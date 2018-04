DHA YURT BÜLTENİ- 3

Polis memuru veli, okul müdürü ve yardımcısını vurdu

Bursa'da Merkez Nilüfer İlçesi'nde polis memuru olduğu öne sürülen veli ilkokulda tartıştığı müdür ve yardımcısını tabancası ile yaraladı. Olay sonrası yaralı müdür ile yardımcısı hastaneye kaldırılırken polis memurunun teslim olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Hasanağa Mahallesi'ndeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokul'nda sbu sabah meydana geldi. İddiya göre polis memuru olduğu öğrenilen bir veli bu sabah geldiği okulda tartıştığı Müdüre Tülay Taş ile Yardımcısı Sinan Delibaş'ı tabancası ile yaraladı. Okul müdürü7nün kalçasından Delibaş'ın ise bacağından yaralandığı olay sonrası şüpheli polise teslim olurken yaralı eğitmenler ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.İlkokulda öğrencilerin korku ve panik yaşadığı olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görütü dökümü:

----------------------

-Olay yerinden görüntü

-Detaylar

Haber:Enver Fatih TIKIR/Mehmet İNAN/BURSA()

==============================================

Malatya'daki 76 sanıklı darbe girişimi davasının 10'uncu duruşmasına devam edildi



Malatya'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın bulunduğu 6'sı general, 24'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 10'uncu duruşmasının 3'üncü oturumu görülmeye başlandı.

FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin önlenmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan, aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın bulunduğu 6'sı general 24'ü tutuklu 76 sanıklı davanın 10'uncu duruşmasında mahkeme heyeti sanıkların esas haklarındaki savunmaları dinleyerek devam etti. Yakınca Spor Salonu'nda güvenlik önlemleri arasında, 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün de devam eden duruşmaya tutuklu sanıklar, elleri kelepçeli olarak cezaevi araçlarıyla getirildi. Sanıklar, salonun yan tarafına yanaşan cezaevi araçlarından indirilerek içeri alındı. 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık cezaevinden SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Cezaevi araçlarının gelişi

- Askerlerin güvenlik tedbirleri

- Sanıkların cezaevi aracından indirilişleri

- Sanıkların salona girişleri

- Mahkeme salonundan detaylar

- Polislerden görüntüler

- Polis özel harekattan detay

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 240 MB

Haber:Taha AYHAN/MALATYA, ()

==============================================

Asker arkadaşları 72 yıl sonra yine aynı odada, yan yana yatıyor

Karaman'da vatani görevlerini yaptıkları sırada aynı koğuşta yatakları yan yana olan Ali Sert (91) ve aynı yaştaki Tahir Tanış, 72 yıl sonra hastalıkları nedeniyle tedavi gördükleri hastanede de aynı odada yatakları yan yana yatıyor. Tesadüfen bir araya gelen iki asker arkadaşı, birbirlerine hatıralarını anlatarak tedavilerini sürdürüyor.

1943 yılında Karaman'dan vatani görevlerini yapmak için askere giden Ali Sert ve Tahir Tanış, acemi birliklerinin ardından, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki askeri birlikte, bir araya geldi. Hemşeri olduklarını öğrendikten sonra aynı koğuşta ve yatakları yan yana yatarak hiç ayrılmayan Sert ve Tanış, 36 ay süren askeri görevin ardından terhis olup memleketlerine döndüklerinde görüşmeye devam etti. Uzun yıllar görüşen Sert ve Tanış, yaşları ilerlemelerinden dolayı görüşememeye başladı.

