük tahribatlar yarattığını söyledi. Bölge ekonomisinin küçük işletmeler üzerine kurulu olduğunu hatırlatan Ebedinoğlu, yaşanan olaylardan dolayı binlercesinin kepenk kapattığını, bir çoğunun ise iflas ettiğini söyledi. Ayakta durmayı başaran bir çok esnafın da bankalara olan çek ve senetlerini ödemeyemedikleri için sicillerinin sabıkalı olduğunu ve hükümetin sağladığı imkanlardan yararlanamadığını belirten Ebedinoğlu, "Hendek-barikat olayları döneminde kent genelinde binin üzerinde esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı, bir çoğu çek ve senetlerini ödeyemediği için bankalar nezdinde sabıkalı sicilli duruma düştü. Sadece Sur içerisinde, 2 bin 137 kayıtlı esnaf ve sanatkarımız var. Sur olaylarından etkilendiği için faizsiz kredi kulanmaları için büyük çaba harcadık. Ama bankalar nezdinde sicilleri bozuk olduğu için bunlardan sadece 420 tanesi bu faizsiz krediden faydalanabildi. Bu çalışmalarımızı yürütürken hükümetten bir talebimiz vardı; sicil afı mutlaka çıkarılması gerekiyor. Bu talebimiz üzerine 2017 Ocak ayında af çıktı ama bizim talep ettiğimiz şekilde malesef çıkmadı. Sicil afı çıktıktan sonra biz dedik ki; mutlaka bankalar üzerinde bir yaptırım olması gerekiyor, cezai müide uygulaması gerekiyor. Malesef bankalar bunu uygulamadı. 5 yıl önce fi tarihinde bir çekiniz, senedinizden dolayı sabakalı bir durumunuz gözüküyorsa, hiç bir şey yapamazsınız, post cihazı, kredi kartı bile alamazsınız. Bu yüzden bölge esnafı bu konuda ciddi mağduriyet yaşamaktadır. Yüzde 20'ye yakını bankalar nezdinde sicili sabıkalı durumda. Hükümetten talebimiz, bu sicil afının yeniden gündeme alınıp, bankalar nezdinde cezai bir müide uygulanarak yeniden çıkarılması gerekiyor" dedi.

"İSTİHDAM İÇİN SANAYİ YERİNE KÜÇÜK ESNAFA DESTEK VERİLSİN"

Tüm olumsuzluklara rağmen yeni istihdam alanları yaratmak adına KOSGEB ve İşkur Müdürlüğü ile hazırladıkları ortak projeler kapsamında, son 2 yıl içerisinde 2 bin kişiye mesleki eğitim verdiklerini anlatan DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, şöyle konuştu:

"DESOB eğitim kurumu haline geldi. Son 2 yılda 2 bin insanımıza mesleki eğitimi verdik. Bunlardan 426 tanesi işyeri açarak istihdam yarattı. KOSGEB'den 50 bin lira hibe aldı, bunlardan bir kısmı 100 bin lira faizssiz işletme kredisi aldı. Bölgede ekonominin gelişmesi için küçük esnafın desteklenmesi gerekir. Sanayinin gelişmesi için son yıllarda onlarca teşvik paketi açıldı. Hiç biri bölge kalkınmasına, istihdamına katkısı, faydası olmadı. Diyarbakır koca organize sanayi bölgesinde yıllardan beri 5 bin kişi çalışıyor. Yani çalışan sayısı artmadı. Yani belki tarihin en büyük teşvik paketi bölgeye veriliyor. Kalıcı huzur ve güven ortamı olmadığı için batıdaki iş adamını bölgeye çekemezsiniz. O yüzden diyoruz ki küçük esnaf mutlak suretle desteklenmesi gerekiyor. Eğer o destekler, teşvikler ve paketler, küçük esnafımıza, küçük imalathanelerimize verilmiş olsaydı, hem istihdam konusunda, hem kalkınma konusunda, bölgelerarasındaki dengesizlikler olmazdı. Kaybedilmiş bir şey yok henüz. Küçük işletme ve esnaflarımız yeni teşvik paketleriyle desteklenmeleri gerektiğini söylüyoruz. İl genelinde 60 bin kayıtlı esnafımız var. Bunların yanında çalışanlarla birlikte 80 bin insanımız çalışmaktadır. Onun için biz diyoruz ki yeni girişimci ve esnaf ve sanatkaramıza, yeni teşvik paketi açılması gerekiyor. Yoksa batıdaki sanayiciyi bu şartlar altında bölgeye getiremezsiniz."