ASKER ARKADAŞLARI YILLAR SONRA AYNI ODADA

Aradan geçen onca yılın ardından Ali Sert, mesane kanserine, Tahir Tanış ise karaciğer kanserine yakalandı. Ali Sert, 1 yıl önce Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi olmaya başladı. Ali Sert'in odasına geçen hafta yeni bir hasta getirildi. 72 yıl aradan sonra yeniden aynı odada yatakları yan yana olan iki arkadaş, birbirlerini görünce şaşırdı. İki arkadaş, bir taraftan tedavilerini sürdürüyor bir taraftan da hem kendilerine, hem de ziyaretçilerine askerlik hatıralarını anlatıyor. Arkadaşının elini tutup askerlik anılarını gazetecilere de anlatan Ali Sert, ''Biz birbirimizin her zaman güler yüzünü, tatlı dilini isteriz. Bir her an için geçimimizin düzgün olduğunu arkadaşlığımızın daim olduğunu isteriz." dedi. Konuşmakta güçlük çeken Tahir Tanış ise, ''Gelibolu'da birlikte askerlik yaptık. Bu o zaman karargahta çavuştu, askerden geldikten sonrada biz burada görüşmeye devam ettik. Şimdi de tesadüfen burada karşılaştık" dedi. Tahir Tanış'ın oğlu Zekeriya Tanış, tesadüfen babasının asker arkadaşıyla aynı odada karşılaştığını belirtti. Tanış, ''Yıllar sonra burada hastanede aynı odada yeniden bir araya geldiler. Bir birlerini görünce çok mutlu oldular ve sarıldılar. 72 yıl önce birlikte askerlik yapan iki arkadaş şimdi aynı odada tedavi oluyor ve bu doktorların söylediğine göre tedavide olumlu etki yapıyor. Hastalıklarda en önemli etkenlerden bir tanesi de moral. Şu an ikisi de çok mutlu" dedi. Sert ve Tanış'ın doktoru Ali Küçükgençay ise ilk başta kendilerinin de çok şaşırdığını belirterek,'' Ali amca bizim 1 yıldır takip ettiğimiz bir hastamız. Tahir amcayı da tesadüfen hiçbir şeyden haberimiz yokken bu odaya yatırdık. Her iki hastamızın sağlık durumu da şimdi iyiye gidiyor'' diye konuştu.

Görüntü Dökümü :

------------------------

- Ali Sert - Tahir Tanış ile röp.

-Dr. Ali Küçükgençay ile röp

-Zekeriya Tanış ile röp.

-Ali Sert'in askerlik anılarını anlatması.

-Tahir Tanış'ın askerlik anısını anlatması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN,()

==============================================

Kayak merkezinde sezon karsız geçti

Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda yapımı tamamlanarak geçen yıl Kasım ayının sonunda açılan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, kış sezonunun karsız geçmesi nedeniyle beklenen ilgiyi göremedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda 650 dönüm alan üzerine 35 milyon TL'ye kayak merkezi kuruldu. 2 adet telesiyej, sosyal donatı alanları, kayak okulu, konuk evi ve 150 araçlık otopark gibi bir çok bölümün yer aldığı tesis Türkiye'de denize en yakın kayak tesisi olma özelliği de taşıyor. Geçen yıl Kasım ayında düzenlenen törenle hizmete açılan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, kış sezonunun karsız geçmesi nedeniyle kayak açısından boş kaldı.

TESİS YAZINDA KULLANILACAK

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, kayak merkezinin yayla ile iç içe olması nedeniyle sadece kış döneminde değil, yaz döneminde de sosyal tesis ve teleferiklerinin kullanılabileceğini söyledi. Yurtta kış mevsiminin bu yıl normalin altında geçtiğini, bölgede kar yağışının az olması nedeniyle tesisin tam faaliyetle çalışmadığını belirten Kaya, "Havadan dolayı kayak merkezi tam faaliyetle çalışamadı. Kış sezonu açıktı, yazında açık olacak. Kayak merkezimizin kışın kayakla ilgili, yazında turizmle ilgili özelliği var. Yazın gelen turistler teleferiği kullanıp tepeye çıkıp seyir yapabilecek. Kayak merkezi için uygun ortam var. Yaylayla kayak tesisi iç içe. Hem yaz, hem kış buradan faydalanacağız. Kar olmasada haftasonu vatandaşlar tesise gelip sosyal tesislerde eğleniyor. Sosyal faaliyetlerle ilgili tesisin yanında gölet bölgesinde, piknik alanlarıyla da yeni projeler hazırlanıyor. Tesislerden yazında faydalanılacak" dedi.