"BÜYÜK MARKETLER, GÜNLÜK SICAK PARAYI BÖLGEDEN TAŞIYOR"

Hiper, süpermarket ve büyük market zincirleri nedeniyle küçük esnafın büyük mağduriyetler yaşadığını aktaran Ebedinoğlu, "Küçük esnafımız, en büyük mağduriyeti süper, hiper ve zincir marketlerden dolayı yaşıyor. Son 2 yılda bin 400'ün üzerinde bakkal esnafımız işyerini bu marketler yüzünden kapatmak zorunda kaldı. Yasal düzenleme getirilmesi gerekiyor. 100 metre içerisinde onlarca zincir market açıldı. Bunların çoğu holding sahibi, batılı illerde üretim merkezi ve imalatları var. Bölgedeki günlük sıcak parayı alıp götürüyorlar. İstihdama katkı yerine, olan istihdamı da bitirmeye çalışıyorlar. Hükümetin bununla da ilgili yasal düzenleme getirmesi gerekiyor. Madem günlük sıcak parayı götürüyorsunuz bari burada bir fabrika yapın, üretim yapın ki burada istihdam olsun"diye konuştu.

7)19 ATIN TELEF OLDUĞU ÇİFTLİKTEKİ DİĞER ATLAR KÖYLÜLERE DAĞITILDI

KONYA'da aç bırakıldıkları için 19 atın telef olduğu belirtilen çiftlikteki diğer 139 at, Orman ve Su İşleri 8'inci Bölge Müdürlüğü tarafından çevre köylerde atların bakımını üstlenmek isteyen çiftçilere dağıtıldı. Kazakistan'da olan çiftliğin sahibi C.U.'ya, at ölümleri nedeniyle 23 bin 526 lira para cezası uygulanırken, çiftliğin de yıkıldığı görüldü. Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, telef olan hayvanların yapılan incelemelerinde açlıktan öldüğünün kesinleştiğini belirtti.

Türkiye’nin endemik türlerinden olan ve nesli hızla tükenen Anadolu Yaban Koyunu, koruma altına alınarak, mera ve yayla bakımından zengin olan Karaman'da bulunan Karadağ bölgesine yerleştirilmişti. Ancak buradaki sayıları binin üzerinde olan yılkı atlarının, yaban koyunlarının su ve otladıkları alanları tahrip ettiği saptandı. Bunun üzerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 'Yılkı Atları Kontrolü ve Rehabilitasyon Projesi' kapsamında atlarının bakım ile tedavilerinin yapılması, kayıt altına alınması ve sayılarının alanın taşıma kapasitesi seviyesine getirilmesi için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında geçen yıl ihaleyle firmalara verildi. Firmaların aldığı atların 158'i C.U.'nun ortaklığında Konya'nın merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi yakınlarında kurulan çiftliğe getirildi.

19 AT TELEF OLDU

Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği, çiftlikteki atların aç bırakıldığı ve bazılarının da açlıktan öldüğünü tespit edince Orman ve Su İşleri 8'inci Bölge Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Bölge Müdürlüğü çiftlikte yaptığı incelemede 19 atın telef olduğunu saptadı ve çiftlik sahibinin C.U.'nun Kazakistan'da olması nedeniyle de aç bırakıldıklarını belirledi. Ardından atlara yem bıraktı. C.U.'ya da atların telef olması ve aç bırakılması nedeniyle 23 bin 526 lira para cezası uygulandı. Çiftlikte kalan diğer 139 at, Orman ve Su İşleri 8'inci Bölge Müdürlüğü tarafından evre köylerde atların bakımını üstlenmek isteyen çiftçilere dağıtıldı.

HAYVANLARIN AÇLIKTAN ÖLDÜĞÜ SAPTANDI

Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, 19 atın açlıktan öldüğünün tespit edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Karaman'da yılkı atlarının sahiplenmesi için ilk ihale Çumra ilçesi Karkın Mahallesinde iki çiftliğe veriliyor. Fakat bu çiftlik sahipleri bu atlara bakamayacaklarını söyleyince atların bir kısmı İsmil Mahallesi’ndeki çiftliğe veriliyor. Bunlarda bu atlara bakmıyorlar ve bunları bir bölümü açlıktan telef oldu. Bu havyanlar, artık çevre köylerdeki çiftliklere dağıtıldı."

Dağıtılan atlarında ölümlerinin devam ettiğini ifade eden Sürmeli, "Çiftlikteki 158 attan, 19'u telef olmuş. Çiftlik şimdi boşaltıldı. Ancak dağıtılan atlar, o kadar güçsüz kalmışlar ki, yürüyecek halleri bile yok. Şimdi dağıtıldıkları yerlerde at ölümlerinin devam ettiğini öğrendik. Yetkililerin, mutlaka dağıtılan atlarında takibini yapması gerekir. Çiftlikte telef olan atların ise açlıktan öldükleri kesinleşti. Çünkü atlarda herhangi bir hastalık görülmedi. Hatta bazı o dönem çiftlikteki gebe atlarda, açlıktan kanama başlamış ve yavrularını dışarı atmışlar. "dedi.

HAYVANLARIN DURUMU VAHİMDİ

6 tane at aldığını bu atların bir tanesinin bir gün sonra öldüğünü belirten Ahmet Dikici, "Ben at sahiplenmeye gittiğimde hayvanların durumu vahimdi. Bakıma muhtaçlardı. Atların durumuna içimiz elvermedi. Oradan 6 tane at aldım. Bir tanesi zaten hastaydı. Buraya geldikten bir gün sonra öldü. Şimdi önlerinde suları var, yeşil yoncaları var. Yiyip içip burada geziyorlar." dedi.

5 ATTAN 2'Sİ ÖLDÜ

Aldığı 5 tane attan 2'sinin açlıktan öldüğünü belirten Adem Düzenli ise, " 5 tane aldım, 2 tanesi öldü. Bana geldiğinde çok kötü durumdaydılar. Yerlerinden kalkamıyordu. Biz kendimiz kaldırıyorduk. Zamanında aç bırakıldıkları için güçsüz düşüp telef oldu. Hayvanlar çiftlikte perişan olmuş. Bitin içinde kalmışlar. Onları ilaçladım. Çiftlikte gittiğimizde telef olan hayvanların gömüldüğünü gördük." dedi.

8)KAMYONUN YAKIT DEPOSUNDAKİ 160 KİLO EROİNİ 'ŞANS' BULDU

ADANA'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan kamyonda, narkotik köpeği 'Şans' ile yapılan aramada, yakıt deposu içine yapılan özel bölmede paketler halinde 160 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda rutin yol kontrolü sırasında şüphelendikleri kamyonu durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Şans' kamyonun yakıt deposuna tepki verince ekipler harekete geçti. Yapılan aramada depo içine yapılan özel bölmede paketler halinde 160 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise, olayla ilgili açıklama yaptı. Yıldız ,"Özellikle terör örgütlerine finans sağlayan uyuşturucunun engellenmesi çok önemli. Uyuşturucu satıcılarına bu kentin sokaklarını dar ettiğimiz gibi, ülkemizin her hangi bir noktasına taşınan uyuşturucuyla da kararlılıkla mücadele ediyoruz. Gençliğimizi ve geleceğimizi çaldırtmayacağız" dedi. Yıldız, 1 hafta içerisinde 342 bin uyuşturucu captagon hap, 114 kilo 450 gram eroin ve son operasyonda da 160 kilo 700 gram uyuşturucuyu bulan narkotik köpeği 'Şans' ile de özel olarak ilgilendi. Piyasa değeri 65 milyon lira olduğu saptanan uyuşturucu ise imha edildi.



9)PARASIZ KALINCA TORNAVİDA VE ELDİVEN ALIP, HIRSIZLIĞA BAŞLAMIŞ

KONYA'da girdikleri 11 farklı işyeri ve evden 30 bin lira değerinde eloktronik eşya ile 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet tüfek çalan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan Muhammet Emre Nükte'nin polisteki ifadesinde, " Param yoktu, bende hırsızlık yapmaya başladım. Hırsızlık için gerekli olduğunu öğrendiğim tornavida ile parmak izi kalmasın diye eldiven aldım."dediği öğrenildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ve Meram ilçelerinde son bir ay içerisinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, geçen Pazartesi günü merkez Meram ilçesi Köyceğiz Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık şüphelisinin kaçtığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Polis, yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli Muhammet Emre Nükte'yi (26) yakaladı. Gözaltına alınan Nükte, eve hırsızlık amaçlı girdiğini söyleyerek, diğer yaptığı hırsızlıklarıda itiraf etti. Polis, Nükte'nin ifadesi doğrultusunda diğer arkadaşı Mehmet A.'yı da (30) kısa sürede yakaladı.

ÇALDIKLARI EŞYALARI İKİNCİ EL EŞYA SATAN İŞ YERİNE SATMIŞ

Muhammet Emre Nükte'nin ifadesinde çaldığı malzemelerin çoğunu, ikinci el eşya satan bir işyerine sattığını söylemesi üzerine, Hırsızlık Büro ekipleri gece saatlerinde iş yerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında çalındığı tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Yaklaşık 30 bin lira değerinde televizyon, laptop, cep telefonu, fotoğraf makinesi, kamera, tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet tüfek sahiplerine teslim edildi.

PARASI OLMAYINCA HIRSIZLIĞA BAŞLAMIŞ

Muhammet Emre Nükte sorgusunda, " Param yoktu, bende hırsızlık yapmaya başladım. Hırsızlık için gerekli olduğunu öğrendiğim tornavida ile parmak izi kalmasın diye eldiven aldım."dediği öğrenildi. Her iki şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Muhammet Emre Nükte çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Mehmet A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