YAYLAYA 1 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Çambaşı yaylasına bu yıl 1 milyon ziyaretçi beklediklerini, yaylaya mevcut Kabadüz yolu dışında; Yeşil Yol ağında olan Sivas üzerinden Mesudiye-Topçam, Karadeniz Akdeniz otoyolundan, Giresun-Karagöl yaylası ve Giresun Paşakonağı yaylasından da ulaşımın sağlandığını vurgulayan Yener Kaya, "72 obası bulunan Çambaşı yaylamız doğal güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin her geçen yıl büyük ilgisini çekiyor. Yaylalarımızın tanıtımı ve turizm yatırımcılarının bölgemize yatırım yapması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin kayak tesisi yatırımıyla yaylamız daha cazibeli hale geldi. Arap yatırımcılar yaylamıza turizm yatırımı için daha önceden çalışmalar yapmıştı. Halen o çalışmaları sürüyor. Tesis, konaklama ve sosyal donatılarıyla eksiklikleri tamamlayıp talebi karşılamaya çalışacağız. Yaylada bu sene 100 bin kişinin konaklamasını bekliyoruz. 1 milyon ziyaretçi turist hedefliyoruz, bu hedefimize de bu yıl ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Kayak tesisinden karsız görüntü (cep telefonu)

-Kayak tesisi açılışından ve karlı görüntü (arşiv)

(SÜRE: 4.49 Dk ) (BOYUT: 520 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-

===========================================

Dağdaki otları toplayıp, yemek ve otlu peynir yapıyorlar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bölük Köyü kadınları, bahar aylarıyla birlikte dağlardaki otları toplayıp aile bütçelerine katkı sağlıyor. Uzun bir yolculuğun ardından çıktıkları dağlarda peynir ve çeşitli yemeklerde kullanılan otları toplayan kadınlar,her yıl ilhbahar mevsimiyle birlikte Şilo dağındaki yaylaya çıkıp pancar otu topladıklarını ve bu otlarla peynir ve çeşitli yemekler yaptıklarını söyledi.

Yüksekova ilçesine bağlı Bölük Köyü'nde oturan kadınlar, köylerine 10 kilometre mesafede bulunan Şilo dağı eteklerinde bulunan Harane yaylasına zorlu bir yolculuğun ardından ulaşarak burada hem peynir, hem de çeşitli yemeklerde kullanılan pancar otlarını topluyor. Rengarenk çiçeklerin açıldığı yaylada Sirik, Mendi, Alo ve kenger gibi otları toplayıp çuvalara dolduran kadınlar, yayladaki yemek molasının ardından pancar dolusu çuvaları sırtlaına alıp, 10 kilometre yayan yürüyerek köylerine geri dönüyor. Yaylada pancar toplayan Lalihan Savaşan,İlkbaharın gelmesiyle birlikte Yüksekova ilçesine bağlı yayların bir başka güzel olduğunu belirterek,"Baharla birlikte yaylalarda şifalı otlar da yetişiyor.Bizler her yıl olduğu gibi, bu yıl da Şilo yaylasına bağlı harane yaylasına çıkıp burada peynir ve çeşitli yemeklerde kullanılan Mendi, Sirik, Kengir ve Alo gibi otları topladık.Bu otları evlerimize gitirip çocuklarımıza yemek yaptırıyoruz. Çok lezzetli oluyor."dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Yayladan genel görüntü

-Yaylada pancar toplayan kadınlar

-Kadınların ellerindeki bıçaklarla toprak altındaki otları çıkarması

-Erkeklerin çıba ile kenger toplaması

-Mola verip yemek yiyen kadınlar

-Lalihan Savaşan ile röportaj

-Cemal Savaşan ile röportaj

-Hangül Şener ile röportaj

-Sırtlarındaki çuvallarla yürüyen kadınlar

-Bölük Köyü'nden genel görüntü

Haber:Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari),()

===========================================

Erik dalını akılcı ilaca uyarladı

Samsun'da bulunan ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nde çay servis elemanı olarak çalışan Cüneyt Şekeroğlu (42), 'Erik dalı gevrektir' ve 'Bursa'nın ufak tefek taşları' türkülerinin sözlerini değiştirerek yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilmesi için yürüttülen 'Akılcı ilaç kullanımı' çalışmasına uyarladı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nde çay servis elemanı olarak çalışan ve Samsun'da bulunan Cüneyt Şekeroğlu, Sağlık Bakanlığı'nın yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının önüne geçmek için yürüttüğü 'Akılcı ilaç kullanımı' ile ilgili çalışması için ilginç bir çalışma yaptı. Şekeroğlu, 'Erik dalı gevrektir' ve 'Bursa'nın ufak tefek taşları' türkülerinin sözlerini değiştirerek, 'Akılcı ilaç kullanımına' uyarladı. Yazdığı iki türkü sözünü kurumundaki görevlilere teslim eden Şekeroğlu, 'Akılcı ilaç kullanımı' ile ilgili yapılacak çalışmalarda bu uyarlamaların kullanılabileceğini dile getirdi. Amacının bu projeye bir vatandaş ve sağlık çalışanı olarak destek vermek olduğunu söyleyen Şekeroğlu, "İki türkünün de orijinal müziği değiştirmeden sözlerine uyarlamalar yaptım. Günümüzde maalesef bir yerimiz ağrıdığında bir başkasının ilacını içme, ya da ezbere başka bir ilaç içme gibi durumlar çok oluyor. Ayrıca aşırı antibiyotik kullanmakta çok fazla. Doğru ve gerekli ilaç kullanımını amaçlayan bir çalışma yapılıyor. Bende bu konuyu içeren sözler yazdım ve vatandaşların dikkatini çekmek istedim. İki hareketli türküyle vatandaşlarımıza akılcı ilaç konusunda bir mesaj vermek hem de azda olsa neşelendirmek istedim" diye konuştu.

Şekeroğlu'nun Erik dalı gevrektir türküsünün sözlerinin uyarlaması şöyle:

"Yanlış ilaç tehlikelidir

Yanlış ilaç sakıncalı

Haydi içmeye gelmez

Aman ihmale gelmez

Sağlık bu risk alma

hayatına risk alma

Amanın uygun hakime git

Haydi doğru ilacı al

Amanın tedavin başlasın

Uygun hekim eşliğinde

Doğru ilacın yazılsın

Tetkiklerin sonucunda"

Şekeroğlu'nun 'Bursa'nın ufak tefek taşları' türküsünün sözlerine yaptığı uyarlama ise şöyle:

"İlacım ne az ne fazla

Saatinde alıyorum

Dozajında içiyorum ben

Başkasının ilacıyla

Bilmediğim ilaçlarla

Sağlığıma risk alamam

Hayatıma risk alamam ben

Sağlıktır bu iyi düşün

Geç olmadan doktora git

Geç kalmadan muayene ol sen

Her ilaca bağımlı olma

Bilinçli ol Türkiye'm

Akılcı ilaç kullan

Sağlıklı kal Türkiye'm sen"

Görüntü Dökümü-HD

----------------------------

-Cüneyt Şekeroğlu’nun yazdığı sözleri ritimli söylemesi

-Cüneyt Şekeroğlu’nun evden detay

-Cüneyt Şekeroğlu’nun sokakta yürümesi

-Cüneyt Şekeroğlu ile röportaj

(SÜRE: 2.22 DK.)-(BOYUT: 268 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()